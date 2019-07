Los burros y su historia

Voz 1 00:00 pasados algunos días hechos muy en secreto los preparativos necesarios para la partida sin despedirse Sancho Panza de su mujer de su hija San chica

Voz 2 00:19 Leko las a todas las familias

Voz 3 00:31 a ellos

Voz 5 00:38 no se me ocurría mejor manera de comenzar este blog

Voz 0772 00:41 que de Ser Historia con un fragmento de la serie de televisión española Don Quijote en la que Sancho Panza y sale de aquella la forma por la noche y como no podía ser de otra manera lo hace con Suu borrico con su burro uno de los protagonistas en definitiva de esta novela de Miguel de Cervantes protagonista secundario pero que también a lo largo de la historia ha estado junto con el con el ser humano protagonizando momentos realmente increíbles en los próximos minutos vamos a hablar de la historia de de del burro y sobre todo de esa interacción que ha tenido con el ser humano a lo largo de de de miles de años lo hacemos a colación de un libro que acaba de ver la luz el regalo de Carlos III a George Washington cuyo autor José Emilio Yanes García Llanos atiende desde Zamora José Emilio bienvenido a Ser Historia

Voz 6 01:34 hola gracias por estar aquí estoy encantado

Voz 0772 01:37 José Emilio es veterinario yo no entusiasta del mundo del del burro José Emilio escuchábamos ahora ese fragmento de de la serie de dibujos animados de del del Quijote el el burro siempre ha estado junto al ser humano en en esos trabajos Saric agrícolas en esas tareas domésticas cuando tenemos las primeras evidencias del del del burro en te iba a decir de las no yo no sé si hay diferencia entre ellos ahora entraremos un poco a colación de esta de Estatut lo que yo tengo pero cuando comienza el el ser humano a interactuar con con el burro

Voz 6 02:08 bueno hay que pensar que entre los equipos el primer animal domesticado fue el burro mucho antes que el caballo de hecho cuando cuando la invasión de los sexos en el mil setecientos cincuenta antes de Cristo hacia Egipto se asustaba mucho porque por primera vez veían caballos que no los conocían eh no los conocía el imperio egipcio quiera precisamente porque venían de fuera no de de de las grandes planicies de de Asia Central así que tenemos evidencias hace muchos miles de años eh pues aproximadamente hace unos unos tres mil quinientos años que tenemos evidencias de los animales domesticados del burro

Voz 0772 02:45 y qué diferencia hay entre el burro y Lass no hay otros nombres el Pollini infinidad de de apelativos no hay diferencia entre ellos

Voz 6 02:53 bueno e realmente no hay diferencia entre ellos sino que es es un nombre es un nombre que se da eh con diferentes aspectos no por ejemplo la voz normales así Noos asno el el asno perdón que viene de Asins a tus decía ya San Agustín no y de ahí viene la palabra es decir se iba sentado sobre el asno de sobre la caballería asesinos así no es el nombre de la especie del género Equus Asins la palabra burro procede de el latín vulgar de los pero que viene a significar lo mismo es decir la palabra más culta serías no la palabra más vulgar sería burro pero indican lo mismo

Voz 0772 03:35 por desgracia siempre ha estado vinculado pues ese aspecto más más terco no cuando hablamos de un burro tenemos la imagen de alguien intentando moverlo del sitio donde se anclado el el animal no se mueve de ahí no y es una lástima no porque por ejemplo hay hay problemas en en España de la pérdida de algunas especies de de de de burros porque siempre ha estado ligado al como decía antes a la a la vida de de el del campo a la vida de con el con el ser humano y sin embargo desde el punto de vista social podríamos definirla la tiene ese ese toque más peyorativo sí claro

Voz 6 04:11 es que los humanos somos muy terco somos probablemente la especie más cerca que hay porque obviamente tratamos hemos tratado de de calificar a una especie de encuadrar una especie desde el punto de vista humano el comportamiento la mitología de los asnos es completamente diferente a la de los humanos y obviamente es diferente a las de otras especies por tanto siempre se ha entendido que el burro es terco no el burro tiene un comportamiento que difícilmente se han tenido por parte de la humanidad no es la siguiente cuestión es que el burro siempre tiene unas connotaciones peyorativas no olvidemos que tradicionalmente burro ha sido el caballo del pobre en qué sentido que tenían burros aquellas personas que que no tenían otros medios para poder conseguir otro tipo de caballerías como eran fundamentalmente los caballos en las mulas

Voz 0772 04:59 sin embargo en tu libro el regalo de Carlos III a George Washington da un poco un giro a esta historia no para bueno pues para romper una lanza en favor de del del burro porque en muchos momentos de la historia el burro el no incluso se ha considerado pues un elemento me atrevería a decir que sofisticado no porque un monarca español como Carlos III en regale unas no ahora nos puedes contar la historia a George Washington eso implica realmente que detrás hay un hay un valor y yo una historia que le da empaque no

