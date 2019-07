Enric Bach: "Fascinante y extrordinario. Jesús Gil fue un tipo fuera de lo normal para lo bueno y para o malo"

Voz 1995 00:00 la identidad de este país define también a partir de de las grandes personalidades que tenemos Si bueno que hace sufrimos la nuestra Nos guste o no estuvo marcada en los noventa pero una figura compleja de explicar muy compleja de explicar quizá más difícil de entender en la era de la corrección política

Voz 1995 00:40 este viernes la plataforma HBO estrena la serie documental que explora a través de cuatro episodios la figura y el legado de Jesús Gil y Gil nombre que es al mismo tiempo un fenómeno de su época y una figura sorprendentemente actual en medio de la juez de los del auge de los populismos la series Lula el pionero porque Gil se adelantó a su tiempo en muchos aspectos

Voz 3 01:00 eso no Gil fue el primer político antisistema la vivienda

Voz 4 01:05 como necesidad del que no puede tener vivienda ni pagar ochenta mil la vivienda Granados

Voz 1995 01:17 como un espectáculo

Voz 7 01:24 si él fue el primero en mantener guerras abiertas contra los medios de comunicación

Voz 1995 01:34 él fue el primero en incorporar el insulto al discurso político

Voz 3 01:38 la carroña pura basura pura usted para mí es un incompetente

Voz 5 01:43 sí e incapaz de bufones tanto perdido Juan madre que lo parió aqueja puta atacó hoy con todos los respetos y no insultar

Voz 1995 01:55 con todo mi respeto es usted un hijo eh

Voz 7 01:59 Gil fue el primero en presumir en en público y en ese discurso de tolerancia de la Iglesia

Voz 9 02:05 ahora no prole habla da da Blatter pan seis la Vlad anda él es variaba color no es problema

Voz 1995 02:20 Heather fue el primero en mostrarse entre la sociedad como un gran amante de los animales no sólo de los mamíferos

Voz 10 02:25 a la furia llama Julia igual que el conductor llorona llama guardia estoy entonces no envía Kaká no todavía no

Voz 1995 02:38 bueno adelantarse se adelantó a su propio futuro

Voz 11 02:42 van a meter la cárcel seguro pues eso cuando va todo esto

Voz 1995 02:46 los responsables este documental viernes estrena en HBO son Enric Bach Lee Justin Webster entre Justin muy buenos días Toni buenos días bueno placer en primer lugar enhorabuena yo creo que después de Juego de Tronos el vacío quedó en la serie lo va a llenar precisamente Jesús Gil y Gil ojalá ojalá veremos bueno hay hay más trama en lo de Jesús Gil que que pero no sé si no se queda corta Jesús Gil era verdad que podría competir con

Voz 1894 03:13 con Gary sin problema

Voz 1995 03:15 después de hacer el el documental después de este intenso trabajo estéis indisposición de poder explicar de poder contarle a alguien como era Jesús Gil y Gil quiénes Jesús Gil y Gil

Voz 1894 03:29 sigue siendo una cosa muy difícil creo que era un personaje tan complejo

Voz 12 03:32 dijo que para una persona quizás nacida pues a mediados de los noventa o un extranjero pues sigue siendo una tarea

Voz 1894 03:40 harto complicada aunque que

Voz 13 03:42 que es muy reconocible también desde desde fuera es curioso porque a Haika Castle que es la futura ejecutiva le HBO que este es Eslovenia reconoce fácilmente

Voz 1995 03:58 interesante ya sin tú eres inglés yo recordaba te he escuchado decir que hiciste un documental Muerte León porque no entendías nada es la misma motivación la lleva a hacerlo de Jesús Gil y Gil

Voz 12 04:10 pues un poco para era realmente la primera Combes

Voz 13 04:13 acción que tuvimos Enric Millo hace cuatro años antes de hacer la muerte de neón juntos Enric me habló de de Jiri Gil India es curioso que Lal que describiera Agir parece fácil pero no lo es entonces por eso que pensamos en esos momentos aceptado todo una serie para explicarlo

Voz 1995 04:37 han pasado quince años Jesús Gil murió en mayo de dos mil cuatro se amplió a quince años de de su fallecimiento problema pasaba el tiempo suficiente y por otro la actualidad internacional parece devolvernos recuerdos del del pasado es un buen momento para para revisar la figura de de Jesús Gil y Gil

Voz 12 04:53 muchísimo es un es un momento yo creo muy idóneo

Voz 1894 04:56 cuando empezamos a hablar hace cuatro años ya lo era porque en España ya vivíamos un probablemente una emergencia de una nueva política hay una critica al establishment político y el tiempo poco a poco pues nos ha dado la razón en ese sentido no porque fíjate cuando empezamos a hablar de esto ni Donald Trump presidente de Estados Unidos

Voz 1995 05:13 mi parecía posible que alguien como Donald Trump pudiera ser presidente de Estados Unidos ni mucho menos pero no no no es el único de cuando Justin mencionaba

