Cañizares: "No sé si se hubiera podido hacer en la absoluta lo que ha hecho Luis de la Fuente con la Sub 21"

Voz 1 00:00 El Larguero con Yago de Vega tiempo de sanedrín

Voz 1991 00:09 con los ex futbolistas Gustavo López qué tal muy buenas tal muy buenas Chago Álvaro Benito buenas noches buena noche Yago Santi Cañizares qué tal qué tal buenas noches bueno España campeona del sub veintiuno que sensación os ha dejado esta selección Álvaro

Voz 0916 00:28 pues bueno la la verdad que la final hubo momentos de sufrimiento arrancamos muy bien pero yo me monto sobre todo a partir de Polonia no empezamos eh yo creo que el partido de Bélgica fue un un darse cuenta el técnico de que pues la idea que tenía preconcebida no le estaba dando el resultado obtenido sí a partir de ahí pues reordena un poquito el equipo oí los cambios que que propuso para el día de Polonia pues salieron a las mil maravillas no yo creo que el equipo adquirió traer mención con la entrada de más Roca con con Oyarzabal de de falso nueve y asistimos a un recital el día Polonia fue un recital algún partido absolutamente increíble yo disfruté muchísimo viendo jugar a la selección al fútbol

Voz 1873 01:11 explicó que lo lo lo trasladó al al paro

Voz 0916 01:14 Cio de Francia donde quizá no alcanza ese nivel de esplendor pero fue un auténtico partidazo también y luego la final pues los primeros quince veinte minutos fueron casi a ese nivel no de velocidad de juego vivir en campo contrario un pero un pase vertical tal no no buscando la profundidad en todo momento no gustándose más de la cuenta luego es cierto que Alemania apretó Alemania empezó a salir de nuestra presión y nos hizo sufrir mucho si la pelota hasta que llegó el dos a cero pero me deja un gran sabor de boca a nivel colectivo

Voz 2 01:41 sí bueno yo creo que me deja dos detalles el primero que tenemos como siempre buenos jóvenes en los últimos años últimos diez quince veinte años se ha invertido mucho fútbol en escuelas de fútbol en España hay está potenciado mucho la práctica del fútbol desde edad muy temprana hay por lo tanto la adquisición de de técnica que es algo que no es faltaban porque siempre teníamos mucho agarra han tenido mucho empuje mucho corazón pero mejor español yo creo que siempre le faltó algo de calidad hace en para jugar en la élite viene a a bueno a Kaká ha a darnos un poco cuenta pues que efectivamente todo ese trabajo pues tienen frutos y lo segundo es que siempre competimos más o menos igual siempre jugamos con mucho miedo al fracaso esto no se dejan poquito agarrotados hasta que hay un día que rompemos con el fracaso para ya convertir todo lo que hagamos en éxito que ese fue el día de Polonia a partir de ahí desaparece la presión sacamos lo mejor de nosotros mismos ya ya no nos para nadie pero es que esto lo ha hecho de la selección absoluta también con aquella primera Eurocopa que ganó cuando pasó de cuartos ya no la para nadie lo ha visto

Voz 3 02:44 yo el en el Mundial es decir hay un hay un momento

Voz 2 02:48 en en en absoluta es en cuartos de final en estos chicos era superar la primera fase que esa o irse con fracaso o irse con éxito y el miedo nos nos hace muchas veces jugar mucho peor de lo que somos y cuando superamos esa dimensión porque ya sabemos que fracasar no vamos a fracasar porque ya hemos conseguido el objetivo entonces que se vayan quitando todos del medio us

Voz 0749 03:12 a mí me dijo muchas cosas primero el registro futbolístico comentaba el oro sobre todo cambiar en un momento determinado de la competición no es fácil eso para un entrenador tomar ese tipo de actitudes ante el desarrollo de un de un campeonato tan corto que te pueden salir vino te puede salir mal y ahí las crítica podían haber sido feroces sin embargo se la juega les salió bien a parte lo registro que tiene a nivel futbolístico la selección creo que hay un nombre propio no de Savall el de Olmo jugadores desequilibrantes pro José Ignacio detuvo un buen europeo de también la línea de centrales también más Roca creo que hizo un muy buen torneo entonces eso potencia muchísimos a la selección eh mayor y eso significa también que esas elecciones Sebas están en la cantera en la cantera los clubes desde la que alimenta después a la selección no sólo juveniles sino también a la selección mayor y eso es un gran trabajo de muchos equipos que trabajan muy bien la Dante era que alimentan al primer equipo pues confían en esos chavales para poder desarrollar al máximo nivel en el nivel de selecciones creo que es una selección lo que da gusto verla que te alegra la vista verla que propone un juego ofensivo que propone un juego alegre que valiente que es agresiva que presiona momento determinado bien arriba que sabe relegar y sobre todo que la individualidades potencian al equipo Hinault que el equipo solamente vive individualidades y esa la mejor noticia para España

