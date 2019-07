Unai Sordo (CCOO): “La creación de empleo se está desacelerando”

Voz 0027 00:00 Antonio Aramendi buenos días buenos días presidente de la patronal CEOE su análisis de estos datos la Seguridad Social en más hoy máximos históricos diecinueve millones y medio de personas trabajando el cine de millones y medio de afiliados

Voz 1193 00:14 bueno yo creo que que lo han explicado muy bien yo creo que es una buena noticia yo creo que tenemos que estar satisfecha osea nunca todos los poco porque yo creo que lo ideal sería que lógicamente no hubiera absolutamente para una España pedía creo que son buenas noticias Si esto yo creo que no tiene que animar a pensar que nuestro país pues pues merece la pena o no porque realmente está entre los tres millones de parados tres millones quince mil que yo creo que realmente estamos en esas cifras en dos mil ocho o el poder de pensar que ya estamos diecinueve millones de personas trabajando que nueve millones de esas diecinueve son mujeres cuando pensamos y vemos que ha bajado como habéis dicho en todos los sectores pero todos los territorios eh en absolutamente todas las edades de una forma homogénea y defecto de igualdad mujeres pues no pues yo creo que vamos que vamos por buen camino es decir todos poco insisto pero pero creo que que que hoy es un día para bueno pues para sonreír un poquito

Voz 0027 01:20 cuando en octubre se va el sol se vayan los turistas que nos va a quedar de Estado la de filiación

Voz 1193 01:26 bueno yo creo que hay una cosa que tenemos que tener es decir es verdad España tiene un porcentaje altísimo del turismo y somos los países con más atractivo de mundo en el turismo Andina visitar ochenta y dos millones de personas todos los años y yo creo que es un dato por tanto hay una parte muy importante de todo estos datos durante una pera no que es trabajo estacional ese trabajo estacional que que no tiene pues no o no debería tener absolutamente nada que ver con la calidad va a seguir estando ahí porque cuando viene gente pues habrá más empleo cuando a menos yo creo que que alguien que está claro que nosotros vamos a tener que están trabajando insistimos siempre y lo hablamos los sindicatos yo creo que es lo mismo hablamos de formación hablamos de políticas activas ya que hablamos especialmente yo oí lo permanente de la lucha contra la economía sumergía yo creo que es clave especialmente para que haya un empleo estable el bueno el más potente de por ejemplo es fundamental pues ese crecimiento de la industria de nuestro país que en su día cuando hablábamos del veinte veinte veinte significaba que un año veinte el veinte por ciento del PIB fuera fuera industrial junto con el sector eléctrico se dieciséis y medio todavía nos queda bastante trabajo hacer para conseguir estos estos elementos que son los que conseguirían un trabajo vamos a llamarle menos estacional está

Voz 0027 02:52 sin Garmendia no parece que la suya de Salario Mínimo novecientos euros allá destruido mucho empleo no que es lo que se vaticino por parte de algunos empresarios de muchos empresarios

Voz 1193 03:01 bueno yo lo dije claramente al mes siguiente cuando cuando sube el paro o ahora cuando bajó yo creo que no es un momento de o no ver si ha subido no yo creo que son series más largas las que pueden hacer valora este este dato podido sinceramente nosotros tenemos claro que los salarios deberían de asumir sería bueno para todo pero también hay que ver la importancia de lo cotidiano Saprissa no pero dicho eso yo creo que todavía es muy prematuro tanto para decir que sí que era un problema como para decir que aquí que el Banco de España tenga que pedir perdón es decir yo creo que hay un punto medio de vamos a esperar a la serie con tranquilidad y entonces hay hay ciertamente

Voz 0027 03:50 terminamos señor Aramendi hoy vamos a conocer el la ficha de el debate de investidura cree que los partidos tienen que hacer esfuerzos para que nos vayamos de vacaciones ya con un Gobierno constituido y León funciones

Voz 1193 04:01 bueno yo llevo dos meses pero a ver yo creo que que la clase política tiene una responsabilidad diez darnos esa estabilidad en España yo lo he dicho y me había piensa que los españoles hemos votado moderación y ahí lo dejo es decir yo creo que que son responsables si no se llega el momento donde vamos a vamos a ver qué pasa bueno vamos a ver la presidenta del Congreso que fichara yo no sé si será en septiembre en noviembre sobrero nosotros lo hemos trabajando nosotros estamos sentados en nuestras mesas también el diálogo social con los sindicatos son los trabajadores desde luego para nosotros soltera

Voz 0027 04:44 las claras señor Garay ciudadano eso PPS tienen que abstener para que deje de haber un gobierno en funciones

