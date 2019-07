Buenismo Bien: Okupación bien (02/07/2019)

Voz 3 00:00 te lo

Voz 4 00:38 bienvenidos a buenismo bien el intentar no poner el aire

Voz 5 00:43 condicionado aunque haya ola de calor de la comedia el salir a la calle con protector solar aunque sea para tirar la basura de la comedia esto el protector solar lo tenemos que hablar Javi porque depende que protector solar puede ser buenismo mal

Voz 6 00:59 un pelirrojo me está poniendo pegas pero hay que el

Voz 5 01:02 hay que ponerse ciertos protectores solares que no tienen químicos porque los químicos contamina Rambla

Voz 0578 01:07 ha roto solar sin químicos es el llamado jersey

Voz 6 01:10 no pones ayer se ya no te da ella algunos que tienen como claro que alguien lo sabes que tienen como

Voz 5 01:15 tres sustancias minerales

Voz 6 01:18 nadie tiene ni idea yo tengo alergia al sol a mí me la suda a título te importe el feminismo y el resto de de movimientos tela sudan coño completando ahí perdió el voto Myrie venga bueno queda otra si es que está aquí

Voz 5 01:37 el que esa botella nunca sea de plástico de la hilaridad

Voz 6 01:42 te voy a cortar te voy a cortar de manera artificial esto que estás donde estamos ganando Kikes estamos en la app de la Ser son las siete de la tarde de hoy martes estamos en y

Voz 7 01:52 hemos el Ibex en Davids

Voz 5 01:54 en Youtube que en octubre importante en Youtube es lo que me han dicho de arriba porque hay gente o cable totalmente sobre todo una antes de nada nos han traído regalos los regalos son muy importantes porque nunca nos los traen regalos entonces oyes como cumpleaños que habéis traído vosotros

Voz 6 02:11 los os traemos en La dos un aplauso no

Voz 4 02:17 de las mejores helados de Madrid posiblemente

Voz 6 02:22 sí sí los haces tú diferencia no lo has hace tu tienda en mi tienda los vende a otro compró helados disco buenos proveedores helados los más ricos del mercado si los vende a Madrid mi mamá Elba mamá El va a saber dónde está hay dos no si hay dos no te conozco de nada no hace nada que no esté en mi cortijo vale

Voz 8 02:49 mamá él va tenemos dos una en Chamberí

Voz 6 02:52 Bermudes veintinueve y la otra en la lata

Voz 8 02:54 Lina en la calle ruda quince

Voz 0578 02:57 vale que hacemos los repartimos a Cascorro

Voz 6 03:00 y además de tuberculosis

Voz 1509 03:05 sí

Voz 6 03:06 ya no cabía nadie le entregase por si alguien que bueno que si alguien que ahí

Voz 0578 03:16 señor Fesser que afirma ser un poco me gano bueno lo esa muy beso muy bien un aplauso por favor para nada

Voz 5 03:25 y me confesiones voy a empezar fuerte

Voz 9 03:28 eh

Voz 5 03:30 a esto lo tengo todo estoy aquí desde antes

Voz 9 03:36 no esto

Voz 6 03:37 no

Voz 0578 03:39 somos el peor programa de la radio española sería te lo digo

Voz 6 03:43 no hay versiones

Voz 10 03:49 quiero confesar que odio a la gente que pone a los animales como referentes éticos para las personas los odio siempre con la misma frase cuánto hay que aprender de los animales son mejores que las personas que vamos a ver un ejemplo por favor Pablo ponnos aquí el ejemplo es un pequeño Casimiro

Voz 0578 04:07 pequeño cangrejitos con se protege otra cosa que es otro cangrejo pequeñito de la mano de un humano que

Voz 5 04:13 rasca Larena al Rey eso es lo intenta robar el cangrejo os leo que lo que pone el tuit los animales son increíbles da igual la especie creía que supuestamente ese cangrejo está ayudando al otro cangrejo pero no sólo para que no se lo lleve el humano de la mano de vale este es el mate Martin Luther King de los cangrejos

Voz 0578 04:32 el cangrejo king

Voz 5 04:33 pero yo siento decepcionar a los cangrejos no abrazan o dejó acosado esto no

Voz 6 04:39 hoy es un cangrejo y sobre todo esto no

Voz 5 04:41 no es la sirenita vale esto no pasa aquí os leo lo que puso a alguien que esto lo disfruté mucho

Voz 11 04:47 alguien que puso luz dice

Voz 5 04:49 el compañero al que protege es un cangrejo muerto o a punto de morir eso viene después que lo lo lo cuenta alguien en el hilo o a punto de morir que será su próxima comida ya que son carroñeros

Voz 1509 05:03 es es así por qué porque la naturaleza no tienen nada que

Voz 5 05:07 enseñarnos esto ya sabéis que esto se llama pero Popeye que es que darle a los animales cualidades humanas recto Osasuna propuso Popeye hice hace mucho que los animales no son éticos el humano es ético los animales son lo peor sabéis que los delfines violan en grupo a las hembras

Voz 0578 05:25 qué malos son los de graciosos esa a la izquierda en balde

Voz 5 05:28 dan palizas a otros chimpancés de otros grupos

Voz 1509 05:31 sabéis lo de la viruela eso también la naturaleza misma además me gusta que el Twente

Voz 5 05:39 la especie

Voz 1509 05:41 da igual la especie son todos no es lo mismo un koala que una víbora es lo mismo

