El código románico: Los cimborrios del Duero

Voz 1 00:00 el código románico

Voz 0772 00:13 efectivamente el código románico es el nombre de la sección que practicamente cada pocas semanas

Voz 2 00:19 nuestro compañero José María Sadie desde Radio Zamora

Voz 0772 00:23 nos trae para darnos a conocer algunos de los aspectos menos conocidos del románico uno de los artes de una de las artes mejor dicho que que más seguidores tiene sobre por las en la sencillez de su estética la sencillez de muchos de esos elementos que combinados de una manera magistral pues hace practicamente nueve siglos ocho siglos nos han dejado infinidad de de de arrestos en en iglesias en templos y edificios que se pueden visitar todavía nos hacen viajar en el tiempo a esa edad media José Marías a día bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 3 00:59 muy bien hallado ya tenía ganas como siempre de estar con todos vosotros y tú lo has dicho hablábamos de del románico como uno de los movimientos artísticos que más seguidores tiene en nuestro país y fuera de nuestras fronteras porque es un arte que tiene mucho por conocer todavía y sobre todo por lo que tú has dicho por que nos lleva a la Edad Media que ya sabes que decir Edad Media es como decir evocar una salir de sentimientos y de cosas que nos ponen la piel de gallina no hay que nos hacen pensar ya en en querer viajar en el tiempo si pudiéramos lo haríamos pero todavía de esa máquina no no creo que esté inventado

Voz 0772 01:35 bueno de alguna manera aquí en Ser Historia en nuestro programa lo lo intentamos y yo creo que lo conseguimos de yendo de tu mano no recuerdo como siempre a los oyentes que nuestro invitado todo tiene una página web José María a punto net en donde va ampliando conocimientos ha por medio de fotografías de textos de artículos de los temas que tratamos en la en la sección en esta ocasión José María nos proponía es hablar de los cimborrio del Duero para bueno para ir adelantando un poco la terminología no el cimborrio es esa parte que sujeta la la la cúpula que hay en el crucero y que en definitiva sirve para dar luz no a la estructura de la de la de la iglesia de la que tendrá lo del templo

Voz 3 02:17 si dicho así esquemática mente es una torre que se levanta sobre el crucero de el templo Ike tiene dos misiones tú has dicho una de ellas que es la de permitir la entrada de la luz si quieres hablamos luego de cómo esa transición al al gótico va llevando a los arquitectos a los maestros de la de la arquitectura a buscar la luz pero también ensalzar esa parte tan simbólica quitan sagrada como es el crucero no a los pies de del propio altar estructuras que podemos encontrar en diversos templos pero que en este caso yo os he querido llevar al Duero y con alguna pequeña excepción porque sí aquí en esta zona tenemos ejemplos magistrales empezando económicamente por el cimborrio de de Zamora de la catedral de Zamora que se convirtió muy pronto en el símbolo universal de la ciudad tantos así que lo copiaron no otros templos como la Colegiata de Toro que dista de aquí pues tan sólo tendrá kilómetros o en la vecina Salamanca la famosa torre del Gallo que seguramente muchos de los que nuestra escuchando han podido visitar en gracias a ese programa Yllera unimos que te permite prácticamente caminar por el techo por el tejado de la Catedral Vieja de Salamanca

Voz 0772 03:28 yo estuve en una ocasión caminando precisamente por el techo de la catedral de Zamora pues prácticamente tocando el el cimborrio ya es una de las cosas más sobrecogedoras que yo he vivido no solamente porque acababa de llover yo quería que me mataba caminando por la techumbre de la de la catedral sino precisamente por lo que comentaba es ahora no es esa fuente de luz para el interior de la de la catedral y sobre todo la la idea de ensalzar un poco en en altura no la la la el la altura propia del del edificio para buscar esa conexión con la divinidad con Dios

Voz 3 04:01 eso es el románico se basaba en un equilibrio de pesos los edificios estaban rematados con bóvedas de piedra y cuando llega el gótico en la principal cambio es que las bóvedas se amplían las paredes se levantan se cambiase liquidó ese equilibrio de pesos con un equilibrio de fuerzas donde esos mulos quedan agujereados ahora que hablamos mucho de de no te podemos ver que sus cristaleras sus vidrieras están totalmente agujereados para permitir la entrada de la luz y ese es el sentimiento que mueve al hombre a va a permitir la entrada de la luz porque en el interior se crea un espacio que diferente un espacio sagrado en el caso de Zamora ese cimborrio que muchos tenemos en mente Se se basa pues eso en una no aparece cilíndrica o tambor una cúpula Gallo nada siempre se habla de acumula Gallo nada formada por dieciséis nervios que forman practicamente la mitad exacta de una naranja con sus propios ojos verdad una serie de ventanas dieciséis en concreto que permiten que la luz entre en el interior tanto es así que en el año dos mil uno cuando Zamora tuvo la fortuna de celebrar las la exposición famosa Exposición Las Edades del Hombre ese realizó un recorrido espiritual digamos que conducía hacia el crucero de la catedral de Zamora allí había un espectáculo de luces que apuntaban directamente hacia la cúpula del cimborrio de la catedral era un sentimiento extraño especial porque mono a uno se le ponían los los los pelos de punta al pensar que toda nuestra existencia va encaminada no sé si a Dios pero algo divino que está ahí arriba y eso se conseguía perfectamente a través del del montaje de luz y de sonido que sí que que se preparó con motivo de Las Edades del Hombre

