Georgie Dann se enfada con su vecinos cuando ponen sus canciones

Voz 0470 00:59 no es incompatible ser tonto con algo parecido de jueces muchas cosas Toni Martínez Especialistas secundarios tiene Aróstegui Pilar de Francisco y el gran Iturriaga juega con el gran desafío

Voz 5 01:10 hola hola hola por cierto hoy por fiascos pero admitió que es verdad que no vale

Voz 1220 01:15 sea o hoy vamos a hacer un gen que inventado un concurso se enfrenta a uno y lo vamos a probar pero hay tocadiscos toda clase premio no lo puedes probar en casa no hay que aprobarlo

Voz 5 01:27 todo bien

Voz 0230 01:29 también ayer está muy bien ayer escucha hemos escuchaste y escuchamos todos

Voz 1220 01:34 todos

Voz 0230 01:36 a Pedro Sánchez muy cansado mucho os acordáis muy estaban dramáticamente cansado tras una larga negociación se dirigía así a los periodistas pues sinceramente

Voz 6 01:46 necesitamos todos descansar ves esta no

Voz 0230 01:49 apple muy cansado hoy hemos escuchado en cambio jovial dramáticamente jovial se dirigía así a los periodistas que bueno vamos a ver lo primero que ves descansado parece un anuncio de antes y después ésta de Red Bull te da eh Sánchez decía en estos momentos esa mañana esta mañana decía que él mantenía al candidato socialista a presidir la Comisión Europea

Voz 6 02:18 defendemos a France Timerman como presidente de la Comisión

Voz 0230 02:21 esto era una buena noticia para todo por la radio manteníamos la esperanza en Fran pero ya se ha torcido la candidata la que tiene más números es la ministra de Defensa alemana Van der Leyen bueno bueno bueno bueno

Voz 5 02:46 quién no ha

Voz 0230 02:49 a ver

Voz 5 02:52 cuesen

Voz 0230 02:54 pues ahí ya veremos pero Timerman ya lo teníamos a Ana Vanderlei este joven Paz uno noticia importantísima que conocemos hoy muy importante los vehículos eléctricos tendrán que hacer ruido tiene dos muy es hombre el motor eléctrico silencioso claro esto podría provocar sustos y atropellos por eso tendrán que llevar un ruido en metro y al final esto sea lo caro que el ruido en el coche será barato mete mucho ruido metro que tal Roll Royce el postureo será derruido metro no de coche la nueva legislación entrará en vigor en dos mil veintiuno pide que los coches eléctricos hagan ruido para que los peatones no sean sorprendidos y eventualmente atropellados tendrán que hacer un ruido similar a los motores de

Voz 8 03:41 toda la vida Ia tendrán que hacer Brun Brom sí

Voz 0230 03:45 un Brun Brun de entre cincuenta y cuatro y setenta y cinco decibelios se deslice la legislación para que nos hagamos una idea la tetera una tetera cuando llega su momento cumbre este momento cumbre que tienen todas las esferas está en esos setenta decibelios

Voz 9 04:04 es la tercera en su momento cuando los de Tele llega su máximo esplendor o por ejemplo cuando vamos al dentista

Voz 1220 04:13 esta

Voz 10 04:14 bueno este este sonido

Voz 11 04:17 extrañado de la fresa

Voz 0230 04:20 ante esto está aproximadamente en esos sesenta setenta décimos diez pulso un coche con el sonido de una fresa de dentista sería muy intimidante apartados con triple motivo no puedes poner en el coche el sonido de una tetera porque no sería serio nadie se aparta al oir una tetera atropellos a patadas los sesenta decibelios es la intensidad de una conversación normal eh si se te estropea el ruido han metro del motor eléctrico podrá ir el conductor haciendo

Voz 12 04:48 no

Voz 0230 04:51 ahora podríamos Ésta es la magia de la radio ahora podríamos viajar a un atasco del dos mil veintiuno cada uno de nosotros podemos hacer borrón

Voz 13 05:02 eh

Voz 0230 05:09 porque si los vehículos sin los vehículos van a menos de veinte por hora tendrán que ir con el ruido de la de los camiones de carga pesada que van marcha atrás

Voz 14 05:21 no

Voz 0230 05:27 Irán los conductores locos aunque divertidos e vas a veinte por hora vas haciendo a cante podrá poner el ruido que quieran su coche ahí viene Paco lo amargado y entonces viene el coche de Santiago Abascal podrá poner el ruido que quiera el coche de Francino sería una tos en sesenta De la Bella