Voz 0578 05:44 eso es si les damos la vuelta al razonamiento Si el cangrejo estuviera protegiendo a otro cangrejo de que alguien lo mate hay humanos que lo hacen los humanos cuando ven que alguien matan a otro pues pueden tener muchas reacciones pero unas si es su que su hijo normalmente será protegerlo es decir ese cangrejo no sería mejor que un ser humano en sí mismo en principio encima es mentira amigo

Voz 1509 06:04 pues mira no porque lo importante saber a quiénes van a matar

Voz 0578 06:08 claro no yo te digo si es mi chiquillo a partir de ahí a vosotros

Voz 6 06:11 el rock es es ahí te quedas como un dirigente de Vox

Voz 5 06:16 nunca un votante de eso eso Javi perdón perdón diligente debo

Voz 1509 06:19 eso según Javi según yo no claro

Voz 5 06:22 ella lo metería a todos en campos de concentración bueno no hay que aprender nada de los animales en todo caso hay que desaprender lo porque los animales sólo tienen cosas malas la naturaleza no es buena no hay ardillas que tengan un sistema de sanidad público no existe no hay un ciervo que capitanea el Open Arms y ahora este detenido en Italia no son humanos los que hacen las cosas buenas son humanos lo malo viene de la naturaleza así que olvidemos esa idea sabéis a quién le gustaban los animales a Hitler por qué bueno porque es igual que la naturaleza era un poco nazis por qué porque sólo se se reproduce los más fuertes

Voz 0578 06:58 el más fuerte

Voz 5 06:59 los los salarios de la naturales como es como la liga de fútbol en España

Voz 6 07:03 sí

Voz 5 07:04 eso sí yo me emocioné con esto

Voz 6 07:06 es una confusión mucho más que con

Voz 5 07:08 el Open Arms y esto es muy perverso amigos así que os dejo ahí

Voz 0578 07:13 no ves el momento en el que a una persona

Voz 5 07:16 a ver si lo que pasa es que el de los cangrejos es muy bonito en claro pero bueno más estamos hablando de blanco además bueno ya está

Voz 1509 07:23 bueno hablando Dani Mallo es todo pasa o no lo es todo contado una cosa que me apaño esta semana de esta Jerez digo yo no vivo en este mundo te lo juro opera ya hemos aceptó que es tú estás aquí libre a tu madre que pasa no te es bueno yo he sido sumisas y obedecido no siempre pasa agradece lo la cuestión es que te estás llamando estábamos pensando cómo cosas para hacer daño pasa el año que viene mi programa ya estábamos soltando idea sufría más que faltaban en el que estamos viendo los días estos internacionales que hay ya había uno que era el Día Internacional de los animales

Voz 5 07:57 pero el cangrejo os juro que estaba preparado los animales hacen el Día Internacional de los humanos no porque el peso unos nazis

Voz 1509 08:05 entonces yo propuse que hiciéramos una sección recuperando tradiciones que sabían que se habían quitado que en realidad no eran para tanto y que para demostrar que no eran para tanto que lo hiciéramos leyendo aquí estoy leyendo me da vértigo como ejemplo tirar la cabra de campaña o sea tú dijiste

Voz 5 08:23 no era para tanto

Voz 1509 08:24 claro pero el que fuera dónde voy digo digo pues te voy a decir el campanario digo pues lo podemos hacer con gente en Estambul y el año en Puerto debiéramos del campanario y entre quince

Voz 5 08:38 tres a alguien de Vox Vigo

Voz 1509 08:41 tiro dirigentes dirigió costando más divertido pedido toda la vida he defendido camino de una cabra de Campanario digo iconos bueno

Voz 6 08:49 no no no es la palabra hablo tampoco tampoco

Voz 1509 08:54 a mis compañeras ese hombre vamos a Celia la pena de muerte yo perdona como el de la de la pena de muerte Hernani que tiran a la cabra de Campanario yo bueno hay hay una colchoneta de va y me dicen que les digo

Voz 6 09:10 a ver me cuesta y me pero no hay somos somos pero que ha sido esto pensaste que echaba un castillo hinchable Le bajo varios maniobró soy Bachmann Ayala

Voz 0277 09:27 llevo toda la semana con él porque me encuentro con que te pone aquí digo pero tú sabias que a la cabra

Voz 1509 09:31 te digo me está diciendo que era

Voz 0277 09:33 entre ese divertida en el pueblo tirando la cabra del campanario con los cerebros de Pancho Jasen el suelo irá gente ahí toreando median Cillo bueno no de crédito

Voz 12 09:42 digo que ahora los toros va a ser que los andan matando

Voz 6 09:46 al final de esta casa yo digo los toros haciendo amigos toro se tira Carlos los toros virgen

Voz 1509 09:53 digo que estaré dependido muchísimas veces como estaba pasando ahora que como la gente no terminábamos de hablar del final porque dan por hecho que no sabían de hay gente que tiene que tiene la opinión de mi horrible saque flipa es total que para rematar digo bueno yo esto lo voy a buscar esto no puede ser ahí estaba flipando con el género humano danesa no de crédito me pongo a buscarlo y me encuentro con este vídeo de ahora que ya no dejan tirada cabra real pónmelo por favor Pablo qué que es el vídeo por favor no era una momia ahora tiene una tabla de cartón piedra

