Brujas, sabias y hechiceras

Voz 1 00:00 existe en el diccionario una palabra tan controvertida ya evocadora que su sola mención conjura una gran profusión de imágenes y sensaciones esa palabra es brujería iremos entorno de la ancha Caldera y cuaje los filtros La Roja lumbrera oculto a la que que en las peñas sombrías suda este veneno los treinta y un días hijo le todos primero al fuego del bodrio quedó el alcalde pero

Voz 2 00:34 en esta obra de teatro escocesa Shakespeare nos habla de unas hechicera que elaboran pócimas predicen el futuro reconocen haber provocado matanzas de cerdos en naufragio de barcos tormentas de viento para el resto de la gente era razón suficiente para justificar su persecución y ejecución en la hoguera

Voz 0772 01:06 acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión Brujas historia y leyendas un documental de Vanessa Bell en donde se recrea uno de los pasajes de Mc Bet precisamente hablando del del tema del que al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia el mundo de las brujas y lo hacemos a colación de un libro que ha visto la luz recientemente Extremadura secreta brujas sabias hechicera el libro publicado por Almuzara cuya autora Israel Espino ya nos escucha al otro lado del del hilo telefónico Israel Espinós bienvenida de nuevo a Ser Historia

Voz 3 01:45 muchas gracias Nacho encantadísima de estar con vosotros

Voz 0772 01:48 la magia siempre ha sido algo vinculado con el mundo de la mujer con lo femenino no es así

Voz 3 01:53 pues sí bueno siempre lo hemos sabido siempre se ha dicho pero es verdad que yo que pensaba que era una frase un poco hecha hasta que empecé a investigar no sólo el tema de la mujer y la magia que no era mi día en un primer momento sino sobre el tema de la magia concretamente en Extremadura que es la zona de donde vivo y me di cuenta pues eso que el noventa y nueve por ciento de las personas que estaban documentadas están relacionadas con la con la magia pues eran mujeres así que si evidentemente la mujer siempre ha estado relacionada sobre todo por el tema de de la luna quizás entre otras muchas cosas

Voz 0772 02:31 en ese aspecto femenino que ha caracterizado a este tipo de de personajes y la magia y la brujería Achi cerilla cómo son esos el subtítulo de de tu libro un también como digo machismo no que ha marcado un poco la historiografía en los últimos siglos ha hecho ver siempre a la mujer como el centro de la diana de todas esas maldades y de todos esos aspectos negativos que han circulado en torno a la brujería

Voz 3 02:56 sí yo creo yo creo que no hay una razón

Voz 4 03:00 solamente hay varias pero evidentemente una de ellas

Voz 3 03:02 es es es la que tú comentas la mujer eh siempre ha estado desvinculada del poder de era ha estado sometida pues sobre todo en en tiempos pasados pues Salvador en casa al sacerdote fuera eh bueno era una manera de tiene un reducto de podido aunque eso quizás en tiempos antiguos pero más reciente pero ya desde los primeros momentos bueno tú conoces muy bien los últimos estudios que salieron a la luz en en cuevas por ejemplo a sinsabores más aquí de la zona de Extremadura en la cueva

Voz 4 03:34 de de mal travieso esas pinturas de las de las manos con los dedos

Voz 3 03:39 imputados e que bueno se falsa investigaron hace poco de nuevo pidieron un todos resultados notables uno de ellos que eran mucho más antiguas de lo que se pensaban no mismos unos sesenta y seis mil años atrás y la otra que la mayoría de esas manos pertenecían a mujer eres así que claro está listo que mientras el hombre salía a cazar ella

Voz 5 04:04 ya se quedaba diversidad además no solamente para

Voz 3 04:07 eh para cuidar de los hijos seguramente esa relación con con el más allá esa relación con con la magia también pues haciéndose un poco suya

