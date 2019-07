"Inés dice que es culpa suya porque no consigue ser normal": la madre de la niña niega el comunicado de Diverbo

Voz 1 00:00 Carolina muy buenas noches

Voz 0194 00:03 Carolina Inés va siempre a un campamento este año decidisteis llevarle a uno que fueran inglés os pusieron alguna pega en el momento de la inscripción

Voz 1735 00:12 para nada de hecho fuimos personalmente a sus oficinas para explicar cómo es cuáles son sus características sus necesidades porque queríamos asegurarnos que ellos tenían la posibilidad de ofrecer el mejor trato a mí me ha supuesto iba a poder adaptarse sin problemas aquellas dijeran que que sin ningún problema que perfectamente que abrían las puertas que era un campamento de niños dos y que ha sido muy divertido con actividades lúdicas que era todo con juego Si nada de escuela gramatical hiciera tienen se lo iba a pasar fenomenal y que ellos estaban encantados de lo tienes todo a Campamento

Voz 0194 00:48 Carolina como es Inés

Voz 1735 00:51 pues sí me esa es una niña muy cariñoso hay muy extrovertida el problema que tiene es que la información que le entra por el oído no procesa más lento que el resto entonces y le hablas de varias cosas son muy rápido se pierde ya que volver a explicar sino explicárselo de otra manera pero por lo demás una niña perfectamente normal

Voz 2 01:10 de qué se quejaban las otras madres

Voz 1735 01:13 pues tú ahí como el traslado el responso de campamento me dijeron una que eran dos niñas que eran amigas y que que venían juntas desde Madrid y que ellas querían estar solas en una habitación y que además la coordinadora del campamento en contra de lo que yo le había pedido que lo que cuando me la presentaron el viernes por favor no me digas a las de las líneas tiene necesidad de para que no la etiqueta desde el principio conforme entró les dijo es nuestra compañera Inés pies tiene una discapacidad y me tienes que ayudar a cuidarla las madres decían que sus hijas convivían todo el año con niños de integración y que cuando llegaba el verano palabras textuales de la persona que me lo ha dado traslado del responsable campamento tenían todo el derecho del mundo a estar en un campamento de disfrutar de un campamento sin niños de estas características

Voz 0194 01:59 la solución que el campamento es que Inés durmiera compartir habitación con una monitora y no con las manos

Voz 1735 02:04 ahora sí sí porque yo evidentemente dije que sí las madres se estaban quejando que que había veintidós niñas más con otras habitaciones que moviera no viene a la niña que se estaba quejando o arte y mes con otra niña pero que no con una monitora que te iba a pesar de hija y además es que la Coordinadora me llamó por la noche para decirme que quería sacar ahí Messi que me negabas Tiermes quería seguir con las demás niñas en la habitación

Voz 0194 02:27 dice un comunicado el campamento que no ha querido hablar que no a las le las leído que no ha querido hablar en toda la tarde

Voz 1735 02:33 sí es otra armen

Voz 0194 02:35 Ellos niegan que hayan expulsado a Inés sois vosotros dicen dicen ellos es sois vosotros que no la llevan lleváis ante a bueno la la la la posibilidad de que duerma con la monitora

Voz 1735 02:46 no es cierto ellos me llama a la una y por la noche a las once de la noche me llama la Coordinadora para decirme que las madres han llamado para quejarse que ella sin cuento ante las toda la pared y que no es no se viniera a con una monitora y que ella no cree que deba estar en este campamento porque no va a poder atenderla como se merece y entonces le preguntó que porqué INE dice que porque no tienen nivel de inglés todo el que le digo si acaba de llegar como sabes que ni opcional ni siquiera capa metido a conocer al Albacete ya me comenta que él no va va a ver qué tal transcurre la noche y al día siguiente por la mañana yo llamo otra vez a la persona con la que han contratamos el campamento me comenta que la coordinadora ha dicho que ha hablado con con ella hay quiénes está muy contenta pero que tienen que tomar una decisión y acto seguido me devuelve la llamada en cinco minutos y me dice que la coordinadora y responsable en el campamento han tomado la decisión de qué Inés tenía que abandonar el campamento porque no podía estar allí que ya no sentía muchísimo que no la decisión que he tomado a ellos pero que ellos habían tomado esta decisión y ella me los trasladaba que por supuesto no hacía falta que yo volar a recogerla tiemble da donde más cine el sábado incluso el domingo creo que tenía que ir a buscarla

Voz 0194 03:57 dice también el comunicado Carolina que en el mismo campamento de niños con necesidades de cuidados especiales que han recibido la felicitación de sus familias tú tú sabes no sabía si hay niños con necesidades especiales

Voz 1735 04:08 lo desconozco porque de hecho la coordinadora cuando yo fui a recoger a Inés me dijo que ya lo estaban discrepaban y capacitada para atender a este tipo de niños en lo estamos pensando que no todavía no es que ha sido todo muy rápido esto fue pues me llamaron el viernes por la noche estaban por la mañana el responsable del campamento me dijo que las madres de las niñas estaban fijando que que tenían todo el derecho a quejarse que la solución tener daba qué es lo que quiero aclarar que con el comunicado es la selección que te fresco exponerse a una monitora les tiene que dormir con los monitores no puede los muy con el resto de las niñas entonces yo le dije que como que eso era discriminación y que como se pensaba que se iba sin él mi hija cuando la la Volta niña que dormía con una profesora y no con los demás niñas que me negaba que hizo la solución que me daban que yo no la quería que yo iba a recoger a mi hija que sí pues sí no es algo sobre me ha dicho que la culpa suya porque no consiguen ser normal

Voz 2 05:09 la vas a llevar otro campamento

Voz 1735 05:11 este verano no ha llegado con la familia porque creo que necesitas para arropada y olvidarse de examen la experiencia pero ella ha estado ocho años atrás ninguna otros campamentos de lecturas me ha pasado fenomenal que ha sido una más que la quieren con locura en la reciben con los brazos abiertos y va a ir al año

Voz 2 05:28 Carolina Gómez muchísimas gracias