Voz 4 10:24 hola

Voz 6 10:32 Gore por favor plegado para los oyentes

Voz 0277 10:34 ya ahora así que ponen una mano alzada del de cabra y cartón piedra ir siquiera reciben con una masiva mantear al final estás viendo en Sergio te cuando la cabra y la de verdad la dejaban en contra el suelo y ahora que es la pancarta de cartón una cabra y cartón piedra se pueda plantear digo sea yo quería ese pueblo para montar un pollo que sepas demandantes no sinvergüenza ya he visto que el manganeso

Voz 1509 10:59 cómo cómo se llama ingleses de la Polvorosa Manganelli bueno digo pero no vosotros sombrío que gente más vergüenza yo que oiga

Voz 0578 11:09 yo lo que haría por mantener una cosa ante el antiguo y lo nuevo es rellenar la cabra de sesos

Voz 6 11:15 la cabra de cartón la mayoría de excesos de cabra y la dejaría caer parte

Voz 0578 11:18 que por lo menos la satisfacción de ver los eso por el suelo esa satisfacción humana porque son tradiciones

Voz 1509 11:23 adiós adiós me iban a dejar caer

Voz 6 11:26 Irak les ponen a la colchoneta demoraría ya para

Voz 0578 11:29 una cosa ante el antiguo y lo de ahora no

Voz 1509 11:31 me dijo que si Tiralongo la tiran Se rompe tenemos que hace una nueva el año que viene no sabe si ahora con las Cabrera te verdad salen bueno pues vale yo que estoy flipando con esto el ser humano es una especie absolutamente despreciable pero no más que una víbora por eso todos aquí sabía que se moría la cara contra el suelo

Voz 6 11:52 bueno es que lo diga antes no me Internet Dani está con otra de verdad eh

Voz 0578 12:05 con este tema ya sabes que ahora es son las folla hablen punto amigos porque siempre es buen momento para recordar que Manuel Burque está en una lista de los quince actores más que oigo que os pongo perra en Canarias o cables de España recordemos la lista de una web que firmaba una señora pero bueno nuestro lo estamos dando la estamos dando la dimensión que para siempre quiere es que eso es un pasaporte a la vida bien

Voz 13 12:28 ahí está Manuel Burque donde no está en la guerra de los famosos o eh

Voz 0578 12:34 ya sabéis hay una cuenta en Twitter que tiene un voz en el que famosos

Voz 6 12:37 entre las trescientos más famosos no pero es que hay una gente que

Voz 0578 12:39 en fin que que no testuz es increíble estén esta de pues hay gente que yo no conozco Yemen bueno cierto ya no estoy en la vida no pero es gente que no conozco mucha gente con con con sobrenombres siete siete siete no sé qué está el caso que Burque no está en la calle esto es un voz que

Voz 13 12:54 matando a un agente va matando a otra no sea en cada hora muere un famoso

Voz 0578 13:00 sea lo que era la heroína en los ochenta pues ahora es una cuenta de Twitter vale saluda a las familias de bien que yo he mató a Miguel Ángel Silvestre es decir que a hostias no ha sido porque no habría por donde cogerla Le debido a la traicionó algo pero lo he matado ir ya sabes que la Primera Guerra Mundial fue un poco lo mismo que lo mío sea fue por mataron Duque entonces esto es un sistema chiste ves los que son menores como tiene la cómo tienen la historia más reciente

Voz 5 13:25 los claro o de una copia esta se que era

Voz 1509 13:28 política de Quique no a ser político

Voz 0578 13:31 en el archiduque Francisco Fernando no es suficientemente político resto quién lo mató que lo mató

Voz 1704 13:37 claro que vino nosotros no nos vamos ya has central es todo el mismo que está ahora de repente la Guerra Mundial Bot

Voz 1560 13:46 Miguel Ángel Silvestre la cosa de los jóvenes sabes

Voz 0578 13:48 es una cosa en Madrid central él sólo cuando éstos son la parida por el Madrid central he venido a mía he subido por aquí he subido quemando un bidón de gasolina he dicho a tomar por culo entonces se quemó un bidón de gasolina la policía me he aplaudido sea creo que te mañana quedó con Almeida desayunar que vendría

Voz 6 14:08 esta es tu opinión no nos van a dar las llaves de la hacemos tu vida sería maravilloso Pablo Pablo m ponerme ya has venido aquí que ya quince según que sentar cátedra

Voz 0578 14:17 yo estoy muy a favor de Madrid central siempre y cuando se extienda a los demás barrio sea yo creo Madrid central general en Madrid en general Madrid en general sin coches sin Podemos tendrá un poquito el centrismo saltó bien aún así eres un mierda Almeida porque no agitado revanchismo es un asqueroso

Voz 12 14:31 en fin cabe los ciudadanos cual siempre supremos Olías música matiz ciudadanos colega que paletos planos labor

Voz 4 14:43 a lo mejor

Voz 3 14:47 sí

Voz 6 14:50 el segundo siempre ciudadano

Voz 3 15:00 no

Voz 6 15:06 Madrid ha vivido cuatro años en un oasis para Quique no tanto y ahora ha vuelto a manos de partidos de derechas sí

Voz 5 15:14 ha vuelto a manos de partidos de derecha muchos mucho más de derechas que nunca su campaña y osciló entre pedir que se fuese a tomar por culo Madrid central y general el pánico ante los okupas amigos de Carmena hoy mira para provocar hemos traído a unos cuantos de estos peligrosos perro flautas asalta chalets colegas de Errejón para ver qué tal les