Voz 0772 04:16 en tu libro Extremadura secreta hablas de muchas brujas de muchas mujeres vinculadas a estas actividades de de hechicera día por qué crees que Extremadura tu tierra es de una zona vinculada precisamente a este tipo de de de tradiciones oigas en las encasillar pues no en el mundo de la antropología del pensamiento en ocasiones del pensamiento alternativo pero por qué por qué crees que hay no voy a decir más brujas que en otros sitios no pero sí que se caracteriza poco Extremadura por ser esa tierra de supersticiones de leyendas de de magia de Brujas

Voz 3 04:50 pues no te creas no yo pensaba eh vamos siempre desde desde que era pequeña a mí me daba mucha envidia norte porque yo veía que ya había brujas allí había duendes a dice había de todo y aquí como que no había nada hasta que me di cuenta bueno eh que es verdad que también en el paisaje la orografía pues ayudan mucho pero también es cierto que también es mucha investigación en el norte se investigado mucho sobre el tema y aquí sabía investigado relativamente poco eh a apenas algunos estudios a principios del siglo veinte de de julio Hurtado y poco más

Voz 4 05:24 pero una vez que te pones a desenterrar

Voz 3 05:26 el caso si a ver eh gente que sí estaba ahí en unos papeles pero que estaba pues es muy muy resbaladiza Balazar por ejemplo en el tema de la Inquisición excepto algunos estudios minoritarios universitarios hasta que no llegó nuestro común amigo Fermín mayor la empezar a rescatar aquella chistera las que que estaban en los escritos de la Inquisición tampoco se sabía mucho más entonces bueno sí hay pero yo creo que poco más unos igual que en el resto de España porque era una profesión que bueno no era

Voz 4 06:04 difícil hacerse con ella siempre va a estar solicitada y bueno también es cierto que Extremadura es tierra tierra de frontera Si Diarra por la que han estado numerosas culturas hemos tenido aquí nos hemos sido celtas árabes y hebreos y entonces bueno todas van dejando ese ese poso la romanización también la Sibila cada una va dejándose ese poso de de magia que ha hecho que bueno casi de Extremadura se convierten en ese crisol mágico que es hoy

Voz 3 06:33 ya

Voz 0772 06:35 ordinario investigador experto en la Inquisición precisamente la Inquisición a lo largo de los siglos XVI XVII XVIII persiguió a muchas brujas pero gracias también a esta persecución hoy podemos contar con esos documentos que nos dan a conocer de una forma escrita con documentos históricos la la existencia de estas brujas el trabajo que ellas hacían no

Voz 3 06:57 efectivamente porque me ha hecho a la que tengo lo que tengo metido en el libro un poco estas mujeres que en un primer momento las metemos todas en el mismo saco como brujas todas realmente te das cuenta de que no tiene nada que ver una curandero con unas había con una existiera con una bruja una vez que te pones a investigar las hiciera serían estas estas mujeres que fueron acusadas por la orla inquisición que básicamente se dedicaban eran vecinas eran personas en mujeres que te podías encontrar en en aquella Law y que y que por un previo pago por un precio se encargaban de de que tu amor volviese contigo o de a lanzar algún algún maleficio bueno pues ésta se chiste Heras es cierto decido si no fuera por la Inquisición porque las presiones sobre todo porque se recogieron minuciosamente sus nombres ahora mismo no sabíamos nada

Voz 4 07:51 no sabemos sus nombres no sabíamos

Voz 3 07:54 muchos casos como lo hacían porque muchos

Voz 4 07:56 esto esto de escritos que que recupera o eh mayor durante otros pues hemos de hemos sabido y están recogidos en el libro precisamente cuáles eran las palabras con la que convocaban a los demonios como lo hacían porque a qué hora en que creían que uno todo eso antropológica veinte una una riqueza increíble

Voz 3 08:19 eh te digo pues no por por desgracia para ellas que fueron perseguidas en Extremadura no se llega a a matar a ninguna pérdida una mujer hechicera ni por lujo afortunadamente pero afortunadamente también eh gracias a ellos pues mire ahí tenemos y hemos podido recoger todas estas vida has de mujeres que durante eh unos cuantos siglos tuvieron que vivir de la magia

