El Larguero: Tercera parte (01/07/2019)

Voz 1991 00:12 ha ido buenas noches buenas noches Santi Cañizares qué tal qué tal buenas noches bueno España campeona del sub veintiuno que sensación os ha dejado esta selección Álvaro

Voz 0916 00:25 pues bueno la la verdad que la final hubo momentos de sufrimiento arrancamos muy bien pero yo me monto sobre todo a partir de Polonia no empezamos eh yo creo que el partido de Bélgica fue un un darse cuenta el técnico de que pues la idea que tenía preconcebida no le estaba dando el resultado obtenido sí a partir de ahí pues reordenar un poquito el equipo oí

Voz 3 00:48 ahí los cambios que que pro

Voz 0916 00:50 puso para el día de Polonia pues salieron a las mil maravillas no yo creo que el equipo adquirió otra intensión con la entrada de más Roca con con Oyarzabal de de falso nueve y asistimos a uno de un recital el día Polonia fue un recital un partido absolutamente increíble y yo disfruté muchísimo viendo jugar a selecciona el fútbol que practicó que lo lo lo trasladó al al partido de Francia donde quizá no alcanza ese nivel de esplendor pero fue un auténtico partidazo también y luego la final pues los primeros quince veinte minutos fueron casi a ese nivel no de velocidad de juego vivir en campo contrario un pero un pase vertical Cal no no buscando la profundidad en todo momento no gustándose más de la cuenta luego es cierto que Alemania apretó Alemania empezó a salir de nuestra presión y nos hizo sufrir mucho si la pelota hasta que llegó el dos a cero pero me deja un gran sabor de boca a nivel colectivo

Voz 1991 01:38 Cañete

Voz 4 01:40 bueno yo creo que me deja dos detalles el primero que tenemos como siempre buenos jóvenes en los últimos años últimos diez quince veinte años se ha invertido mucho fútbol en escuelas de fútbol en España hay está potenciado mucho la práctica del fútbol desde edad muy temprana hay por lo tanto la adquisición de de técnica que es algo que no es faltaban porque siempre teníamos mucho agarra han tenido mucho empuje mucho corazón pero el jugador español yo creo que siempre le faltó algo de calidad en para jugar en la élite viene a a bueno a Khan ha a darnos un poco cuenta pues que efectivamente todo ese trabajo pues tienen frutos y lo segundo es que siempre competimos más o menos igual siempre jugamos con mucho miedo al fracaso esto no se dejan poquito agarrotados hasta que hay un día que rompemos con el fracaso para ya convertir todo lo que hagamos en éxito que ese fue el día de Polonia a partir de ahí desaparece la presión sacamos lo mejor de nosotros mismos ya no nos para nadie pero es que esto lo ha hecho de la selección absoluta también con aquella primera Eurocopa que ganó cuando pasó de cuartos ya no la para nadie lo ha visto

Voz 5 02:42 yo el en en el Mundial es decir hay hay Momo

Voz 4 02:46 en en en en absoluta es en cuartos de final en estos chicos era superar la primera fase que es irse con fracaso o irse con éxito y el miedo nos nos hace muchas veces jugar mucho peor de lo que somos y cuando superamos esa dimensión porque ya sabemos que fracasar no vamos a fracasar porque ya hemos conseguido el objetivo entonces que se vayan quitando todos del medio Gus

Voz 0749 03:10 a mí me dijo muchas cosas primero los destrozos político comentaba el oro sobre todo cambiar en un momento determinado de la competición no es fácil eso para un entrenador tomar ese tipo de actitudes ante el desarrollo de un de un campeonato tan corto que te pueden salir vino te puede salir mal y ahí la crítica podían haber sido feroces sin embargo se les salió bien aparte los registro que tiene a nivel futbolístico la selección creo que hay un nombre propio el de Oriol Savall el de Olmo jugadores desequilibrantes propios llevase detuvo un buen europeo de también la línea de centrales también más rock al creo que hizo un muy buen torneo entonces eso potencia muchísimos a la selección eh mayor y eso significa también que esas elecciones Sebas San en la cantera en la cantera los clubes desde la que alimenta después a la selección no sólo juveniles sino también a la selección mayor y eso es un gran trabajo de muchos equipos que trabajan muy bien la cantera que alimentan al primer equipo después confían en esos chavales para poder desarrollar al máximo nivel en el nivel de selecciones creo que es una selección lo que da gusto verlo al que te alegra la vista verla que propone un juego ofensivo que propone un juego alegre que es valiente que es agresiva que presiona momento determinado bien arribó al que sabe relegar y sobre todo que la India modalidades potencian al equipo Hinault que el equipo solamente vive individualidades y esa la mejor noticia para España

Voz 1991 04:30 Álvaro me gustan Luis de la Fuente me gusta tanto dentro como fuera fuera se maneja de forma fantástica un tío supera accesibles súper normal dentro me gusta lo que decidí las las decisiones que toma en cada momento

Voz 0916 04:43 bueno fue fue muy valiente yo no no es fácil no es fácil primero traicionar a tus ideas porque a veces somos muy testarudo todos ya no sé a nivel entrenador sino la vida no hay a afirmar que te has equivocado hacer cambios en el a partir segundo partido drásticos en el equipo significa admitir que te has equivocado y eso habla mucho de de de tu capacidad de de humildad y de análisis y lo segundo que que que sabes que si necesitas meter tres goles y juegas sino un delantero puro y como pierdas pues las críticas vanas eh pero haces iban a decir que que no saber de esto no es el gol lo meten los delanteros no lo que pasa es que a posteriori pues todos nunca perdemos somos estamos invictos