Voz 0578 15:37 yo creo que lo de Errejón igual no te bueno bueno lo compra

Voz 5 15:40 las esto que ellos ellos toda una cosa yo invito a Rejón lo aceptas o lo ventas

Voz 0578 15:45 creo que no me habla el a mí no es todo pues no

Voz 5 15:48 pero es algo que os contaré qué pasó con arrestos chicha algún día de son

Voz 6 15:51 entre el mira qué maravilla que alcanzó la Charo de la gasolina hizo gobernado Le un aplauso como siempre hay hay una persona una persona encargada de dejar su si ves su sí a esto fácilmente se lo tenemos no había otro micro más valiente bueno pues son copas poderes son me lo hemos hecho hasta dos micros para tres bueno vamos a ver vamos a ver lo primero es nos tienes que prometer que cuando se acabe la entrevista os vais sí sí verán

Voz 0578 16:24 así es fácil elegir liberado este espacio vale tú eres Ángel no de los tres al ser el único hombre lo es decir que cuando leído el guión Un minuto antes de comenzar la esta he leído es Ángel del espacio vecinal Arganzuela pero lo primero que he leído es Ángel del espacio

Voz 6 16:37 Dios qué nombre de puta madre pero no no digamos Ángel le deban Armijo vecina correcto bueno a ver Manuel pregunta estos colegas tuyo

Voz 5 16:48 y ante eso es que escucha hablar no voy a decir lo que me dijiste que no dijese que Chano me dijo esto no lo digas no lo voy a decir os quedáis Isabel pero las cosas estabais compitiendo a ver quién caía primero

Voz 11 17:01 no no quién ha sido la gasolina lo has dicho marido llorando si cuéntanos qué ha pasado

Voz 14 17:09 bueno además es que el espacio vecinal la gasolinera ocupa

Voz 6 17:12 correcto y hemos caído los primeros cedidos pero como llamaban

Voz 14 17:18 Nos llamaban nadie puede mixtas

Voz 5 17:20 antes que ocupa sí sí en el barrio sí

Voz 14 17:23 distrito que hacían algunas pintadas en las paredes sobre ese tema pues estábamos en el distrito de Salamanca

Voz 6 17:30 bueno pues iban en el barrio de La Guindalera

Voz 5 17:34 Iker nunca han ido a a piñón El día después ganar pues pues practica

Voz 14 17:39 mente vamos ha sido nada más a conformar no se sabe muy bien qué gobierno todavía hay bueno pues el concejal que todavía creo que es provisional pues se pasó por allí lo primero que he visto es a quitar la pancarta que ponía la gasolinera nada más y luego otro cartel que ponía mercados ecológicos mensuales

Voz 6 18:01 pues por ahí provocando claro

Voz 0578 18:04 mataron a varias personas reales el hecho

Voz 6 18:07 además si no es el supermercado corteinglés pararle puesto Sánchez Romero jugaba mejor vamos a escuchar un audio

Voz 5 18:17 qué bueno que vais a conocer todos pero para contextualizar un poco el tema

Voz 6 18:21 sí

Voz 14 18:21 es decir que un día de estos os voy de vacaciones y cuando el Vice porque la casa la consideran que está vacías agradar a los amigos okupas

Voz 0578 18:28 es ida cuanta cuantas Sabena Saxo ocupado si sabe lo que quiero decir lo bueno futura se sabe presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 14 18:36 tengo que decir que tengo bastante simpatía sobre los centros sociales ocupados aunque la gasolina no lo fuese John ocupa ninguno e digo casas yo creo que los centros sociales son necesarios en una ciudad como Madrid y cuando no se da para la gente para hacer cosas pues creo que también es lícito

Voz 5 18:53 no pero Charles chalé con piscina esos está a la orden del día que lo vais

Voz 14 18:59 los los días vamos si es más ya sabes que en cuanto la gente se va de su casa pues entonces

Voz 0578 19:04 a ver iba a alguna estás muy morena es probable que lo razonable que ahora ve Castellví

Voz 6 19:12 eso es que yo soy así

Voz 14 19:15 cita de siempre eso añade todavía más claro es que ella está también el tema de la racionalidad y todo esto no puede ser problemático también en en el distrito de Salamanca

Voz 1509 19:28 a ver

Voz 14 19:29 bueno pues nosotros hemos bueno decir también que al día siguiente cambiaron las cerraduras del espacio y bueno decir que no no teníamos la llave nosotros y nosotras que cada vez que entramos en el espacio la pedíamos en el Centro Cultural osea que no era no les no no sabíamos apoderado de ninguna llave pero aún así cambian los

Voz 0578 19:47 a vosotros no estoy en el espacio no firmas Thais nada por un tiempo hasta cuándo esto cómo está eso sí en el día

Voz 14 19:52 no es quizás fue ha sido uno de los de los problemas no que no firmamos Nava fue una cesión por parte de Pablo Carmona nuestro concejal ha para promover la participación ciudadana y las actividades vecinales centros del bueno pues en ese espacio era un espacio que se llama la gasolina porque antiguamente había una gasolinera llevaba siete u ocho años en hecho pues no va con un con una es una etapa reina damas entonces bueno pues ahora parece ser que es muy necesarios espacio para al distrito

