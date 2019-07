Cosas de la derecha

Voz 1100

00:00

buenos días Aimar sabido es que uno uno aprecian lo que tiene hasta que no pierde nos vamos a enterar los madrileños con el casa Adriano anda lista Consuelo Martínez Almeida adiós Manuela Carmena adiós que tanto de costes vimos que hoy ya añoramos así de injusta del alma humana y eso que aún estamos a la espera de que no llegue a la Comunidad acompañar Isabel Diaz Ayuso la meritoria script de pecas la perrita de Esperanza Aguirre eran pareja supongo muy similar a los jóvenes fichajes del perdedor Prim pollo casado que ustedes disfrutarán en sus respectivas ciudades y comunidades quitar Madrid central de un plumazo sino en menor estudios no ya serio detallado es que ni siquiera ha hecho a vuela pluma cuando está en juego la salud de los ciudadanos retrata bien la catadura moral de me impulsado tal medida de su partido de sus socios el Ayuntamiento aunque intente escaparse por las esquinas Begoña Villacís que Ciudadanos es tan responsable como el PP de los pulmones de los madrileños vamos a ver muchas pasadas ya las suyas propias habrá que sumar las ocurrencias patriótica de los Arribes representantes de bonus como ya se va viendo en Andalucía pronto se harán presentes en el resto del país es lo que tiene de destapar la vasija donde estaba encerrado el genio malo