Voz 5 06:01 no

Voz 0230 06:04 en las ciudades en un festival de ruidos como un parque temático de lo costoso

Voz 5 06:11 España

Voz 17 06:15 vale

Voz 18 06:18 de momento festival de twiterías vamos a dividir empezamos las twiterías con sois Ory que plantea una pregunta fundamental es que todo ser humano debe hacerse al menos una vez en la vida

Voz 19 06:30 cuántas manzanas inocentes tienen que morir en tu nevera hasta que te reconozcan a ti mismo que no comes

Voz 1610 06:35 el cansino Royale está en el centro de una escalada de las hostilidades

Voz 19 06:40 mi vecino le ha comprado a la Ariño una guitarra por su comunión el hijo de otro tiene una flauta desde principios de año no puedo quedarme atrás en esta carrera armamentística

Voz 1610 06:50 y esto amigos es un piropo y lo demás son tonterías tuitean Lucía

Voz 19 06:53 me gustas más que apagar la campana extractora de la cocina

Voz 1610 06:57 venga vamos con la fabulosa imaginación de extra ven

Voz 19 07:00 acabo de ver en la estación de autobuses a un señor con un chaleco reflectante con controlador escrito a la espalda y me imagino make me hoy he imaginado una distopía en la que cada uno llevará su peor defecto rotulado en la espalda

Voz 5 07:15 criticó

Voz 1610 07:19 venga acabamos acabamos con un ejemplo de lo malísimo lo malísimo que es el calor pictórico juego de palabras de Portillo que va encantar a Iturriaga ya verás

Voz 19 07:29 pues sí si no soy Frida porque tengo está caló

Voz 6 07:32 a a

Voz 5 07:36 la policía

Voz 6 07:38 no

Voz 20 08:11 una noticia del día el paro ha bajado no es una noticia inesperada porque ya sabemos que ese contrata en verano para las vacaciones

Voz 0230 08:19 pero malo sería lo contrario el paro baja

Voz 0027 08:23 el paro paro registrado en junio ha bajado virus sigue mínimamente por encima de la barrera psicológica de los tres millones de desempleados

Voz 0230 08:31 bueno el récord de cotizantes diecinueve millones y medio de personas cotizan a la Seguridad Social

Voz 0027 08:37 la Seguridad Social acaba de registrar un récord histórico de cotizantes ocupados alcanzando los diecinueve millones quinientos diecisiete mil seiscientos

Voz 0230 08:47 esta cifra de los diecinueve millones y medio está en la línea de lo que anunciaba el Gobierno de Mariano Rajoy en el verano de dos mil dieciséis Mariano Rajoy anunciaba entonces que si se mantenía el ritmo de creación de empleo se llegaría a los veinte millones de cotizantes en la siguiente legislatura es decir en esta de ahora en la que ha tendría que haber llegado a dos mil veinte Rajoy lo dijo con su peculiar estilo equivocándose y prometiendo se veinte millones de parados tropezando ir rectifican

Voz 1661 09:18 si seguimos así en la próxima legislatura cuatro años podemos llegar a la cifra de veinte millones de parados que creemos que es de personas trabajando perdón

Voz 0230 09:26 sí bueno pero la decía a su estilo su manera pero la esencia del mensaje era ésta es decir que para bien o para mal el Gobierno de Pedro Sánchez no ha modificado gran cosa la política económica y laboral del Gobierno de Mariano Rajoy está en el mismo camino sea bueno o mal hoy leemos en el mundo que el equipo económico de Mariano Rajoy propone un gobierno de gran consenso encabezado por Pedro Sánchez en poco apoyado por el Partido Popular Ciudadanos al final el mensaje es que pase lo que pase en las elecciones se gobierna siempre igual que estará bien o mal pero es curioso la reforma laboral en realidad sería otro obstáculo complicado para un gobierno PSOE Unidas Podemos el PSOE prometió derogar la reforma laboral pero se adivinan unas ganas regulares tirando a escasas de de

Voz 21 10:12 lugar la reforma laboral Unidas Podemos quiere derogar la reforma laboral

Voz 0230 10:15 luego las pensiones porque hay tanta gente cotizando a la Seguridad Social como cotizan tampoco debido a los sueldos bajos no llega para las pensiones misteriosamente Navia habla de estas cosas que como es verano parece que gobernar fuera ganar un concurso llegará a la Moncloa fundar una familia porque de contenidos de gobierno no habla nadie eso sí cómo será el próximo Gobierno la presidenta del Parlamento de las Cortes Meritxell Batet ha anunciado la fecha de la investidura comienza diciendo Meritxell Batet después de hablar con él refiriéndose a él lógicamente

