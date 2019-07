en nuestro país de España parten de la Puerta del Sol es un lugar emblemático pero la Plaza de la Villa quizás por ser tan coqueta ser tan relativamente pequeña rodeada de esos monumentos tan interesantes desde el punto de vista histórico siempre ha sido uno de esos referentes fíjate cómo hace años cuando yo descubrí por primera vez el mapa de Teixeira de mil seiscientos cincuenta seis ese plano mapa tan tan importante de la ciudad de de Madrid aparecía el nombre ya de de la plaza de la Villa que es un nombre que viene después de que en el siglo XV el rey Enrique IV diera el título de villa a esa fundación musulmana del del siglo noveno no que la convertía pues en lo que debía de ser en aquella época una especie como de de al día de pueblo es lo convirtió en en en una villa siempre siempre ese lugar ha estado rodeado de monumentos importantes por desgracia Nos falta uno de ellos que es la iglesia de del Salvador que se que desapareció hace hace pocos siglos y que estaba justo en el tramo que cierra no a la a la calle a la calle Mayor si te parece vamos a escuchar a Alfredo Alvar Él es profesor de investigación del CSIC nos va a hablar de uno de los edificios más emblemáticos que hay en la Plaza de la Villa que es justo enfrente del Ayuntamiento está la casa la Torre de los Lujanes bueno pre

como los Vargas o como todos esto es verdad que se conocen las familias medievales clásicas de Madrid es pues una familia de la niña que tiene una torre en la actual Plaza de la Villa ahí y esto es todo con acaban siendo después condones de Castropol si hay cosas sin no pero bueno

la casa en la Torre de los Lujanes en la Casa de la Villa y como sucede Nacho con el centro de muchas ciudades aquí en la Plaza de la Villa vivían personas importantes no

precisamente entre ellos como escuchábamos ahora esta familia de la apellido en realidad es Luján todo viene porque Pedro Luján en mil cuatrocientos cincuenta a mediados del siglo XV pues prácticamente contemporáneo es Enrique IV que dio el título de villa pues plantó ahí su casa y fíjate que los Lujanes tienen edificios importantes pero tampoco era una clase dentro de la nobleza de la nobleza castellana española que que destacaba especialmente no es sí que es cierto que en Se estuvieron siempre muy ligados a la a la Corona y por ello pues recibieron todo tipo de dádivas títulos empleos en la Administración también muy aventajados en en comparación con con otros y con otros personajes de la nobleza pero nunca fueron duques Ny Condes como si serían después no pues como grandes de España el título de los de los con

hueco es en pleno corazón de los Austrias efectivamente se ha detenido el tiempo ahí puedes ver eso arco de herradura en una de las entradas de los Lujanes la torre donde en el año en el siglo diecinueve mil ochocientos ochenta y pico se hizo una remodelación y apareció un elemento curioso no que le gustaría también a nuestro amigo común Jorge Blass una de las barajas de naipes más antigua los dedo hispania del siglo dieciséis efectivamente sí sí es quizá pues uno de esos referentes que pasan desapercibidos para los grandes los los visitantes que se acercan a esta a esta gran ciudad y que bueno lunes a intentamos aquí

contar su historia que fíjate otra cosa y que quería destacar de esta plaza de la Villa es desmontar un mito porque dentro de ella al sur de la Maza está la Casa de Cisneros esta casa es del siglo XVI pero no tiene nada que ver con el famoso cardenal no

GS es negros la casa de cine Eros es del sobrino de Cardenal Cisneros no el tercer Rey de España que se decía en aquella época en entre los siglos XV XVI que es cuando Bisbe el cardenal pero es en mil quinientos treinta y siete cuando se construye la Casa de Cisneros de Benito Jiménez de Cisneros que

de personajes importantes no como Antonio Pérez es secretario díscolo de Felipe II que la segunda mitad del siglo XVI bueno pues se las tuvo ahí con con el monarca con el monarca español y acabó huyendo a a Aragón no pero fíjate que es un edificio muy carismático porque está ligado está unido prácticamente por una galería que se hizo a principios del del siglo XX con lo que ha sido durante toda la vida el Ayuntamiento de Madrid que es un edificio ya del del siglo del siglo XVII que quizás es lo que más empaque ha dado a esta plaza a lo largo de la historia antes decíamos que en uno de los extremos en el extremo norte estaba la iglesia del Salvador que ha desaparecido pues en la puerta en la puerta de la iglesia es donde se reunían las personas que administraban la ciudad lo que podríamos denominar concejales en la Edad Media idea ahí esa tradición que ya de época medieval ha tenido esa plaza vinculada al mundo de de de la pole

Voz 1515

06:17

es de la política municipal defendió hay esto no debía saber Gallardón eh cuando luego se lo lleva Cibeles porque hay lo que sigue de momento es la sede de los grupos municipales es pero fíjate tenía su tradición ya aquellos primeros concejales que no se llamaban así pero bueno ocupaban esta Plaza de la Villa y luego un centro That's hay una estatua de un personaje importante Don Álvaro de Bazán