Voz 1991 04:32 Álvaro me gustan Luis de la Fuente me gusta tanto dentro como fuera fuera se maneja de forma fantástica contigo súper accesibles súper normal dentro me gusta lo que decidí las las decisiones que toma en cada momento

Voz 0916 04:46 bueno fue fue muy valiente yo no no es fácil no es fácil primero traicionar a tus ideas porque a veces somos muy testarudo todos ya no sé a nivel de entrenador sino la vida no hay aquí a afirmar que te has equivocado hacer cambios en el a partir del segundo partido drásticos en el equipo significa admitir que te has equivocado y eso habla mucho de de de tu capacidad de de humildad y de análisis hilo segundo que que que sabes que si necesitas meter tres goles y juega sino un delantero puro y como pierdas pues las críticas van a ser feroces iban a decir que que no saber de esto no que el gol lo meten los delanteros no lo que pasa es que a posteriori pues todo nunca perdemos como estamos invictos pero eso siempre no falla entonces tomó decisiones muy valientes

Voz 4 05:34 algo por lo que me llega desde dentro creo que

Voz 0916 05:38 qué ha llevado muy bien al grupo de los jugadores estaban

Voz 4 05:41 con él los que jugaban los que jugó a menos

Voz 0916 05:45 que que es muy cercano con el jugador es muy importante es es yo creo que ahí hay una diferencia abismal en el trato psicológico a un grupo en en un campeonato corto Juan Andrés seleccionador Andes cuando eres entrenador del club no yo creo que hay una diferencia muy grande eh los jugadores vienen cargado de partidos con una temporada larga pero bueno con con una buena mentalidad yo creo a las elecciones como una válvula de escape para todos Si bueno el entrenador tiene que hacer un poco ayudar a eso no hay yo creo que una de las claves de este éxito ha sido lo bien que ha llevado al grupo el míster Inteco

Voz 2 06:22 sí sin duda ha demostrado desde luego tener capacidad de reacción y sobre todo también que lo acepten así sus jugadores que no se deben al equipo encima por las decisiones que tomo yo no sé si esto hubiera sido capaz de la selección absoluta sinceramente hacerlo tanto Luis como cualquier otro entrenador no lo sé pero yo siempre lo de mando yo siempre pido que sea así pido que se haga una evaluación siempre antes del Mundial antes del uno de Copa que tengamos en cuenta el momento de la competición que ese momento no todo el mundo lleva bien que hay hay que elegir a los que mejor estén a nivel físico mental leí el nivel de forma que grandes jugadores han llevado liquidados a los mundial desde las Eurocopas y han significado un lastre para las elecciones no para sólo para España yo creo que este tipo de decisiones deben de alumbrar a los seleccionadores absolutos a la hora de cómo competir por ejemplo en la próxima Eurocopa competir con los que mejor en forma estén aunque haya que sacrificar a jugadores que hayan dado mucho durante el año y que sean

Voz 5 07:18 bueno pues eh

Voz 2 07:19 jugadores capitales en el proyecto pero en ese momento si no están no están porque no se puede hacer nada por ellos Gus

Voz 0749 07:27 yo veo que es apostó por un entrenador que seguramente conoce muy bien lo que es la cantera que es un entrenador capaz de revertir una situación importante como decíamos anteriormente con el cambio de dibujo el sabiendo ya que te la tienes que jugar a diferencia de otras selecciones Si me pongo de ejemplo lo que es España que todas las los clubes ceden al futbolista a la selección no pasa eso por ejemplo en Argentina en las categorías inferiores hay muchos clubes honra nació que están jugando en el primer equipo cada uno los chavales no dan ese ese tipo de de facilidades para la selección y no potencian a las selecciones menores sabiendo que después pueden potenciar la selección mayor y eso creo que también es de agradecer por parte de los clubes dale esos jugadores a la a las sub veintiuno su quince sub diecisiete o cualquiera las selecciones menores y creo que eso también es de halagar no sólo en el proxecto que pueda haber a nivel de selección independientemente del entrenador que tienes sino también de lo Clube poder cederle ese tipo de jugadores para los proyectos en en el tema del entrenador me parece una apuesta de futuro una apuesta inteligente y que ha demostrado con creces que la valía que puede tener en adelante un grupo