Voz 0772 08:43 además podríamos pensar que claro que el trabajo desarrollado por estas mujeres por estas brujas hechicera se circunscribe a un eh bueno un espacio un paisaje rural con poca educación en donde las supersticiones las creencias las leyendas como decíamos antes pues pueden crecer al libre albedrío pero hay que pensar claro que en que en estos siglos de los que hablamos los siglos dieciséis diecisiete dieciocho incluso el diecinueve la España de aquella época era principalmente rural no y la educación era muy escasa era un caldo de cultivo para para eh el el resurgir no la y la difusión de estas creencias

Voz 3 09:19 claro eh además principalmente respecto a la magia en creo que dos pueblos si dejamos a un lado a la a la bruja mitológica la la bruja folclórica de la que huela huele tal que bueno que que está un poco fuera de de la realidad realmente en la que la mujer que era considerada como bruja yo creo que había quizás dos

Voz 4 09:38 hay dos polos no siempre totalmente claros y con una línea divisoria bastante difusa pero que están ahí una sería la hechicera de la que acabamos de hablar que más que en los pueblos también abundaba en las en las ciudades evidentemente como tú bien dices una ciudades que o aunque fueran ciudades no tenía una una gran cultura es evidentemente un nivel cultural y que se aprovechaban de la credibilidad de ante sus paisanos e incluso yo creo que ellas mismas también muchas veces lo sabían porque muchas hechiceros que acaban metidas en este

Voz 3 10:16 mundo un poco turbio también relacionado muchas veces con con la prostitución pero que acaban ahí precisamente este uno de la chiquillería por amor o precisamente por desamor buscando el amor de un hombre que siendo negada empiezan a aprender estas fórmulas estas relaciones supuestas relaciones con el diablo estos estos conjuros uno ya estaban metidas en ese mundo y luego por otra parte

Voz 4 10:41 estaban las las curanderos que bueno a día de hoy siguen existiendo en Extremadura las sabias sobre todo porque siempre la sabía tiene un punto más que la bandera la curandero

Voz 3 10:51 la básicamente y además tenían que existir por narices porque era era el médico de de la después como bien sabes era una mujer que que gracias a a su herencia de a su madre a su abuela ir a todos sus dientes pues ya tenía unos conocimientos de botánica que los utilizaba para ayudar a a sus vecinos a ella sacudía pero desde un dolor de cabeza hasta un mal de ojo pues de un punto más porque no solamente sonaban las enfermedades de del cuerpos en también

Voz 4 11:24 las las enfermedades del alma y bueno también eh hay ya en ya se creía eh no habían

Voz 3 11:31 en ese en ese tiempo no había pueblo en Extremadura sin cura Hi5

Voz 4 11:35 bandera evidentemente y a ellas se acudía no porque ya no se da

Voz 3 11:41 no porque hubiese falta de cultura es que no había otra cosa Ana que es lo más parecido al médico que se porque el médico no llegaba a muchos lugares cuando llegaba mucha gente no tenía dinero para poder pagarlo digo bueno esta curandero que en otras ocasiones cuando ésta curanderos vivía un poco más apartada o era un poco mayor un poco más arisca

Voz 4 12:01 o no o incluso azerí

Voz 3 12:03 allá tener algún tipo de de historia un poco más oscura podía pasar tranquilamente a la posición de de bruja por parte de del pueblo

Voz 6 12:12 también realidad las brujas debacles son un remedo son estereotipos en lo que respecta a la verdadera brujería una y otra vez nos ocupamos de un campo que contiene muchos mitos muchas exageraciones estamos acostumbrados a la imagen del siglo XX la imagen de la vieja bruja concebida por Shakespeare la malvada anciana preparando sus verbales en la olla y cosas así pero las brujas en el sentido tradicional jamás han sido realmente así

