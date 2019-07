El Larguero: Nos visita Luis de la Fuente, analizamos el mercado de fichajes y nos visita también Javi Poves (01/07/2019)

Voz 1210 00:00 bueno voy a hacer así sin anestesia Luis de la Fuente qué tal buenas noches bueno quién casi llegado esta misma mañana de ese Europeo suben

Voz 1 00:48 de uno con qué sensaciones estas últimas horas una hora

Voz 1896 00:53 es más calmado un poco ya descansado desde

Voz 2 00:57 el trajín que tuvimos ayer de la inmediatez de determinar

Voz 3 01:00 el campeonato el viaje de etcétera etcétera etcétera Un poco más calmado pero bueno pues

Voz 3 01:19 bueno barrio sabes ya dimos muy tarde de Udine terminamos el partido te salimos eso sí no se engañar dijeron soy ciento cincuenta kilómetros hasta íbamos al aeropuerto ciento cincuenta kilómetros que tardamos cuatro horas

Voz 1896 01:31 no no me cuadra entera cuadra entonces

Voz 2 01:35 hoy hemos llegado ya una vez hemos llegado

Voz 3 01:39 esta mañana que ha sido a las ocho de mañana

Voz 0157 01:57 o sea con Italia antes en la previa de Italia me acuerdo de preguntarle a Luis

Voz 3 04:04 una una de las situaciones que que son incontrolables que tenía que haber de el reglado el árbitro o el barro quién fuera pero bueno en cualquier caso salimos reforzados desde ahí pues ya es diciendo hasta

Voz 1896 04:16 pues me hasta el momento de decir que me down

Voz 1991 04:19 mundo que contra el resto noticias que nos ha dejado el día luego estamos charlando un rato

Voz 3 04:22 lo que sí vamos a estar con los de la fe

el grupo C Kenia cero Senegal tres

Voz 0455 06:19 el grupo C Kenia cero Senegal tres

Voz 1991 06:21 Zani a cero Argelia tres en el grupo de Namibia uno Costa de Marfil cuatro Sudáfrica cero Marruecos uno coma Marruecos en el ochenta y nueve en tenis han disputado partidos de primera ronda de Wimbledon buenas victorias de Feliciano Roberto Bautista y Fernando Verdasco han caído Pablo Carreño Isar a su Ribes mañana debuta Rafa Nadal lo hace a las cinco la tarde no antes perdón de las cinco de la tarde tardes contra el japonés su visita me suena lo mismo que a vosotros ya ha habido sorpresas porque han caído eliminados dos de los favoritos es Beret y si Tsipras en categoría femenina ha caído Venus Williams lo ha hecho contra una compatriota de Florida estado estadounidense se llama Cory Gauk tiene quince añitos la criatura ya ganado a Venus Williams en esta primera ronda de Wimbledon las once y treinta y siete contado empezamos

Voz 0455 08:00 en un año desde que Luis Rubiales le propuso el entrar en la sub veintiuno Se esperaba un año después estar en esta situación

Voz 2 08:08 es un pues no no porque tampoco

Voz 3 08:13 cuando te proponen desde la posibilidad de buena pasividad no la la loción de trabajar con la sub-veintiuno a un año vista hay mucho trabajo que hacer es verdad que cuando yo me hago cargo de la sub-veintiuno realmente si es verdad que teníamos sólo que ganar un partido para estar clasificados ya para el europeo pero luego es otra

Voz 1896 08:29 acostaba hecho no podíamos decir sí pero lo

Voz 3 08:32 el europeo es otro mundo

Voz 1896 08:34 hoy desde luego

Voz 3 08:36 no es nada fácil sabemos que la dificultad que entraña además sobretodo es decir

Voz 1896 08:40 todo este formato de europeo donde yo no lo entiendo este formato es muy complicado

Voz 1991 08:44 doce selecciones tres grupos se clasifique al primero y sólo el mejor segundo no se lo pueden ampliar a dieciséis dieciséis millones y entre los dos primeros es que por ejemplo nos pudimos sin nosotros pero se fue Italia anfitriona las primeras de cambio a mi forma atónomo imprimiendo

Voz 3 09:02 no es además es que muy ido pasa directamente a semifinales es verdad que es muy difícil muy difícil luego para clasificarse ver entonces yo aquel momento ni siquiera lo pensé yo quería empezar en camino es ver cómo a no ser vivir esa experiencia y bueno pues paso a paso en medida que vas haciéndote eh y la situación pues bueno dando forma hay y claro mi mensaje cuando desde los jugadores siempre era un poco dirigido al futuro y era un poco pues mandando les mensajes de de que bueno este año es importante este año es JJOO ahí en fin Iván cavando va calando hasta que al final sí ha calado

Voz 1991 09:42 a escala mucho de la clasificación para los Juegos Olímpicos para los hemos quedado muchos años fuera de esta competición yo creo que España tiene que estar ahí siempre

Voz 0171 09:50 esta agresiva no no es muy complicado claro vamos a jugar muy muy pocos equipos de Europa pero pero es que van muy pocos de Europa al final son cuatro cuatro de Europa que pero bien como Reino Unido

