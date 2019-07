El Larguero: Segunda parte (01/07/2019)

Voz 1991 00:00 estamos hablando de estamos aquí charlando e mientras dábamos a las doce y cuatro minutos estamos con Luis de la Fuente el entrenador de la selección sub veintiuno reciente campeona de de Europa lo que hemos disfrutado a cuantos mensajes ha recibido en cincuenta llamadas

Voz 1 00:16 pues bien afortunadamente y gracias a Dios muchas muchísimas no sé muchos ayer tenía cuando termine el partido cerca de novecientos Whatsapp arrea ya contestaba todos no todavía Casia ninguno los más de cerca

Voz 2 00:30 la familia los quiere mandar un mensaje general eh

Voz 1 00:38 nadie fue tremendo la verdad es que ha tenido una repercusión vamos a mí me imaginaba que podía tener este calado y bueno pues el mes que viene sorprendido soy yo desde los alguno que le haya hecho especial ilusión

Voz 1991 00:50 no

Voz 1 00:52 a los buenos a los amigos de los amigos que sale

Voz 2 00:58 que están siempre ahí que además en mandar el mensaje también cuando no van también las

Voz 1 01:02 sí sí eso te valoran eso es por eso que ahí están siempre ahí ahí pero es verdad es que afortunadamente es que de esos novecientos que tengo es que hay muchos que yo recibo muchos de apoyo antes y después de los partidos sea que afortunadamente no se la entre necesita muy bien bueno esos porque se lo merece no

Voz 1991 01:25 sí normalmente la gente que recibe caninos porque también lo da

Voz 1 01:28 no sé si vamos yo sigo me produce felicidad y quiero lo lo aprovecho para decir ahora también es que yo he sido muy feliz con la consecución del título ayer pero lo que más feliz me produce me me provoca es ver a la gente feliz sea lo que hemos hecho disfrutar a mucha gente eso es lo que más felicidad me provoca

Voz 3 01:49 aparece por aquí Raúl Ruiz Buenas noches hola Raúl me esto es sea extraído

Voz 0231 01:54 un paisano mío no muy claro

Voz 3 01:57 quién es del Atleti de toda la vida pero es que riojano

Voz 2 01:59 pero a día de Vitoria necesitas invitación se ha perdido las fiestas de su pueblo de Haro la Batalla del Vino en la Eurocopa

Voz 1 02:10 sí sí pero es que llevo ya muchos años desde que estoy en la federación como siempre coincide en la final de Copa bebé de juveniles de en esta época veintisiete veintiocho veintinueve pues al final llevo ya seis años sin estar en la Batalla del Vino las fiestas de Haro que es para mí hasta ahora era de vamos a esta lo tendría que está sí sí Isabela Velázquez y bueno pues me he acordado mucho de las fiestas de mi pueblo

Voz 4 02:33 Llamas le decía yo hago cuando estábamos hablando que para nosotros los riojanos de aquella época que que empezábamos que estábamos jugando a fútbol referentes riojanos en primera división estaba estaba Lewis de diera por decía Juan el Atleti pero riojano sabes entonces nos fijamos mucho mucho en él además

Voz 2 02:54 con el Athletic de los títulos de la además ochenta y uno ochenta y uno de ellos doblete además con la copa si luego ya te tiempos ha caído más riojano

Voz 4 03:04 Nos al Atleti no Fernando Llorente José Mari bueno ha habido Ezquerro pero primero hay que que era nuestro referente era era Luis

Voz 1 03:12 pues era una época fantástica pero eso que usted dice cuando dice que hay que ser dice cuando era yo

Voz 2 03:27 conoce a Robert

Voz 1991 03:28 menor

Voz 1 03:28 sí sí tal es muy bueno la verdad es que una persona excepcional muy atento con que además muy interesado en lo que acontece en las categorías inferiores ir muy cercano permitirme habrá si el intento siempre y a veces es la velocidad que va todo esto a veces se me pasa de verdad hace un apoyo fortísimo un abrazo fortísimo para Luis Enrique porque ha sido un señor un caballero se ha portado con nosotros de manera excepcional y Dios quiera que que le vaya todo bien

Voz 1991 04:01 este es un apoyo general que nos unimos siempre siempre que alguien dice algo porque evidentemente por encima de lo profesional de lo deportivo está los temas personales y lógicamente le deseamos lo mejor también a a Luis Enrique está preparado Rubén Moreno para ser seleccionador porque una cosa es tener mucha teoría que nos consta que es un estudioso un tío super metódico que no se deja nada que está todo el día viendo partidos y otra cosa es llegaron campeonato y aguantar la presión el primer partido a lo mejor no va bien la cosa y a lo mejor te cae algún palo quiero decir que no sólo es lo que te has preparado sino luego la experiencia que uno tiene para poder sobrellevar

