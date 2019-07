Voz 1 00:00 y a cambio romanos caen notado el acueducto que el acueducto es si eso sí lo ha ablandado ese ciento diez y el alcantarillado si el alcantarillado te acuerdas que Molí antes la ayuda ahí de acuerdo reconozco que el Acueducto y el alcantarillado los los han dado los romano los temas carrera entonces impregnar hombre pero aparte del alcantarillado el Acueducto y la carretera irrigación la sanidad enseñanza dice de acuerdo y el vino

Voz 2 00:34 eso sí eso sí que lo vamos a pasar de los romanos los valles público ahora se puede salir de noche sin peligro real si saben cómo imponer la ley del orden la verdad que son los únicos que han sabido imponerla

Voz 3 00:45 a eso

Voz 1 00:47 bueno pero aparte del alcantarillado la sanidad la enseñanza el vino el orden público la indicación las carreteras y los medios públicos que han hecho los romanos por nosotros nos damos la paz las Palmas que te

Voz 4 01:08 magnífico este fragmento de La vida de Brian que han hecho los romanos por nosotros es algo que nos hemos repetido con bromas en muchísimas ocasiones no hablando con con amigos y esto

Voz 0772 01:20 me lo decía ahora el el autor del libro que traemos a nuestro programa aquí SER Historia en la Cadena SER fue un poco el leit motiv de de la de la realización de de de su trabajo quizás no directamente pero sí plantear esa reflexión no que han hecho los romanos por por nosotros en mis manos tengo un libro su nombre su título somos romanos descubre el romano que hay gente que está publicado por la editorial Edaf cuya autor Paco Álvarez y está compartiendo micrófono con nosotros Paco bienvenido a Ser Historia hola Nacho muchas gracias Paco es un entusiasta de por lo que la Historia de Roma El ex publicista espero un entusiasta de la de la historia de de Roma brevemente para comenzar que han hecho los Ramón por nosotras yo que estoy egiptólogo tengo más inclinación por el mundo de los faraones que han hecho los romanos por nosotros

Voz 5 02:09 yo también era de Egipto antes yo pero luego me pasea a han hecho todo si como decían los Monty Python pero no es que hayan hecho todo es que lo hemos hecho nosotros es que somos si seguimos siendo romanos aunque no nos damos cuenta antes lo comentabas también cuando ha venido a esta casa

Voz 0772 02:29 la la Cadena SER Gran Vía en en Madrid Gran Vía XXXII se ha centrado en el hall donde están los ascensores para subir a la octava planta donde está esta máquina del tiempo te has fijado en los los las baldosas del suelo y esa decoración geométrica precisamente también es romana

Voz 5 02:46 exactamente OME entiendo que el pavimento Gran Vía XXXII no es original de Romano pero el diseño es romano quiere decir el eso muchísimas cosas seguimos siendo tan romanos como el caballo de Cesc

Voz 0772 03:02 bueno es quizá eso no se nos escapa un poco el el el aspecto más cotidiano lo tenemos absolutamente todo tan normalizado que pensamos que es propio que es nuestro que es contemporáneo que es del siglo XXI casi y sin embargo muchos de esos elementos de nuestra vida cotidiana tienen al menos veintiún siglos de antigüedad

Voz 5 03:22 sí sí sí muchos muchos pero los nombres de dos días de la semana los pasos de cebra en las horas del día en en que nos echamos la siesta así esta es claro el el día romano tenía doce horas comer al mediodía al mediodía es la hora sexta entonces claro después de la Sexta la asista pero es decir las esta se llama así porque es la hora sexta de El día no o millones y millones de cosas que podemos estar hablando siete días no

Voz 0772 03:51 si has comentado los pasos de cebra me ha venido a la imagen esas calles de por ejemplo de Herculano de Pompeya donde aparecen esos adoquines levantados como especie como de de de paso

Voz 5 04:03 cebras ranas y eso es un poco el mecánico pues son como imaginamos que son como la has de piedra más o menos regla ves el mismo aspecto que tiene a un paso de cebra pero se hiciera con elevados a la misma altura que la acera que las veredas aceras entonces obviamente los carros tenían que frenar para poder alinear las ruedas y pasar entre entre esas no sé no sé si se destrozaban claro y los peatones pues podían cruzar cómodamente sin tener que descender de la acera y la calzada porque el paso de cebra tenía la misma altura

Voz 0772 04:36 yo desde luego no hemos inventado absolutamente nada yo tengo aquí anotado quizás viendo un poco por encima del libro bueno la portada me encanta

Voz 6 04:45 esa figura que yo creo que es de hoteles no sé si me equivoco que es griego nos romano pero es una copia romana en definitiva que todas las esculturas griegas y romanas que son copias romanas lo que Adega aparece esta escultura de Sitel es pues con vestido con con camisa con corbata con pantalla