Voz 3 10:02 a esa esa plaza no tenemos ninguno ningún país más es muy complicado y entonces bueno pues fue eso ir pasito a pasito mentalizando la gente conciencia dándoles bueno dándoles un sentido de lo que queríamos conseguir insisto pues bueno afortunadamente gracias a Dios se consigue

Voz 1991 10:18 la al tiempo en Veinticuatro horas más tarde hacer ya balance de esta Eurocopa

Voz 3 10:22 los en realmente no

Voz 2 10:24 no porque lo que uno quiere pensar lo que vas a se ha conseguido hoy todavía no soy consciente desde digo la molestia de las infectadas días Sota humildad de la imputación es lo que hemos hecho

Voz 3 10:42 y yo creo que cuando pasen las semanas eso y tengamos tiempo para darnos cuenta de ello pues pues evidentemente seremos consciente de de que pero que ha sido muy muy muy importante

Voz 1991 10:53 Icomos ha hecho porque además eso también es importante porque empezamos perdiendo contra Italia en este torneo tan exigente tan de jaque mate daba la sensación de teníamos aunque fuera si si las cosas como son en luego gana segundo partido yo creo que era muy importante el segundo partido sobre todo por la recuperación del equipo más que de mostrar buen juego

Voz 3 11:14 pero es que de haber empatado estábamos fue no no claro claro

Voz 1991 11:16 por eso necesitaban ganar los partidos y encima yo me acuerdo cuando hablaba con alguno de los chicos decía no es que a partir de ahora hay que ganar ya que golear sí espera primero vamos a ganar y luego ya vemos y goleando pero primero que ganar osea sólo teníamos la

Voz 2 11:30 sí sí sí sí el el partido de de Polonia ver donde de Bélgica y Polonia Italia

Voz 3 11:39 pues para nosotros sabíamos que teníamos que ganar sí pero

Voz 2 11:41 es realmente no era fácil que también Italia perdió

Voz 3 11:45 por contra Polonia hice produzca esa circunstancia ganamos era un partido que sufrimos mucho cuenta Bélgica pero por unas condiciones climáticas espectáculo horrorosas fue tremendo la temperatura bueno todo

Voz 1896 11:56 el calor no corría el balón

Voz 3 11:58 lo pasamos mal pero en un partido que podíamos eternidad goleando tranquilamente ya cuando se produjo en la situación de que teníamos que ganar a a Polonia estábamos total y absolutamente convencidos viendo el desarrollo del partido nada más comenzar el encuentro nos dimos cuenta que si hubiéramos necesitado meter seis hubiera cometido se

Voz 1501 12:16 fíjate ya la diferencia de la importancia de los discursos porque pasado el primer partido contra Italia que se perdió cuando perdió el Luis de la Fuente habla primero de ganar Hay de a ver si podemos marcar goles diferencia pero primero de recuperar sensaciones llegará lo que tú decías incluye debía yo el el seleccionador italiano se planta en la previa de la del segundo partido dice que están pensando en semifinales literalmente que es algo que no suelen hacer los entrenadores me imagino que si lo dices en rueda de prensa checos y la diferencia entre uno y otro ha hecho el camino que cada tenido cada uno y creciendo para España ir disminuyendo para Italia que después de ganar a España yo creo que que prefiero tú eres una selección como la Italia con tanta calidad después de ganar a España de esa manera en la segunda parte aunque no sacaron a palos del verdad nada

Voz 0171 12:56 aparte fueran superiores y yo creo que es para dar otro

Voz 1501 12:59 soy para decir que no que va a crecer y sin embargo fíjate la diferencia de lo que recibe un equipo de otro

Voz 2 13:05 en europeo y puedes vivir

Voz 3 13:08 en en un periodo tan corto de tiempo tan pocos partidos es que pides tienes vivencias de muy diferente tipo y además tiene situaciones pues muy complicadas y complejas que tienes que solucionando pero serán muchas cosas en poco tiempo entonces nosotros hemos sido capaces de administrar las hay de sacar rendimiento a lo que verdaderamente seamos buenos muy buenos

Voz 2 13:30 sí y eso no es lo que me ha dado fuerza yo

Voz 3 13:33 sí con comento que que el partido de Italia es que de verdad salimos reforzados escribió estábamos convencidos cuando terminamos ese partido que íbamos a pasar sin depende de nosotros pero estamos teníamos esa sensación de que íbamos a clasificarnos

Voz 1991 13:46 el segundo partido en nosotros aprendamos a Bélgica se enfrentan Italia hay Polonia qué bien nos vino luego al final esa victoria de Polonia que no nos esperábamos porque yo creo que todos pensábamos que Italia era favorita que nos íbamos a jugar contra la primera posición Polonia mostró un gran nivel en este dos mil once

Voz 1896 14:03 no pero eso ya digo nosotros yo creo había visto

Voz 3 14:06 ya durante toda la fase de clasificación darle ha sido

Voz 1991 14:09 no sorprende porque lo tiene más que estudiado pero no solidarios que somos vamos más clásico dices Italia Alemania