Voz 1894 05:22 la lo que lo que lo que decía no está productora ejecutiva Hank

Voz 1894 05:25 y y en todos los países de Europa del Este hay hay figuras de empresarios metidos apolítica no hay que de alguna manera intentan romper con no sólo con con el establishment sino también con la corrección política no y son figuras que son muy reconocibles en todos lados yo creo que eso es lo que hace lo que hace que tenga vigencia la serie la hemos hecho con ojos del presente mire para entender el presente también no sólo para entender pasado

Voz 1995 05:48 hombre vamos a hacer una pequeña pausa breve pero antes Justin un adjetivo para Jesús Gil

Voz 13 05:56 a un adjetivo sería aún fascinante fascinante fascinante yo creo que

Voz 12 06:02 la la palabra con todo lo bueno y lo malo Enrique

Voz 1894 06:07 pues yo siempre es una palabra que es extraordinario en el sentido de que es un hombre fuera de lo ordinario

Voz 1995 06:13 normal si extra ordinario quizás separado también de gimnasia a Jesús que dirigirá hacemos esas bases enseguida volveremos

Voz 15 06:36 una persona de éxito una persona visionario les hubiera gustado ser como la expresión una persona capaz antisistema cayó era complicado armador de nada

Voz 16 06:48 en una lista me voy a dejar la piel no

Voz 1995 06:57 Gil paso deben de repuestos para coches a finales de los años cincuenta a presidir un club de fútbol de Primera División a triunfar en la construcción fundar su propio partido y convertirse en alcalde de Marbella con mayoría absoluta polémico excéntrico carismático que se convirtió en un personaje clave de la opinión pública en los noventa probablemente sea el villano más querido de España todo hace prever que el nuevo documental de HBO que se estrena el próximo domingo que te exige viernes es el domingo el pionero va a abrir el debate va a reabrir el debate sobre esa figura tres lustros después de su muerte si quieren ustedes pedir responsabilidades por ello aquí están los ex responsables ritmo Ugly Justin Webster el próximo domingo os vais a convertir en el epicentro de la de la polémica hilos sabes Enric

Voz 1894 07:42 bueno ya veremos no espero que la gente valore el trabajo y que también se lo pase bien obviamente son cuatro episodios se van a emitir cada domingo entonces habrá que esperar probablemente hasta el veintiocho de julio para formarse una opinión completa sobre la serie no

Voz 1995 07:57 cómo cómo es ido transformando tu opinión porque es verdad que todos tenemos difícil no tener una imagen la que sea sobre Jesús Gil es una imagen seguramente simplificada idea formada por los medios como evolucionando la imagen Enrique tú tenías de del personaje desde el origen del proyecto hasta ahora

Voz 1894 08:14 bueno pues ha sido el camino de la caricatura que yo recordaba de Jesús Gil de de mí de mis tiempos de adolescente de ver un personaje que no entendía que era gracioso pero que yo no acaba de entender porque señor presidente de un club de fútbol también al alcalde una ciudad llevaban la publicidad y todas estas cosas no

Voz 12 08:31 a tras obviamente dos años de intenso trabajo

Voz 1894 08:33 no pues entender au comprender la complejidad del personaje no con todas sus luces y sombras que es lo fascinante no de un personaje así no no no es blanco y negro

Voz 1995 08:42 Justin el título es bastante explícito el pionero en que fue pionero Jesús Gil

Voz 13 08:47 pues fue pionero en una en muchos las cosas que que impresionó a Enric para empezar a que se Pyrenair en lo político en ese póquer de populismo Perera pionero en en en muchos casos senado del deporte con algún tipo saber ah y también crease un personaje mediático quizás eso es lo fascinante que hablando de un a principio de hablando con mucha gente sobre correcto dar la la superficialidad de de la impresión era mucho más inteligente como au listo creativo de en suma era era han que que parecía peros a este este personaje mediático sabía manejarlo perfectamente y esto es muy actual

Voz 17 09:40 yo creo que también es verdad que lo hemos hecho antes es fascinante países horas tienen algo parecido que asas fue a estas fechas ya tienen a hemos tenido empresarios de este corte de político e incluso yo creo que de todos los tiempos Jesús Gil yo lo yo puedo imaginar fácilmente como un hermano

Voz 1995 09:59 por supuesto ahí cuando uno piensa en Jesús Gil piensa claro por similitudes por afinidades en Silvio Berlusconi si uno piensa

Voz 3 10:16 la lógicamente Donald Trump

Voz 1995 10:22 es decir empresarios de éxito personajes carismáticos polémicos y no con chándal otro con guayabera con una cadena al cuello lo estés probablemente coincidían en su modelo económico

Voz 3 10:35 que nuestro modelo de gestión es la filosofía de la empresa aplicada a la administración pública bien

Voz 1995 10:42 de los tres coinciden ese modelo una pregunta directa Justin cómo sería este país si Jesús Gil que hubiera tenido Twitter

Voz 13 10:53 para esto Siria de haber sería muchísimo más y mucho más presente que pero es que utilizaría mucha a tope a tope

Voz 1995 11:06 Barbosa que Twitter sería una herramienta chat casi tenemos que alegrarnos