Voz 0578 20:20 está la cosa es eso estaba vacío y estaba inutilizado o concejal ese futuro concejales de volvéis jamás las selecciones gente que saca de España firmar una cosa que a esta gente derecho a mejor a tenerlo pues este año cuarenta años usufructo de llamamiento para que por lo menos tengan una cosa de la que defenderse porque no llega Almeida con la moto enchufa ir de lo tira abajo y se acabó vale como idea como idea que también igual poquito organizó Podemos

Voz 5 20:43 para terminar rápidamente a tus compañeros que actividades hacéis en el espacio banderas de España

Voz 6 20:50 las cosas de este estilo no aquelarre no Akelarre

Voz 14 20:54 te das no hemos quemado ninguna de ninguna clase

Voz 6 20:57 claro de ninguna clase el ojo porque no me han llamado

Voz 14 21:04 bueno pues teníamos unos unos adquiría es muy diversas para todo tipo de personas no desde cosas como un ciclo de cine de verano o porque es un espacio abierto no sé si tendríamos

Voz 6 21:15 el huerto urbano

Voz 14 21:17 eh tenemos también tenían hace recogida para sus refugiados para los refugiados de Tena problemas también teníamos charlas debates y talleres sobre medio ambiente crisis

Voz 6 21:30 hola qué tal entonces bueno pues ya era muy muy muy

Voz 14 21:33 la das decir que ahora el Ayuntamiento pues nos ha propuesto y bueno pues se negociar algunas de las actividades pero lo que nosotros pretendemos es que sea el pack completo

Voz 7 21:43 es lo que están en contra

Voz 0578 21:45 dos actividades cree que de niños no

Voz 14 21:48 plomo Sam han sienten han llamado individualmente a las personas para intentar mantener por ejemplo el huerto no porque Roberto los desaparezca se queda amarillo no la nadie lo cuide pues puede ser el más problemático no pero por ejemplo pues se teníamos un listado de películas para el cine de verano o claro y bueno pues la primera de la temporada que ha sido esta semana pasada era una película Un poco al al hilo de de lo el movimiento LGTB gay que se llamaba rara Illa han cambiado por la la la

Voz 0578 22:17 van a cambiar no cambian quería

Voz 6 22:20 podían haber cambiado rara raza que es la que crea por ahí al hecho es es una letra que más holgada seguía Adena o quién de los dos quiere hablar lo decís vosotros enamorada quién entonces

Voz 15 22:33 vale venga

Voz 6 22:36 decimos que nosotros aquí caliente pero bueno tú

Voz 0578 22:41 el todo espaciales es el espacio

Voz 16 22:43 no hagas en Arganzuela es diferente a los otros dos en el sentido de que está cedido con un convenio de cesión con el Ayuntamiento que se firmó hace más o menos de dos años

Voz 0578 22:54 hasta cuándo

Voz 16 22:55 pues es de cuatro años desde que haría algo menos de de dos años y prorrogable otros cuatro años pero con lo que con una cláusula que el Ayuntamiento puede rescindir en cualquier momento que lo decida un poco esa

Voz 6 23:13 trato que no vale para nada

Voz 16 23:14 o es un espacio que está en el antiguo mercado de frutas y verduras de Brad Pitt fue producto de la lucha movimiento vecinal muy potente durante cuatro años hasta que se consiguió hacer entrar en razón al Ayuntamiento en lugar de tenerlo vacío se logró que lo abriera para que los vecinos lo gestionarán y crearan hay actividades

Voz 0578 23:34 a cada vez mala persona que si si la voz

Voz 6 23:36 Cara a cara de ser una de verdad cuántos policías Les Arts le han partido la cara

Voz 16 23:42 somos muy violentos Israel ha hecho

Voz 6 23:46 de hecho el

Voz 16 23:48 el anterior Ayuntamiento en unos llamaron etarras no sabe muy bien por qué pero bueno como si en un pleno del Ayuntamiento un aconsejar a ciudadanos dijo que éramos etarras y gente poco recomendable fenomenal ciudadanos

Voz 5 24:01 todo muy bien si tienes una camiseta muy radical que ponen Muestra de Cine muchos mundos claro

Voz 0578 24:12 yo he visto mucha gente de Tyson todos como tú qué actividades hacer

Voz 5 24:14 sí

Voz 16 24:15 bueno hay actividades infinitas porque realmente el espacio ha logrado un gran generar una cantidad de movimiento bastante importante en el barrio hay grupos de consumo hay actividades de cine hay actividades de educativas es de baile no costura patronaje pero también hay otras actividades a mejor un poco más incómodas como reuniones del sindicato inca

Voz 0578 24:42 no bueno bueno Hernando Suter

Voz 6 24:45 pues me acaba de lanzar chiste si un chiste Javi que para eso es el guionista

Voz 16 24:50 esa querella su ternura

Voz 4 24:59 me preocuparía entonces claro

Voz 0578 25:02 lo que os te Meis es que ejercen esta cláusula no

Voz 16 25:06 sí bueno la la amenaza siempre ha estado porque además el mercado está ahora mismo está en obras Si el hecho de que haya gente ahí haciendo cosas es un problema pero estamos también un poco preocupados por la situación general porque tanto nosotros como la gasolinera como la ingobernable entendemos que formamos parte de una manera entenderá ciudad que está en peligro y que es muy importante que sobreviva porque es el lugar donde la gente puede participar sin ser un usuario un cliente sino