Voz 1896 14:15 se Francia potencias europeas que a lo mejor eso

Voz 1991 14:17 acciones como la propia Bélgica que tiene también una generación de chavales jóvenes muy buenos pero igual los tenemos menos controlados no sí sí

Voz 3 14:24 bueno pues eso sucedió porque todos éramos conscientes que que además con un podría con su estilo sabíamos cómo jugaba pero Polonia yo siempre remarca que viene de eliminar a a Portugal de ganarle uno tres en Portugal y además de como comentaba

Voz 1896 14:38 yo Félix y otros jugadores de un nivel espectacular

Voz 3 14:41 pero fue capaz de ganarle uno tres que ganó a Italia con sus armas y bueno pues evidentemente a nosotros esa cuando tuvimos la acción ya dijimos ya es que dependemos de nosotros mismos ya no era aquello de que decíamos no es que tienes que meter si metes luego dos o tres goles más el rival no ya teníamos que ir Mathieu metido tres goles no es clasificado como estábamos todos

Voz 0171 15:01 estoy absolutamente convencido de que íbamos a de este revuelo después de esa cena

Voz 1501 15:04 el veamos pasar por el hall tú dijiste Evra que diseccionó creo formas pero ha visto cómo cambia la película desde antes de la cena a después lo veníamos del partido de defender de pasarlo mal después de la cena de repente dependía de nosotros mismos es era un escenario que ingenieros planteábamos si es verdad que los chicos salían diciendo bueno pasito de cero pues ya iban tú intentando rebaja la euforia pero pero ya iban con otra otra mentalidad que lo más importante no sólo en los blancos

Voz 3 15:26 exactamente no y bueno pues en gran medida pues pues pues está bajo intentando hacer pues bueno pues que que hay que ir mandando un mensaje que vaya calando en los jugadores que no ha sido nada difícil porque ese grupo es excepcional es un grupo un grupo de de de jugadores especialmente competitivo

Voz 2 15:45 muy concentrado eh

Voz 3 15:48 cohesionado es que vamos todo lo que puede sale de bien de un grupo de lo que desearía es cuando se quiere se plantearon como que qué es lo que necesitas de un equipo es que este equipo lo tiene

Voz 1991 15:58 este es un torneo que son cinco partidos en el mejor de los casos quiero decir que te plantas en la final perdimos contra Italia sufrimos contra Bélgica pero es que el convenio tres exhibiciones porque el cinco cero es un vídeo que puedes poner a alguien para que lo disfruten cualquier momento el cuatro uno a Francia es otra maravilla la final aunque sufre yo creo de forma injusta por ese gol que nos mete ni que luego tienen alguna ocasión es que es otro partido que se tiene muy controlado hemos sacado este torneo de forma Marbella

Voz 3 16:25 los y además yo creo que lo más además de que eso es importante yo creo que lo más destacados también

Voz 2 16:32 es en destacar en los diferentes registros que tiene este equipo es capaz de jugar en el dominio de la situación de dominar de sede

Voz 3 16:42 mandar con absoluta autoridad

Voz 2 16:46 es capaz de de que replegar es capaz de presionar es una presentes pérdida inmediata

Voz 3 16:52 altísima es paz es capaz de sufrir como sufrimos allá en un bloque medio replegado Isaí unas transición y unos contraataques muy rápido como el gol que se llegue que que hace también Daniel monté a Francia y que tiene tantos registros esta selección con estos jugadores que nos hace vamos pues te da muchas posibilidades para jugar F de manera y sobretodo con con con garantías para poder sorprender al rival en cualquier momento

Voz 1991 17:17 ya sé que es complicado y difícil meterse en un club cuando uno está trabajando además con un grupo de chavales que además se puede conocer desde desde años anteriores con el que se ha estado trabajando pero cuando ve uno el rendimiento de un jugador como Dani Ceballos a la prensa en los medios Dani Ceballos no cuenta para el Madrid Zidane no quiere a Dani Ceballos

Voz 10 17:37 usted lo entiende

Voz 2 17:40 yo de verdad que me a mí me duele cuando

Voz 3 17:44 dijo textualmente como he comentado con todo en los momentos también me duele cuando hay jugadores de enjuague juegan español pero de jugadores de de este nivel que tienen que marcharse de la Liga española jugar fuera yo no sé no lo entiendo me entiendo que pues en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan porque son jugadores

Voz 1991 18:04 Le pasar siempre el de fuera es más atractivo se paga más el de fuera nos cuesta más Juan retomó a pagar veinticinco millones por este tío si es de Sevilla

Voz 1896 18:13 no no es así así toda la vida exacto bueno pues bueno eso se quizás el carácter español nuestro que somos valoramos más lo de fuera siempre que lo que se vemos en casa

Voz 3 18:22 bueno pues sabes

Voz 1896 18:22 sí debe una media cambiamos y nos damos cuenta que lo bueno veladamente está aquí en nuestra casa