Voz 1 04:39 yo estoy seguro que si he comido muchísimo tengo mucho tiempo con Luis Enrique han estado en clubes de una máxima exigencia una presión bestial aquí a mí me demuestran las comensales que tenemos está preparadísimo yo además no no es que eso lo sé pero ya no es un un deseo que le vaya muy bien sino que además transmite esa seguridad y esa entereza para superar esos momentos que seguro que todos vamos a de dificultad yo le veo capaz preparado menos de sobra para poder dirigir a la selección absoluta seguro que sí

Voz 1991 05:14 yo no tengo conocimiento para juzgarle en una fase final lo como primer entrenador porque no lo conozco pero desde luego la las ruedas de prensa llaman se maneja de forma fantástica sí sabe lo que quiere decir es un tío super claro además y creo que eso también es importante no porque también es cierto que vivimos una época con Luis Enrique que él dijo mira yo no voy a dar entrevistas personales fue su decisión con Rubén Moreno hemos vuelto otra vez a las entrevistas que yo creo que de alguna forma también hay que acercarnos no el poder charlar con con el seleccionador nacional sin tener ningún tipo de problema

Voz 1 05:41 sí vamos yo es que a mí me parece que es saludable yo creo que que hablar de todo oí dentro de ese marco que hoy normalidad de humanidad el respeto es que yo creo que es saludable para todos eh hablas de lo que se te pregunte hay esto si vuelve a la normalidad sí tratando unas gana un sentido natural a a la relación periodista profesional es que no veo por donde porque no tiene que ser así

Voz 1991 06:10 ahora que coja unos días de vacaciones

Voz 1 06:12 sí quiero descansar algunos días de momento quiero estar hasta el día once que Machala su diecinueve para Armenia hay quiero estar con Santi Denia y todo el equipo pues apoyándolo porque es una otra o compromiso muy importante y que queremos seguro que va vamos a ganar dinero europeo hay y luego ya sí quiero descansar algunos días estaré un poco pero ya no

Voz 2 06:31 a conectar desconectar desconectar viendo sí sí sí sí sí pero al final voy a dejar de dirigir pero no nada pero

Voz 1 06:43 a ver un poquito parar un poco y en cuanto empiecen las pretemporadas es que yo desconectó viendo fútbol

Voz 2 06:51 me siento bien yo creo que también nos pasa a nosotros pero de forma automática a estar de vacaciones pero pone en la radio

Voz 3 06:57 realmente y a veces que los pasa abierto no es amistoso está se dice no voy a ver nada estas vacaciones y de repente ves

Voz 2 07:02 yo no lo está viendo tú Colombia

Voz 1991 07:06 y estás en la playa el chiringuito de de me voy a hacer

Voz 2 07:09 si no pues no

Voz 1 07:12 la verdad es sobre todo lo que te alivia es no tener la presión de tener que hace algo por por obligación

Voz 2 07:19 a Cáceres está fallando y nada de cambio donde se suele ir a desconectar aquí por España o no se va fuera no yo soy de producto nacional bien no me encanta España cada día a tantos vienen aquí por algo será mucho

Voz 1 07:44 en sentido no si me gusta la playa fundamentalmente pero así me quedo por España

Voz 1991 07:48 Luis de la Fuente ha sido un placer habíamos charlado ya varias noches en El Larguero estando Mario haciendo de intermediario allí en el hotel de concentración pero bueno que es un placer tenerle aquí hacerlo además como campeón de de Europa nada sólo puedo desearle mucha suerte porque como he dicho antes en la suerte que usted tenga la la nuestra lo disfrutaremos lo mismo que que lo disfrute usted en que nada

Voz 3 08:12 el relato que sea todo lo que te veo

Voz 1 08:15 si me permites como estamos entre amigos eso siempre siempre es que vale no hay necesidad de tratando de ir podrías haber dicho en el minuto