Voz 6 05:34 claro claro fundamentalmente son genes no lo que lo que se regalan son genes potencial genético es que tendemos a pensar en en los asnos como animales pequeñitos de pequeña alzada y que tienen sirven sirven para poco más que para pequeños servicios no y cuando eh Carlos III regala dos asnos Adiós Washington es porque Washington había hecho previamente una petición igual Washington lo que quería era una era un año de la mejor raza de España para producir eh para producir mulas a base de sucursales ciento con Yeguas entonces no era unas uno normal era una uno de raza de una de las razas importantes de las tres que había en España entonces era la que hoy conocemos como asno zamorano leonés una gran raza paternal que se caracteriza fundamentalmente por sus grandes alzada sus grandes volúmenes hubieran masa ósea su gran conformación precisamente para poder cubrir Yeguas y producir mulas las mulas son unos híbridos del producto de un burro Garaña Jon por por una llegua Ikeda un híbrido que eh es estéril sobre es cien por cien estéril macho pero la hembra no es del todo estéril no tiene un problema esa esterilidad y es que los Equus cabales los caballos tienen sesenta y cuatro como lo son más como es la tregua ir los casinos los asnos tienen sesenta y dos cromosomas así que como tienen que unirse homólogos pues no encuentran a la hora de la medios is con quién emparejarse le en determinados cromosomas con lo cual hay una esterilidad como digo pues absoluta practicamente tanto en la hembra en el macho aunque la hembra no siempre es así

Voz 0772 07:10 tenemos que retrotraernos al al siglo XVIII con ese regalo como digo de de Carlos III a Washington el viaje tuvo que ser de de narices no los dos animales en el en el barco para intentar hacerlos llegar de la mejor manera posible

Voz 6 07:26 bueno sobre todo lo que fue muy interesante lo que más interesante fue toda la logística no el dar la orden desde la Corte bueno por cierto el artífice el artífice artífice no fue Carlos III de regalo quién dio el permiso y quién hizo el regalo se fue en nombre de Carlos III Pro un halcón por ahí qué es realmente el artífice de todo esto no que era era alguien del Gobierno iraquí lo que ocurrió pues sencillamente cuando se llega llega a esta petición a través en la en que interviene el encargado de negocios de Estados Unidos lo que hoy sería ministro porque intervienen esto también pues llega la Corte la Corte lo que al final desde el Gobierno Se da la orden a Zamora de preparar de preparar la compra de dos animales de los mejores animales de raza que existan de la que hoy se llama zamorano leonesa y a partir de ahí bueno pues hay todo un periplo por eso el subtítulo de libros el periplo de al give que es como se llama al final el año Añón que llega y hay todo un periplo para ponerlo en un puerto del norte de España y de ahí llegara al norte a Massachuset y desde allí pues llegar al finalmente Amón Vernon en Virginia que es la gran plantación de George Washington que entonces ni era general Miera Presidente de los Estados Unidos por ciento

Voz 0772 08:38 a a abonar si el imagino que recibiría con con entusiasmo el el regalo de de la Corona española

Voz 6 08:45 no sólo él sino que eh en Estados Unidos fue una grandísima noticia un gran suceso porque el gran padre entonces de lo que era la la

Voz 0772 08:56 la revolución americana que había sido

Voz 6 08:58 Serra que habían llegado con los británicos y que sabía afirmado hacía tan sólo un año se había firmado eh el pacto de de París e la paz de París mejor dicho pues entonces supuso una revolución eh Washington para que llegar a buen puerto eh mejor dicho para que llegara desde Massachuset hasta no montó cuasi una operación militar enviando a alguien desde moderno ha por el Grañón que finalmente llegó vivo ya por el mozo que le acompañaba en Estados Unidos fue una auténtica eclosión lo que ocurrió allí porque el veintidós por ciento de los periódicos el sesenta y cuatro por ciento de las ciudades que tenían periódicos publicaron la noticia haya querido fue un bombazo

Voz 0772 09:40 en tu libro El regalo de Carlos III a George Washington uno de los aspectos en los que quieres hacer hincapié precisamente en la importancia de ese momento en en la historia de las relaciones entre España y la naciente Estados Unidos no porque hasta ahora pues estoy convencido de que muchos de los oyentes más allá del entorno más local de de Castilla y León uno de la provincia de Zamora desconocían esta historia no no solamente de de esos intercambios sino también la propia Historia de estos burros Grañón es que en aquella época pues eran de de un valor extraordinario

Voz 6 10:15 claro y tenían muchísimo valor ese pago muchísimo dinero por ellos el Rey pago muchísimo dinero por ellos pero es que hay que tener en cuenta que siempre se han conocido retazos de esta historia en Estados Unidos muere pero citas nada más y siempre de moda anecdótico