Voz 22 10:46 después de hablar con él he tomado la decisión de que el debate de investidura se inicia con la intervención del candidato Don Pedro Sánchez Pérez Castejón el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas

Voz 0230 11:00 después de hablar con él con el candidato Unidas Podemos considera una falta de respeto que no hayan hablado también con el otro él con ellos con él y ella Irene Montero lo ha escrito no se nos ha comunicado la fecha y eso indica que Pedro Sánchez quiere una investidura fallida

Voz 5 11:17 más base íbamos a estar

Voz 0230 11:21 así hasta el veintidós de julio estamos a dos de julio Malta en veinte días de darle vueltas a lo mismo pero XXII no estaremos bueno

Voz 5 11:31 les iremos dando vueltas porque es una persona responsable si me permites de la playa de aquí al veintidós estaremos todos los caballitos haya limbo

Voz 0230 11:45 la ministra mientras tanto la ministra de Hacienda en funciones o ministro en funciones de Hacienda también porque Hacienda no está en funciones es la ministra

Voz 2 11:54 gran Isaías

Voz 0230 12:04 ponemos las funciones

Voz 6 12:06 tras la ministra otras la hacienda precisamente la ministra de Hacienda hace una frase de comprensión difícil

Voz 0230 12:14 en realidad no nuestra comprensión difícil es una frase de esas que a veces salen que se entiende lo que quiere decir pero que si lo analizas no tiene pies ni cabeza porque va añadiendo por tanto si por tanto como si lo que dice fuera lógico pero no tiene sentido sólo tiene lógica en el contexto dando por hecho todos lo que damos por hecho en el contexto general pero la frase Ensino tiene sentido vamos a escuchar la frase completa porque es María Jesús Montero ministro de Hacienda en funciones en funciones de Hacienda por que el PSOE no piensa en elecciones

Voz 19 12:42 evidentemente para el Partido Socialista impensable pensar en una convocatoria electoral cuando ha sido la formación política que ha ganado las elecciones y que por tanto el recto no puede utilizar sus votos para bloquear sino que tiene que utilizar en la confianza de los ciudadanos para hacerlo posesión del Parlamento que donde los ciudadanos lo han depositado

Voz 0230 13:01 bueno muy bien que acaba de decir la ministra probablemente ha dicho que el PSOE es el menos interesado el partido menos interesado en que se repitan las elecciones eso está muy bien pero lo que no se entiende es qué va a hacer el PSOE para que no haya nuevas elecciones porque la ministra va considerando hechos lógicos sus opiniones sobre lo que tienen que hacer los demás el PSOE no quiere elecciones pero qué va a hacer para que no haya elecciones lo primero para el PSOE es impensable pensar en elecciones

Voz 19 13:31 evidentemente para el Partido Socialista impensable pensar en una convocatoria electoral cuando ha sido la formación política que ha ganado las elecciones

Voz 0230 13:39 ha ganado pero ha ganado las elecciones pero no tiene mayoría la Constitución dice que forma gobierno quién tiene mayoría en las Cortes no quién tiene más votos en la noche electoral y aquí viene un por tanto

Voz 19 13:50 que por tanto el recto no puede utilizar sus votos para bloquear

Voz 0230 13:53 sí puede sí pues sí pero es que eso es problema es el PSOE tiene ciento veintitrés y los demás tienen doscientos veintisiete los demás como concepto por eso puede bloque y añade la ministra lo que tiene que hacer la oposición sino que tiene que

Voz 19 14:07 estar en la confianza de los ciudadanos para hacerlo posesión desde el Parlamento

Voz 0230 14:11 pero eso es una opinión no un hecho

Voz 19 14:14 los ciudadanos lo han depositado por eso por qué

Voz 0230 14:16 lamento reside la soberanía el presidente tiene que tener la confianza del Parlamento bueno da igual porque aquí en realidad nadie busca lógica nada sino que ahora se está jugando a un juego que consiste en decir no queremos elecciones

Voz 1220 14:28 pero si las hay será por culpa del otro

Voz 0230 14:32 mientras tanto en el centro hechos baño Rocío Monasterio de Vox de Madrid en razón a su oposición a las manifestaciones del orgullo de los homosexuales