Voz 2 08:30 minuto joven que abrió el míster como un pincel como tiene que ser

Voz 1 08:40 me han dicho que había televisión sí sí

Voz 2 08:43 no no no hemos visto sí

Voz 3 08:51 vamos esto esto no lo es fácilmente mira

Voz 1 08:54 ante la UEFA ancha sí

Voz 3 08:59 mi de oro puro donde la la vas a poner

Voz 1 09:04 pues mira tengo ahí tenéis amigos

Voz 5 09:06 tengo una vitrina que tengo todos

Voz 1 09:11 de recuerdos más importantes de mi carrera profesional de futbolista y también como entrenador y como estas han caído algunas afortunadamente gracias a pues estará también ahí

Voz 1991 09:21 que sigan cayendo no que que bueno sí verdad que sí

Voz 3 09:23 es muy bonita pero digo que que ha venido como un pincel pero que cuando le metíamos El Larguero todas están noches estaba con el pueblo de la selección Jesús para verlo es que te pega un boceto

Voz 2 09:34 visto así el otro día me contesta está cabreado contiguos a Cosmo nos dijo no el míster muy bien no está para reprocharle nada si tuviera carácter te pone la cabeza pero sabes

Voz 3 09:46 porque es que dormir poco decía la clave dormir poco no siempre

Voz 1 09:52 estoy necesario pero mira me acuesto tarde porque hay que trabajar y luego me gusta madrugar

Voz 3 09:58 ya es ahí en ese momento aprovechó para hacer deporte en ayunas vino

Voz 1 10:01 porque luego también es el vino son los malos

Voz 2 10:04 si las cosas que es ahí vas a poner a jugar a un videojuego tomate un vino con yo no

Voz 3 10:14 igual igualmente por cuanto hace saldría de gimnasio de pesas todos los días una hora

Voz 1 10:19 bueno ahorita uno cincuenta y ocho para los cincuenta y seis y me gusta bueno pues si es así

Voz 3 10:25 no no lo hemos Caleras bueno es perdona perdona que eso conté lo de la corbata que él no supersticioso pero lo demás si la corbata en todos los partidos ya que luego la jugamos Polonia Francia

Voz 2 10:35 a esa corbata la vitrina se ha contagiado a toda la

Voz 3 10:40 va a casi toda la expedición de la Federal algunos que que eso asaltan porque son muchos pisos subir andando bajando las escaleras siempre está bien de que bloquea

Voz 1991 10:50 el otro día me pega a mí Un viaje el de aquí que subía la quinta bajaba su vi le dije yo Gil

Voz 3 10:54 yo estoy enojado

Voz 1991 10:56 en fin lo dije el otro día y lo voy a repetir hoy Nos porque este Paloma Toranzo ya aquí con nosotros pero hay que agradecer cómo se ha portado la Federación en este en este campeonato las facilidades que habéis dado en todo momento la accesibilidad en la comunicación sencilla bueno lo que creo que tiene qué tiene que ser hemos vivido es cierto momentos más complicados en los que a lo mejor no era todo tan fácil pero se agradece lo lo hago extensible como lo hice en el otro día a la selección femenina que ha estado disputando el el Mundial y lo mismo facilidad total y absoluta ida gusto Paloma mil gracias el seleccionador no gracias gracias a vosotros por invitarme ida de hablemos

Voz 3 11:34 es mucho tiene una extraña que venir más no cuando hablamos poco entraña no porque no me llama

Voz 2 11:42 todos lo vendido aquí estoy yo estoy ya ver qué temporada hace el Athletic no me

Voz 1 11:48 pero tenemos un gran entrenador y seguro que vamos a hacer lo voy a decir sacan lo hacemos mucho al final momento en la casa no

Voz 3 11:55 a veces me he dicho

Voz 2 11:57 que lo vemos alguna cosa cuidado

Voz 1 12:03 ya a mil gracias un abrazo muy fuerte gracias a vosotros muy amable gracias

Voz 6 12:09 sí sí

Voz 15 14:08 Iñaki Gabilondo buenos días

Voz 12 14:10 Almudena Grandes qué tal buenos días José Antonio P de Argelia gran hola Jabois bienvenido José María Izquierdo

Voz 16 14:17 sólo escuchando a otros pues

Voz 12 14:19 estoy muy buenos días bueno tú qué opina Cabré no sé

Voz 18 14:40 cuando dos párrafos van a jugaron un ex que más geisha ya nos Scan gusto

Voz 19 14:50 despedimos al seleccionador español Luis Lafuente

Voz 20 14:57 la muy agradable da gusto da gusto cuando uno encuentra gente con la que puede hablar en en ti sin sin ningún problema charlaremos mucho más con él porque merece la pena desde luego