Voz 0772 05:02 pones con un teléfono móvil un teléfono móvil en el que parece que estar conectándose con el pasado diciéndoles han pasado veintiún siglos pero aquí no ha cambiado absolutamente nada no y sin embargo uno de los aspectos quizá eh la normalización yo creo porque yo estudia Historia Antigua hace hace años en la Universidad de Valladolid dos Recuero cuando esto llevamos Historia de Roma quizá salvando todas las distancias de de que era un mundo violento era un montó una sociedad muy violenta pero también en una sociedad bastante un normalizada en el sentido de la de la convivencia donde empezaban a aparecer esas leyes que defendían a unos y a otros incluso los esclavos podrían podían liberarse él el comienzo un poco de la cultura de la civilización que en definitiva hemos heredado otro

Voz 5 05:50 sí sí gente bastante más había que yo lo que dice es que realmente los europeos en no tenemos una ascendencia étnica no descendemos midle realmente ni de los celtas ni de los vascones ni de ni de los fenicios ni de los romanos sino que somos mestizos mestizos orgullosos que que lo que sí tenemos en común es un poso común que es el derecho romano que es el que somos todos iguales ante la ley y eso es lo que da origen a Europa al final y eso es lo que seguimos siendo por eso seguimos siendo romanos entre otras cosas

Voz 0772 06:25 es un derecho que bueno imagino que los que estudien derecho lo seguirán estudiando el derecho romano porque es un poco la base no del derecho y la baches de la base de esa convivencia en definitiva

Voz 5 06:37 vivió antes de Derecho suelen decir no hay verano sin romano porque es una asignatura bastante pesada y que suele quedar te pase septiembre pero sí sí evidentemente no es ya los estudiantes de Derecho si piensa que en a pesar de que la tienes un idioma pues que tiene los años que tiene puedes ir a cuarto ayer el juzgado del mundo occidental incluyendo en Occidente Australia Nueva Zelanda Filipinas etcétera etcétera y dices no se habeas corpus todo el mundo te entiendo

Voz 0772 07:07 es esa que tú tú has comentado a raíz de esta de la publicación de este de este libro somos romanos publicado por edad que esa unión que nosotros tenemos atemporal lo temporal con con Roma va más allá de por ejemplo de la lengua del del latín que hay el castellano por ejemplo el inglés tiene palabras muy similares el francés el italiano tiene palabras muy similares al a la a esta a esta lengua sino que hay otros elementos no muchos más cotidianos más sí sí sí

Voz 5 07:39 Losada es que esto sea por ejemplo en al final en en el libro hay un apéndice que son refranes refranes que todos consideramos como refranes Clásicos Castellanos son refranes eh algunos que ya consideraban antiguos los románticos ayuno que de de el de a caballo regalado no le mires el detentado por ejemplo es lo cita San Jerónimo en una carta diciendo como decían los abuelos a caballo regalado no le mires el atentado entonces quiero decir el esquí que es es es tan tan nuestro Roma que como tú bien has dicho eso que los árboles nuevos gamberros que nos damos cuenta de de de que todo el hecho de que la educación sea mixta el que haya restricciones de tráfico el centro de las ciudades y que juega a los dados a la el matrimonio el matrimonio romano el matrimonio no es un invento del cristianismo el matrimonio nuestros aparece muchísimo más al al matrimonio romano que los matrimonios que viven en la Biblia entre otras cosas por aquello la monogamia pero aparte pues porque por ejemplo de pasará a la novia en brazos ya lo hacían los romanos porque si la novia tropezaba en el umbral de la casa se hubiera considerado algo de muy muy mala suerte entonces nosotros seguimos llevando no ven brazos como bien por qué porque lo hemos visto en las películas pero pero realmente es porque era una costumbre romana

Voz 0772 08:59 imagino que también muchas de esas supersticiones de esos miedos que seguimos teniendo vienen de tiene su origen en Roma no Romera un pueblo muy supersticioso tener miedo absolutamente a a todo había esos días fastos esos días nefastos hemos heredado también nosotros no

Voz 5 09:17 sí sí sí claro en el el día nefasto es aquel en el que en la te sale bien pero para los romanos lean nefasto era el día en el qué pues no no los negocios estaban cerrados los juzgados estaban encerrados normalmente no hacías nada ni casarte ni firmar un contrato ni nada serio nada que pudiera tener consecuencias le daban tenía mucho miedo a todo y era muy muy supersticiosos de hecho su religión original la pagana es es muy rito rito repetición y superstición eh porque claro hay que entender en cuenta pues sé que que que que sabían muchísimo menos que nosotros del mundo pero por ejemplo hayan una cosa los claro sí sí cuando habían fallecía en el mar por ejemplo en eso podía recuperar su cadáver entonces pues como no se podía enterrar ni cumplir los ritos pues sí se ponía su nombre en una lápida no entonces esto se ponía ir para llamar al alma hay que viniera se decía el nombre del finado tres veces que eso es como en las películas de miedo cuando se dices tres veces el nombre el fantasma de lo me parece no Peter

