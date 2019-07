Megan Rapinoe

Voz 1 00:00 no

Voz 0194 00:10 a pesar habituales buenas noches buena esa Sesame en a estas horas Estados Unidos Inglaterra los equipos del Mundial Femenino de Fútbol estarán disputando supuesto en la

Voz 1880 00:18 final si la vuelta que íbamos hoy a la cinta de casete en la grave no es tanto el fútbol como deporte sino una de las figuras que hemos conocido más de cerca en este Mundial es la de la capitana del equipo de Estados Unidos que se llama Mégane rápido

Voz 0194 00:32 ha tenido varios gestos durante los partidos y fuera de ellos que la han enfrentado Akram directamente

Voz 1880 00:37 sí dentro de los estadios por ejemplo el arrodillarse mientras suena el himno o el no cantarlo ni ponerse la mano en el corazón como hacen el resto de las jugadoras eso es lo que hizo por ejemplo en el partido contra España y vamos a escuchar el momento nuestra compañera de deportes Sonia Lus estaba allí lo grababa y así era como lo comentaban en Carrusel el día del partido

Voz 2 01:05 Pino la capitana que ha sido soy jugadora que no ha cantado el himno de edad estrellas is ha puesto la mano en el pecho

Voz 3 01:14 anunció que no iba a hacerlo durante todo el Mundial en protesta por las políticas de Trump es una activista LGTB muy importante en EEUU

Voz 2 01:21 dar Rafi o la ahora hablamos con sonido para que no

Voz 0194 01:23 lo cuente mejor pero para empezar vamos con cuatro datos de Megan rápido para centrarnos

Voz 1880 01:28 bueno lo primero en cuanto al deporte ella está clarísimo que el muy buena jugadora es la cuarta mayor goleadora de este Mundial fue en quién marcó los dos goles frente a Francia para pasar a semifinales y también es la que marcó los dos España Éstos fueron los dos momentos en el partido contra España el primer gol de penalti

Voz 2 01:44 el pero que ha pitara pierna derecha bajo palos Sandra apaños golpeaba Arga la verdad de verdad

Voz 1880 01:53 a íbamos con el segundo que también fue penalti la verdad que muy discutido así es como olor narraban nuestros compañeros

Voz 2 01:59 pierna derecha rápido hoy a raíz de la húngara que Kate medio centímetro ahí para colocarlo no colocarlo de no sé si esto el de mejor lanzador para el portero una

Voz 4 02:09 mejor para nosotras ponen Ramiro no la veo yo metiendo lo dos penaltis que no al avión no pega pega el ataque el desaguisado a las nubes a esta gala no

Voz 2 02:22 no lo pierda derecha Sandra Palo bajó paro el

Voz 5 02:26 como profeta digo que Dani Garrido no tiene precio fueran el deporte bueno pues

Voz 1880 02:31 para reconocerla para quien no sepa todavía quiénes ella es la del pelo rosa rosa como la bachata Rosa de Juan Luis Guerra ya empezó

Voz 6 02:39 hemos ganado la encontré en el camino

Voz 1880 02:53 bueno pues además en dos mil doce fue portada de la revista especializada en deportes Espiel junto a su pareja que es la jugadora de baloncesto subir las dos desnudas desnudas como es de David Byrne desnudo corriendo por la carretera

Voz 7 03:08 han sido

Voz 8 03:13 sí

Voz 7 03:18 me veo

Voz 9 03:29 sí

Voz 1880 03:30 mide sus palabras árabe de lo que dice pues vamos a escuchar es es de un vídeo de la revista Eight Maite y Ícaro que escucháis lo que lo que dice

Voz 10 03:42 no no lo vayas buena que el bien para eh

Voz 1880 03:48 buena acaba de decir no no iré a la puta Casa Blanca ese ese vídeo que os digo también dice tampoco nos van a invitar o al menos lo duro respondió en Twitter diciendo que se declara un gran admirador del equipo estadounidense y también del fútbol femenino Ike rápido no debería primero

Voz 0073 04:04 Aznar antes de hablar dijo que no hable que no hable rápido

Voz 11 04:26 Sonia los muy buenas noches

Voz 0194 04:30 todo un personaje Mégane rabino que el común de los mortales estamos conociendo ahora como estamos conociendo a muchas jugadoras de fútbol que ya era hora que empezáramos a conocerlas pero además es que ella ya tiene un pasado

