De la Rosa: "Hay muy pocos pilotos que hayan hecho lo que Verstappen hizo ayer"

vamos con un poco de Fórmula uno en El Larguero porque

Voz 2 00:06 Lasalle ya sabéis que ayer se disputaba el Gran Premio de Austria y la verdad es que ha sido un gran premio divertidísimo han pasado un montón de cosas yo creo que esto son las carreras que dejen a la gente pegada a la tele y que crea adicción

Voz 0460 00:19 José Antonio Ponseti qué tal muy buenas qué tal cómo estás feliz madrugada amigo Pedro Martínez de la Rosa buenas noches

Voz 3 00:25 hola buenas noches no Kick tan divertida la de ayer

Voz 0267 00:29 bueno la verdad es que fantástico

Voz 4 00:32 a hablar ya tocaba y creo que todos teníamos ganase disfrutar no una carrera

Voz 0267 00:39 a este espectacular desenlace final

Voz 4 00:41 esperado eh

Voz 0267 00:43 yo creo que es lo bonito del deporte el mozos no que sea impredecible lo que pueda pasar y que nos sorprenda cada domingo eso es lo que queremos

Voz 1991 00:50 sí Victoria de Verstappen segundo Leclerc tercero botas Vettel cuarto Hamilton quinto Saint salía décimo noveno y terminó octavo su compañero hablándonos Riis fue sexto fue Ponseti tuvo de todo

Voz 1025 01:03 tuvo de todo hoy como decía Pedro además que veníamos del desierto porque la semana anterior había sido una carrera como para tirarse al río pregunta piedra al cuello y flotar de pero que lo iba a durar pero tremendo vamos de pronto esta semana no sólo ven la luz sino que además hay luz al final del túnel sí es una gozada que agradece un montón sobre todo porque además fue una carrera fue osea fue en acarree pilotos hubo ahí hasta el último instante un codo con codo Sainz hace harto adelantaría a pelear por por estar en una buena posición son ya hubo hubo mucha mucha mucha carrera y esto es lo que agradece es cuando ves un poquito de de coche pague para ver a uno en plan scalextric pues ya lo tengo a Pedro

Voz 1991 01:50 este es el tipo de carreras que consagra pilotos lo digo porque Verstappen ya la hemos visto que ha ido ganando grandes premios que está peleando la parte de arriba pero es que se quedó clavado la salida se quedó en séptima posición remontó para ganar

Voz 5 02:04 bueno es espectacular yo creo que los ayer

Voz 0267 02:06 ayer nos demostró que es un piloto especial que ya lo sabíamos que ya lo intuíamos que ya lo decíamos pero ayer lo volvió a demostrar que hay muy pocos pilotos muy pocos que hagan cosas así porqué en Fórmula uno hacer cosas así está al alcance de muy pocos que el el piloto estén por encima de la máquina lo normal ayer esta Pen con un reculó nada que no es el Mercedes Ferrari pero que es un coche competitivo obviamente pero que no es el mejor no ganó Iggy ganó saliendo mal día segundo casi local en la salida se queda séptimo remonta uno a uno todas las posiciones que adelanta en pista osea no es que no es que hubo una debacles que se retiraron tres no desestima primero adelantando al final no a mí eso en esas carreras que te devuelven esa John y cuándo es la próxima carrera Fórmula uno no se muy bonito muy bonito Carlos bueno Carlos espectacular las conmigo pero

Voz 0460 03:09 ahí claro

Voz 1025 03:11 Theron Calderón si el problema es que las cámaras estaban Por otro lado pero pero carrerón de Carlos creo que dijo Pedro que para él la mejor que había disputado

Voz 1991 03:21 mira vamos a escucharlo porque hablaba sobre todo el coche que le habían dado que que que funcionaba muy bien

Voz 0360 03:26 nunca había tenido yo creo en un coche con el que salir último hoy poder remontar de esa manera muy contento con el coche creo que en un momento de la carrera hecho vuelta rápida como en Mónaco lo he visto por las pantallas el que apareciera púrpura Carlos en el listón está mal octavos desde últimos que es no no puedo pedir más

Voz 1991 03:42 Carlos I púrpura eso mola verlo es Pedro

Voz 0267 03:45 eso fue una pasada semana pasará Berga había hecho la vuelta rápida no cuando hay que púrpura se refiere a que había dado vuelta rápida carrera total no la sala total en un momento una final de carrera a mí me encantó por dos cosas buena Carlos hizo su carrera Isla carrera de probablemente la mejor que ha hecho dice lo hice él pero segundo que el McLaren empieza a funcionar yo creo que habla después de los tres intocables no los Red Bull Ferrari se están se están destapando cómo es realmente el cuarto equipo de todas maneras no hay que engañarnos de donde está ahora McLaren estaba Mercedes sigue habiendo un abismo no ha yo digo que tienen que seguir pasito a pasito como están haciendo ahora pero bueno he vaya a cambio con el año pasado yo estoy muy esperanzado la verdad