Voz 0578 25:36 Ciudadanos C's no cliente es al hilo de esto para para hilar con vuestro espacio que pasó el el último día en el que era

Voz 6 25:45 pero fue alcaldes antes que cuando te a una llamada no es broma

Voz 5 25:52 porqué notamos que está recibiendo presiones nos pones la noticia ésta

Voz 1704 25:58 la verdad es que si eso resulta que nuestra eso es un problema técnico ha no está eso no está eso pero sí que cuenta prima así cuenta la falta lateral la noticia

Voz 17 26:08 ya sobre la suspensión

Voz 1560 26:10 los foros vecinales las foros vecinales que fue una iniciativa de

Voz 18 26:14 el último del último Gobierno vasco

Voz 1560 26:17 con que al además se puso en marcha pues para dotar de un poco de poder a los a los vecinos etcétera y que esto fuese tuviese llegase al menos hasta las concejalías y por tanto las iniciativas de los vecinos tuviesen que ser votados pues es todo lo primero que ha sido eliminado y entre otras cosas lo que pudimos ver hace poco es que han prohibido bailar tango en la plaza de Ópera sobre pobre

Voz 5 26:39 pero no tiene mucho si se frota mucho

Voz 16 26:43 sí

Voz 5 26:43 bueno hablaba viste de la conquista de la canción de blues yo tiro ese chiste por eso es lo que quería romper la monotonía de la entrevista con música a ver presentarlo de fondos que tú lo has puesto

Voz 6 26:56 sí sí

Voz 5 26:57 por aquí no se puede no se puede bailar esto es puticlub

Voz 19 27:04 si cortamos tampoco eh notáis el dinamismo del programa

Voz 0578 27:17 SER lindan la conquista de nuestros espacios por ejemplo tú desde que gobernaba sí que es el gol de Sneijder

Voz 6 27:24 el gol de la

Voz 0578 27:27 es está en una zona céntrica en su sitio maravilloso que pasó con ese espacio increíble al lado de Caixa Forum ahí en El Prado el último día en el que Ana Botella fue alcaldesa

Voz 15 27:39 pues aquí mis compañeros de hablando de sus cesiones concesiones y lo que pasó ese día fue que Ana Botella cedió vamos a llamarlo así en un edificio público a un colega que era un colega andar que tiene una fundación que se llama la Fundación ambas entonces cedió un edificio que era público a muchísimos años estábamos hablando casi ochenta años gratis entonces está genial porque esa cesión que lo vamos a llamar la cesión ese regalo ese expolio fue algo que hizo Ana Botella y que las vecinas y los vecinos de Madrid pues recuperamos aquel

Voz 0578 28:10 los los edificios se puede encerrar durante ochenta años pero sí se puede sí

Voz 15 28:14 es más quiso una cosa los contratos a este fulano están blindados osea es decir que cuando rompa la cesión a los compañeros les saldrá gratis y la cesión ambas les salió romperla a un millón y medio de euros el Ayuntamiento entrantes de verdad Carmen Carmen

Voz 0578 28:30 millón y medio de pavos el señor respetando la legalidad

Voz 15 28:32 se espera que te falta un cuento Un una parte muy importante se llegó a esto porque se ocupa es decir gracias a que se ocupó este esta problemática lleno llegó al Pleno del Ayuntamiento después de seis meses gracias a esos okupas malvados se consigue que un edificio que ha sido regalado vuelva otra vez a ser

Voz 6 28:50 de las vecinas que siempre es mi última

Voz 0578 28:52 un una que me obsesiona hay que aprender de la derecha es decir sí

Voz 6 28:55 puede puede pero

Voz 0578 28:58 hay que aprender de derechas se acogen y en un edificio ochenta años son fulano pues extenderlo con nosotros ochenta años ahora a las personas normales no digo yo vamos como cosa loca pero menos complejos

Voz 5 29:06 ya cometimos esto esto no ha sido opinión

Voz 0578 29:10 no no no ha de vuestra cabeza en la vamos a corta lo luego luego luego no lo

Voz 5 29:14 escúchame una cosa me tú me contaste que ese edificio se lo regalaron a este tipo

Voz 11 29:19 y y lo abandonó sí sí

Voz 15 29:22 de hecho cuando entramos llevaba llevaba bastión de tiempo exacto sea el originalmente lo que dijo es que iba a poner un museo en Museo de la arquitectura super útil en una calle que está llena de museos llamas CB que a la gente de las madrileñas necesitamos más museos entonces iba a hacer esto no se hizo para nada pero bueno son estas promesas que se hacen pues para justificar el plan

Voz 0578 29:41 pero el millón y medio flauta

Voz 15 29:42 sí sí claro que sí pero si además esa quiero decir que nosotros ocupamos el edificio lo devolvemos a la ciudad y este señor además de haber tenido este edificio luego se llevó el millón y medio de euros de la alcaldesa

Voz 6 29:54 Rico le salió perfecto a él sí bueno no lo era todo legal belga es que a la derecha le gusta mucho regalar el dinero para se lo va a regalar a un europea con la multa que nos va a caer luego con los Juegos Olímpicos que nos van a dar va a tirar otros tantos millones a claro luego ya vendrán otros

Voz 0578 30:12 no pero sí bueno que hacéis qué haces en la en la ingobernable insisto