Voz 1914 04:41 sí es una de las mejores jugadoras del mundo pongan una de las mejores sino la mejor selección del mundo EEUU su actual club es de Seattle reina allí comparte equipo con la internacional española e ingeniera aeronáutica los viene Celia Jiménez Megan llevan más de cien partidos como internacional puede presumir de haber ganado mundial Mundial un oro olímpico una liga francesa con el Olympique de Lyon boa como delantera lleva pues muchos goles en el Mundial de Francia lleva cinco los dos de penalti que hemos escuchado donde España ya ha marcado los últimos cuatro goles de su selección es una estrella mundial del fútbol

Voz 0194 05:15 y hasta llegar donde he llegado cómo ha sido su vida

Voz 1914 05:18 bueno tiene treinta y tres años no te voy a decir que es veterana porque la selección de Estados Unidos es de las más de la que mayor media de edad tienen este Mundial el viernes de hecho cumple XXXIV nació en California tiene cinco hermanos desde pequeña cosa practicado todo tipo de deportes atletismo baloncesto y fútbol al principio lo hizo en equipos dirigidos por su padre y después ya pues más en serio de hecho Megan y su melliza porque tiene una hermana melliza que se llama raíces fueron becada es para jugar al fútbol en la Universidad de Forlan quites pues ya dio el salto a la Liga Profesional fuera del deporte salió del armario en dos mil doce en la portada que comentaba

Voz 1617 05:52 sí hola quién a su pareja y ahora comparte

Voz 1914 05:55 su vida con la jugadora de baloncesto

Voz 0194 05:57 entre las reivindicaciones la lucha LGTB y que estábamos hablando pero también lucha racial el sexismo es decir es una una mujer muy comprometida

Voz 1914 06:05 sí ella reconoce además que jamás ha experimentado racismo brutalidad policial pero que no puede quedarse quieta siendo ese tipo de cosas de hecho ya se define como una protesta ambulante Isco en la primera mujer blanca ahí deportista que secundó la protesta del jugador de fútbol americano Pollinica pernil que ese rodillo durante el himno para protestar por el racismo rápidamente por supuesto hicieron una norma para que no lo hicieran también es una de las incluso horas de la demanda que la selección femenina puso a la Federación de Fútbol por discriminación el pasado Día Internacional de la Mujer el ocho de marzo la Federación de Estados Unidos de fútbol Ángels ingresa mucho más dinero por la selección femenina sin embargo tienen menos medio Nos cobran tres y cuatro veces menos que la selección masculina de Estados Unidos una demanda que la Federación espera poder parar cuando vuelvan de Mundial porque tienen convocado un acto de conciliación tú la que les capaz de no ir

Voz 0194 06:53 la a la Casa Blanca como ella dice

Voz 1914 06:56 hombre después de decir no pienso ir a la a ella ella no va en chicos creo que ella no va a ir de todas maneras habrá que ver porque claro si algo no le gusta que le deja en ridículo Iyad lo hicieron los Golden es él es de Correos el año pasado a los campeones de la NBA que en vez de ir a la Casa Blanca se fueron a celebrar el anillo de campeones a un museo de historia afroamericana y también los campeones de de la Superbowl oscila de ahí que el el año pasado así que yo creo que es para evitar ese tipo de problemas a no ser que ganen el Mundial cosa bastante probable yo creo que unas Donald Trump se ahorran el bochornoso y no les invita

Voz 0194 07:30 qué diferencia entre los equipos femeninos y los equipos masculinos sobre todo en en las personalidades no estábamos hablando ahora de ella una mujer comprometida sin ningún problema para manifestar su su sexualidad qué diferencias con los equipos masculinos con los jugadores masculinos

Voz 1914 07:48 yo creo Ángels esto es una percepción personal eh que yo creo que ellas piensan que no tienen nada que perder porque que van a perder en cambio pues yo qué sé estrellón es como Cristiano Ronaldo como Leo Messi procura no meterse en ningún charco para para no pisar ningún callo no ofender a nadie porque claro cuando tienes muchos admiradores también tienes muchos detractores que es lo que le pasa a Megan rápido que fue silbado en el partido contra España hasta que me dio el primer gol en el minuto cinco ya a partir de ahí se ahora los silbidos pero claro una una mujer deportista estrella puede serlo puede ejercerlo como como hacen Megane rápido

Voz 0194 08:23 Sonia Lus muchas gracias y buenas vacaciones que te hemos interrumpido las vacaciones para que nos contarás esto

Voz 1914 08:29 hasta luego adiós

Voz 12 08:31 sí

Voz 14 08:48 además y desde que sin inspiración no dije Mégane rápido es lo que quiere ser para niñas que estén en su situación para niños y para niñas que se sienten discriminados por los que hay que ser una