Voz 19 15:10 Antón Meana qué tal buenas noches quietas Yago

Voz 0231 15:13 cómo estás buenas noches el Real Madrid seguimos claro

Voz 1991 15:15 la acción llegada operación salid da a ver quiénes están en los primeros entrenamientos en ese suben al avión bueno hay que ver lo primero lo de Kovacic ya es oficial

Voz 21 15:25 sí cerrado al Chelsea ya sea

Voz 0231 15:27 para presentar con la camiseta azul del equipo londinense cuarenta y cinco millones de euros que no está nada mal el Madrid pagó por Mateo Kovacic treinta en el año dos mil quince no ha sido nunca un jugador fundamental en el Real Madrid no tenía sitio el año pasado pidió salir tenía opción de quedarse en el Chelsea así que se marcha un jugador hecho que no ha tenido el rendimiento esperado pero que deja Yago encaja más de cuarenta millones de euros

Voz 22 15:54 a la espera de otras salidas hay que ver si ese

Voz 1991 15:58 concreta lo de Theo eh quiero decir lo lo más lo más ahora mismo urgente que es

Voz 0231 16:04 lo más urgente es en cuanto a salidas ver qué pasa con Gareth Bale que se va cumpliendo todo lo que hemos ido contando en El Larguero las además semanas hoy ha dicho otra vez más el agente de Bale Jonathan Barnett que Haret no se quiere marchar del Madrid y que está a disposición de Zinedine Zidane y que el próximo lunes arranca la pretemporada es decir que el martes nueve subirá un avión se marchará a Montreal iba a hacer la pretemporada con un Real Madrid que como tú dices se quita del medio tiene Bernal ha pasado reconocimiento médico hoy en Milán y mañana será oficial su fichaje por el equipo de San Siro va a elegir la Real Sociedad Borja Mayoral Ceballos no tiene tanta prisa porque como tiene vacaciones después del Europeo sub veintiuno tiene más días no para decidir a qué clubs en marcha no tiene la necesidad de subirse al avión de la gira la próxima semana Icon todas estas salidas va quedando sitio por lo menos para un mediocentro para un centrocampista que van a fichar en agosto como adelantó en esta radio Torrejón están a las mismas Zidane quiera Pogba es el que más le gusta lo repite en privado en público con amigos con Florentino Pérez él quiera Pogba pero la operación no es fácil porque el francés no hace guiños en público más que uno hace unas semanas con un acto publicitario porque el United no quiere vender porque Raiola es un hueso muy duro así que el Madrid activa más operaciones la de Ericsson porque ahora mismo el jugador insiste en que no quiere seguir en Londres se niega a renovar tanto él como el Tottenham ven al Madrid como el club perfecto para hacer la operación así que está programado una reunión en los próximos días con los agentes de Eric en con el abogado de Ericsson para ver si pueden de alguna manera ofrecerse formalmente al Real Madrid y que se habla la posibilidad de que el danés fiche por el conjunto blanco este verano

Voz 1991 17:58 por acotar Meana es la petición de zidanes Pogba el drama de Le dice no vamos a pagar la pasta que piden por olvidando opción B Ericsson más o menos es la película no sí

Voz 0231 18:10 habrá un pequeño matiz que es que el Madrid le dice que va a intentarlo de Pogba no es quién no te lo vayamos a traer pero es que que sepas Zinedine que es complicado y que puede que no venga hay más opciones está el Ajax de Beck está el Tottenham Ericsson estamos en ello te vamos a tener un medio vas a tener un centrocampista más cuando arranque la temporada pero puede que no se ve la posibilidad de fichar al que tú quieres que Expoagua bueno

Voz 1991 18:35 veremos si llega a alguno de ellos pero está claro que citan quiere reforzar esa zona del campo y sino que es el que quiere tendrá que venir otro por completar mañana qué va a pasar con el convenio entre Liga Federación porque claro hay que recordar que el día cuatro de julio es el el sorteo

Voz 0231 18:51 sí sí sí yo paso de hacer de adivino para no molestar a los oyentes de El Larguero que no están aquí para oír la radio de que me Anales de la azzurra cada semana con esto del convenio sólo dar información lo dijimos ayer Isaac cumplido hoy no sé ha firmado de hecho no se han reunido no se ha firmado porque no hay acuerdo el cese el CSD sigue siendo optimista pero hasta que no vea la firma no se fía la Liga dice una y otra vez que ellos no pueden ceder más pero a la Federación no le vale todavía lo que la Liga ha acordado así que tienen dos días mañana y pasado antes de que el miércoles se reúnan por la tarde en el CSD veamos si es una reunión para firmar o para que no haya acuerdo pero por ahora sigue sin haber acuerdo por el convenio de coordinación que caducó ayer entre la ligue la Federació

