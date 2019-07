Voz 2

han resucitado a flamenco dejarlo en paz de ir a mejor lo ha dicho en su despedida el nuncio Renzo Fratini a la Iglesia siempre lo incomoda la memoria de Franco y con razón Ilya fue el principal aparato ideológico del franquismo para controlar la sociedad española entre sus Papa sólo Montini Pablo VI osó levantar la voz contra el franquismo dice el nuncio que detrás de la inhumación de Franco están las ideologías de algunos que quieren de nuevo dividir España el Gobierno eleva el Vaticano para que si todos sabemos que la iglesia quiere lo mismo que la derecha que no se hable del franquismo porque les toca demasiado cerca una investidura sea de sustentar sobre una mayoría para gobernar pero Pedro Sánchez aspira que otros le voten para dejarle gobernar a su aire y en minoría que es muy distinto dice Sánchez que España no se puede paralizar y mira a los demás cuando él es el responsable del parón al no ser capaz de ofrecer un parte de gobierno quiénes están dispuestos a compartirlo quiere manos libres y estas sólo las algo que queda lejos una mayoría absoluta nostalgia de tiempos que tardarán en volver Jordi Sánchez Joaquim Forn Jordi Turull Josep con los presos de Junts per Cataluña proponen que se facilite la investidura de Sánchez chocan así con Puigdemont y Torre y su estrategia de ruido injuria no estoy seguro de que Puigdemont aventurero esté en condiciones de sostener una polémica con los presos ante la opinión pública va a expulsiones espontáneas de solidaridad respeto son preferentemente para ellos yo lo que quiero es decirle al Gobierno de España que tome todas las medidas para que nada más pisar suelo francés se proceda o de detención y extradición lo ha dicho Pablo Casado ante un hipotético desplazamiento de cuidemos en Estrasburgo Pablo Casado debería saber que en este país al menos formalmente existe división de poderes y activar la euroorden para detener a Puigdemont es competencia del Poder Judicial o es que el PP no distingue entre poderes del Estado y da por supuesto que el Ejecutivo tiene el ordeno y mando sobre todos ellos será esta la explicación de por qué el conflicto catalán acabó en manos de la justicia