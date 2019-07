El año que cambió la vida del bajista de Viva Suecia

Voz 1 00:00 Viva Suecia está ultimando su último disco su próximo disco el milagro que se publicará en octubre pero mientras siguen sin parar en menos de un año han colgado el cartel de no hay entradas cinco veces en Madrid este verano a tocar en muchísimos festivales así que yo creo que entre una cosa y otra humana acabar sólo cuando tira con la siguiente bien pues dentro de todo este panorama Gestha Briz el bajista del grupo ha publicado un libro y no sólo eso también tiene tiempo de sentarse a hablar con chinchetas sobre el libro hola qué tal qué tal muy bien encantado de estar aquí bueno el libro se titula todo un año para cambiar de vida hizo con este titular el eje pues claro pues cuenta como con el grupo leído cambiando la vida como ese año fue distinto fue dejando cosas me encontré hablas estás encontró una mentira

Voz 2 01:02 pero me encontraba una mentira de pedir no se corresponde con lo que luego eres

Voz 3 01:05 no además el titular enfocó poco auto ayuda es que se venden mejor así bueno de autoayuda es el libro eso también es verdad autoayuda para mí sí pero lo demás también

Voz 4 01:13 el psicoanálisis tuyo soltarme un poco todo si es un desahogo total es una tengo una terapia pero pero sobre todo hasta el pasado claro

Voz 5 01:21 sí claro del pasado de lo que lo que hace que ahora esté aquí no y de esta manera pero porque es titular pues porque la mayoría de esa historia están escrita hay están recordaba en este último año en ningún momento que quedó y uno de los asoma importante de Le Pen

Voz 3 01:40 Hani trabajo abandonar mi vida normal

Voz 5 01:45 sí

Voz 1 01:46 pero esto ha ocurrido cuando conozco ese año el siete de abril de hace sólo un año es mi trabajo como has estado compaginando a esta hora el grupo a ese nivel

Voz 3 02:01 pues no sé cómo he podido con la vida de los demás como con la ayuda de la familia para Fernando pero sin la gente que nos rodea y que se queda en casa haciendo todo lo que nosotros no podemos hacer bueno pues son gente trabajadora veían venir claro en el trabajo se lo obviamente donde San Lorenzo

Voz 1 02:31 lo he hecho este tiempo porque claro era que no este fin de esta semana

Voz 3 02:35 está claro que ahora ahora me he cansado mal

Voz 2 02:40 lo cierto es que bueno no vamos a hacer spoiler de todas las anécdotas que cuenta es que son muchas y además lo que engancha es leerlas porque está muy bien escrita son muy divertidas pero sí vamos a contar que hablas mucho de todo de tres profesores de Chiquetete de de estos viajes de tu resacas de los treinta reflexiona sobre la madurez política te ríes mucho de tus taras también con muchas vamos que como decías antes te has analizado

Voz 7 03:14 totalmente y a ver yo para mí yo siempre lo digo no se sintió muy inseguro oí surten escenario difícil y hacer determinadas cosas cuando tu vida de alguna manera empieza a mostrarse hacia lo demás no aunque se aunque sea solamente con tu canción y aunque sea solamente en el ratito que está en el escenario en el ratito que salen en los en esos cinco minutos de gloria que te ve tu madre en la televisión

Voz 8 03:36 qué te he visto

Voz 7 03:38 algunos lo pasamos mal ibas a un poco de vergüenza e hice joder como venza yo todo esto no

Voz 9 03:44 lo voy a vencer desnudando me ya está ahi

Voz 7 03:46 si lo cuento pues parece que que lo estoy afrontando y en realidad me servido que esto no quiere decir que les iba a Thomàs eh que cada uno haga lo que quiera no voy a decir

Voz 2 03:54 bueno pues tal y como lo escribes parece que todo había nacido para ser estrella

Voz 7 03:59 sí bueno he nacido para no sé

Voz 4 04:02 ahí el momento que a mi me gusta mucho lo voy a buscar

Voz 2 04:05 por qué dices lo siguiente dice eso era la Juventus para mí hacer cosas sin parar porque tenía claro que la única forma posible de hacer realidad tus sueños era forzarlos una y otra vez hasta que llega uno cumple oye que el sueño de subirse a un escenario estaba ahí siempre no