Voz 13 11:11 no no no no

Voz 1894 11:12 sí a mi a mi el hijo de Jesús Gil me dijo que si hubiera tenido un asesor de prensa probablemente al segundo día se hubiera tirado por el balcón eh

Voz 1995 11:19 logró seguro del personaje claro más allá de la caricatura más allá de las de las exabruptos esas declaraciones Marbella sigue pagando a día de hoy las consecuencias de la gestión de Jesús Gil

Voz 1894 11:31 por supuesto por supuesto Marbella aún arrastra una deuda muy grande con la Seguridad Social creo recordar y obviamente las consecuencias que ha tenido el urbanismo que se practicó durante la década de los noventa a principios dos de los dos mil aún no está resuelto es decir se construyó sin un Plan General vigente con unos convenios que prometían legalizar muchísimas viviendas en el futuro y que aún a día de hoy no está la situación resuelta

Voz 1995 11:56 interesante no tenéis salvando todas las distancias no tiene nada que ver los personajes pero una de las polémicas recientes es que series sobre sobre narcotráfico con Pablo Escobar la de narcos pues ayudan a blanquear el personaje no convertía en a un señor en señor asesino un turismo no tenéis ISIS sé que no es vuestra responsabilidad vosotros habéis hecho un ejercicio periodístico con un personaje fascinante

Voz 13 12:23 es si es nuestra responsabilidad sin duda no no pero pero bueno que que que en ningún

Voz 1894 12:30 caso nosotros pretendemos hacer esto pero sí que es verdad que de alguna manera para entender la fascinación que género en esa época hay que mostrarla no para entenderla lo difícil que era incluso para el propio pueblo para al espectador de ver que que de alguna manera era un personaje que le seducía por un lado y por otro lado le generaba mucho respeto no y la asustaba hasta cierto punto entonces esa complejidad es la que tratamos de demostrar en una serie no

Voz 1995 12:54 donde digo que no es vuestra responsabilidad Justin es que quiero que está más en los medios se creo que nosotros os ponéis son personaje en el centro y los medios luego lo construimos a nuestro antojo perdona adelante adelante ya sin yo creo que sí

Voz 13 13:10 a mí Hoyo de de la serie realmente es nuestra relación con con su personaje entonces esto incluso pase que se hizo en Madrid hace poco la reacción de la audiencia era fascinante entonces muchos risas en ciertos momentos entonces a poder seductor de geles muy vigente pero es una es una relación que hay que entender que hay que como a experimentar lo vivirlo quizás es lo que se lea María en inglés no es como un relato con advertencia

Voz 1995 13:46 vale es que digo esto porque él mismo era consciente de su capacidad de manipular los medios él decía esto

Voz 3 13:53 a mí me llaman los medios el día que dejen de llamarme a lo mejor ya estoy perdido

Voz 1995 13:59 él sabía de su poder para con los medios de formar y construir una realidad entorno a un relato que no tenía por qué coincidir con lo que exactamente estaba estaba ocurriendo participa la familia parecían muchos familiares muchos seres cercanos habéis hablado con tres de sus hijos con dos hermanos convivan Ellos ya conocen el resultado de la serie si si ella es la vieron que impresiones tiene bueno pues hubo

Voz 1894 14:25 cosas que le gustaron mucho y otras que no les gustaron obviamente porque bueno de forma parte de la complejidad de la vida de su padre no le trae recuerdos buenos de algunas partes de la serie y otros las trae recuerdos muy dolorosos cosa que es comprensible por otro lado no bueno pero ella pero hay que decir que ellos han han han respetado mucho nuestro trabajo independencia Hay evidentemente nosotros hemos tenido la cortesía cómo no de enseñarles a sería antes que a nadie pero digamos que hemos mantenido nuestra independencia y creo que eso es de es de valorar y agradecer a de agradecérselo a ellos también es una serie documental que discurre de aquí sale una serie probablemente pero para que no si tenemos el personaje real para que hacer una ficción nosotros creemos creemos que la realidad bien contada supera siempre la ficción entonces no entiendo que hay que hacer series de basadas en historias reales si las historias reales existen y están documentadas además radio visualmente

Voz 13 15:18 bueno si encontrara se claro que son son dos años de trabajo para hacer este tipo de de de cosas que se llama documentado recibo contado a través de los personajes no no hay no hay voces no no es que se siente mucho más cómodo unas serie de ficción padres no tiene nada de ficción es es es un es un es un subgénero digamos que que no somos militantes en estoy creer que estén tiene muchos muchas posibilidades no solamente para atraer audiencias para también para no se culturales para entender el mundo no

Voz 1995 15:54 ojalá algunos de los episodios fueran de de ficción se estrena el próximo domingo el pionero Jesús Gil aunque nos cueste reconocerlo parte de lo que somos segundo lo de una manera de reconocer a ese personaje en en eso estamos todos los demás son producto de eso tiempo desde país del exceso de una dictadura y una democracia sin apenas un periodo de civilización entremedias sin pocos personajes explican bien también este país como Jesús Gil Enric Back Justin Webster el próximo domingo se estrena agosto documental enhorabuena y gracias Granada digan y placer