Voz 0772 05:46 iba a decir que es relativamente sencillo no en un marco tan magistral como un un templo románico buscar esa trascendencia más interior más sagrada del del ser humano con con todo lo que les rodea intentar buscar respuestas a las preguntas que que nos hemos hecho a lo largo de de de nuestra vida durante miles y miles de años y estos edificios precisamente José María ayudan un poco a a ello y algunos algunos elementos arquitectónicos como como estos cimborrio hemos ha hablado de la catedral de Zamora pero también la vecina ciudad de de de Toro cuenta con con uno inspirado imagino también en el de la catedral de Zamora

Voz 3 06:23 claro que buscaba también esa misma reminiscencias exactamente ahí darle esa impronta esa esbeltez a al templo en el caso de toros fue curioso porque la estructura de tambor se dobló es decir hay un doble tambor es más alto aún que el de la catedral de Zamora pero los maestros de la época se quedaron sin dinero y no pudieron recubrir el exterior con la has de piedra en esa superficie escamada que llamamos y que conocemos muy bien en Zamora remataron la cubierta con tejas cerámicas con lo cual esa es la diferencia principal entre Toro y Zamora cuando viajamos a salir manca vemos cómo esa estructura de alhajas de piedra ser replicas es prácticamente idéntica ya te ya digo ya decíamos que el programa Jerónimos permite recorrer Indy Car prácticamente tocar con los dedos es el cimborrio de la Catedral Vieja de Salamanca en una visión espectacular que también tiene que ver con lo que tú decías antes de buscar la la divinidad hablamos de décimos del Duero cimborrio os leoneses pero tenemos quiere decir que hay una excepción nos tenemos que ir a Cáceres a la provincia de Cáceres Plasencia porque allí su catedral románica está rematada en la que todo el mundo conoce como la torre del melón que es muy parecida a la de Salamanca por ejemplo y se conoce es la conoce como la torre del melón porque una bola de piedra Gallo nada eh con forma de melón remata la cúpula del cimborrio de de esta ciudad allí la tienen también como un símbolo universal que como ves todos orgullosos de nuestros símbolos

Voz 0772 07:54 los símbolos que como como dices y ahora tienen por la tradición popular una serie de de nombres no esa torre del melón antes veíamos en en Salamanca la torre del del gallo

Voz 3 08:06 el Salamanca porque hay una veleta con forma de gallo que remata la la cúpula del cimborrio pero también dicen algunos porque esa superficie escamada de piedra eh pues eh nos retrotrae a lo al pelaje al plumaje de de un gallo bueno acá que cada uno que crea lo que quieren pero bueno ya sabes que las tradiciones tienden a dar forma al sentimiento de las personas

Voz 0772 08:28 no el otro día cuando me envía este el el artículo que ahora los oyentes pueden encontrar en tu página web José María a punto net en ese enclave del del Código románico y al leer este comentario sobre la torre del delegado a mí me venía a la cabeza aunque en muchas tradiciones eh en ese cristianismo más primitivo que hay en el norte de la península en en Galicia por ejemplo muy cerquita de de Lugo templos vinculados a esos primeros cristianos pero sobre todo con una raigambre muy fuerte en romana el mundo de Cibeles el mundo del agua El Mundo también donde hay oferentes que aparecen con con esos gallos tiene bueno veía quizás ese ese ese paralelismo no esa continuidad en el tiempo que quizá la Edad Media no entendían de dónde venía ese nombre o no entendían porque la tradición de siglos posteriores lo ha llamado a la torre pero que quizá hunda sus raíces como sucede con muchos elementos de la arquitectura románica en en en este tipo de tradiciones muchísimo más antiguas y paganas

Voz 3 09:29 de hecho no paganas pero sí religiosas e son las teorías que no dejan de verter polémica sobre el origen de el cimborrio de Zamora los temores del Duero porque se habla siempre se habló de la influencia orientalizante de la influencia bizantina y es verdad que en el antiguo imperio bizantino hay este tipo de de cúpulas de cimborrio muy muy parecidos pero hoy se tiene claro que la repoblación francesa de aquella época de la Edad Media fue la que trajo las influencias del sureste de país galo que es la que está detrás de estos cimborrio aunque sin duda alguna pues toda influencia precedente está ahí no la podemos negar

Voz 0772 10:12 es apasionante mundo del del románico además en esta ocasión nuestro invitado José María sabían quién lleva esta sección el código románico nos nos ha ofrecido algunos lugares que son de fácil de fácil acceso por eso pueden ver desde desde el exterior como esta catedral de de Zamora la de Salamanca el la la ciudad de buen esta torre del melón en en Placencia etcétera que que bueno que nos ayudan un poco a a dar forma a esas ideas que hemos intentado transmitir por medio de la magia de la de la radio José María esa día una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 3 10:51 gracias a vosotros por dejarme este hueco para hablar de mi pasión