Voz 7 04:23 el sueño bueno hay hay hay mucho sueño de Mi vida quizá el primer sueño era ser oficial de del ejército de la Guardia Civil primero sueño se fue al garete bastante pronto

Voz 2 04:35 a otro lo que sí sé cuáles han quedado en el camino porque se han quedado mucho sonaba mucho

Voz 7 04:38 pésimo claro lo ese es

Voz 2 04:41 el sueño de ceder estrella rock lo has cumplido se lo cual otro pues sale

Voz 7 04:46 lo de terminar una carrera tengo una ingeniería se ha quedado la fotografía que me gustaba esa que da o dibujar cómics ha quedado se han quedado muchísimas cosas dices de me da una ingeniería porque otra cosa

Voz 2 04:56 bien me he vuelto loca en en el libro es que has trabajado mucho tiempo en una planta química lo sé supongo que es el trabajo que has dejado no el grupo de repente dices dejar derecho derecho dices en el libro sí sí sí

Voz 7 05:14 bueno eso es seguro que es un adorno no yo empiezo a derecho

Voz 8 05:17 nunca

Voz 7 05:18 la vida no me gusta además extrema

Voz 2 05:21 descolocado se te lo voy a leer tal cual vides merecía la pena dejar de lado las motos abandonar la carrera de Derecho bueno porque creo en muchas cosas

Voz 4 05:29 como el tiempo libre adicto también digo también digo que no todo es verdad

Voz 2 05:33 ah vale pues yo me creo todo lo que está escrito de una forma tan sincera que parece que todo absolutamente ya digo yo soy un poco ahí canalla creó como lo une a dejar las motos cuando lo cuentas que efectivamente vender

Voz 4 05:45 nosotros motos si la moto es decir de derechos mentira osea que no no lo creemos todos no no hay mucha hay mucho adorno y mucha eh

Voz 7 05:52 sobre todo he ocultado muchas cosas

Voz 2 05:55 eso es pero lo de las toallitas es verdad

Voz 7 05:59 pero estoy ahí sí claro

Voz 2 06:03 ver mucho por un lado luego vuelves con cosas como ésta no estaba hecho

Voz 4 06:10 bueno pero hay muchas cosas si hay muchas cosas por eso por eso intento que hay mucha bueno al final yo me acuerdo como me preguntaban de bando

Voz 7 06:19 parte cómo definimos esto autobiográfico digo podemos decir autoeficacia

Voz 4 06:23 es que no para que no haya ningún problema

Voz 2 06:26 vale está bien aclararlo porque a mí ya ves que cuando lo leí de derecho Diego hoy está sí que sí que es dinámico no hiperactivo es decir lo que va de Mijas vivía luego derecho ahora está como grupo las motos no sé que no para

Voz 8 06:41 pero lo bueno terminado que sea si vienes a tres

Voz 2 06:44 bueno hay algo que está ahí que te está haciendo muy bien eh

Voz 7 06:47 está lleno de si escribiera es que es muy bien

Voz 2 06:50 todo antes

Voz 7 06:51 sí siempre siempre escrito no sé pero para mí no era hasta que empezó todo el tema este de la red social el lo lo fue la música siempre me ha siempre ha sido lo que más me ha apasionado ahí en el momento que dice Osetia si si no es necesario ser periodista de trabajar en una revista

Voz 4 07:07 para para decir lo que siente a los demás

Voz 7 07:09 que no lo a nadie yo también tuve en incursión en el mundo lo que los portales de música que hablaban de concierto no me fue muy bien

Voz 2 07:18 Miquel te vaya bien seguí al final

Voz 4 07:22 que triunfan son cuatro no no pero la cosa no es ahorrar yo considero que las cosas no importa tanto hacerla por

Voz 7 07:29 porque lo demás te lo reconozcan está muy mal que te lo reconozcan porque te anima te anima a hacer otra nueva va a seguir conecta pero las cosas hay que hacerlas porque es que no merece la pena meterse en una gira o un escenario o escribir un libro si lo hace por lo demás tienes que hacer lo haces por lo demás vas a caer en en un mes yo creo que destrozaba hoy ni abandona entonces yo lo que es importante no dejar claro eso que la cosa

Voz 9 07:53 menos en mí funciona el el éxito

Voz 7 07:56 a disfrutarlo disfrutarlo y que yo me sienta super guardia sin embargo sino no sé no he éxito que te lo reconozcan está muy bien pero si tú no te sientes cuando llega a casa no no dices es que lo que he hecho hoy da igual que te lo reconozcan en muchos sitios no