Voz 0194 08:59 pero no os voy a preguntar por el fútbol femenino en su Fried porque después del PAN estrellado hubiera sido para anotar asaltar a José Luis tiene dirá pues si la clasificación va no sé qué

Voz 15 09:07 en cuanto a mí me interesa mucho el tema te lo digo más el americano porque la americanos uno de los países donde el fútbol si era un deporte más bien de mujeres que de hombres en el que las universidades decirla y por eso tienen placas la la categoría que tiene

Voz 0194 09:21 de de hecho el fútbol ha tenido hasta hace muy poco muchas más muchos más seguidores en los equipos de mujeres que nuestro congreso si se fía entrado ha entrado por las mujeres ahí podemos fútbol pero más allá de de esto el hecho de que Neus una persona una personalidad en este caso una jugadora de fútbol bueno pues le plante cara Tram aprovechando también la repercusión que puede tener eso se puede decir también de actores etcétera pero este caso en el mundo del deporte que yo lo comentaba Sonia Lus como por ejemplo en el caso de los hombres futbolistas se porque estábamos hablando también de la NBA hay veíamos cómo era diferente pero como es es completamente diferente en el mundo masculino sí seguramente lo que comentar

Voz 1617 10:00 sea citado aquí en nombre de Cristiano pero se podrían citar muchos más ahí se mezcla la publicidad se se muy se mezcla dinero no sólo los seguidores que se cuentan por millones entonces al final son apariciones súper medidas súper calculadas los compañeros de Deportes aquí os lo explicarían mucho mejor pero todos los que hemos trabajado y trabajamos en medio sabemos cómo funcionan es decir sólo aparecen cuando tienen una presentación vinculada a la campaña de publicidad

Voz 1880 10:28 sólo responden a las preguntas Blanco

Voz 1617 10:31 Heladas muchas veces a esa campaña y cuando quieren enviar algún mensaje diferente porque están en el famoso mercado para entendernos pues utilizan tuitero sus representantes pero tanto en este caso que estamos hablando es pues estamos hablando dejamos es decir así de toda una capitana porque es influyente dentro y fuera del campo y me parece muy interesante que que que que haya personajes así que además enviar un doble mensaje más primero que no se da nunca por vencida ni fuera ni dentro del campo luego que es capaz de plantar cara aunque sea de manera incluso provocadora a todo Donald Trump Donald Trump y de perdona con lo de la Casa Blanca de Siria no ojo la expresión porque ya lo que dijo es que lo digo literales que no la jodida Casa Blanca alguien que puede decir eso pues oye es influyente seguro

Voz 0378 11:18 a mí me parece bien como me parece bien también en otro tipo de de personas que tienen repercusión pública sean actores músicos y hemos oido también los de la NBA que también dieron plantón ahora lo que no me parece también es que para protestar contra Donald Trump por ejemplo no guarde el respeto necesario al himno que no es un símbolo de Donald Trump sino de los Estados Unidos no hay que confundir gobierno con estado

Voz 15 11:48 muy influyentes sin sin ninguna duda lo que pasa es que a mí que me gusta muchísimo el deporte y que además hoy un seguidor en este caso el Barça muy muy muy muy culé viviendo en Madrid que tiene más mérito sí lo de mezclar la política y el deporte me ha gustado poco siempre me me molesta es decir yo cuando veo una final de la Copa del Rey vemos lo que vemos que al día siguiente es noticia más por los cinco minutos previos que pueblos noventa siguientes o ese tipo de cuestiones esta señora que tiene derecho a hacerlo ellos lo voy a quitar por supuesto está representando a muchos ciudadanos americanos que son seguidos Draft de la selección y piensan unos de una manera y otros de otra

Voz 0073 12:23 sí pero lo que hace por ejemplo es denunciar el racismo es como a mí por ejemplo me gusta algún algún alguno es muy pocos pero la hecho Piqué tú que citabas no se puede ser controvertido en algunas opiniones otras menos pero a mí por ejemplo en La Haya deportistas que se posicionan a favor de lo que está haciendo Open Arms me parece muy bien

Voz 5 12:46 dime dime por qué no

Voz 1617 12:47 porque al final ya no es sólo política o no sino son derechos humanos son referentes para muchos jóvenes y como redundante es es importante que se posicionen en algo más que no sea la pelota