Voz 23 14:43 creo que estas fiestas y esta forma de tratar a este colectivo lo contrario a lo que yo creo que tiene que ser el respeto a la persona

Voz 0230 14:52 bueno esta frase sería impecable si a continuación añadiera por lo tanto yo no voy a ir lo dice sí yo creo que esto no está con la dignidad de la persona por lo tanto pues yo no voy a Alemania pero sucede que añadí como yo no creo esto los demás no pueden ir

Voz 5 15:14 bueno

Voz 0230 15:15 que utiliza en la misma frase utiliza dos veces el verbo creer en la misma frase yo creo a lo que yo creo pues muy bien yo creo que el baloncesto es una tontería lo es por lo tanto que lo prohibido porque esto no es por lo tanto no voy al baloncesto oye por cierto

Voz 5 15:30 a no nos

Voz 1220 15:35 no no me lo creo no me lo que logre yo sé que está a punto de fichar pero no te lo crees por lo tanto no va ir al bar

Voz 0230 15:42 es por lo tanto bueno nació una exterior tiene una visión de las manifestaciones del Orgullo Gay ella ve homosexuales formando en la calle durante el día ante niños ya lo ven así lo describe

Voz 23 15:55 tenemos porque ver fiestas puede haber más fiestas no sólo del orgullo gay que se De Nigris

Voz 24 16:03 la dignidad de la persona que sexo

Voz 23 16:05 exhiban de forma poco decorosa así Sagan actos de explícitos sexuales en la calle horario diurno cuando una madre un padre puede salir con dos niños no tiene porqué del portal de su casa no tiene qué encontrarse con ese espectáculo

Voz 5 16:23 a no te digo el monasterio

Voz 0230 16:31 para todas estas noticias quedan hoy opacadas por la información que nos facilitará a continuación Ereaga usted es información deportiva el Móstoles club de fútbol de Tercera División abandera una idea la idea de que la tierra es plana

Voz 1509 16:46 Javier Poves exjugador del Sporting alejado de los terrenos de juego desde dos mil once ha creado el nuevo equipo de fútbol flat fútbol club del que es presidente se trata del antiguo Móstoles Balompié que ha cambiado de nombre de idea primer equipo de fútbol que tiene el propósito de difundir la idea de que la tierra es plana la noticia ha salido ya en diversos medios de comunicación como de Sadam Fox France Football pero anoche estuvo en el Larguero tuvo tiempo de hablar de Pedro Duque decir que quiere una charla con él porque dice mucha gente

Voz 5 17:13 las carreteras también nos dejó la sí

Voz 15 17:15 quién te pregunta cómo se curva el agua en el océano

Voz 25 17:19 con yo creo que al final es un pocos en el sentido común no el yo yo todavía estoy esperando que me demuestren como se curva el agua en el océano yo lo he visto nunca ver cómo el agua se curva no me lo saben responde a ninguna persona entonces empieza es una de las de una de las muchas de uno de los muchos motivos por los cuál

Voz 6 17:38 les llegas a pensar de que de que hay trampa todo esto claro

Voz 0230 17:42 oye el bueno es la animación del equipo cuando el equipo vaya bien cuando hay que tensar al equipo en Irlanda

Voz 26 17:52 claro nada

Voz 5 17:54 valores es de chocolate son discos

Voz 1220 17:59 esto tiene que ser mentira esto es para hacer esto es como lo de leído no

Voz 0470 18:02 el tiempo no esto no ha Ana

Voz 0230 18:06 va a ser como lo de Mirotic

Voz 5 18:15 Especialistas

Voz 7 18:16 varios al ruedo pues vamos a acabar la temporada

Voz 1610 18:18 tope Francino pues nada diez litros para irnos de vacaciones

Voz 5 18:21 ahora vamos a estrenar una sección

Voz 1610 18:24 es una sección muy sencillitas porque queremos que gente que ella conocido haya visto o haya interactuando con algún famoso para que nos cuente alguna intimidad alguna anécdota alguna cosita así humillante sobre el famoso mira aquí la sintonía va a ser ésta será encargó a mi sobrino llama

Voz 27 18:43 ya muy bonita eh

Voz 1610 18:52 bueno pues esta sección donde la gente que haya visto o conocido algún famoso tiene la oportunidad de soltarlo ya tenemos una llamada a hola buenas tardes

Voz 17 19:00 a la de nuevo la cultura aquí seis una sección así porque tenía unas ganas de contar lo que voy a contar aquí yo no estoy cotillear verdad cuál es