Voz 0455 18:26 por no pueden aquí cerquita poder Fabián Ruiz

Voz 0157 18:29 es que a Ruiz ha sido gratísima treinta millones de euros al Nápoles ya Carlotti es feliz con él ahora se dice que lo que era en Madrid también lo que ahí cualquiera porque es lo forma que se y ahora también que

Voz 1501 18:41 es difícil apuesta no por el jugador español joven no era apostar voy a dar dos años dos años para que juegue dos años de verdad de darle partidos

Voz 3 18:48 bueno pero eso hay que tener voluntad para hacerlo depende evidentemente del perfil de entrenador que tengas también un poco de la mentalidad de del club pero fundamentalmente de de un entrenador que sea convencido y la apuesta por la cantera convencido de que los buenos jugadores están en la base y que sea valiente para darles esa parte

Voz 0157 19:08 el resultado es quizá no hay clubes más más agobiados si hay otro menos es eso me refería encuentra la filosofía de club

Voz 2 19:15 sí sí evidentemente

Voz 3 19:18 todos los clubes tienen urgencia porque cuando te aprietan los resultados y ves la la clasificación que está apretando pues al final queda resultados esto está claro pero hay clubes que tienen cierta facilidad para apostar por el futbolista de casa y eso es lo que hay que hacer yo he dicho y sobretodo con este es que este tipo en mi pueblo dicen que estirar parado es cuando ya tienes ahí ya vamos escogido ya a la la tienes ahí parada y entonces eso es es esto es una apuesta segura estos jugadores no aquí no te vas a equivocar seguro

Voz 1501 19:49 esto es así ya que en el once ideal de esta Eurocopa tenemos a cuatro que me parecen pocos para lo que ha sido la yo creo la selección española pero son Jesús Vallejo Fabián por supuesto Dani Olmo y Dani Ceballos de Fabiani Alicia Bayos lo esperaría cualquiera de ahí

Voz 4 20:03 no Oyarzábal ha hecho candidatos hubieran también ha estado muy bien cuándo

Voz 1501 20:07 ah pero para a mí me parece especialmente revolucionario haber visto a un tipo como Dani Olmo pensar en qué pasó por su cabeza para que con dieciséis años abandonó el Barça país a Croacia con la calidad que tiene la mejor decisión que

Voz 1896 20:19 no tomar porque sino no hubiera estado aquí buena jugada de ganado títulos se lleva además

Voz 3 20:23 a debutó muy pronto en primera división croata ha jugado va ir creo que ha quedado en las cuatro últimas

Voz 0455 20:29 en has Champion Europa League

Voz 2 20:32 y ha madurado muchísimo y es un jugador que tiene veintiún años

Voz 3 20:37 vamos tiene un futuro prometedor pero además sobre todo desde de la seguridad de de de apostó por un futbolista ya con una madurez inusual a gente de su era una seguridad de un rendimiento y una

Voz 2 20:49 la y un toque de

Voz 3 20:52 es buen futbolista y vamos que tiene está tocado también por esa varita que te da sólo a los bueno muy buenos jugadores

Voz 0455 20:58 digo además agradable que hablamos hablamos para él

Voz 4 21:01 exacto toda la noche El larguero un día hay un chaval encantador la verdad

Voz 1501 21:04 como Luis de la Fuente es buen conversador muchas veces te te lleva a su terreno que sal del buen rollo al de no preguntar

Voz 0455 21:09 pues cosas pero claro cuando llegó el tercer partido fue un

Voz 1501 21:11 evolución hiciste cinco cambios de gente importante muy importante nunca te yo creo que te digo a preguntarse siete enfadar no

Voz 3 21:20 de algunos no no no vamos a ver en los futbolistas evidentemente a nadie le gusta jugar lo que sucede es que yo he de mandar un mensaje en que a mí me sienta mal es que se ha puesto de moda en el fútbol español que si no les el cuando te hacen un cambio no sales refunfuñando y con mala cara no eres buen profesional que no tiene que dar ese gen competitivo hay etcétera etcétera me parece vamos una chorrada como vamos eh lamentable sea el de antes sustituye el jugador que entra no tiene derecho compañía echó a jugar Iker hoy tú crees que tengo es que quiten es decir es que sustituyen me parece algo entonces trato de de de enviarles ese es un menor de de respeto respeto a todos los compañeros todos tenemos derecho a jugar somos veintitrés jugadores e insisto todos tenemos los mismos derechos todos tenemos las mismas obligaciones de respeto simplemente que no me gusta nada es que va a hacer un mal gesto un entrenador

Voz 1896 22:21 a Juan

Voz 3 22:22 pero no puedes hacer un mal gesto hace un mal que hace un compañero perfora mil receso este esta generación de jugadores es que son muy buenos tienen un rollo muy bueno son amigos y la verdad que sí evidentemente seguro que alguno les gustaría que lógicamente pero si eso me parece hasta bien pero desde luego que no se le note y que además que luego sume y que el cuando estaba en El Vestuario esté animando a los compañeros al que al que ha sustituido y que este animándole eso lo he visto yo si eso demuestra que son grandes jugadores y muy buenas personas