Voz 1880 12:56 compromís de extrema del Waka waka Nos acordamos todos no la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA de dos mil diez en Sudáfrica hablamos del deporte como un medio para reivindicar derechista vamos a empezar por un anuncio al que ha puesto su voz la tenista Serena Williams es Serena Williams en un anuncio de una marca deportiva reivindica el papel de la mujer en el mundo del deporte es una mujer corriendo en una maratón es una loca o ganando veintitrés Grand Slam es una loca regresando por más títulos es una loca las mujeres y el deporte nos llama lock Hay el anuncio termina Iker

Voz 9 13:33 y sí

Voz 1880 13:37 lo aprovechamos escuchamos esta canción Crazy para contar la historia de este tema es una versión de realmente es de Willie Nelson de son buscaba alguien para que la cantara y aquí la está cantando Patxi Klein que es la versión que todos nosotros conocemos la pobrecita había tenido un accidente de tráfico dos meses es la cantó con esta voz del dolor que tenía los cines que es justo lo que busca el tema de la canción no tienen los ha traído también buenas historias sobre

Voz 0194 14:01 el deporte no como medio para reivindicar íbamos

Voz 1880 14:03 con ellos yo creo que la más representativa podría ser la de Quiero ser como Beckham por poco marca desde veinticinco no quiero que corras medio desnuda delante de los hombres e es una película de dos mil dos los padres de la protagonista que es un adolescente India quieren que su comportamiento sea el el tradicional mientras ella hecha por encontrar su camino en el fútbol porque además es una jugadora buenísima segunda recomendación no es una niña ni es fútbol es un chaval

Voz 16 14:29 mire bailar una última pregunta Believe puedes explicarnos qué sentimientos experimentadas cuando by

Voz 1880 14:37 seguro que muchos de los oyentes han ido al musical que está teniendo muchísimo éxito basado en la película del año dos mil Billy Elliot es un niño que quiere ser bailarín mientras que su padre lo que tienes que sea boxeador de nuevo el baile o el deporte como camino para la liberación además la bandas sonoras maravillosa incluye este I love we y una más Million Dollar Baby en está el boxeo sí que es el protagonista dirigida por kleenex Guti también protagonizó protagonizada por él y por Hillary Swank la verdad es que ella necesita el boxeo más bien necesita a alguien que crea en ella para continúan el último los venimos aquí a España campeones a trabajar los tres con personas con discapacidad intelectual otras normales ha perdido tres premios Goya a Mejor Película Mejor actor revelación y además mejor canción que es esta que estamos escuchando Diego estaba pensando que hay

Voz 0194 15:29 los deportistas que también el salir del armario mostrar sus reivindicaciones usando como les preguntaba yo antes a ellos se su fama para ser más visible es el caso por ejemplo de Jackie Robinson de él también se fue una película que se titula

Voz 1880 15:40 cuarenta y dos

Voz 6 15:44 él fue el primer jugador

Voz 1880 15:45 negro en llegar a las ligas mayores de béisbol esto fue en mil novecientos cuarenta y siete cuando el equipo pequeño de Robinson que eran los Brooklyn Dodgers requirieron sus servicios Jackie Robinson se convirtió en el primer jugador de la época moderna del béisbol en romper la barrera racial en este deporte un par de casos más el de Gareth Thomas el jugador de rugby que estuvo casado con una mujer y luego en dos mil ocho hizo pública su homosexualidad y una más la mujer la tenista Martina Navratilova ella ha ganado dieciocho Grand Slam espera conseguir la nacionalidad estadounidense eso sí para anunciar su homosexualidad la película que no podía falta faltar basada en hechos reales de la que hemos hablado un montón de veces aquí Invictus una película del año dos mil nueve dirigida también por Clean pero antes de irnos Ángels déjame que escuchemos un tema del Canijo de Jerez

Voz 17 16:45 hoy me voy Arcosur hubo ya hay buena visión está en la noche de los campeones del mundo

Voz 1880 16:56 el deporte que a veces no hace tanto mal ese fútbol otras veces tanto o bien esta canción del Canijo es de dos mil doce el disco el nuevo despertar de la farándula cósmica que cerramos la cada vez pues yo creo que con mujeres como Megan rápido no podemos decir lo mismo que Melendi

Voz 6 17:12 me gusta

Voz 1880 17:17 aunque otras formas engañado e tenemos dos cierres de la cara B de hoy y este es el cierre de verdad el de La Banda del Capitán Canalla

Voz 6 17:28 vaya

Voz 11 17:31 a pensar pues se acuerda de quién era la versión original de esta canción se hizo realmente para Movi Star esta versión sí pero esta versión es es muy antigua ahora lo buscaremos Manolo Escobar alguno a los toros

Voz 18 17:45 es verdad es verdad

Voz 0194 17:48 poder algunos sitios a la vez