Voz 2 08:11 totalmente totalmente yo creo que la mayoría de estos relatos en escrito en la furgoneta no

Voz 7 08:17 teorías han escrito en la furgoneta se han inscrito en en habitaciones de hotel de pueden concierto buenos y escrito en todo momentos que tiene una gira que los que no se ven que son un foco delicado no de bajón donde hay mucha resaca en este libro mucha mucha

Voz 2 08:34 el resacas era sacar los treinta que como tú bien dices no es lo mismo veinte si se lleva peor y también la sensación de estar desubicado que también lo explicas muy bien

Voz 7 08:45 en ningún momento que no sabe dónde estás negó momento en el mismo instante en el que te dejas llevar porque porque es necesario porque no puede no puede encargarse de todo y necesita delegar y necesita que haya un manager que te lleve de un sitio parado tutti vaya a tal hora tenemos que estar en tal sitio porque sino tu acaban loco en en ese instante pierde pierde el sentido de la orientación y no sabe dónde está en ningún momento

Voz 8 09:08 hay para mí un poco jodido

Voz 7 09:11 porque no no sabe a la par de casa no saber a la instancia que tarda el sitio que tiene que

Voz 8 09:16 dónde estamos comiendo en no en un punto en entre

Voz 2 09:21 tiene un poco de dejarte llevar bueno depende un poco de la personalidad pero supongo que gente que le gusta tener todo bien atado y que el déjate llevar tanto sin saber dónde está cada día se porque yo lo llevo regular se estabiliza o poco bueno a mí lo que más me ha llamado la atención sí tendría que ahora tuviese que resume el libro es todo lo que hablas de tus padres

Voz 8 09:43 sí claro mi padre es

Voz 7 09:46 estoy aquí por ello no no es que te aquí porque es que no sería a ver yo yo siempre lo digo no le debo muchísimo la educación quemando Mi padre libertad que he mandado yo considero que pudo haber sido incluso creo que lo fui un adolescente un tanto complicado yo lo respetaron y supieron supieron supieron dejar me aprender por mí mínimo cuando podían haberlo no se podían haber sido estricto ahora me di cuenta no que puedo hablarlo con ello que me dicen joder sabíamos lo que pasaba sabíamos que estaba haciendo a cada instante estaba muy pendiente cuando seguían no estamos un poquito más ahí sigue intentando decir algo pero todo lo demás me dejaron bastante

Voz 8 10:29 no lo sé no hubo demasiada alarma en en mi adolescencia

Voz 7 10:34 eso considero que muy muy muy muy muy importante

Voz 2 10:37 esta reflexión llega a raíz de ser padre

Voz 7 10:41 esta reflexión llega a raíz de ser padre sí claro ser padre a mí me

Voz 9 10:45 me me cambia la vida hay

Voz 7 10:47 empiezan a hacer un montón de miedo y más inseguridades si cabe sobre todo sobre todo la el tema de decir cómo se educa o alguien no como como lo hago no porque al final si tienes un colegio es eso un colegio bilingüe de tal y lo correcto es lo que yo creo que no no yo intenté hacer un ejercicio sobre todo muy sincero no de mirar muy muy adentro decir a ver qué quiero yo para para para María Isasi yo considero que lo mejor que le puede desear a alguien sobre todo alguien que quiere que sea feliz no las uno está nuestra mano pero la educación si sí muy difícil nadie no educa para ser felices no educan para ser triunfadores pero ser un triunfador parece que no opta creo que no es lo mismo creo que confundimos no me parece muy importante que que eso sí que pasa a mi casa en para para para mi padre un triunfo no no ha sido tener un trabajo con con el estabilidad un trabajo en mi casa un triunfo era hacer lo que realmente

Voz 9 11:54 te te llenaba no hay te apetecía Hay

Voz 7 11:58 considero que mi padre dejó algunos sueño en el camino intentó aquello que ello cogiera lo mío nunca nunca se metieron en el difícil cuando adolescente dice quiero ser músico

Voz 8 12:10 vale pero no hay nadie la familia no hay no hay

Voz 7 12:14 quererse músico de comprar una acta quiere una guitarra apuntaba conservatorio no no quiero ser ese tipo de músico creo ser un músico de la calle de lo de lo lo lo que las peli de lo exceso hacia