Voz 1991 19:42 pues veremos si se ponen de acuerdo Rubiales Si Tebas antes del sorteo que es el próximo cuatro de julio lo iremos contando Meana un abrazo hasta mañana en Madrid Barcelona Santi Ovalle qué tal muy buenas

Voz 23 19:55 qué tal muy buenas día uno de julio

Voz 1991 19:57 ya ha empezado el mes es decir que en cualquier momento se puede anunciarlo de Griezmann

Voz 23 20:03 sí cuesta ciento veinte millones de euros Antoine Griezmann y eso es lo que el Barça tiene que hacer ahora tiene que ver si el Atlético de Madrid se aviene a negociar a la baja el un traspaso tiene que pagar la cláusula el Barça lo que dice es que no va subir de esos ciento veinte millones ni para fraccionar el pago ni para nada ciento veinte su límite y que si no se negocia va a pagar la cláusula y que como muchos de pueden incluir jugadores en la operación para intentar abaratar el coste del traspaso de Antoine Griezmann en el club lo que dicen es que si puede ser esta semana mejor que la siguiente yo creo que será la siguiente pero vamos que como mucho la semana que viene planean pagar la cláusula Si no negociar Atlético de Madrid incorporara Antoine Griezmann en el segundo año que lo intentan

Voz 1991 20:59 no va a llegar Griezmann al Barcelona veremos a ver si es con pago aplazado si entra algún jugador en la operación porque el Atlético de Madrid se puede remitir directamente a la cláusula decir quieres a Griezmann ciento veinte como estos como el remedo a Portimao Félix

Voz 22 21:17 y si y si no pues nada se queda

Voz 1991 21:20 aquí sea que tiene que llegar alguien pues a depositar esa cantidad tema Neymar hay algunos medios de comunicación algunos compañeros que están afirmando que Mainer reunión entre el club y el padre ENI no

Voz 23 21:33 sí lo ha contado Marcelo ve Claire exporte interactivo es el corresponsal aquí en Barcelona un periodista que siempre van buena información del entorno de Neymar que el padre viaja para reunirse con André Curie que les de empleado del Barça también muy próximo a a los Neymar que de hecho cobró por el porque el jugador el brasileño se fuera para París André Curie está viendo la Copa América en Haití en Brasil por lo tanto también va a tener que poner camino hacia Barcelona pero sí formaba exporte interactivo que en las próximas horas y va a haber un esa reunión entre Neymar PAI y que son dos personas muy muy próximas y que hacen negocios juntos y a menudo y que es una reunión que tiene que desencallar ese traspaso de Weimar hacia el Barcelona el culebrón va a ser el culebrón del verano sí es una ya contamos que es una operación que lleva la mano Bartumeu por lo tanto Bartumeu y André Curie en algún que otro intermediario intentará fichar a Neymar vamos a ver si se dan todos los e ingredientes de este cóctel explosivo que a mí lo que me dicen desde el Barça es que sigue siendo muy muy difícil pero que es una operación que auspiciada por parte de la plantilla de los pesos pesados de la plantilla ha dado el visto bueno Bartumeu para que salga adelante ver cómo evoluciona porque la bola se va haciendo haciendo grandes se va haciendo grande y al final lo que hace dos semanas tres semanas parece podía parecer una quimera que es que Neymar llegara al Barcelona parece que se están dando las condiciones para que finalmente aunque parezca increíble Neymar acabe recalando en la Ciudad Condal

Voz 1991 23:20 pues veremos pero me parece a mí que también toca esperar

Voz 2 23:24 esto va a ser largo va ser uno de los culebrones del verano gracias y hasta mañana

Voz 1991 23:29 un abrazo en el Atlético de Madrid Marta Casas qué tal muy buenas

Voz 1509 23:33 hola qué tal muy buenas ya se sabía lo de Yeles

Voz 1991 23:35 Martín ha hecho oficial no

Voz 1509 23:38 sí me era prácticamente un secreto a voces es un jugador que no ha contado para el Cholo Simeone desde que llegó hace prácticamente una temporada de hecho los últimos seis meses de la campaña los ha pasado cedido en el Mónaco Joyce y ha anunciado ese acuerdo alcanzado precisamente con el Mónaco para el traspaso de son Martins por una cantidad que ronda los treinta millones de euros es un poco lo comido por lo servido porque aunque Jenson llegó gratis finalmente el Atlético tuvo que llegar a un acuerdo con el Sporting de Portugal que había denunciado el caso ante la FIFA pago algo más de veintidós millones también se quedaron con Luciano Vietto así que una cantidad que más o menos deja en las arcas como estaban

