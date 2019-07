Flash Deportes SER de las 10:00 (02/07/2019)

la Copa América vivirá hoy una auténtica final anticipada en la primera de las semifinales desde las dos y media de la madrugada en el estadio o Brasil Argentina prácticamente todo en contra y con un comienzo irregular los argentinos no son favoritos aunque se quedan cerca porque está Messi no

individual son muy fuerte porque son un local en la segunda semifinal enfrentará mañana Chile y Perú en cuanto al Mundial de fútbol femenino también se disputa esta noche en la que has final anticipada desde las nueve el Estados Unidos Inglaterra en Lyon las dos selecciones que se han mostrado más potentes en el campeonato las estadounidenses el equipo más goleador del campeonato metidos las inglesas las menos goleadas con sólo uno ha encajado la mañana la otra de las semifinales Holanda Suecia en casa ocho pasaba por El Larguero el seleccionador reciente campeón del Europeo sub veintiuno Luis de la Fuente LB indicaba el grupo que se ha llevado el título y sus problemas para jugar en la competición española

me duele cuando hay jugadores de este nivel que tienen que marcharse de la Liga española jugar fuera yo no lo entiendo no entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan

Voz 3

01:14

he sido jugador del Athletic he sido delegado he sido entrenador en categorías inferiores estado dieciocho años en el en el Atleti mentiría si dijera que no me gustaría algún día entrenar Athletic pues sí me gustaría por supuesto de sí