Voz 15 30:16 qué hace cuatro

Voz 6 30:19 muchos horror es que yo no fumo no somos nada de nada pero bueno eso es así te alegra de normal si tenemos a ser leyenda Yosu ser Linda estudió programa corrió nadie

Voz 15 30:36 a ver qué hacemos bueno tenemos por un lado como actividades que se pueden parecer un poquito a lo que decían los compañeros entonces no no voy a repetir y luego pues O'Shea voy a repetir bueno podemos hacer tango también tenemos alza tenemos boxeo tenemos un montón de actividades como como que cubren un poco esa mercantilización de las actividades que no se pueden acceder a ella así nos pagando luego también cedemos él es bueno hacemos el espacio el espacio es de quien quiera para hacer lo que quiera siempre y cuando respete que es un espacio asamblearios respeto a los derechos humanos Blabla y luego tenemos como la manera de pensar en la manera de relacionarnos política que es una cosa queda mucho Yuyu es como en en la ingobernable actualmente se articulan como la mayoría de los movimientos sociales de Madrid es un espacio de encuentro y un vivero de cosas que pueden cambiar potencialmente que están cambiando

Voz 0578 31:23 a los ojos rojos locales donde se reúnen diferentes colectivos y quiere cambiar cosas entre vosotros

Voz 6 31:31 manos y esas cosas tan radicales

Voz 15 31:34 hablamos de todos de hablamos de sobretodo de cosas que os ha de problemáticas de la ciudad

Voz 14 31:40 se da las

Voz 15 31:41 la idiosincrasia de la propia ciudad de Madrid posee vive la ingobernable por ejemplo tenemos lo más nuevo que tenemos así que yo recuerde es eh mobbing un movimiento articulado de la periferia sobre todo Carabanchel Puente de Vallecas contra las casas de apuestas por ejemplo no sea que no es sólo aunque estemos en el centro de Madrid se dan es un espacio para todas de hecho se refleja un poco lo que pasa no sólo en la almendra central sino todo lo de fuera es es un espacio metropolitano

Voz 6 32:07 me iba con la moto buena bueno

Voz 15 32:09 lo primero que dijo sea Almeida decía que iba a quitar Madrid central y que lo siguiente iba a ser la ingobernable veremos si puede como y central porque esta mañana ya ha habido compañeros ecologistas que han estado bloqueando a los coches veremos también si poco lo ingobernable porque aunque se desalojó un edificio no es tan fácil acabar con nosotras

Voz 6 32:28 una amenaza velada

Voz 15 32:30 si las notado no es otra cosa

Voz 6 32:34 bueno vamos a despedir no sé que yo no sé si los pioneros echar no no es que fuera que no se venga lo deciden ellos en asamblea si queréis os vais os quedáis vale vale menos que lo único que nosotros no tenemos nada que ver con esto se decir a los jefes de la Ser un aplauso para esto

Voz 4 32:58 para

Voz 19 33:08 que muy

Voz 1509 33:10 te las quieres contar en seis minutos vale venga rápido a ver a qué personas aquí por favor levantar la mano os gusta más el invierno que el verano

Voz 6 33:19 Marina que gentuza

Voz 1509 33:22 toda esta gente tú no eres pelirroja pero porque

Voz 6 33:24 ya

Voz 1509 33:25 porque mucho más el sol y yo soy pelirroja no yo creo que soy gente que estáis completamente muerto por dentro es imposible que te guste más del invierno aquel verano con los pitos de verano la gente medio desnuda por la calle los preparativos de la qué Melendi que dos cosas buenas yo esta gente que te dice ahí pero es que hay en verano no se puede dormir pues si te Cañas que en verano ahí ya te lo dice el dicho si no puedes con tu enemigo pasar

Voz 6 34:02 he traído qué momento Rafaela Aparicio cabra propio el año que viene en todas las secciones y atraiga arrima me encantó se que eso pero siempre relacionada con Schumi no lo que sea lo que sea yo

Voz 1509 34:17 vale el tema te gusta el verano por el tema libre la única cosa que no me gusta el verano es que todavía en dos mil diecinueve cuando hago topless tengo problemas de hecho me pasó una vez yo juro que es completamente cierto aunque estaba en biquini txalaparta arriba me fui a un a un chiringuito en una playa Almería a pedir una cerveza y me dijeron que no me podían servir estando así estos estoy hablando ante los años así ignoto

Voz 6 34:40 a lo estaba tan playa ya en la ciudad bueno

Voz 1509 34:44 era un chiringuito de estos que están en la playa de que estar en la playa que tienen su movida de madera que están encima de la playa

Voz 6 34:52 se llama chiringuito

Voz 1509 34:54 no pero hay chiringuitos de algunos sitios que tienen como Terra

Voz 6 34:57 te te quedan cuatro minutos Bale Bale karate

Voz 1509 35:04 sí como nerviosísima tuyo coño vale que fue y me dijeron que no perdió como que no se sacado pecho acabas de sacar no tranquilo tranquilo fui y me puse a parte Arias biquini a ponme una cerveza se me podrá cerveza imaginados que este es el el chiringuito bares tú estás aquí de piedra madera no pudo ir a Madrid digo este chiringuito no

Voz 6 35:31 delante del lechazo hasta el humo lo hemos visto las tetas en la cara si se quitó la parte de arriba les recuerdo pero fijo bueno no le enseñas de Mato ojo porque porque probablemente en aquel momento lo tenía a y ahora sí ahora ya vuelve vuelve la Liga todo ese donde gran volver en Almería en Almería sabes en la playa no voy a dar más datos pero vamos a lanzar Lime amenaza bueno total

