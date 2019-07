"Jekyll y Hyde: la hipocresía social y la barbarie sin freno"

Voz 1274

muchos autores tienen en común una infancia enfermiza un adulto que les cuenta impresionantes historias y una fan poco común por la lectura como viva el niño ese mundo imaginario esa privación de libertad de movimiento será determinante para las historias que invente para la manera en la que se enfrente a la realidad Stevenson cumple a la perfección con estas condiciones se llevó íntegro a la edad adulta todo ese legado él se convirtió a su vez en el mayor que narraba que leía sin tregua esos problemas de salud no desaparecieron con los años pese a alejarse de su Escocia natal hacia el calor el sol de Samoa donde murió a los cuarenta y cuatro años él mismo reconocía que no por eso dejó de escribir una manera más efectiva de respirar que sus propios pulmones heridos una forma más real de emitir aventuras que las que sus piernas podían llevar a cabo de hecho el dolor era un fiel acompañante de su escritura también logra el alcohol en los fantasmas nacido en el ecuador exacto del siglo XIX bajo la estricta férula de lo victoriano El País cuchilla de historias y de narradores desde los páramos evocadores de los románticos tardíos a la mirada tierna y compasiva de Dickens o a la proliferación de las historias para niños provocada por el boom de la natalidad Stevenson son absorbió todo aquello y muchas influencias más las convirtió en su mundo aquel niño asustado por los cuentos de su niñera tocó varios subgéneros transformó para siempre todo lo que rozó la novela de aventuras encontré una cumbre en la isla del tesoro a la infancia sin límites los piratas las botellas de ron universo en el que él no había puesto jamás un pie y que nació como entretenimiento de un verano lluvioso el hijastro de Esteban son un niño de doce años comenzó a dibujar el mapa de la isla y cada mañana Robert escribió un capítulo que leí a su familia a la que tenía hechizado con la Historia cuando saltó en forma de libro al público el éxito fue inmediato lograba eso con todo Walter Scott parecía pesado y anticuado frente a la manera en la que Stevenson nos llevaba Cerra de las dos rosas en la Flecha Negra esos cuentos sus libros de viajes siguen siendo pequeñas piezas perfectas pero quizás lo que más la envidia hemos los autores contemporáneos sea el más complicado de los logros haber creado un nuevo arquetipo en la galería del horror ya para entonces bastante saturada la hipocresía social la barbarie sin freno dos rostros de la sociedad victoriana del mundo contemporáneo del ser humano pero el descenso muestra un semblante sereno y atractivo con bigotes a la moda Un rostro tomado bien Fable qué burbujeo haría en el interior de Robert para que se decantara esa historia tenebrosa sencilla en realidad más profunda que extensa el punto de unión entre el espanto puro y la recién nacida psicología cuando se instaló los mares del sur con su esposa Fanning y su madre los habitantes de la isla me llamaron tus Italia el que cuenta historias no importaba qué historias les una rara los lectores posteriores hemos sentido el mismo embrujo de aquel oscuro verano del mil novecientos ochenta y uno cuando un niño de doce años atrapado por la historia de su padrastro dibujó el primer mapa de la Historia