Voz 1991 22:53 entre toman es uno de los méritos que tiene en su trabajo en este caso con la sub-veintiuno es ya lo hablábamos además en la previa de la final es el que se sientan importantes el que todo jugador sepa que en cualquier momento dice yo sé que cuenta conmigo que pudo participar que puedo estar ahí quiero decir que no hay privilegios de unos por encima otro dice este va a jugar fijo sino que todo se sienten con su o no con su pequeña participación o mayor dependiendo de cada uno pero todos importantes

Voz 3 23:18 a una fase de la jugamos un partido que fue en Albania ya había jugadores que estaban viniendo en sus clubes yo les dije valorase este momento se es consciente de que estáis aquí porque dejo apostamos por otra porque ser muy buenos jugadores pero que lo fácil para mí hubiera sido no traerlos

Voz 1896 23:40 es más si os traigo es seguro que la prensa me cuestione porque dio buen jugador que no

Voz 3 23:44 la valoración ese momento valorar que luego cuando tengáis que estaría juvenil que os dais cuenta que habéis estado en en situaciones que habéis venido sin jugar yo creo que todo ese mensaje que basket tratamos de enviarlo desde desde que empezamos esta trayectoria pues exfutbolista va al final acepte dice pues sí es verdad es verdad si yo estoy aquí y me han traído cuando no ha jugado cuando tenía minutos en mi equipo y ahora lo que fuera no juego pues pero yo tengo que ayuda y creo que al final lo hemos conseguido

Voz 0455 24:15 habladurías los medios estamos siempre

Voz 1991 24:17 a tope en inglés

Voz 0455 24:20 no vez

Voz 1991 24:22 bueno eso que forma su relación con con la prensa yo pero es fantástica

Voz 3 24:26 sí es bueno

Voz 0455 24:28 vamos vamos yo creo que desde que empezó el Europeo yo creo que es la séptima vez que hablamos con con esos dormido mira

Voz 0157 24:36 los que dicen que gracias a ella pero yo creo que es lo mismo

Voz 0455 24:39 así hay siete veces yo he charlado con usted

Voz 1896 24:42 a veces seguro si se hizo que vamos a estar mal no no no no así podemos estar bien porque estás exacta eso es así

Voz 1501 24:48 mira la primera pregunta que yo hice cuando llegue a la concentración en Las Rozas dije el míster habla en las previas por pero yo ya daba por hecho que claro que no ha hablado también hay que

Voz 0455 24:56 también cuenta que vengan mal vamos yo sola pregunta yo creo que sí

Voz 1501 24:59 claro que dije pues todo el mundo no hemos hablado

Voz 0171 25:01 no he vuelto al mundo normal no que que es que es algo no mira yo lo que está claro

Voz 3 25:09 los que dentro de ese yo he hecho en mi casa siempre me han enseñado fundamentalmente a respetar es una de las palabras claves dentro de mi escala de valores dentro de ese respeto yo sé que tú tienes que hacer tu trabajo y yo el mío pero es que además es que no necesitamos los dos entonces si dentro de ese marco de respeto pero por qué no hablar hablar de muchas cosas es que no tengo inconveniente habrá yo no es difícil encontrar una respuesta a una pregunta que no responda sí pero porque me gusta dialogar y me gusta pues bueno insisto dentro de un marco de respeto Si se puede de todo no tengo porque no tengo inconveniente en habla de nada

Voz 1991 25:45 en la sub-veintiuno veremos que está más a gusto que en brazos tiene que está muy bien muy contento con su trabajo que quiere estar mucho tiempo pero se ha planteado alguna vez el decir si llega alguna oferta de algún club el empezar porque estuvo categorías inferiores del Athletic del Alavés del Portugalete creo recordar habló de memoria igualmente pero si llega alguna oferta no no te lo quiero quitarle Paloma perdona solo digo que es en el de aquí al futuro de aquí al futuro digo Si se ha planteado el hecho de volver a los banquillos en el trabajo diario

Voz 2 26:16 yo estoy donde quiero estar y además estoy muy a gusto y ahora mismo quiero estar aquí en la Federación Española de Fútbol de Semenya este trabajo de Koné

Voz 3 26:28 a corto plazo lo me preocupa ya estoy pensando los precios que tenemos en septiembre preparando la próxima Eurocopa pero además insisto mirando de reojo los Juegos Olímpicos entonces en cualquier caso no me planteo dejar la el trabajo que tengo porque es que soy feliz haciéndolo en el momento que tuviera la más mínima duda vamos no tardaría ni un segundo en plantearme Machado pero es que no es el caso es que estoy feliz no no no necesito nada más para ser feliz

Voz 1991 26:54 sí soy feliz con pocas cosas

Voz 3 26:57 el hombre es mi equipo el alma en mí

Voz 1896 27:02 pues vamos ya para no

Voz 3 27:07 según además vamos a eh

Voz 1896 27:09 de ahí de yo he sido

Voz 2 27:12 jugador del Athletic ha sido delegado he sido entrenador en categorías inferiores He estado dieciocho años en el enlace Ci U pues

Voz 3 27:21 mentiría si dijera que no me gustaría algún día entrenar Athletic pues sí me gustaría por supuesto sí