Voz 1509 35:59 lo que voy que me queda muy poco tiempo entonces lo peor del verano para mí es que es son los mirones que todavía te siguen tocando los huevos cuando están haciendo cuando están haciendo otros estuvo muy me es que te tocan los huevo frito Lloll ese léase dividido en varios Bruce pues para que toda la gente que no escuche eres tenga localizados y Sepang neutralizar les vale a ver entonces los primeros a los que yo llamo lo rezo lo Reservoir Dogs que son esta gente que se bañan con las creencias sobre qué sentirán de va a ir hicieron ahí son siempre de la mar carnet llevan algún tribal

Voz 0578 36:37 a ya unos patrocinará

Voz 1509 36:40 llevan bañador hawaiano

Voz 20 36:42 por debajo de la rodilla la voz de llevar en mil novecientos noventa y cinco digan lo aparcamiento

Voz 1509 36:47 él cuando salen del agua hacen como estás como que se están secando peón plante están mira mirando hacia Haití el sol está allí sabes Inditex a ver nuestra disimulando vale esta es la primera este es mi primer grupo ser la que todos los Aguirre quiere gente estoy hablando vale el segundo yo no sé identificado como foro costeros pero podemos buscaba otro nombre si queréis vale esta gente solos no se quitan la camiseta espérate voy a ver qué camisetas lleváis para no parece es que puesto siempre suele un dibujo de su padre

Voz 20 37:21 es dejar Javier eso no vale

Voz 1509 37:23 no me he apuntado So Park o el Le busca

Voz 6 37:27 también eso es muy raro no

Voz 1509 37:29 Don Don esto está vamos pero es una estadística que le gustan al la razón superior a la legalidad vale total estas personas son el tipo de persona que se desgañita en una discoteca cuando suena esto sí que me pues ya lo dan todo es como ese es el tipo de gente Simeón confesiones ese tipo de gente que yo más sodio con uno contra aquellos que curioso sería un juego es que son conocidos feminista bueno acabo muerta con esto en serio

Voz 6 38:11 como gallego cuando has hecho serio

Voz 1509 38:14 no sé a qué maravilla bueno pues es una esos les sodio ya estos me encantaba

Voz 6 38:20 ya está gracias la vida pero son muy de mirarte

Voz 1509 38:24 no no está Gimeno que de mirar detrás de la playa es que llegan incluso a acercar su toalla a la tuya como te miran a los ojos de incluso un para luego que digo sí pues esto nunca

Voz 5 38:36 podemos hacer un recopilatorio Pablo de todas las cosas que va a dice

Voz 1509 38:39 no de toda la semana y que refranes volviera vale vale vale claro

Voz 0578 38:48 sí podemos hacerlo

Voz 1509 38:50 bueno hijo a mi me gustaría a mí

Voz 0277 38:54 para vendimos Rondilla Rajoy señores señores

Voz 1509 38:58 eso los que pasan de cincuenta y cinco en que con la crisis te da el Estado para hacer

Voz 20 39:01 mismo o o andan a las siete de la mañana correcto vestidos como el Tour de Francia una dijo que te en Alicante y sabes que darlo todo en una montaña se cruzan contigo con su señora

Voz 1509 39:14 da los buenos días dice señorita es muy muy preciso

Voz 0578 39:19 eso expiran eso son en mirar

Voz 1509 39:21 la te saludan pero así como con educación pero el atuendo de un ciclista marca mucho su muerte son son son cincuentones de barriga sabes

Voz 6 39:33 no no digo otra aunque sí sí

Voz 1509 39:35 no estoy hablando de eso sí son como que

Voz 5 39:38 porque además los pantalones de ciclista

Voz 1509 39:41 te colocan los huevos en el lateral del muslo es como siempre

Voz 6 39:44 la la la efecto torero se eso bueno ya está no ya no nos da tiempo a seguir no que tenía algo más

Voz 1509 39:51 mira lo rápido de primero de carrera que son los que te intentan tocar los huevos disimuladamente pero es peor que nunca porque hacen un truquitos que Estiarte una pelota que metes tú luego lo ves tú dices tomará pero también Peter acoge hizo amigo que está a un metro de te invita

Voz 0578 40:07 yo que no

Voz 1509 40:10 a ver hijo mío que te tengo adelante cuando te estoy bien pero

Voz 5 40:14 de estos te han pasado varias veces los mismos bueno te lo juro como pasar varias varios de balón varios ciclistas te han pasado o pongo una vez te pasó a ver

Voz 6 40:24 el hacer grupo legal es la magia de la sección

Voz 1509 40:28 esto me pasa a mí a todas mis amigas

Voz 6 40:33 aquí me encanta el cactus que tiene

Voz 0578 40:34 la acabaremos en la primera temporada muchísimas gracias a todo el equipo

Voz 5 40:39 pero no porque no me lo sé yo sí

Voz 6 40:41 Antonio Navas Javi porque es uno como te a Pablo que está aquí la madre de Artur que no se Gemma ya habéis repartido de los helados y repartiendo sube la música o todo

Voz 4 40:55 si alguna vez te has hecho mudéjar mueve del Valle

Voz 1509 40:59 eso sí