Voz 6 08:37 en la madrugada de mañana al

Voz 1873 08:40 sale el martes a miércoles está ese Brasil Argentina e pero no estamos con la sub-veintiuno es hablar de Argentina

Voz 5 08:49 sí sí me genera sí pero tengo miedo

Voz 7 08:55 este partido lo que tiene la cara sí sí sí

Voz 1873 08:59 ah sí he Oikos si voy con

Voz 0749 09:02 poquito apretado el Purito que esperar en el partido

Voz 8 09:05 ganar no el mejor

Voz 0749 09:07 así es así de claro pero el mejor mes Messi

Voz 1991 09:10 que de momento no ha comparecido

Voz 0749 09:12 el mismo te lo dice no es la mejor Copa América que está desarrollando del como futbolista si es verdad que fue creciendo la selección argentina esta Copa América no empezó bien el partido frente a Colombia e que perdió mejoró un poquito pero no mucho en algunos minutos con Paraguay mejoró bastante con Qatar jugando con eso delantero en el segundo tiempo y si ha mejorado mucho en lo colectivo que eso ya es mucho decir si en lo colectivo en el último partido frente a Venezuela pero enfrente va a tener un rival como Brasil que es local que tiene buen haciendo aliada de que es un viejo conocido que hace muchísimo que no le gana cuando después los puntos cien partidos amistoso pero en partidos oficial hace muchísimo

Voz 7 09:47 quién lo va a tener complicado veré

Voz 0749 09:50 los si funciona como equipo funciona el mejor Messi tiene bastante posibilidad el problema es si Messi no aparece porque a la selección ahí le falta algo diferente para poder ganar algún todo poderoso Brasil y sobre todo local

Voz 1873 10:01 Cañete favorito Brasil

Voz 0749 10:03 teóricamente si está hablando él expertos en fútbol eso

Voz 2 10:06 a América no no hay además es juez y parte si teóricamente sí tiene mejor equipo mejor a todos los niveles si solamente Messi puede salvar la situación esa es la realidad

Voz 1873 10:19 Álvaro para disfrutar este partido no bueno es no no

Voz 0916 10:24 bueno nosotros claro nosotros lo vemos desde la neutralidad pero yo voy

Voz 1873 10:29 Dina a muerte os no tengan ninguna duda

Voz 7 10:32 esto yo también me imagino pues si me cogían pasa a los argentinos me tira ves cómo te tiro huevo en el próximo concierto que no va Nava

Voz 1873 10:49 pero lo de lo de Messi es es extraño

Voz 0916 10:51 no es extraño que no se encuentra Augusta a nivel futbolístico ya no ya no ya no te digo ya no es ni un estado de forma no obviamente el tema mental influye mucho pero pero por lo que sea no no no casa bien con con el estilo de juego con los compañeros no ha llegado encontrar suaviza no donde donde poder explotar porque porque se le ve mucha cuenta gotas no del el talento que otras veces pues les Saleh de cada tres minutos en un partido no siempre te deja algún detalle no y es cierto que le cuesta no debemos muy apagado no es habitual verle así no es no es nuestro habitual verlas y durante un partido entero ni siquiera durante cuarenta y cinco minutos

Voz 1873 11:31 es extraño no Gus pasa lo que pasa lo comandamos eh

Voz 0749 11:35 el inning pero por favor alguna cosa es el aficionado y otra cosa es mi trabajo son dos cosas diferentes separar muy bien

Voz 1991 11:43 Liga pierda Argentina no

Voz 7 11:46 el apagado el teléfono lo rompo todo va a la piscina nociva si un partido divertido pero apasionante el que no es de ninguna de las dos selecciones para darlo a lo que pasé de madrugada pero parados es tal que no lo puedes armar no lo podemos ver porque somos argentinos lo podemos ver si se digo que de pasividad que ver con esa tranquilidad relajación claros en la atención eh sí la tensión también mola más ver un partido de contención e las cosas como son Santi cualquier partido lo vive contención

Voz 2 12:22 sí porque al final sabes qué pasa que tengo amigos y en este caso hermanos por ahí metidos y al final

Voz 1991 12:28 tal pues me tengo que decantar por uno de los dos en el caso de Argentina de este partido tengo claro y con Argentina también ya veremos lo que pasa Cañete