Voz 2 12:26 vaya justo lo de eso él diría ver qué pero es lo que te hace feliz

Voz 7 12:31 bueno tira

Voz 8 12:34 no sé al final es sí

Voz 2 12:36 enseñado acompañara en los fracasos no es el problema que lo intente se estrelle en este caso no corrida mucho Villa y luego ya aprenderá no pero acompañar también no

Voz 7 12:48 en al al final deja libre a una persona que elija por por sí misma no yo he dado muchísima vuelta hay en toda esa vuelta hay en todos los fracasos personales es decir de apoyo no no pasa nada la vida muy larga todavía te queda mucho por delante intenta inténtalo de nuevo intentó otra cosa además es siempre muy muy cambiante ahora luego estará otro

Voz 8 13:13 bueno

Voz 7 13:14 es que todo esto porque mi padre me han dejado que me dejaron que que lo hiciese muchísimas veces en contra su voluntad ella no querían que yo me fuese con trece años de casa aunque en una locura podía haberlo hecho más adelante pero yo me PR no no querían que me hubiese ido de casa nada más llegar del colegio meritoria al año decir me voy fuera torear con chupando puedes hacerlo aquí en casa luego me voy a Murcia lo no siempre ha sido así ha intentado cada paso ya han respetado a cada paso

Voz 2 13:41 a mí del libro sí que te han dicho que lo han comprado lo han comprado y todo la no los amigo seguro

Voz 7 13:49 no se encargaron en la preventa cosa que me me que algo a colaborar a título y bueno hay mucha historia de aquello que me han contado ello entonces victoria que le llegan muy adentro y que ni siquiera esperaban que que pudieran ser han Freeman está ocupado tan contento está siempre orgulloso hay cosas que yo pensaba que no podía gustarle pero volvemos a lo mismo a ser feliz conecto habla de cosas que no bueno que ya no nos asusta no porque ya tengo una edad ideal

Voz 2 14:20 conocemos bien ya ya te conocemos ya saben lo que hay

Voz 7 14:22 sí pero pero hay cosas que yo tenía un poco de temor de decir cómo les entra ella no o como les sentará que que lo pueda leer un amigo suyo y que te vas a tu hijo ha hecho esto pero no todo lo contrario están vuelven vuelven a hacer un ejercicio de

Voz 8 14:38 también lo deja en el futuro planteada

Voz 7 14:43 sí sí claro supongo que lo leerá irá yo siempre pienso que que que al final de una etapa adolescencia que era a mi padre porque escribía esto qué vergüenza que no lo lea nadie ninguno de mi amigo luego a lo mejor cuando madura un poco digamos pues que guay escribe un libro no

Voz 4 15:01 ella pone sorprenderá seguramente porque no creo creo yo creo que ya va a ver a su padre de este libro lo lo lo está viendo ya llevamos escucharon la canción preciosa

Voz 11 15:10 pero que este a María tu hija ahora tú

Voz 12 15:14 un buen

Voz 13 15:27 eh

Voz 15 15:44 sí

Voz 14 15:46 eh

Voz 15 15:55 sí

Voz 2 16:19 sí sí

Voz 14 16:33 eh

Voz 15 16:38 eh

Voz 16 16:54 sí

Voz 21 17:24 eh

Voz 22 17:28 imagínate que tu hija el futuro está activa dinámica como tú

Voz 2 17:34 para ir deja cosas y tal

Voz 7 17:36 pero ahora lo es temporada es ahora es operativas una cría muy buena muy buena cría no pero pero yo siempre digo es un trato pero no es un trato muy bueno buenísimo almacenan no rompen a no tiene un amor impresionante pero muy

Voz 5 17:52 esa no para haces cosa hay tiene un amor tremendismo yo me siento muy orgulloso porque la música lean poco igual aunque les gusta determinada canciones un grupo que que no es lo común en niños como como como lucky por ejemplo cómo se grupo le gustan cosas que no son fáciles de escuchar paro para un bebé