Voz 1991 04:28 sobre todo coger esta base para el año que viene estar más arriba metidos por lo menos en la pelea por por está peleando por podios que eso es lo lo importante la jugada polémica de

Voz 3 04:37 el mes de Gran Premio el alma

Voz 1025 04:40 no vamos ahí hubo pero es lo que no puede ser

Voz 1991 04:43 creo yo que ahora hablaremos también de esto es que haya tres horas de análisis de bar forma no pueden tardar tres oral los comisarios yo creo que le quita espectáculo a la Fórmula uno es verdad

Voz 1025 04:52 en la jugada lo mira si éste es Aisa

Voz 1991 04:55 no no hay sanción punto ya está no quiero decir Pedro no es bueno que tarde en tres horas en tomar la decisión

Voz 0267 05:00 no no no estamos todos de acuerdo mira yo a ver primero la decisión para mí adecuada o acertada ir muy bien

Voz 0460 05:10 para ti la maniobras limpia no parecemos desabastecimiento limpia no está limpia

Voz 0267 05:14 las no límite pasarlo sí exactamente sale sabes cuando hay una falta en el área que hice es bueno

Voz 0460 05:20 lento cada dándole ante los vale

Voz 0267 05:23 yo yo yo creo que esa es la la mejor mejor símil con el fútbol no creo que el problema es que cuando empiezas a ver cámara subjetiva telemetría ángulos de cámara de arriba abajo de un lado claro hay tanta información y hay tantas opiniones eh yo creo que para los comisarios fue muy difícil tengo que abrir un paréntesis una de las comisarias sea es Silvia bellos que española no queda más que tiene mucha experiencia es muy muy muy buena entonces bueno el tema es que al final después de muchas horas decidieron no que no no no no había sanción no que no había nada ninguno de los dos que era cien por cien el el causante del toque no es al final es una incipiente carrera me parece muy bien las carreras son duras y uno no puede poner una alfombra roja para la de la dejar adelantar mi ni sabes cuando tú estás iniciando un adelantamiento que te lo van a poner fácil ya que el contacto a veces es un mal necesario no hubo contacto pero para mí es el al límite del reglamento sabes lo que pasa también que hoy en día en Fórmula uno en los circuitos tiene muchas escapatorias de asfalto entonces ha perdido el miedo a que un coche salga pues es la escapatoria los pilotos nunca levantan cuando un piloto mete por el interior dices bueno yo me he por fuera como hay una escapatoria Asfaltos pues a ver quién levanta no

Voz 0460 06:39 quieras o no eso está haciendo

Voz 0267 06:41 los adelantamientos sean justo sin que

Voz 5 06:44 la contacto los adelantamientos que hoy en día ahora claro claro pero hombre

Voz 0267 06:49 parece viene decisión ahora estoy contigo de cómo lo ves tú muy larga la decisión de ahí a veces casi el más importante que sea rápida y acertada es muy fuerte decir esto pero yo creo que hay un momento en el mundo es es como lo de los penaltis no

Voz 1991 07:03 claro imagínate lo que lo hacen a las tres horas dicen que al final no ha sido penalti pueblo

Voz 1025 07:07 ha nacido un desastre yo yo me temía lo peor porque yo yo creo te te me voy a poner en modo Iturralde si te voy a hacer el resumen para los humanos a los comisarios les entró caquita cuando

Voz 6 07:18 me vieron la el el ese momento adelantamientos

Voz 1025 07:21 pero la madre ahí la madre precisamente aquí encima by gana osea yo quiero hechos polvo todos un disgusto y una depresión de tres pares de narices

Voz 0460 07:31 la Liga Oeste no claro a qué para qué

Voz 1025 07:34 me puede adelantar justo hay como ha adelantado pero dónde vas de chico bueno pues yo creo que todo esto lo hablaron entre ellos y estaban todos apretados claro imagínate en que a las tres horas desde pues no le meto cinco segundos de sanción ala tan no es que se monta la mundial es reales que no pueden no puede ser una cosa la ni tan extremadamente analizaba ni tan concienzudamente esto son carreras de Pedro te lo puede mejor que yo

Voz 0267 08:03 yo no esto yo estoy contigo Concept y yo creo que son carreras de coches al final estas cosas pues es al límite del reglamento a veces en el fútbol cuando apareció el bar que pensamos bueno ahora ya acabado todas las polémicas estaba apareció el bar Icaza hay más no sea pues en la Fórmula uno pasa exactamente lo mismo lo que pasa es que tenemos un bar desde los mil demonios no porque hay CLM que son la toma de datos y los coches las velocidades y nacida o más el volante que otros ya han metido más presión de freno sea es un lío bestial al final decisiones adecuada y además yo creo que es muy importante para el futuro de lo que la Fórmula uno tiene que ser tiene que ser un deporte de motor pero donde se prime al valiente no al al que tire el coche al que intente algo difícil yo creo que ese ese piloto ahora mismo