Voz 10 27:26 mí también estarían condenase agonía

Voz 1896 27:29 pues no encantados

Voz 0171 27:31 pero ya está cerrado pero sí que estoy pero

Voz 1501 27:34 es una cosa yo para mí es un fenómeno nuevo porque creo que siempre los entrenadores de formación tienen casi siempre aspiraciones a otra cosa pero yo me manda con los ejemplos en esta concentración que es Luis de la Fuente y Santi Denia que están exactamente dónde quieren estar y haciendo lo que quieren hacer es decir que no tienen no no se rebotan porque haya cambios en la Federación y no le no suban un escalón cada año o cada vez que hay un cambio es todo lo contario quieren estar justo donde están es verdad que Luis ha tenido usted este cambio precisamente cuando salía de Celades están la sub-veintiuno pero estaba perfectamente feliz en la sub diecinueve porque en ese margen se movía muy bien y yo era feliz para mí es un caso extraño porque me parece que todo el mundo tiene la ambición de da siempre un paso más no como que nunca tenemos suficiente

Voz 3 28:13 sí pero bueno he hecho perdonadme permitidme levanta un abrazo a Santi Santi deben

Voz 0171 28:19 ha empezado empezar pues nadie desea tal

Voz 3 28:21 la suerte del mundo estaré mañana con él empujando que va a ser también campeón de Europa que tiene un equipazo y es un grandísimo grandísimo

Voz 1896 28:27 ha dado la sumamos porque más imbécil lo vimos la suerte que que que vayan teniendo es la nuestra es otra cosa que es así

Voz 3 28:34 no pero bueno yo es que lo de la ambición de vamos yo he sido muy ambicioso cuando tengo que ser las de yo no renuncia a nada pero es que insiste yo estoy a gusto en un sitio que voy a pretender cambiar dime si yo estoy en un sitio es que yo dijo los sitios aspira esta entonces cuando estoy a gusto pues no lo de si me apetece es decir otra cosa no estaría aquí como quiero estar en la Federación y estoy disfrutando de mi trabajo y feliz pues pues quiero seguir aquí

Voz 0455 29:03 es como nosotros nosotros estamos donde queremos estar y no me gusto mucho lo de la tele

Voz 1896 29:08 yo no lo sabía

Voz 0455 29:10 IU sube Caballero también el Ayuntamiento de Bilbao

Voz 3 29:13 es muy perdón

Voz 4 29:16 en el caso madrileño del Athletic que soy más raro

Voz 3 29:19 ya no pero tenemos unas mérito poderse llevará mucho no mucho más porque el Atleti en esos

Voz 4 29:25 es eso viene ya intrínseco Gonzalo una cosa lleva a la otra

Voz 0157 29:30 el hombre sufre porque yo lo veo todo eso fue mucho mucho

Voz 4 29:33 bueno que años más que bueno soy yo la década de los ochenta y lo pasábamos mejor verá un segundo que te voy hacer un alto en el camino ya rematados esto

Voz 3 29:42 por supuesto las doce en punto

Voz 25 33:27 yo estoy conjugado El Larguero con Yago de Vega

Voz 1991 33:31 lo estamos hablando estamos aquí charlando mientras a las doce y cuatro minutos estábamos con Luis de la Fuente el entrenador de la selección sub veintiuno reciente campeona de de Europa lo que hemos disfrutado a cuantos mensajes ha recibido cincuenta llamadas

Voz 3 33:48 pues bien afortunadamente y gracias a Dios muchas muchísimos no se muchos ayer tenía cuando termine el partido cerca de novecientos

Voz 1896 33:55 el hueso arrea ya ha contestado a todos no dedicase a ninguno de los más eh

Voz 0171 34:02 cercanas a la familia los quiere para mandar un mensaje general

Voz 3 34:10 las nadie fue tremendo la verdad es que ya tiene una repercusión vamos a mí no me imaginaba que podía tener este calado y bueno pues el medio de trenes soy yo desde luego

Voz 1991 34:21 sí alguno que le haya hecho especial ilusión

Voz 3 34:25 a los agrios buenos los amigos de los amigos que sabe

Voz 1896 34:30 es que están siempre ahí que además en donde mandan el mensaje también cuando no van también las

Voz 3 34:34 exacto sí sí eso te que se valoran eso es por eso que ahí están siempre ahí pero es verdad que afortunadamente es que de esos novecientos que tengo es que hay muchos que yo recibo muchos de apoyo antes y después de los partidos saque de afortunadamente no sé la gente

Voz 10 34:50 te me trata muy bien bueno esos porque se lo merece no

Voz 3 34:56 sí bueno sino de la gente que reciben

Voz 1896 34:59 niños porque también lo da no sé si vamos

Voz 3 35:01 yo me produce felicidad Higuero lo comentárselo lo aprovecho para decir ahora también es que yo he sido muy feliz con la consecución del título ayer pero lo que más feliz me produce medio de felicidad me provoca es ver a la gente feliz sea lo que hemos hecho disfrutar a mucha gente eso es lo que más felicidad me provoca