Voz 23 18:12 una niña de dos años pero

Voz 5 18:15 pero al final yo toco en casa allí ella bueno llega toca una guitarra intenta tocarla y tal pero no le llama temas a la atención no importa ya de creo que elija pero a malo animales los hablan de una manera de pintar nunca he demandado deben te gustaba no a mí también me gusta mucho y lo intente no se me me seguramente no tiene porque en muy pequeña hay pero me gusta que que que que quedará y que pruebe como tú que no de cosa se dio nosotros lo único lo único que podemos hacer me refiero a la persona de la rodeaban lo único que podemos hacer es poner los medios de le gusta pintar pero bueno ahora no hemos dejado de que se contó que en el pizarra

Voz 3 19:01 bueno pero claro y bueno que se sienta

Voz 1 19:09 bueno este verano Viva Suecia va a tocar en muchísimos festivales quiere hacer un resumen esa Doctor Music en Montmeló planetas aún de Ponferrada el Lowell cultura hace es hoy en La Rioja el The Code en Madrid bueno y eso está de festival en festival prácticamente llegan esa Octubre octubre ya pública ahí nuevo disco el milagro dinámicamente el catorce de octubre bueno en qué punto está ahora mismo el disco

Voz 24 19:36 el disco está ya terminado ya sabes que todos no está

Voz 3 19:40 bueno estamos ultimando algunos detalles del diseño estamos dando los retoques finales sobre todo estéticos las canciones gravísima hay

Voz 24 19:50 porque este nuevo también a mí los títulos me me desconcierta su milagro ha sido tan costoso

Voz 3 19:55 no no no nuevo y bueno al final son otro tipo que lo

Voz 5 20:01 consideramos muy muy normales no son en ningún momento hemos pensado lo consideramos no quisiéramos un nuevo afortunado y uno privilegiado porque qué coño hacemos nosotros aquí en esto en la música así cafre y nos gusta no sé tanto siempre cachondeo y tal

Voz 25 20:16 también trabajando que parece que cachondeo pero

Voz 2 20:20 hombre cabal mucho rato de estudio de de forma pero no

Voz 25 20:25 no terminamos de creernos porque ha pasado a todo esto no nosotros nos juntamos a hacer las canciones que que en qué queríamos escuchar en otra banda Valera era un era algo más

Voz 7 20:34 muy complicado hacer que casi es casi imposible pero decir no queremos hacer música para lo queremos hacer música para nosotros para divertir no que se que no se quede en el local de ensayo porque al final todo esto un proceso que que si te gusta la música está todo muy Unió no te gusta que salga una canción en el local de ensayo que dar para ensayar ir tengo un estudio grabación grabar las sí Carlas en un CD que alguien la escucha y poder ir a dar un concierto pero no imaginas que pueda pasar todo lo que al final no dimos cuenta que repetía muchísimo estrés milagro no creo que que hacemos nosotros hacemos cuatro tío en México que hacemos cuadro tocando para una sala

Voz 8 21:13 que en Londre no no tiene sentido que cada paso no íbamos luego diciendo mira Europa

Voz 4 21:21 ha sido muy rápido como realidad nada consideramos que no hemos hecho nada especial ni que nosotros tengamos una especial

Voz 7 21:26 gente inhibimos que repetía demasiado eso a la hora en él

Voz 2 21:31 me queda se quedó en el disco sí pues parte de ese milagro el que hablas yo creo que empezasteis

Voz 9 21:37 once vivirlo de una noche buena no Nochebuena Nochevieja

Voz 2 21:41 cuentas en el libro de Navidad día de Navidad

Voz 9 21:44 antes es la

Voz 7 21:46 la bueno estamos formando la banda realmente teníamos que probar a a Fernando era el que quedaba por probar ya habíamos decidido que no quedado con Rafa lo lo estamos

Voz 9 21:56 serán los inicios dando inicio lo inicia no había banda no no existen ahí Hay

Voz 7 22:01 queremos probar un batería que que no conocíamos IS un detalle muy importante porque al final en la música no todo guay que trabajar mucho y tienes que sacrificar muchas cosa y cuando tú le dices a alguien cuando te viene bien para que no temo en el local de ensayo te dice pues tengo tal día libre tal día libre tal y tú dices el día de Navidad que cree que quedemos El día de Navidad todo el mundo dice si se le de Navidad un día habrá supuestamente pasada la resaca estar con la familia

Voz 8 22:34 nosotros decidimos creó en salió

Voz 7 22:37 a tocar entre gente que no conocíamos porque no era ahora es muy fácil ahora claro no es sólo una familia no somos capaces de pasar toda la Navidad junto pero pero ahí sí que es verdad que que nos dimos cuenta a todo de que había algo importante no de que de que de que al menos íbamos a luchar todo por lo que queríamos y que íbamos a remar en una imagen acción que no siempre la música posible ETA

Voz 2 22:57 lo que era el grupo en vuestras vidas cuántos grupos se han disuelto porque no hay forma de quedar porque bueno esta es la historia de todos los grupos que te cuentan sobre todo cuando empiezan no viene de forma que no está comprometido cuantas eso canto relevos hay en los grupos porque el batería de repente se descuelga o se echa novia o novio alguno de él

Voz 7 23:16 alguna componente se pierde

Voz 2 23:19 Navidad puesto trece come rápido

Voz 7 23:24 bueno ya van cinco anime ya

Voz 2 23:27 ya pero da miedo cabeza de cartel en los festivales más no

Voz 8 23:30 oye

Voz 2 23:32 a ver si años igualdad fuera

Voz 7 23:35 te rápido nosotros es verdad que no no hemos tenido tampoco un nueva de esto no lo deja respirar pero claro lo vemos desde dentro hemos vemos todo el proceso no hay si lo comparas ha sido rápido para nosotros ha sido todo muy

Voz 8 23:50 eh

Voz 7 23:51 no despacio porque no ha sido despacio pero sí que dando un paso muy seguro no sobre todo en el mismo momento que entra entra Subterfuge ha o que nosotros entramos en la familia Subterfuge entonces ahí es cuando nos damos cuenta de de lo bien que se pueden hacer las cosas de que cada paso Se se estudia hay lo da más lo da con la sobria tremenda cuando tiene cuando tienes detrás alguien que que sabe lo que hace hay ya que puedes entregarle lo puedes entrenar practicamente toda tu confianza

Voz 2 24:21 también es verdad que en la furgoneta el tiempo pasa muy despacio cuando tienes giras tan largas como las vuestras que al final es verdad que no Paradise Now AIS no sé si por deseo propio supongo

Voz 7 24:31 bueno hay de descanso hay un poco de todo hay un poco de de su propio oí porque tampoco hemos tenido el momento de parar no lo hemos visto en supongo que para lo haces porque estas agotado y es necesario no nosotros no ha llegado todavía supongo que no llegará en algún momento lo lo veo muy necesario antes de de Petar parar pero pero por ahora todo muy a gusto muy a gusto con todo esto han ido surgiendo cosa en canciones cuando salen esas canciones no va a parar quieres tocarla ahí no se ha ido todo muy muy muy natural nueve muy enganchado una gira con otra porque éramos querido sea ante podíamos haberlo hecho muchísimo más relajado que tenemos nuestro trabajo lo lo hicimos así de esta forma también no paras porque cuando tenemos un par de fines de semana en el lo que no tocamos al primer fin de semana no estamos queriendo pruebas de

Voz 2 25:22 no no no no

Voz 7 25:24 hemos

Voz 2 25:25 la musical engancha pero luego Alavés muy adictiva es verdad que en el libro hay mucha mucha distancia hay mucho peso de bueno pues de tener una niña muy pequeña en casa que que tienes ganas de verla aclara

Voz 8 25:37 esa es la parte un poco compleja todo supongo que bueno no es algo exclusivo de del mundo de la música

Voz 23 25:45 sí efectivamente aquí en la música hay otros muchos trabajos se pasan de muchas horas fuera de casa hay una parte que no se lo hablábamos al principio recibió entre Take

Voz 5 25:58 para que yo esté de gira I yo te echando a mi hija de enero alguien tiene que estar con mi hijo no hay mucho debe detrás de cada músico de cada político de

Voz 23 26:08 cada periodista y de cada persona

Voz 5 26:12 qué para que alguien pueda cumplir su sueño y alguien letra pringado a lo igual llenando lo suyo

Voz 26 26:20 efectivamente bueno pues ya conocemos una canción del próximo disco que siga que esta sonando lo que te mereces y con ella no

Voz 2 26:28 y es que te vaya muy bien qué tal

Voz 4 26:31 muy bien con la gira con el libro con tu hija con las toallitas las resacas la resaca me voy regular provocó grafias

Voz 26 26:38 es decir con eso regular pero bueno lo mejor posible y sólo me queda decirte una cosa es que te deseo lo que mueres muchas gracias yo también pero lo que parece que muy bueno tal vez próximos