Voz 0772 10:28 sí

Voz 6 10:29 hay que ponerse en el momento histórico para entender las verdaderas claves del regalo porqué se hace ese regalo aprovecha una petición de George Washington que quería comprar George Weston quería comprar un animal hizo hasta cuatro intentos de compra en España de un Grañón y al tercero lo consiguió que eh ponerse en el momento histórico hay que ponerse que la Confederación de Estados Unidos que eran en ese momento una confederación de trece estados era vecino vecino de eh con una gran frontera fluvial de un gran imperio es mayor imperio que existía entonces que la el Imperio español tenía unos problemas unos problemas de navegabilidad de un río de un gran río de Estados Unidos y un problema de la frontera sur que España había ganado habían luchado contra los británicos había intervenido una guerra revolucionaria en el sentido de que había declarado la guerra a Gran Bretaña gracias a eso entre otras cosas Estados Unidos logró la rendición de de de de la metrópoli no del ejército a la metrópoli

Voz 0772 11:27 es curioso como un un animal puede ser un elemento más un protagonista de esa historia digo un animal porque en el envío lo decíamos antes fueron dos pero al final llegó sólo uno

Voz 6 11:38 claro eh fueron dos porque España siempre tenía una una tradición de envíos el tener grandes colonias en América siempre toda la documentación y todos los envíos de pairs de cosas que hacía lo hacía por duplicado para que en el caso de que hubiera una catástrofe marítima o hubiera un asalto en el mar pues siempre tuviera la posibilidad de llegar una de las de los dos en de lado uno de los envíos de la duplicidad no siempre se hacía por supuesto por separado por eso los animales viajaron por tierra separado viajaron en barcos diferentes y ocurrió lo que ocurrió y ocurrió gran periplo de Royal que no y esa es la eh es la duplicidad la historia del porqué esa negaran dos aragonés aunque n tienen sus sus sus mayores intríngulis igual cuáles son esos sin intríngulis pues esas intríngulis es la el modo de elección el cómo y el por qué se elije unos animales que esa reconocen se reconocen en España en dos pueblos al sur de la provincia de Zamora una ocho le más al sur y otro a una legua de la al sur de la capital y otro una legua como incluso se envía un Albéitar aún proto veterinario lo que hoy sería un ancestro mio desde el punto de vista de la profesión allí se reconocen los animales se ve su información se ve que cumplen con lo que hoy denominamos el patrón racial como idea de manera minuciosamente se prepara algo para agradar a alguien que en ese momento va a representar aunque no existe representante eh del Estado oficial en España más que el Mini más que el el encargado de negocios para hacer un envío y quieren que ese envío llegue a sus manos como fuera de hecho uno los Grañón es el que finalmente llega pues llega acompañado de un mozo español y todo eso lo paga la la la Corona excepto el viaje obviamente que el viaje e trasatlántico no lo paga la corona

Voz 0772 13:31 ya Parera acabando José Emilio Yanes un aspecto con el que quería concluir a insistir al mismo tiempo es la idea de que por ejemplo la Península Ibérica España siempre se ha caracterizado desde el punto de vista de el del icono animalista chico pues la figura del toro no que es algo que ha marcado en el devenir de muchos pueblos del del Mediterráneo no desde la desde la antigüedad no no solamente en el mediterráneo más oriental con con esas esos rituales con con los toros en el mundo egipcio cretense etcétera pero también sobre todo en España en la actualidad en la tradición del del mundo taurino y sin embargo es un burro es un burro en Grañón lo que lo que se hace llevar no a a quién sería después el presidente de Estados Unidos George Washington insisto es la importancia una vez más de de un animal de la historia de un animal que por desgracia en los últimos en las últimas décadas del último siglo Se ha perdido un poco en el conocimiento que tenemos de él claro

Voz 6 14:30 dando una de las claves no de qué esa regalan Grañón dos Grañón es porque porque lo que quiere lo que quiere George Washington en definitiva son genes son genes de una conformación determinada para obtener las mejores mulas y tratar de revolucionar lo que es la agricultura en el incipiente EEUU no producir un híbrido que sólo se consigue a base de grandes arañó en ese de grandes mulas así que el regalar esto tiene dos aspectos tiene un aspecto diplomático tiene un aspecto de Producción Animal el aspecto de la promoción animadas es el patrimonio genético que se lleva que además ha perdurado persiste aún Estados Unidos desde aquella época porque no sólo por los genes de Royal GAP que cubrió muchas burlas y muchas Yeguas sino sencillamente por la tradición y el desasosiego que eh que se disparó con la llegada de este animal posteriormente en Estados Unidos para importar grandes Grañón es de raza española

Voz 0772 15:24 que curioso la historia de de dos países y uno consolidado el Reino de España a la Historia de España y uno incipiente Estados Unidos que según en sus lazos camino por ese ese valle de la de la historia pues de la mano de un de un Grañón de un burro tal y como nos ha contado en los últimos minutos José Emilio Yanes García autor de este libro el regalo de Carlos III a George Washington José Emilio una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 6 15:56 un saludo muy grande