Voz 1025 08:51 Yago tu tu eres un hombre de mundo imagínate que de un Barça Madrid deciden tres horas

Voz 0460 08:57 el penalti lo primero es obra verdad

Voz 1991 09:02 decisión caro aparte que creo estoy de acuerdo en lo que decía ahora a Pedro quiero decir hay que tomar una decisión muchas veces lo mejor es ver una toma lo más natural ya lo ves ves por donde ha metido no empieces a mirar que si la grabación del volante que si la gradación de la tele matriz telemetría que sí es decir la vez natural dices entra hay hueco para entrar sí que entra al límite perfecto que sigan punto digo yo porque cuanto más te pones a analizar lo más en profundidad pero mal lío te haces en la cabeza

Voz 0267 09:30 totalmente ido y también en otra vez al fútbol no creo es que la gente lo entiende muy bien con esto sea tú cuando analizas un penalti o hay una jugada polémica empiezas a analizar las cámaras acabados a cámara lenta de de como en un córner defensa

Voz 0460 09:46 no tal vez no todos los deportes

Voz 0267 09:49 Cepeda claro todo lo todo no tiene en la Fórmula uno pasa tres cuartos de lo mismo cuando llevaban horas de deliberación yo di esto cae sanción pijo porque cuando llevan tanto tiempo

Voz 0460 10:01 todavía tiene muchas dudas claro no

Voz 0267 10:05 pero bueno ahí yo creo que al final una gran decisión para el futuro de la Fórmula Uno tardaron mucho tiempo es cierto pero al final se tomó la adecuada ya ahora para adelante porque llevamos cuantas cuántos meses llevamos esperando ver una carrera así a medida que la tenemos que no sé si no se hace

Voz 1991 10:25 sí para nada Pedro decías

Voz 0267 10:27 sí siguiente carrera vamos a siguiente no vamos a ver qué siente round no porque yo creo que lo bonitos que reculó está cada vez más fuerte y pueden ganar más carreras

Voz 1991 10:37 por lo próximo cuando dónde

Voz 1025 10:40 lo próximo cuando y dónde espérate que me pillas de memoria y hemos venimos de Austria a Pedro lo próximo que tenemos ayudando un poco porque se me ha ido totalmente de la cabeza Gran Bretaña a Gran Bretaña

Voz 0460 10:52 claro sí es verdad totalmente tío Yago digo en dos semanas quedar Bretaña Silverstone si viene con la clasificación aprendida es un milagro pero es que este pabellón heridos no no no yo además claro ya que porque además me dijo el otro día me apetece un montón ahora ir a Silverstone porque este fin de semana hasta la carrera

Voz 1025 11:18 había estado medio tocado había estado muy enfadado con todo lo que había pasado pero ya la carrera salió emocionados hay dijo bueno ahora me apetece muchísimo Silverstone

Voz 6 11:28 y la olla

Voz 0267 11:31 del trece catorce de julio tenemos Silverstone Si tenemos otro circuito muy diferente muy rápido e Inglaterra donde bueno

Voz 0460 11:40 como ya emo que nada que ver con lo que hemos visto en cubitos

Voz 1991 11:44 bueno para quién y qué esperamos de esa carrera que bueno es muy

Voz 0460 11:47 durado dos semanas antes pero

Voz 0267 11:50 a ver yo yo creo que es un circuito muy Mercedes porque hay muchas curvas rápidas ahí el Mercedes pueda la rápida pero también es un circuito muy bueno para me aclare no sea McLaren el McLaren va muy rápida al menos es lo que dicen que el problema es curva lenta realmente en toda una época turbulenta esa es toda muy enlazada rápida de quinta sexta séptima osea que yo creo que es un buen circuito para Carlos otra vez y bueno veremos que hay que aflojar un poco pues no

Voz 0460 12:19 Hinault Rees también poca broma eh el compi de cárceles todo el equipo porque está trabajando y de qué manera por el equipo eh

Voz 0267 12:27 diecinueve años pero pero muerde realmente sí es común es uno otro otro que va a estar ahí en el del con Verstappen con Carlos son son el futuro de la Fórmula uno muy jóvenes todos

Voz 1991 12:40 ah apunta te lo Ponseti Gran Bretaña Alemania Hungría y Bélgica

Voz 0460 12:45 Hungría y Bélgica pero me siento bien de acuerdo pasado mañana que voy mal

Voz 1025 12:54 a ver si igual que me has dado todo el mes

Voz 0460 12:57 sobre ellas para que suene las cuatro próximas a Bretaña Alemania Bélgica ya me lo recuerdas en dentro de unos días vale voy andando Whatsapp todos los días por favor por favor que me lo recuerden dos y lo peor es que lo tengo en el calendario