Voz 1991 05:28 no falla

Voz 0916 05:29 entonces tomó decisiones muy valientes y luego por lo que me llega desde dentro creo que que ha llevado muy bien al grupo de los jugadores estaba con él que jugaban los que jugó a menos que que es muy cercano con el jugador y es muy importante es es yo creo que ahí hay una diferencia abismal en el trato psicológico a a un grupo en en un campeonato corto Juan Andrés seleccionador grandes cuando eres entrenador de club no yo creo que hay una diferencia muy grande eh los jugadores vienen cargado de partidos con una temporada larga pero bueno con con una buena mentalidad yo creo a las elecciones como una válvula de escape para todos Si bueno entrenador tiene que hacer un poco ayudar a eso no yo creo que que una de las claves de este éxito ha sido lo bien que ha llevado al grupo el míster Cañete

Voz 4 06:19 sí sin duda ha demostrado desde luego tener capacidad de reacción y sobre todo también que lo acepten así sus jugadores que no se deben al equipo encima por las decisiones que tomo yo no sé si esto hubiera sido capaz de la selección absoluta sinceramente a hacerlo tanto Luis como cualquier entre otro entrenador no lo sé pero yo siempre lo de mando yo siempre le pido que sea así pido que se haga una evaluación siempre antes del Mundial antes de la Copa que tengamos en cuenta el momento de la competición que ese momento no todo el mundo lleva bien que hay hay que elegir a los que mejor estén a nivel físico mental y el nivel de forma que grandes jugadores han llevado liquidados a los mundial desde las Eurocopas y han significado un lastre para las elecciones no para sólo para España yo creo que este tipo de decisiones deben de alumbrar a los seleccionadores absolutos a la hora de cómo competir por ejemplo en la próxima Eurocopa competir con los que mejor en forma estén aunque haya que sacrificar a jugadores que hayan dado mucho durante el año y que sean

Voz 6 07:15 bueno pues eh

Voz 4 07:17 jugadores capitales en el proyecto pero en ese momento si no están no están porque no se puede hacer nada por ellos Gus es

Voz 0749 07:25 yo veo que es apostó por un entrenador que seguramente conoce muy bien lo que es la cantera que es un entrenador capaz de revertir una situación importante como decíamos anteriormente con el cambio de dibujo y sabiendo ya que te la tienes que jugar a diferencia de otras selecciones impongo de ejemplo lo que es España que todas las los clubes ceden al futbolista a la selección no pasa eso por ejemplo en Argentina en las categorías inferiores hay muchos clubes honra nació que están jugando en el primer equipo cada uno de los chavales no dan ese ese tipo de de facilidades para la selección y no potencian a las selecciones menores sabiendo que después pueden potenciar la selección mayor y eso creo que también es de agradecer por parte de los clubes dale jugadores a la a las sub-veintiuno a su quince sub diecisiete o cualquiera las selecciones menores y creo que eso también es de halagar no sólo en el proyecto que pueda haber a nivel de selección independientemente del entrenador que tiene sino también de no de poder cederle ese tipo de jugadores para los proyectos y el el tema del entrenador me parece una apuesta de futuro una apuesta inteligente y que ha demostrado con creces que la valía que puede tener el adelante un grupo

Voz 7 08:35 en la madrugada de mañana al

Voz 1991 08:37 o sea del martes al miércoles está ese Brasil Argentina pero no estamos

Voz 0749 08:43 la sub-veintiuno

Voz 1991 08:45 verdad Argentina no te genera ilusión

Voz 6 08:48 me genera sí pero tengo miedo

Voz 8 08:53 este partido lo que tiene ganado sí sí sí

Voz 0749 08:56 pero sí he hoy coincide hoy con poquito apretado el Purito que esperar para los martes

Voz 9 09:02 ha ganado el mejor Messi

Voz 0749 09:06 es así de claro y espero el mejor mes sí que

Voz 1991 09:08 de momento no ha comparecido

Voz 0749 09:10 el mismo te lo dice no es la mejor Copa América que está desarrollando del como futbolista si es verdad que fue creciendo la selección argentina esta Copa América no empezó bien el partido frente a Colombia e que perdió mejoró un poquito pero no mucho en algunos minuto con Paraguay mejoró bastante con Qatar jugando con eso delantero en el segundo tiempo y si ha mejorado mucho en lo colectivo que eso ya es mucho decir si en lo colectivo en el último partido frente a Venezuela pero enfrente va a tener un rival como Brasil que es local que tiene buena haciendo aliada de que es un viejo conocido que hace muchísimo que no le gana cuando es los puntos cien partidos amistoso pero en partidos oficial hace muchísimo

Voz 10 09:45 que no les gana al lo va a tener complicado

Voz 0749 09:47 no sé si funciona como equipo funciona al mejor Messi tiene bastante posible el problema es si Messi no aparece porque a la selección ahí le falta

Voz 4 09:55 algo diferente para poder ganar algún punto

Voz 0749 09:57 lo poderoso Brasil y sobre todo el local Cañete favorito

Voz 4 10:00 Brasil hombre teóricamente sí está hablando el expertos en el fútbol sudamericano no hay además es juez y parte si teóricamente sí tiene mejor equipo mejoren a todos los niveles si solamente Messi puede salvar la situación esa es la realidad

Voz 1991 10:17 Álvaro para disfrutar este partido no bueno a no sé que se busque Bain Co

Voz 0916 10:22 buenos dado que las claro nosotros lo vemos desde la neutralidad

Voz 1991 10:26 bueno ya te digo yo voy con Argentina a muerte osea no tengo ninguna duda

Voz 10 10:29 yo también me imagino a los argentinos

Voz 0916 10:37 me tira como te tiro huevo

Voz 10 10:39 el próximo concierto que no está

Voz 1806 10:46 pero lo de lo de Messi es es extraño

Voz 0916 10:49 no es extraño que no se encuentra Augusta a nivel futbolístico ya no ya no ya no te digo ya no es ni un estado de forma no obviamente el tema mental influye mucho pero pero por lo que sea no no no casa bien con con el estilo de juego con los compañeros no ha llegado encontrar suaviza no de donde poder explotar porque porque es LB MA cuentagotas no del el talento que otras veces pues les Saleh de cada tres minutos en un partido no siempre te deja algún detalle no y es cierto que le cuesta no debemos muy apagado no es habitual verle así no es no es nuestra habitual verlas y durante un partido entero ni siquiera durante cuarenta y cinco minutos es extraño no Gus pasa lo que pasa lo comandamos eh

Voz 0749 11:33 el Nin pero por favor alguna cosa es el aficionado y otra cosa es mi trabajo son dos cosas diferentes

Voz 10 11:39 eran muy pierda

Voz 0749 11:42 Argentina no ha establecido

Voz 10 11:44 o sea ni me apago el teléfono el aparato lo rompo todo va la piscina olvídate nocivas un partido divertido y apasionante y el que no es de ninguna en las dos selecciones para darlo a lo que pasa de de madrugada pero parados tal que no lo puedes armar no lo podemos argentino lo podemos ver sí sí dijo que ver con la relajación claros la tensión crecía la tensión ya me mola ver un partido de contención e las cosas como son Santi cualquier partido lo vive contención por algo será

Voz 4 12:20 sí porque al final sabes qué pasa que tengo amigos y en este caso hermanos unidos al fin

Voz 11 12:26 tal pues me tengo que decantar por uno de los dos en el caso de Argentina de este partido lo tengo claro voy con Argentina también ya veremos lo que pasa Cañete

Voz 1991 12:33 de Álvaro Gus un abrazo a los tres tú buenas noches te lo doce y cuarenta y siete minutos seguimos

Voz 12 12:41 el Fedra ha dado todo

Voz 13 12:51 todo el mundo quiere que llegue el verano aunque sólo sea por el extra de verano de la ONCE el quince de agosto veinte millones de euros y veinte premios de cien mil euros compró porque el extra de velar once

Voz 14 13:03 ya está a la venta a Haidar

Voz 15 13:08 yo

Voz 2 13:11 sabes dónde están los mejores que que plaza siempre tienes hombre en verano y en qué lugar pedir mesa aparatos o tres o cuatro sin reservar acto y a la ciudad con tu Arona tu Ateca o tu Tarraco gama SUV de Seat desde trece mil novecientos noventa euros

Voz 17 13:47 vamos con un poco de Fórmula uno en El Larguero porque

Voz 18 13:50 ya ya sabéis que ayer se disputaba el Gran Premio de Austria y la verdad es que ha sido un gran premio divertidísimo han pasado un montón de cosas yo creo que esto son las carreras que dejen a la gente pegada a la tele y que crea afición

Voz 0460 14:03 José Antonio Ponseti qué tal muy buenas qué tal cómo estás feliz madrugada amigo Pedro Martínez de la Rosa buenas noches

Voz 19 14:09 hola buenas noches Pedro qué carrera tan

Voz 2 14:11 divertida la de ayer

Voz 19 14:13 bueno la verdad es que Santa en una guerra espectacular

Voz 20 14:17 ya tocaba y creo que todos teníamos ganas de disfrutar no una carrera así este espectacular

Voz 0267 14:24 la central esperado eh yo creo que es lo bonito del deporte el mozos no que sea impredecible lo que pueda pasar y que nos sorprenda cada domingo eso es lo que queremos

Voz 1991 14:34 sí Victoria de Verstappen segundo Leclerc tercero botas Vettel cuarto Hamilton quinto Saint salía décimo noveno y terminó octavo su compañero hablándonos Riis fue sexto joe Ponseti tuvo de todo

Voz 1025 14:46 tuvo de todo hoy como decía Pedro además que veníamos del desierto porque la semana anterior había sido una carrera como para tirarse al río preguntó a piedra al cuello y no flotar pero a la vez que lo digo poderío la droga dura pero tremendo vamos pronto esta semana no sólo ven la luz sino que además hay luz al final del túnel y es una gozada agradece un montón sobre todo porque además fue una carrera fue osea fue acarree pilotos hubo hay hasta el último instante un codo con codo Sainz hace harto adelantar ya pelear por por estar en una Nápoles ción hubo hubo mucha mucha mucha carrera y esto es lo que a veces cuando ves un poquito de de coches pague para ver a uno en plan scalextric pues ya lo tengo casas

Voz 1991 15:33 y Pedro este es el tipo de carreras que consagra pilotos lo digo porque Verstappen ya la hemos visto que ha ido ganando grandes premios que está peleando la parte de arriba pero es que se quedó clavado la salida se quedó en séptima posición remontó para ganar

Voz 0267 15:47 bueno es pues espectacular yo creo que los ayer ayer nos demostró Verstappen que es un piloto especial que ya lo sabíamos que ya lo intuíamos que ya lo decíamos pero ayer nos lo volvió a demostrar que hay muy pocos pilotos muy pocos que hagan cosas así que en Fórmula uno hacer cosas así está al alcance de muy pocos que el el piloto estén por encima la máquina es normal ayer Verstappen con un reculó nada que no es el Mercedes Ferrari pero que es un coche competitivo obviamente pero que no es mejor no ganó Iggy ganó saliendo mal el segundo casi no cala en la salida se queda séptimo remonta uno a uno todas las posiciones que adelanta Sport en pista osea no no es que no es que hubo una debacles que se retiraron tres no es primero adelantando al final no no sé a mí eso en esas carreras que te devuelven esa función y cuándo es la próxima carrera Fórmula uno no sea muy bonito muy bonito Carlos Bueno Carlos espectacular Ponseti las conmigo pero el problema es que no lo cubrimos B

Voz 1025 16:54 qué carrerón carrerón si el problema es que las cámaras estaban Por otro lado pero pero carrerón de Carlos creo que dijo Pedro que para él la mejor que había disputado hasta el momento mira vamos a escucharlo porque hablaba sobre esto

Voz 1991 17:07 todo el coche que le habían dado que que que funcionaba muy bien

Voz 0360 17:10 nunca había tenido yo creo un coche con el que salir último hoy poder remontar de esa manera muy contento con el coche creo que en un momento de la carrera hecho vuelta rápida como el Mónaco lo he visto por las pantallas que aparece púrpura Carlos en dicho con esta mal octavos desde últimos que es no no puedo pedir más

Voz 21 17:26 Carlos I púrpura eso mola verlo B Pedro

Voz 0267 17:29 eso fue una pasada no una pasada había hecho la vuelta rápida no cuando hay que purpurado se refiere a había la vuelta rápida de carrera total no la sala total en momentos al final de carrera osea a mí me encantó por dos cosas buena Carlos hizo su carrera ahí la carrera de probablemente la mejor que ha hecho dice lo hice él pero segundo que el McLaren empieza a funcionar pero que habla después de los tres intocables no los Red Bull Ferrari se están se están destapando cómo es realmente el cuarto equipo de todas maneras no hay que engañarnos de donde está ahora Mclaren estaba Mercedes sigue habiendo un abismo no sea yo digo que tienen que seguir pasito a pasito como están haciendo ahora pero bueno he vaya cambio con respecto al año pasado yo estoy muy esperanzado la verdad

Voz 1991 18:11 sobre todo coger esta base para el año que viene estar más arriba metidos por lo menos en la pelea por lo menos está peleando por podios que eso es lo lo importante la jugada polémica

Voz 0460 18:21 el de Gran Premio el alma Zac Alvar vamos ahí hubo pero es lo que no puedes

Voz 1991 18:26 ser creo yo que ahora hablaremos también de esto es que haya tres horas de análisis de una forma no pueden tardar tres oral los comisarios yo creo que la fórmula unas verla

Voz 0460 18:36 la jugada lo mira si hay sanción

Voz 1991 18:38 no hay sanción punto ya está no quiero decir Pedro no es bueno que tarde en tres horas en tomar la decisión

Voz 0267 18:44 no no no estamos todos de acuerdo mira yo a ver primero la decisión para mí adecuada o acertada ir muy bien

Voz 0460 18:53 para ti la maniobras limpia no paramos de Sabadell limpia no está limpia quizás no bueno pero sin límites y sobre pasarlo

Voz 0267 19:00 sí exactamente sale sabes cuando hay una falta en el área que dices bueno

Voz 0460 19:04 le toca a usted vale pues

Voz 0267 19:07 yo no yo creo que esa es la la mejor mejor símil con el fútbol no creo que el problema es que cuando empiezas a ver cámara subjetiva telemetría ángulos de cámara de arriba abajo de un lado caro hay tanta información y hay tantas opiniones que yo creo que para los comisarios fue muy difícil tengo que abrir un bar en pues una de las comisarías o sea es bello que española no queda más que tiene mucha experiencia es muy muy muy buena entonces bueno el tema es que al final después de muchas horas decidieron no que no no no no había sanción no no habían al mismo uno de los dos que era cien por cien el el el causante del toque no es al final es una incipiente carrera me parece muy bien las carreras son duras uno no puede poner una alfombra roja para de la Sala adelantar mi ni sabes cuando tú estás iniciando un adelantamiento que te lo van a poner fácil o sea que el contacto a veces es un mal necesario no hubo contacto pero para mí el al límite del reglamento sabes lo que pasa también que hoy en día en Fórmula uno los circuitos tiene muchas escapatorias de asfalto entonces ha perdido el miedo a que un coche salga pues es siempre la escapatoria los pilotos nunca levantan cuando pilotos que te mete por el interior dices bueno yo me quedo por fuera como hay una escapatoria Asfaltos pues a ver quién levanta no

Voz 1025 20:23 quieras o no eso está

Voz 0267 20:25 haciendo que los adelantamientos sea muy sin que haya contacto sea los adelantamientos hoy en día ahora

Voz 1991 20:30 el límite claro claro

Voz 0267 20:33 me viene decisión ahora estoy contigo que con se tiene esto cómo lo ves tú muy largas la decisión de haya veces que casi es más importante que sea rápida que que sea acertada es muy fuerte decir esto pero yo creo que hay un momento en el mundo es cómodo de los penaltis no

Voz 1991 20:47 claro imagínate lo que lo hacen a las tres horas dicen que al final no ha sido penalti pueblo

Voz 1025 20:50 ha nacido un desastre yo yo me temía lo peor porque yo yo creo te te me voy a poner en modo Iturralde idea te voy a a hacer el resumen para los humanos a los comisarios les centro caquita cuando vieron la el el ese momento adelantamiento dijeron la madre ahí la madre precisamente aquí encima by gana osea yo quiero hechos polvo todos un disgusto y una depresión de tres pares de K

Voz 0460 21:15 la Liga Oeste no claro para qué

Voz 1025 21:17 qué puede adelantar justo ahí como ha adelantado pero dónde vas de chico bueno pues yo creo que todo esto lo hablaron entre ellos y estaban todos apretados hiló claro imagínate en que a las tres horas DI

Voz 22 21:29 no no le meto cinco segundos de sanción ala taca ta

Voz 1025 21:32 si no es que sea Montalva mundial reales que no pueden no puede ser una cosa ni tan extremadamente analizaba ni tan concienzudamente analizadas esto son carreras de Pedro te lo puedes mejor que yo porque no he visto yo estoy contigo

Voz 0267 21:48 Ponseti yo creo que son carreras de coches de al final estas cosas pues es al límite del reglamento establece en el fútbol cuando apareció el bar que pensamos bueno ahora ya se han acabado todas las polémicas estaba al como

Voz 0460 22:01 casi apareció el Burt Icaza

Voz 0267 22:03 no sea pues en la Fórmula uno pasa exactamente lo mismo lo que pasa es que tenemos un bar de mil demonios no porque hay me tira que son la toma de datos de los coches las velocidades y más aún más el volante que el otro ha metido más presión de freno ya es un lío bestial al final decisiones adecuada y además yo creo que es muy importante para el futuro de lo que la Fórmula uno tiene que ser

Voz 0460 22:24 esto es un deporte de motor

Voz 0267 22:26 pero donde hayan se prime al valiente no al al que tire el coche al que intente algo difícil yo creo que Verstappen es ese ese ese piloto ahora mismo

Voz 1025 22:34 Yago tú tú eres un hombre de mundo imagínate que de un Barça Madrid deciden tres horas dos

Voz 0460 22:40 no que no que lo primero es obra

Voz 1991 22:46 decisión aparte de que creo que estoy de acuerdo con lo que decía ahora Pedro quiero decir hay que tomar una decisión muchas veces lo mejor es ver una toma lo más natural

Voz 0460 22:55 ya lo ves ves por dónde se ha metido una empieces a mirar

Voz 1991 22:58 si la grabación del volante que si la grabación de la tele matriz telemetría que sí es decir la vez natural dices entra hay hueco para entrar sí que entra el límite perfecto que sigan punto vamos digo yo porque cuanto más te pones a analizar lo más en profundidad pero mal lío te haces en la cabeza

Voz 0267 23:13 totalmente ido y también otra vez al fútbol no creo es que la gente lo entiende muy bien con esto sea tú cuando analizas un penalti osea o hay una jugada polémica empieza a analizar las cámaras acabados a cámara lenta de de cómo en un córner defensa

Voz 1025 23:30 no lo es todo te parece

Voz 0267 23:32 pena todo es todo no es que la Fórmula uno pasa tres cuartos de lo mismo cuando llevaban tres horas de deliberación di esto cae sanción pijo porque cuando llevan dos tienen muchas dudas exactamente pero bueno ahí yo creo que al final una gran decisión para el futuro de la Fórmula Uno tardaron mucho tiempo es cierto pero al final se tomó la adecuada ya ahora para adelante todo llevamos cuantas cuántos meses llevamos esperando ver una carrera así que la tenemos lo podemos no se hace

Voz 21 24:08 bueno sí para nada Pedro decías

Voz 0267 24:11 sí siguiente carrera vamos a la siguiente no vamos a ver qué siente round no porque yo creo que lo bonitos que reculó está cada vez más fuerte y pueden ganar más carreras

Voz 1991 24:21 Ponce lo próximo cuando dónde

Voz 1025 24:23 lo próximo cuando y dónde espérate que me pillas en memoria y hemos venimos de Austria a Pedro lo próximo que tenemos ayudar un poco porque estoy totalmente de la cabeza

Voz 1991 24:34 Gran Bretaña a Gran Bretaña claro si puesto

Voz 0460 24:36 el libro Store Voice se me ha ido totalmente tío Yago dime en dos semanas Gran Bretaña Silverstone viene con la clasificación aprendida es un milagro pero es que ella no no sé si no ya de eso

Voz 1025 24:52 claro ya sabes porqué porque además dijo Sáenz de nota todavía me apetece un montón ahora ir a Silverstone porque este fin de semana hasta la carrera había estado medio ahí tocado había estado muy enfadado con lo que había pasado pero ya en la carrera salió emocionados a incidir cómodo ahora me apetece muchísimo Silverstone sí sí

Voz 0267 25:14 el tema nada trece catorce de julio tenemos Silverstone Si tenemos otro circuito muy diferente muy rápido e Inglaterra donde bueno

Voz 1025 25:23 me temo que nada que ver con lo que hemos visto en concreto

Voz 1991 25:28 para quién y qué esperamos de esa carrera ya a que bueno es muy aventurado dos semanas antes pero

Voz 0267 25:34 a ver yo yo creo que es un circuito muy Mercedes porque hay muchas curvas rápidas ahí el Mercedes vuela en curva rápida pero también es un circuito muy bueno para Mclaren no sea McLaren el McLaren va muy rápida al menos es lo que dicen que es un problema es curva lenta realmente en sirve esto una época turbulenta sabes toda muy zurda enlazada rápida de quinta sexta séptima osea que yo creo que es un buen circuito para Carlos otra vez y bueno esperemos que hay que aflojar poco nos pues el que

Voz 1025 26:02 dos Norris también poca broma eh el compite dedicárselo extra del equipo porque está trabajando y de qué manera por el equipo eh

Voz 0267 26:10 diecinueve años pero pero muerde realmente es uno otro otro que va va a estar ahí en el leer con Verstappen con Carlos son son el futuro de la Fórmula uno muy jóvenes todos

Voz 21 26:24 ah apunta te lo Ponseti Gran Bretaña Alemania Hungría y Bélgica

Voz 0460 26:29 Hungría y Bélgica pero me acuerdo pasado mañana que voy a hacer sé lo que me has dado a suenen las cuatro próximas a Bretaña Bélgica ya me lo recuerda hacen dentro de dos días

Voz 1991 26:50 pasa todos los días por favor

Voz 0460 26:53 por favor que me lo recuerden dos y lo peor es que lo tengo en el calendario

Voz 22 26:58 madre mía si es un crack

Voz 1025 27:03 es un crack pero es un crack no quieren depender dentro de veinte años como entenderé a la cabeza madre mía pero filólogo

Voz 22 27:10 hemos pensar los demás esperé a Yago

Voz 23 27:15 no pasa nada casa ya sabes que es la tuya siempre que es todo tuyo claro que sí a las horas de la madrugada hay de que dejamos Austria donde lo hemos pasado bien mapas a Inglaterra sí señor Silverstone dentro de dos semanas lo contaremos como siempre Pedro Ponseti mil gracias a los dos un abrazo fue madrugada adiós

Voz 0267 27:36 buenas noches a todos un abrazo fuerte

Voz 30 33:13 bueno la verdad es que es un debate que que

Voz 31 33:16 no

Voz 30 33:16 viene de hace muchísimos muchísimos siglos atrás de lo que pasa es que hasta entonces absolutamente todo el control lo ha tenido la Iglesia no más más en concreto los jesuitas igual bueno nosotros al final a la gente de a pie no tenía la capacidad de poder los enervar ni poder llevar a cabo experimentos cosa que no es lo que está pasando ahora la gente es capaz de poder montar

Voz 31 33:42 se sus propios experimentos sobre todo

Voz 30 33:46 yo creo que al final es un poco de sentido común no el yo yo todavía esté esperando que me demuestren como sequía

Voz 31 33:51 curva el agua en el océano no yo no he visto nunca ver cómo el agua se curva

Voz 30 33:58 no me lo saben responde a ninguna persona entonces empieza es una de las de alguna de las muchas de uno de los muchos motivos por los cuales llegas a pensar de que de que hay trampa en todo esto claro vale en qué momento quiero decir

Voz 1991 34:10 que tú has estudiado lo que hemos estudiado todos los demás en el colegio de la tierra es redonda hemos visto fotos desde el espacio la tierras comunidades otros planetas también son de la misma forma en qué momento te llega a ti está teoría te lo empiezas a plantear y en qué momento te convences

Voz 30 34:24 bueno lo lo principal es que cuando ya llega a una edad en la que empiezas a plantearte que nada es normal en este mundo no es normal la cantidad de de miseria no es normal la cantidad de problemas de estrés de ritmo de a que tenemos y cuando ves que obviamente todos los políticos sin excepción de ningún partido político te va a contar la verdad ni te va a ayudar a desarrollar te empiezas a darte cuenta de que de que nada es verdad entonces a la escuela para mí hoy en día está mal configurada lo único que hacen es pequeño robot para servir al sistema por ahí entonces entonces empiezas a investigar a investigar cómo funciona el mundo no llega a mis oídos un poco esto es de tierra plana al principio es obviamente siento un poquito de de disonancia no decir un tío mío qué es esto pero cuando empiezas a investigar investigar investigar pues obviamente

Voz 31 35:18 cosas que que son son es que es

Voz 30 35:21 asumible por un por una persona

Voz 31 35:24 o sea que bueno que que tiene

Voz 30 35:26 no es normal que en que en que no tiene por qué ser ingeniero ni nada eso y que son muy aceptables entonces bueno que al final no empecé a juntar con mucha gente que que piensan esto resulta que que te das cuenta que te hay una comunidad de miles y miles y miles de personas a nivel mundial

Voz 1991 35:41 vale pero que gana un científico diciendo que la tierra ronda quiero decir qué diferencia hay con que sea plana

Voz 30 35:48 bueno a ver hay hay un motivo económico bestial sí sabemos bueno yo no sé la cantidad de ceros que que se les suministra

Voz 1806 35:56 la NASA la ESA en fin a todas estas agencias

Voz 30 35:59 sociales

Voz 31 36:00 que que quieren recibir

Voz 30 36:02 demasiados impuestos para sus supuestas investigaciones pero luego que aportan muy poco no a la a la comunidad

Voz 1991 36:10 pero tú me estás hablando del siglo XXI si es que esto desde hace muchísimos años donde esos intereses económicos no existían quiere decir no había alguien que deje de repente digo Joe hace que se quinientos seiscientos setecientos años dice voy a sacarle partido económico iba a decir que la tierra redunda claro porque fíjate yo creo que uno

Voz 30 36:30 lo motivos fundamentales es la escolarización del del ser humano es arrebatarle de dónde venimos

Voz 31 36:37 a dónde vamos para qué estamos aquí

Voz 30 36:40 sí

Voz 31 36:42 el lugar en el que habitamos sí sida

Voz 30 36:44 depende todos esas incógnitas que nunca sabremos Se desvelase posiblemente el mundo cambiaría tal de tal forma que que no sería controlable por quién nos controlan entonces yo creo que que que somos literalmente un experimento tú ves una conspiración con todo esto bueno fíjate

Voz 1938 37:05 allí negros una conspiración yo creo que al final el POM

Voz 30 37:08 Barça ha empezado a gestar desde hace siglos y hace si siempre son los mismos empiezas a mirar un poquito lo linajes familiares son siempre los mismos no los que han encontrado la banca privada cómo se formó en Venecia etc etc hay una hay recomiendo mucho el canal de Jorge Guerra un historiador fantástico en el que examina paso a paso cómo se cómo se organiza el tema del poder y bueno la verdad que entre que lo que investigadas tú di IVAs escuchando un poco

Voz 1806 37:36 eh pues pues se crea una

Voz 30 37:39 se crea una imagen bastante real de lo que será

Voz 1806 37:41 la la la verdad es que cuando yo me enteré de esto pues se investigan si ves que hay mucha gente con esta creencia incluso tú has recibido el mensaje cuando vieron lo de Frater de de un ex seleccionador de Argentina en el propio Coco Basile

Voz 1991 37:59 mandato mandando era lo podemos no podemos escuchar

Voz 33 38:02 Javi felicito por tener un club Fra en España los otro todo lo de la tierra plana en Argentina soy un técnico ardió Vasili coincido totalmente gol ustedes con la teoría yo soy duró más en España y que me contrate les de malas porque me gustaría vivir a la contigo y apostar a toda ETA más Luck que tenemos en el mundo saludos Javi Javi

Voz 30 38:42 cada figúrate tú tú no le conoces de nada conocido de verdad es que este este fin de semana pasado ha habido un evento en Barcelona una convención nacional en la que fui presidente del club en Bono fue organizada por de salud obviamente porque son unos fenómenos hermano Varea y en el que que tuvo una exposición brillante Duchy que que bueno es el que más o menos me empezó a abrir a mí un poco los ojos no es es es una persona muy muy capaz en la que obviamente está despertando a muchísima gente en esa convención embarazo lona que os recomiendo que la veáis porque vais a ver uno de ves esa desvelar muchos de los secretos no de que no nos tienen guardados estaba el hijo de de Coco Basile un fenómeno hay que bueno al final el se suma todas el movimiento hablando exclusivamente de

Voz 1806 39:31 de fútbol no sea la tienes el nombre de del equipo las cambiado ya las inscrito etcétera etcétera ahora el día a día los jugadores tú les vas a hablar de esto la tierra plana quiero decir tienen que pensar igual para no

Voz 1991 39:45 proyecto no fíjate el año pasado el balón

Voz 30 39:47 bien en pretemporada pues ya sabes no después de entrenar hace calorcito te quedas estirando les cuento historias y al final el ser humano es muy curioso y empieza a preguntar si yo tengo la capacidad de darles respuesta o de aprox más a un modelo en el que se pueda obviamente observar lo voy a hacer y eso es lo que lo que yo quiero con el club obviamente si un jugador me dice mira Javi yo no pienso estas cosas y nosotros estamos aquí lo primero para jugar al fútbol esto es un club de fútbol este un club de fútbol

Voz 1938 40:21 lo que pasa es que nosotros lo vamos a lo vamos a usar para obviamente para para

Voz 31 40:26 eh

Voz 30 40:26 a llamar la atención socios fieles aficionados

Voz 1938 40:30 ya tenemos tele balompié no teníamos ni un abonado no teníamos

Voz 30 40:34 apoyo institucional ya era posiblemente me con bueno todavía no porque no hemos lanzado la campaña de socios o de abonados in it posiblemente vayamos a su

Voz 1938 40:44 a qué es lo que esperó a muchos equipos de Primera

Voz 30 40:47 misión

Voz 1806 40:48 o eso son palabras mayores socios alrededor del mundo bueno es decir alrededor a lo largo

Voz 34 40:53 el JEME del mundo deben contener el mundo en el mundo sí la verdad que es curioso

Voz 30 40:59 aquí todo esto por ahora mismo todas las redes sociales están que explotan ponerse cerrazón está viendo un un cortafuegos con el tema tierra plana si todo es tan claros y la tierras esférica si todo es como nos han contado por qué tanto miedo sí pero Javi

Voz 1991 41:15 pero yo quiero decir yo habrá gente que piensa como tú que tenga mucha pasta quiero decir no ha podido generar o crear un proyecto para de alguna manera a demostrarlo las fotos que tenemos de la tierra que son montajes

Voz 30 41:28 yo creo que hay una recompensa muy chula para quién traiga una foto del espacio que no sea CGI es decir

Voz 1991 41:34 no no claro no tenga ninguna duda claro claro

Voz 30 41:36 ponen dibujitos el hombre lo que dice la gente es no es que lo dicen los expertos yo hay una respuesta muy clara es decir yo yo me considero un experto en el mundo del fútbol porque es lo único que he hecho a tiempo completo durante toda mi vida no si yo te digo no yo tengo un jugador que exalta veinticinco metros de ir remata de cabeza yo soy un experto de fútbol y por eso no quiere decir que eso vaya a ser verdad correcto entonces

Voz 1938 42:00 la palabra experto está muy bien pero

Voz 30 42:03 hay que demostrar las cosas no no no vale con sacar unos dibujitos diciendo que eso es una galaxia cincuenta millones

Voz 31 42:10 todo una explosión no no hombre no no hay que demostrar en las cosas Javi pero

Voz 1806 42:16 de dónde estar y es que la teoría ya sé que se supone que estamos rodeados no deberían vuestra tira de hielo de la Antártida andan los pueblos está en el centro de todos plano pero nadie ha llegado hasta el final verás

Voz 30 42:31 lo que es muy curioso es la cantidad de tratados internacionales a todo el mundo está en conflicto todo nos pegamos Si Europa contra Estados Unidos si Estados unos contra Rusia pero en el único sitio donde parece ser que todo sea y que están dispuestos a firmar tratados de de de no agresión y todo esto es en el Polo Norte en el Polo Sur es muy curioso si yo quiero ir al Polo Sur porque digo bueno yo quiero ir al Polo Sur no me deja

Voz 1991 42:59 ha habido expediciones tan los dos polos ya es bueno expediciones que

Voz 31 43:04 a lo mismo hay que demostrarlo hay que hay que hay que

Voz 30 43:09 de demostrar lo que hay que demostrar es que la tierras

Voz 1991 43:11 Ana no que redonda quiero decir ha habido unos científicos con estudios que han sacado pruebas y La tierra es redonda con fotografías quiero decir que lo que hay que demostrar es que esto no sea así yo de momento no he visto a nadie que haya sacado unos estudios Omella ha sacado una foto Amira esta es la tierra es plana con lo cual yo personalmente me fío más de lo que de lo que puedo ver yo de la tierra plana no he visto nada

Voz 30 43:32 no bueno claro si lo digo obviamente

Voz 31 43:35 pues creo que que es

Voz 30 43:39 sería muy bonito que te hicieran a un lado del club

Voz 1806 43:42 y que a partir de

Voz 35 43:44 de ahí

Voz 30 43:47 nos llegará a una conclusión obviamente lo único que sí obviamente es no no yo no digo que tenga la razón mito esta gente que tenga la razón lo que lo que es está sí es hoy ojo que aquí esto chirría por todos los lados esto pierde agua vamos a ver qué está pasando creemos en un modelo

Voz 31 44:07 y es que a obviamente se puede se puede moldear

Voz 30 44:12 qué se puede seguir investigando hasta llegar a una conclusión injusta

Voz 31 44:16 Nos movemos o no nos movemos pues yo jamás he sentido que la tierra se mueva de hecho

Voz 30 44:23 si hay un libro muy bueno muy muy bueno que sacaron dos catedrático de dos universidades españolas que se llama obediente y sin embargo no se mueve en el que se hace un análisis muy muy profundo de porque obviamente jamás ningún científico ha podido demostrar el movimiento de la Tierra

Voz 1991 44:40 pero esos científicos tampoco

Voz 30 44:43 no no sé qué decir

Voz 1991 44:45 de ser teorías puede ser teorías pero

Voz 30 44:48 yo ahora mismo si te pregunto cuántas veces has sentido algún tipo de fuerza ninguna por eso digo al final el el el raciocinio o el el sentido común o simplemente la observación nos lleva también a a las conclusiones no es decir por mucho que un experto me diga X si no es sino es demostrable es es es difícil

Voz 1806 45:09 donde yo tengo muchísimas preguntas que no porque

Voz 30 45:11 yo yo no y fíjate yo no soy un experto en en esto ni tampoco pretendo porque al final los Ortí

Voz 1806 45:17 n pues mira

Voz 30 45:19 es una cosa muy interesante el pozo cola que se hizo la Unión Soviética es el agujero más profundo que ha hecho la historia llega a doce kilómetros a partir de doce kilómetros nunca jamás ha habido conocimiento de lo que hay entonces mi pregunta es oye si el centro de la Tierra está así mil kilómetros cómo lo sabemos que hay como como como saben que lo que haya si no sabemos lo que haya catorce kilómetros cómo vas a sabes lo que haya

Voz 1806 45:45 bueno hay catorce Las Rozas más o menos no pero sí claro yo tenía segunda digo si es plan es es ese estilo

Voz 30 45:53 lo Pola Pozo cola Pozo cola ya te digo es el es el máximo que se ha podido llegar yo personalmente SM preguntas que hay a las afueras esto obviamente no tiene nada que ver ni con estudios ni nada yo simplemente a hablar de lo que yo puedo llegar a imaginar yo creo que más tierra más allá de los hielos yo creo que más tierras de si hay muchos mapas hay muchos mapas antiguos medievales en las que hablan de otros continente más allá de hielo

Voz 8 46:20 sí eso es Juego de Tronos has sí parece es que sabe lo que pasa es que

Voz 30 46:23 muchas veces la ficción muchas de las de la afición está creada por gente que sabe demasiado ahí te lo cuelan así vete tú a saber entre otros a ver yo hubiera Joan

Voz 1938 46:33 cantado de poder llamar a Pedro Duque sentarnos que él traigas urgente yo traigo a mi otra gente lo debatimos vemos que sí

Voz 30 46:42 va a hacer lo que pasa es que Pedro Duque en lo que va a hacer es

Voz 31 46:44 de replegarse no se va a enfrentar porque sabe que sabe que sale perdiendo sale más él porque obviamente él es yo yo yo creo no puedo certificar que es un impostor claro no está aquí

Voz 30 46:58 desgracias gracias a defenderse ya bueno pues pues mira tiene ahí yo le paso el número de teléfono y que me llamen que se defienda pero pero se llevan mucha grita a base de contar mentiras entonces ya basta ya basta

Voz 1991 47:09 pues sería interesante una charla

Voz 30 47:11 a organizarla ya con Pedro Duque no no nosotros

Voz 1991 47:14 ponemos los micrófonos para organizar la sin problemas el futbolista

Voz 27 47:18 a antisistema a terraplén lista ahora también ante antisistema es que sabe que sabe lo que pasa que al final yo creo que quemado

Voz 1938 47:25 me aburro también no es todo tan monótono que digo vamos a buscar a ver que con que no fuera

Voz 1806 47:30 tú te fuiste del fútbol por el tema de la corrupción y tal ahora con esto último las noticias de apuesta etcétera Esto tiene te sorprenden

Voz 30 47:38 Sde además ese sabe hace mucho ya no yo creo que todos los que nos dedicamos a al mundo del fútbol sabíamos que era un peligro es un peligro las casas de apuestas yo yo es que las prohibiría es que prohibiría directamente Ny regulación y nada casas de apuesta prohibidas ha acabado por el deporte ya parte es es es un tema feo no lo dijo un compañero no sé si fue el Deportivo algo así que siempre es curioso que se ubican en las en las zonas donde supuestamente hay menos capaces

Voz 1991 48:07 hace económica es el dinero más fácil siempre están llenas

Voz 30 48:11 son muy peligrosas la Abogacía siempre

Voz 1991 48:14 más efectiva Javi Poves pues nada Un placer tenerte en El Larguero seguiremos al equipo estas teorías en temprano cuando no vayamos a todos ya ya tenemos que es lo que pasa claro esto