Voz 0772 12:50 acabamos de escuchar a Allen investigador antropólogo de la Universidad de Birmingham en este documental brujas historia y leyenda un documental de Vanessa Bell en donde los hablaba de esos arquetipos un tanto femeninos vinculados siempre a las eh a las brujas astas de mujeres continuamos nuestra conversación con Israel Espino autora de Extremadura secreta brujas sabias hechicera un Israel precisamente lo lo cuentas no en en ese subtítulo del desliz pero eran brujas eran mujeres sabias y además hechicera seis yo me quedaría quizá con ese aspecto más intelectual no lo comentabas antes de escuchar el el corte que hemos puesto del Brines el el hecho de que ellas tenían un conocimiento de Botánica de la naturaleza de de hoy lo llamaríamos de para farmacias no de de una de una medicina alternativa algo que no estaba al alcance de todos eran mujeres intelectuales en ese sentido

Voz 3 13:50 efectivamente sin duda las las sabias además el mismo nombre ya te te indica el curandero una ahí la la sabía es la que sabe ya conocían eh no solamente el poder de las plantas sobre todo de las de de las plantas que ellas manejaban claro de las plantas que había ya en su en su zona en su comarca sino también de algunos otros productos animales sabían cómo recogerlos cuando recogerlos con que mezclar los tenían unos conocimientos que años después han demostrado que bueno que ha demostrado la industria farmacéutica que para eso es muy muy simular ya que que evidentemente sabían de lo que

Voz 4 14:30 es que estaban hablando será eran mujeres que tenían un conocimiento más allá de lo que tenía el resto al resto de no solamente

Voz 3 14:38 Gere sino

Voz 4 14:39 el resto de ciudadanos hice mi sin duda era un apoyo grande con esos conocimientos a sabiduría para para el pueblo

Voz 0772 14:48 además un conocimiento que no solamente ayudaba sino que completaba el la religiosidad de la época pensemos que estamos hablando en una época en la época moderna a partir del siglo XVI hasta prácticamente el diecinueve en donde la la religiosidad el cristianismo es sobre todo en en la Península Ibérica en España el catolicismo era la religión oficial y obligatoria para para todos y sin embargo las brujas encontraban siempre esos resquicios esos huecos para bueno para llevar a cabo sus eh sus trabajos llama mucho la atención no que una sociedad aparentemente muy religiosa encontramos pues esos huecos que no satisfacen quizá el la la iglesia para abrir y acoger y abrazar las creencias de estas mujeres

Voz 4 15:38 claro porque si lo piensas bien eh uno la las regiones un poco eh es un poco está hecha para el día ahí

Voz 3 15:47 estas para para el hombre sobre todo la religión católica la mujer pintan más bien poco la mujer no puede ser sacerdote estamos que tiene esta pues eh subordinada mientas que la magia es relaciona más con él no sé con la noche con con lo escondido con lo culto y ahí es el territorio que pude perdido puede exigir el utilizar la mujer para tener subir su cuota de espiritualidad hago su cuota de mando y Estados religión oculta si quieres

Voz 4 16:17 muy de hecho encontramos muchas eh un intento muy de muchas de las hechicera es en muchas de las oraciones que que ya utilizan que como tú bien dices puesto que la religión católica es la que manda es lo obligatorias es lo que hacen es en volver a está a esta magia ancestral con un poco con los ropajes del cristianismo de o del catolicismo de hecho es curioso como por ejemplo aquí en Extremadura si en otras partes de España no es muchas pero pero también hay otras partes pero aquí se reservan mucho para conseguir el amor sobre todo a San Erasmo

Voz 3 16:59 ir a Santa Marta de Santa Marta de base ya lo decían ellos hechizo Santa Marta Santamarta la diabólica no la Santa Madrona una una especie de de de Santa que se había buscado una Santa diabólica a la que a la que se invocaba para conseguir el amor de pero son verse para para conseguir que los diablos viniesen hacia hacia ellas entonces siempre al final sobre todo como bien dices durante la la era moderna durante estos estos siglos pues e intentan por si acaso caso las la aspiraban que no sabían en qué iba a ser peor envolver estas eh está magia con consejos palabras de la viviría con Santos aunque fuese Santos inventados con crucifijos incluso adivinación a cien con con rosarios pues bueno pensando que a lo mejor así podía podía pasar un poco más la mano la la Inquisición bienestar menos perseguidas