Voz 0772 10:20 el ex Beatle sea esos romano estaba pensando ahora en en Big Bang Theory cuando llaman a la puerta de la Penya Penny Penny diferente pero eso sí pero eso eso es cierto romano no el también en el lote no te lo comentábamos con otro invitado con Néstor Marqués hablando de esas noticias falsas en la antigua Roma como en en Pompeya por ejemplo que es una de las fotografías que tienes en tu libro han llegado hasta nosotros pues lo que podríamos definir como cada en aquella época eran pintadas no pero quizá no no tenían acceso al papel como como hoy no para hacer esos carteles políticos pidiendo el voto no por un por un político determinado es que si se diera igual sí

Voz 5 11:05 no me lo primero que nos tendría que llamar la atención es que el hecho de que haya pintadas escritas quiere decir que la gente sabía leer y escribir porque si no no tendría ningún sentido hacer pintadas no pero sí sea el el día ambos desde por supuesto la la publicidad la propaganda política hasta hay un montón de anuncios de Se vende casa en tal sitio o por favor se han encontrado tal cesta que la devuelvan tal lo o incluso otras en el sentido de por favor deja de hacer pis en la pared de mi casa pero pero pero sí se conservan como un montón de de de de escrituras de grafitis de preguntas y respuestas a esa quiero decir Robin Williams creo que fue el que cuando estuve en Pompeya dijo que que los romanos se había inventado Facebook porque claro hay muchas conversaciones osea llega uno y ponen el muro yo que se Pepe ama Taiz y otro debajo dice deja Thais en paz porque a ti no te quiéreme que era mi ídolo no que sí que me quiere situar más estás muy gordo ir van contestando se como si fueran tu y contrató a que

Voz 0772 12:10 hay muchas aspectos que no es no ha cambiado nada en nosotros muchos de ellos también han llegado a nosotros a través de la tradición judeocristiana es de cien nuestra nuestra sociedad es plenamente ahora desde el punto de vista cultural cristiana más que de vota porque la gente no va tanto a misa como como antaño la tradición judeocristiana es la que ha hecho de Puente no de muchas esas tradiciones para que sí que sí de hecho

Voz 5 12:33 en el en la la religión me romana que era muy capaz de adoptar todo pues también adoptó el cristianismo en el sentido de de de pues adaptar ciertas fiestas o ciertas conmemoraciones que eran paganas a ciertas fiestas y conmemoraciones que ahora son cristianas saque al final quiere decir esto todo una una continuidad en la comida también sí bueno partimos de la base de que la palabra cena ese dice cena o vinos se dice vino e aparte de las grandes comilonas que pensábamos y todo esto pues también hay mucho las ensaladas por ejemplo es un invento ellos tomaban ensaladas con suele chiita con amapola de hecho ensalada en quiere decir echar sal a la verdura lo y eso obviamente lo hacían ellos no osea que si hay muchas cositas en la gente hay otras que no sabría decir ellos que comida será muchísimo más cargadas porque claro no tenían refrigeración había que ocultar ciertos sabores pero la verdad es que son Si un romanos de pronto apareciera aquí encontraría muchos más parecidos entre nuestra sociedad y la suya que las que hay en las cuatrocientas y pico páginas de libro seguro que es lo que te iba a Pérez

Voz 0772 13:47 contar no porque él es es imposible hacer un viaje en el tiempo ahora no habrá seguramente un un occidental de de ahora pues no tendría ningún problema no en mejor dicho un romano viniendo al presente tendría menos problemas que un uno del presente tuvo yo viajar a Roma no estaremos perdidos encumbró en un en un garaje no a esos elementos es lo que nos lo que nos unen no a lo largo de todas las páginas de de tu libro mencionas infinidad de de de aspecto desde de la vida cotidiana de la de la medicina de la comida de esas fiestas de esas tradiciones de toda tu investigación curiosidad que has tenido durante todos estos años para escribir somos romanos con cuál te quedas cuál de esos dices ostras pedir Dream no me imaginaba que esto ya lo hicieran los romanos

Voz 5 14:43 sí hombre es es esa es más simple es ahí está la canción esta One de U2 no de Youtube en la que hay una frase que dice en esto de lo que es dejarlo o el amor es la ley más máxima y de pronto pues viendo no sé qué estudiando no sé qué de buscando para el libro encontré un ve unos versos de Boecillo del siglo quinto que dice exactamente el amor es la máxima ley dices Porras