Voz 0455 35:21 aparece por aquí Raúl Ruiz Buenas noches hola Raúl sea traiga un paisano mío porqué es del Atleti de toda la vida pero es que riojano tu a día de Vitoria necesitas invitación

Voz 0171 35:34 en fin con vas dentro ya perdió las fiestas de su pueblo de Haro la Batalla del Vino en la Eurocopa

Voz 3 35:42 sí sí pero es que llevo ya muchos años desde que estoy en federación como siempre coincide la final del Copa de juveniles de mi época veintisiete veintiocho veintinueve me pues al final llevo ya seis años sin estar en la Batalla del Vino las fiestas de Haro que es para mí hasta ahora era de vamos a estar nadie está sí sí la verdad que bueno pues me he acordado mucho de las fiestas de mi pueblo

Voz 1806 36:06 jamás le decía yo hago cuando estábamos hablando que para nosotros los riojanos de aquella época que que empezábamos que estábamos jugando a fútbol referentes riojanos en primera división vía estaba estaba Lewis les si hiciera pues decía cuando el Athletic pero riojano sabes entonces nos fijamos mucho mucho él además

Voz 0455 36:26 no en el Athletic de los títulos de Liga además ochenta y uno ochenta y uno

Voz 1991 36:32 ellos doblete además con la copa si luego ya

Voz 0455 36:35 qué tiempos aquel y lo más riojanos al Atleti no Fernando Llorente bueno ávido

Voz 1806 36:39 Esquerra pero el primero hay que que era nuestro referente era era Luis

Voz 3 36:44 pues a una época fantástica pero eso que usted dice cuando dice que hay que ser dice cuando era yo

Voz 0171 36:52 ah sí

Voz 3 36:59 conoce a Robert Moreno sí sí sí tales muy bueno con la verdad es que una persona excepcional muy atento con el que además muy interesado en lo que acontece en las categorías inferiores ir muy cercano permitirme habrá así el intento siempre y a veces es la velocidad que va todo esto a veces

Voz 2 37:18 se me pasa de verdad

Voz 3 37:21 pollo fortísimo un abrazo fortísimo para Luis Enrique porque ha sido un señor un caballero se ha portado con nosotros de manera excepcional y

Voz 2 37:30 Dios quiera que que le vaya todo bien

Voz 1991 37:33 este es un apoyo al que nos unimos siempre siempre que alguien dice algo porque evidentemente por encima de lo profesional de lo deportivo está en los temas personales y lógicamente en le deseamos lo mejor también a a Luis Enrique está preparado Rubén Moreno para ser seleccionador porque una cosa es tener mucha teoría que nos consta que es un tío súper metódico que no se deja nada que está todo el día viendo partidos y otra cosa es llegaron campeonato y aguantar la presión primer partido a lo mejor no va bien la cosa y a lo mejor llega algún palo quiero decir que no sólo es lo que te has preparado sino luego la experiencia que uno tiene para poder sobrellevar

Voz 3 38:10 no

Voz 2 38:11 yo estoy seguro que si he comido

Voz 3 38:14 muchísimo tiempo mucho tiempo con el que han estado en clubes

Voz 2 38:18 de una máxima exigencia una presión vestía a mí me

Voz 3 38:23 demuestran las conversaciones que tenemos está preparadísimo yo además no es que sólo se pero ya no es un deseo que le vaya muy bien sino que además transmite esa seguridad y esa entereza para superar esos momentos que seguro que todos vamos a de de dificultad yo le veo capaz preparado menos de sobra para poder dirigir a la selección absoluta seguro que sí

Voz 1991 38:46 yo no tengo el conocimiento para juzgarle en una fase final lo como primer entrenador porque no lo conozco pero desde luego la las ruedas de prensa se maneja de forma fantástica sí sabe lo que quiere decir es un tío super claro además y creo que eso también es importante no porque también es cierto que vivimos una época con Luis Enrique que él dijo mira yo no voy a dar entrevistas personales fue su decisión con Rubén Moreno hemos vuelto otra vez a las entrevistas que yo creo que de alguna forma también hay que acercarnos no el poder charlar con con el seleccionador nacional sin tener ningún tipo de problema

Voz 3 39:13 sí pero vamos yo es que a mí me parece que es saludable yo creo que que hablar de todo ahí dentro de ese marco que hoy normalidad a la el respeto es que yo creo que es saludable para todos eh hablas

Voz 2 39:27 de de lo que se te pregunte hay Sidi vuelve a decir

Voz 3 39:31 de la normalidad hace ídem tratando unas una un sentido natural a a la relación periodista funcional es que no veo por dónde porque no tiene que ser así

Voz 1991 39:42 eh ahora que coge unos días de vacaciones

Voz 3 39:45 sí quiero descansar algunos días de momento quiero estar hasta el día once que más a los sub diecinueve para Armenia hay quiero estar con Santi Denia y todo el equipo pues apoyándolo porque es una otra o compromiso muy importante y que queremos seguro que va vamos a Ghana también europeo