Voz 0772 17:58 de todos los casos que conoces que plantees en tu libro que no has tenido la posibilidad la oportunidad por espacio circunstancias diferentes y de publicarlo en este libro fantástico extrema Extremadura secreta cuál es el que más te ha subyugado de la historia de de una bruja no sé si se conservará el nombre o no algo que te haya marcado también pues quizá por la importancia que tienen los documentos la tradición el legado que ha quedado en esa en esa herencia boca huido durante durante siglos

Voz 3 18:27 pues mire yo creo que quizás ha sido la Marisa Marista para los era una bruja que que insistió totalmente de Navas del Madroño de de un pueblo no hay pues esto de vídeos ayer lo en mil novecientos dos de ellos era finales de siglo del siglo XIX muy eran brujas no sé a ver se sabe que si consideraba bruja por lo que cuentan yo estoy convencida de que era una de estas señoras ancianas que se hacía pasar por bruja o cómo te hacías traspasar pues bruja pues en una época en la que era muy difícil sobrevivir en el hacerse pasar por hechicera era una manera por lo menos por lo menos detener de tener algo de comida eh ellos lo que muchos pueblos lo que se hacían era a sitúe eras una mujer y además una mujer mayor Un como te decía antes una amor porque vivo un poco apartada no podías ganarte la vida la gente ya te señalaba con con el dedo ya había gente que decía bueno pues vamos a sacarle partido a esto entonces si por ejemplo un cerdo se ponía malo por lo que fuese ella iba dejando caer por el pueblo que bueno que ser cierto lo había enfermado ella porque su dueño el último cerdo que mató a ella nutritivo parte de la matanza no es que pasaste empieza a correr la voz y claro ya la siguiente matanza todo el mundo quiere llevarle a las supuestas brujas un chorizo jamón claro yo no maldades

Voz 4 19:52 por vivir o si un niño se ponía malo decía claro que es que su madre cuando ese niño nació no le invito a hubo modisto o no les llevó de rodillas cuando he visto los dulces la gente empezaba tenerme daba ella decía bueno ya que me insultan por lo menos que me teman y puedo comer eso sucedía eso sería mucho yo estoy convencida que esta pobre Mariza palos pues una de estas señoras

Voz 3 20:14 que que empezó empieza así lo que pasa que claro algunas Éste es la cuerda se tensa va demasiado que pasó que en esta época una sequía muy grande en esa zona de Extremadura no hubo cosechas empezado a toda la cosecha los niños empezaron a enfermar hubo una una fiesta lúdica muy muy grande empezaron a morir más tarde de domingo después de la misa pero cuando salieron un señor que un señor además que no había no hay no era violento nunca había tenido ningún problema con nadie pues se cruzó con la con la Mariza para los sino no se lo pensó y acogerse la puso Horcajada en las piernas sacó la navaja de de siete

Voz 4 20:58 es que antes cualquier extremeño que se precie asesinada

Voz 3 21:00 bolsillo mire rajó la garganta de de la o iraquí con el suelo todavía goteando de de de las antes de la señora la cogió en brazos y la llevó a las autoridades no para entregarse sino para que les felicitarse porque él consideraban que había hecho un bien para el pueblo que alguien ligado al pueblo de de la bruja

Voz 0772 21:23 es terrible

Voz 3 21:24 lo curioso además lo curioso Nacho es que aunque imagino evidentemente que la obesidad no lo sería pero sí es verdad que recogen las crónicas que a los dos llevan puestas a los dos días empezó a llover

Voz 0772 21:33 la terrible terrible la historia que que cuentas Israel Espino autora de este libro Extremadura secreta brujas sal vías hechiceros publicada por Almuzara me gustaría recomendara a todos los que no se están oyendo no solamente tu libro sino también el fantástico blog que tienes en en la web Extremadura secreta en donde publica las muy a menudo artículos sobre estos temas de los que hemos estado hablando en los últimos minutos lo dicho Israel una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia