Presidente por aclamación y la talla de un líder

Voz 0194

00:00

mañana toca este edificación para concretar la fecha de la investidura como Pedro Sánchez se ha tenido que quedar en Bruselas no haber reunión con la presidenta del Congreso Meritxell Batet así que se van a llamar por teléfono lo van a hacer mañana como lo podrían hacer hoy o lo podrían haber hecho ayer porque Moncloa ya tiene la decisión tomada tendremos fecha pero ningún avance la imposibilidad de entendimiento entre los dos bloques ni que sea para facilitar la investidura y acabar con el bloqueo hace muy difícil pensar en que la primera votación será suficiente y el Gobierno en funciones sigue amenazando con elecciones antes que un segundo intento de investidura lo que pasa es que otras selecciones tampoco garantizan el desbloqueo dicen las encuestas que los beneficiados serían los históricos del bipartidismo PP y PSOE pero la caída de Ciudadanos Podemos y Vox tampoco garantiza la mayoría a ninguno de los dos bloques así que volveríamos a estar en lo mismo es momento de pedir un plus de responsabilidad a los políticos a todos porque todos tienen la llave del desbloqueo llaves diferentes que abren distintas puertas pero que cierran la puerta de una nueva convocatoria electoral este país no puede permitírselo Yell que debería dar ejemplos el presidente en funciones al que todos reconocemos su victoria y su capacidad de resistencia pero no puede pretender volver a ser presidente por aclamación se tendrá que trabajar todos y cada uno de los apoyos y que los más civiles son los que antes parecían más fáciles es posible pero en este tipo de negociaciones es cuando se valora la talla de un líder dicen que no el G20 y en Europa la figura de Pedro Sánchez crece a ver si pasa lo mismo en España Ángels Barceló