Voz 2 39:59 sí y luego ya siquiera descansar algunos días

Voz 1896 40:02 dónde estaría un poco pero ya no es conectar desconectar no desconecta pudo

Voz 4 40:07 sí sí sí pero al final voy a dejar de dirigir pero no hay nada pero

Voz 1896 40:15 a ver un poquito parar un poco y en cuanto empiecen las pretemporadas es que yo esto viendo fútbol

Voz 4 40:23 entonces yo creo que nos pase a nosotros de forma automática a estar de vacaciones pero pone en la radio

Voz 1501 40:29 realmente y a veces que los pasa que torneos amistosos que estas dice para no voy a ver nada estas vacaciones Jermaine debes

Voz 0157 40:34 con lo está bien me lo mismo en Colombia

Voz 4 40:38 estas no estás en la playa el chiringuito el está poniendo me voy a acercar

Voz 0171 40:41 qué hacemos

Voz 3 40:45 nada es sobre todo lo que te alivia es no tener la presión de tener que hace algo por por obligación

Voz 0171 40:51 en Cáceres

Voz 1896 40:55 lo malo es ubique cada de cambio donde se suele ir a desconectar a quién por España o se va fuera tengo yo soy de producto nacional bien no encanta me encanta ya que cada día tanto vienen aquí por algo será mucho sentir

Voz 3 41:17 aún así me gusta la playa fundamentalmente pero así me quedo por España

Voz 1991 41:21 Luis de la Fuente ha sido un placer e habíamos charlado ya varias noches en El Larguero estando Mario haciendo de intermediario allí en el hotel de concentración pero bueno que es un placer tenerle aquí hacerlo además como campeón de de Europa y nada sólo puedo desearle mucha suerte porque como he dicho antes en la suerte que usted tenga clara nuestra y lo disfrutaremos lo mismo que que lo hizo

Voz 0455 41:42 de usted y que nada que no sea todo lo

Voz 1501 41:46 que estamos pero te veo si me permites

Voz 3 41:49 como estamos entre amigos

Voz 1896 41:51 siempre siempre monos que vale

Voz 3 41:54 no hay necesidad de tratando de estáis podrías haber dicho en el minuto ya

Voz 0171 42:03 minuto estaba un joven que ha venido abrió el míster como como tiene que ser como él

Voz 0157 42:12 me han dicho que había televisión seis y tenso tras la medalla y no no hemos visto señala la que si yo visito

Voz 8 42:23 bueno esto esto es fácilmente debiera

Voz 10 42:27 queda a Ander Tomé antigua ancha sí

Voz 0455 42:32 de oro puro eso sí es es es hasta dónde donde la la vas a poner

Voz 2 42:36 pues mira tengo ahí tenéis amigos

Voz 1896 42:39 tengo una vitrina que tengo todos

Voz 3 42:43 a recuerdos más importantes de mi carrera profesional de futbolista y también como entrenador y como estas han caído algunas afortunadamente gracias a dos pues estará también ahí

Voz 0455 42:53 sí que sigan cayendo no que sean han buenos días de aquella maravilla

Voz 0171 42:56 es muy gorda quieran pero digo que ha venido como un pincel

Voz 1501 42:58 pero que cuando le metíamos en El Larguero todas estas noches estaba con el pueblo de la selección

Voz 0455 43:03 eso fue a verlo que te pega un buzoneo has visto así el otro día me contesta que habrá contiguos al polvo nos dijo no el míster muy bien pero no está para reprocharle nada

Voz 0171 43:12 no Garate

Voz 1501 43:15 si hubiera más carácter de pone en la cabeza te da la vuelta

Voz 0171 43:17 pero esa es porque es que dormir poco decían la clave dormir poco no lo doy

Voz 1896 43:24 esto es necesario pero lo que es claro eso me acuesto tarde porque hay que trabajar y luego me gusta madrugar

Voz 0455 43:30 ya sabía en ese momento aprovechó para hacer deporte en estado vino

Voz 1896 43:33 que luego también eso el vino vamos eso no es malo

Voz 0171 43:37 sí que me mira las cosas que hablábamos es ahí vas a poner a jugar a un videojuego tomate un vino un poco mejor

Voz 0157 43:46 igual igualmente por auto cuanto hace saldría de gimnasio de peso sobre lo que

Voz 3 43:50 todos los días una hora una horita uno cuenta hecho

Voz 0455 43:53 para los cincuenta y ocho años me

Voz 3 43:55 gusta bueno pues si es así es así

Voz 0171 43:59 escaleras

Voz 1501 44:01 ah bueno es verdad perdona que eso conté lo de la corbata que él no supersticioso pero lo demás si puedes a la corbata en todos los partidos ya que luego la jugamos Polonia frente

Voz 26 44:07 hacia esa corbata la vitrina si se

Voz 0455 44:10 el ha contagiado a toda la

Voz 1501 44:13 a casi toda la expedición de la Federal algunos que que eso lo saltan porque son muchos pisos subir andando bajando las escaleras siempre que está bien de que bloquea

Voz 0455 44:21 pero el otro día me pega a mí un viaje el de aquí que subía