Voz 1991 24:13 Joao Félix el resto de posible fichajes que

Voz 1509 24:16 sí bueno principalmente Joao Félix es el nombre propio sobre todo con ahora que Griezmann vale ciento veinte millones y se espera que el francés salga pronto del Atlético de Madrid es una cuestión de horas de días el Benfica ya comunicó en la Comisión de Valores que la oferta del Atlético de Madrid era de ciento veintiséis millones ahora lo que falta que comunica es el aceptan Se espera que es el Benfica diga que sí y de hecho en el Atlético de Madrid son optimistas y confían en que Joao Félix este formando parte de la pretemporada el Atlético de Madrid desde el primer día en Los Ángeles de San Rafael otro que va a llegar ese Héctor Herrera también es cuestión de horas es un jugador que llega libre ayer terminaba su contrato con el Oporto desde marzo tiene el acuerdo con el Atlético de Madrid y de hecho hoy ha estado en Portugal cerrando los detalles de su mudanza asuntos personales con la intención de incorporarse también en el primer día de los entrenamientos que es el cuatro de julio este jueves

Voz 24 25:08 gracias Marta un beso esta mañana hasta mañana Un beso y nos vamos

Voz 1991 25:11 también a Oporto Toño García qué tal muy buenas

Voz 24 25:14 qué tal llamo buenas noches hoy ha vuelto a los

Voz 1991 25:16 también todos el Oporto colgaba una foto Iker Casillas en el que ponía precisamente el primer día de entrenamiento hay que decir que el portero no se ha ejercitado con el resto de compañeros no

Voz 25 25:25 sí era una buena noticia no no había esta mañana

Voz 1 25:29 sí

Voz 25 25:30 una foto donde decía vuelta al trabajo en sus redes sociales porque volvía al Oporto los dos no Iker no ha vuelto a entrar ni mucho menos a un ex jugador de de la Oporto ya ha querido estar con sus compañeros en el primer día no ya sabemos un poco la gente conoce bien a Iker los cercano que actitud como capitán no en definitiva ha querido sentirse uno más del vestuario y acompañada dos que actualmente su sus compañeros pero así es la medicación que con su proceso de recuperación y ojalá pueda estar algún día de vuelta a regresar a los entrenamientos como futbolista es su deseo pero una cosa es lo que lleva a su cabeza allí otra cosa no tiene marquen los médicos no me contaban desde su entorno más cercano y entonces ahora en estos momentos lo que ese momento es que a medio y corto plazo Iker no entrenen no va a entrenar si va a estar con los suyos pero van a ser un poco los doctores los que les indiquen cuándo y cómo debe hacer su rutina como Fornesa

Voz 1991 26:32 bueno tranquilidad tranquilidad para Iker Casillas que lo que necesita ahora recuperarse del todo cuando las pruebas médicas digan que todo está ok si quiere volver que vuelva ahí sino que haga lo que le de la gana pero lo importante es estar bien no tener ningún problema más de salud lo iremos contando grasa Estonia hasta luego ya acabábamos hablando de la Copa América porque mañana tenemos un partidazo dos y media de la mañana hora española tenemos un clásico Brasil Argentina Javi Sánchez qué tal buenas noches

Voz 0451 26:57 es que tal como está el partido de los partidos en el partido de los partidos y no te puedes imaginar cómo se está viviendo ya la previa aquí en un partidazo

Voz 21 27:08 ya lo oye no por ahí no

Voz 0451 27:11 hay que recordar que es en el estadio de mineral en el horizonte como bien has dicho las dos y media mismo estadio en el que Brasil hace cinco años en ese Mundial caía siete a uno en el frente a Alemania así que no sé yo cómo estarán los ambientes y qué tipo de presión puede notar los jugadores es verdad que prácticamente no queda ninguno tan sólo Fernandinho y creo también que que Daniel Alves pero bueno lo arbitrar Roddick Zambrano árbitro ecuatoriano que es chef de profesión para que aprenda y tú andas pues mira

Voz 2 27:39 mañana nos cuentas la previa de este partido gracias Javi un abrazo