Voz 1193 04:50 nosotros pensamos a ver yo creo que el dialogo de los partidos debería ser la la lógica nosotros pensamos yo lo he dicho claramente que podía haber un gobierno de los partidos claramente o que podía haber unas abstenciones dicho sorprendido cosas llama la negociación donde bueno pues que se pidan cosas no se pidan pues no sé cómo los novios no

Voz 1193 05:14 de lo sé es que lo digo porque llegamos método de dónde puesto que la ciudadanía nos sentimos un poco perplejos de las cosas que estamos bien se ve parte en sillas de cómo se amplía la silla sonó como nuestra dos años de otro todo sinceramente son cosas que no estábamos acostumbrados a ver pero bueno vamos a ver vamos a ver cuando acaba ir nosotros seguimos ese normalidad porque el día a día en las empresas el empleo que los pedidos eso eso siguen con esa normalidad hace enorme acuerdo con vosotros en el hoy por no diario y entonces pues sinceramente lo que queremos es no sé que es una forma yo trato que que lo arregle hoy ocupamos elecciones otra vez y ya está pero todavía que la

Voz 0027 06:01 el presidente de la patronal gracias por estarán hacer buenos días

Voz 1193 06:05 Gemma gracias a vosotros Unai Sordo buenos días

Voz 0027 06:08 hola buenos días secretario general de Comisiones Obreras Pepe Álvarez muy buenos días hola buenos días Secretario General de UGT qué lectura hacen los sindicatos de estos datos que acabamos de conocer el del paro registrado que baja pero se queda rozando la barrera de los tres millones pero rozando lo por encima no por debajo sobre todo de la Seguridad Social que marca ese máximo histórico diecinueve millones y medio de personas ahora mismo contratadas en España este año sordo

Voz 1663 06:30 bueno pues en primer lugar que se sigue creando empleo lo cual siempre es una buena noticia pero que es verdad también qué se está desacelerando esa creación de empleo es el peor mes de junio en los últimos cuatro años a la economía española sigue generando empleo de muy baja calidad en nuestra opinión

Voz 1193 06:50 porque hay una serie de reformas que están incidiendo en ese

Voz 1663 06:53 dio de baja calidad pero bueno es una buena noticia lo que es evidente también es que la diferencia que tiene la economía española que si creando empleo por encima de otras europeas en nuestra opinión tiene que ver con la mejora de los salarios y tiene que ver precisamente con la mejora de esos salarios más bajos no por tanto bueno una buena noticia pero hay que relativizar la porque vivos e insisto el empleos de baja calidad hice está ralentizando la creación de empleo y por otro lado como se sabe el mes de junio simple tienen efectos de estacionalidad muy importante porque crean muchos puestos de trabajo vinculados a las actividades de verano no

Voz 0027 07:30 esa desaceleración en la contratación el apuntaba el el señor sordo en quiere decir que estamos llegando Pepe Álvarez a los límites de la economía española en cuanto a creación de empleo por arriba de paro estructural por debajo

Voz 1193 07:43 bueno yo espero que no pero en todo caso

Voz 2 07:47 no soy la impresión de que muchas personas que han encontrado empleo o este mes o el mes pasado con toda seguridad unos consideran que encuentra

Voz 1193 07:59 empleo es que el país tiene un problema muy serio desde el punto de vista la calidad

Voz 3 08:02 el empleo

Voz 2 08:04 nosotros lo tenemos que poner de manifiesto pero sólo son los tres millones de personas que están en el desempleo sino que además de los tres mil personas que están en el desempleo en muchos casos las personas que están supo empleadas hablamos de en entorno a seis millones de personas que están en el Salario Mínimo Interprofesional lo Córdoba jueves condicionaría a mi me parece que a eso no se lo puede llamar empleos si además tenemos en cuenta que la duración pues no tiene nada que ver con las la la el trabajo estacional no dura en el tiempo que dura la

Voz 1193 08:42 la temporada turística dura muchísimo menos

Voz 2 08:45 días menos de un mes la mayoría otra prueba evidente de que el empleo que creo que se está ya

Voz 1193 08:53 creando es de poca calidad que es que las altas a las sociable vamos a batir records históricos

Voz 2 08:58 y a la vez que el sistema no cubre las facilidades para pagar las pensiones que lo que se habla pro también de que hay una calidad muy bajaron el el empleo seguramente que si estuviéramos haciendo las cuentas y estuviera músico dando el empleo en relación a una jornada completa pues estaríamos en una situación de desempleo mucho más alta por eso yo creo que hay un súper empleo importante que se ha de tener en cuenta

Voz 0027 09:22 Pepe Álvarez Unai Sordo secretarios generales de UGT y de Comisiones gracias a ambos por estar esta mañana con los otros en la SER buenos días