Voz 1610 19:09 nombre amiga Esther que Esther Stegen vale llamas desde Madrid entrar en Valladolid se ha ampliado verdad

Voz 17 19:20 pero allá vale Esther

Voz 1610 19:23 los algún famoso supo conocíamos si cuenta

Voz 17 19:26 que ha invitado a pasar la tarde en la Casa de primero nosotros nos Branson vale que yo escriba hay en la terraza mi ardiendo mojito bailando cayó hago una orgía la típico no Morente va a mi amigo Julito se puso a pinchar música Anguera

Voz 1610 19:42 si iba bastante bien la fiesta

Voz 17 19:44 pues el chiringuito que si la barbacoa que chorizo para rindieron llave así vamos a ver lo hizo en el timbre de la puerta el Tribunal de La Haya no es decir que dijo por favor que sacamos la mierda es muy educado no dijo que entendía que hiciésemos fiesta y eso que estamos en verano pero que por favor es Quito metiera Hannes textualmente

Voz 1610 20:17 claramente la muy tranquilamente

Voz 17 20:21 yo perdón estoy pero impartido un poquitín

Voz 1610 20:23 siento decírtelo escucha escucha

Voz 17 20:26 es que vive Kutxa que mi vecino Georgie Dann Georgie Dann John yo nuestro Georgie Dann

Voz 1610 20:33 la barba sí sí sí yo estuve nos gusta su música

Voz 17 20:40 me he quitado la música pasa Le invitamos a sentarse impidió Chateau Petrus de gente siete se encendió su pipa mujer fuma en pipa tipo más interesante no se empezó a hablar de las Tartessos de la sincronía entre la pose industrialización de cinegético aplicada poblaciones del PIB inferior a siete secas

Voz 1610 20:57 los Igor

Voz 17 21:01 es cierto lo que dice es si su vida debido a una barbacoa con todo

Voz 1610 21:10 va tapando bocas Georgie Dann no oye pues trasladó una imagen bien diferente

Voz 17 21:15 te deseables de la famosa oí no son como parece es verdad que me Wilco claro y el muy cabrón vaya como lo videoclips de la verraco

Voz 1610 21:24 pues eso sería si oye pues Esther muchísimas gracias por Cotino

Voz 17 21:29 no venga pagarés

Voz 28 21:33 por supuesto presupuesto supuesto si tenemos tiempo para otra llamada de verdad siga hola buenas tardes aquí estamos estamos en la iremos estamos en directo estoy más importante en el aire directo si tu nombre

Voz 1610 21:45 ya pues Pedro Ramazzotti Pedro remachó de ella sabiendo profundidad no sé que está pero no lo conozco a visitan y que produce este hombre

Voz 5 21:59 no

Voz 17 22:01 Ramos está asegurada es la griega en París Velandia Belloso no consta que Davis precioso bueno ya hasta oye

Voz 1610 22:09 qué famoso conoces tú además dice

Voz 17 22:12 se con lo que Sami jordana Cole cuando suya pero no queda de de Facebook el dueño de todo sí sí sí sí sí pero va y sus niños

Voz 1610 22:25 niños van con los suyos y que me cuenta

Voz 17 22:27 era un absoluto inútil con la tecnología estaba en el grupo de guasa de padre Texas una abuela calcula cuelga los vídeos grabados en vertical no no no no no no sabe el hincar el encanto no sigas John hincar el pago de la si debo hacerlo yo a ver un aura le cabe le hice una cuenta se habría Facebook Caroline Kaká suerte que esto yo yo el otro día el microondas gracia vos en fin que esta vez que nos engañen a también está en el cole las hija de Isaías Lafuente en el cole

Voz 1610 23:25 yo veo que es un cólico alumnos de grandes muy dispares rollo

Voz 17 23:28 de la posguerra Jaime digo es decir compartida y bueno pues ahí hasta el otro porque qué seis China China llegan con y yo la la desde aquí mi madre mía es sinvergüenza

Voz 1610 23:55 pese de Pedro muchísimas gracias por este Cotillo citan bien no tenemos tiempo para más

Voz 17 24:01 también vienen los niños Yábloko

Voz 1610 24:04 un abrazo de esto

Voz 5 24:07 promete morir este verano

Voz 0230 24:09 sí la Ventana con Carles Francino

Voz 0470 24:28 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio faltan veintidós minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias

Voz 0230 24:34 internarse un poquito en Youtube no

Voz 21 24:38 no hay bien verano

Voz 29 24:40 nada

Voz 0230 24:45 oye por cierto

Voz 0470 24:45 estaba una fuente con vosotros también a esta correcto

Voz 5 24:49 con esto también Pilar mira con él Mirotic en televisión

Voz 0470 24:57 hecho un ente desde la ventana de la tele con Mariola Cubells en que está sentaditos en el que se alude no pero pero si no importa nada porque llegó a las seis

Voz 5 25:08 te pagan aparte de las queremos

Voz 1661 25:11 el contrato de invitado que no es Isabel que firmamos ante sí

Voz 19 25:15 aunque tenga una broma bueno pues no la consulta

Voz 0470 25:19 siento viste lista coronas anoche obviando leitmotiv no te digo que no puso

Voz 5 25:23 vamos pienso hablábamos sí que no sé si a marcharme del país que es otra opción eh venga Pilar lío

Voz 15 25:37 bueno pues lo de telonera el desafío de buena fe pero no me he ganado las vacaciones buena semana el Orgullo Gay un evento que se celebra en muchísimos sitios en Madrid que si hay sitio no porque una ardilla puede recorrer ahora mismo Madrid central de coche en coche sin pisarla carbonizada por ejemplo a periodistas Sandra Verneda ella es bueno la famosa periodista de Tele cinco también es youtuber ya hecho un reportaje sobre cómo ve la gente de este evento multitudinario

Voz 30 26:05 yo lo respeto lo que pasa es que no acuda a la fiesta porque no me gustan las masificaciones

Voz 31 26:08 pero bueno me parece bien no me lo he planteado nunca pero lo que sí que ella saludó el orgullo hoy

Voz 30 26:14 la fiesta del Orgullo Gay está básicamente para ver si visibilizar a este colegio

Voz 31 26:19 vivo encuentro a un individuo con un tanda de cuero negro con unas botas altas por encima de las rodillas con un sujetador pintado con rotulador en el monje

Voz 30 26:28 no no incluso hay gente que va desnuda pero a mí que me parece genial

Voz 31 26:31 imanes ofensivo porque evidentemente admite era un señor disfrazado de monje

Voz 30 26:35 lo veo que es un día que la gente se evite absolutamente con monedas

Voz 2 26:39 cuando conversaba mujeres besándose

Voz 30 26:42 pues me cuesta sin ningún tipo de prejuicio prejuicios lo tiene la personas de los lo voy natural

Voz 15 26:47 bueno ese venía algo que no hay mucho que reivindicar quede claro yo no entiendo cómo hay gente que todavía no este no les Nuestra orgullo gay si es que hay carrozas que es el único vehículo que no contamina y el único bueno para desatascar el tráfico un reto youtuber siete días de comida real consiste en evitar la comida basura evitarlos otra procesados IR de esas hortalizas frutas no no es comida verde lo ha hecho en la youtuber Silvia Muñoz de Morales tiene medio millón de seguidores y ha puesto de moda quedaos con estos nombres la nueva sensación Calama Piccoli Roth

Voz 5 27:24 eh

Voz 15 27:26 Coli Ron explica en qué consiste en no no son ves amigos imaginario esmalte no por eso que siempre pero es algo vamos a escucharlas

Voz 1539 27:34 que los chicas lo que toca de comer coalición yo no soy nada fan de la coliflor os cuento la comida es Coeli que como arroz en tomate frito huevos a la plancha esto es como arroz a la cubana básicamente pues toca la base Tesco futuro alioli de aguacate yo ya ha probado a comer cada base tics que son como estar Betis de calabacín he probado crudos he probado salteados Ebro cocinados no hay manera no me gustan no me gusta la textura no me gusta el sí o no

Voz 15 28:06 pues chicas han sido quitarle los calabacín ha volado buenísimo bueno muy bueno enredada medias reto

Voz 2 28:13 me enviar los spaghetti

Voz 15 28:16 para no tomar hidratos pues cambias los fideos de calabacín y los cosas como si fueran espagueti ir con arroz el arroz y lo sustituya Sport coliflor eso muy bien es sabe igual nada que ver con mi madre me regaló las hijas pues Marta pandillas que dice es que tiene una plantilla la zapatilla o que vas al colegio y te explican pues está haciendo tu hija apología de las drogas pero bueno

Voz 5 28:43 entendido lo que cuenta

Voz 15 28:45 a partir de ayer ya comemos pan real qué significa esto Se acabó el mal etiquetado nos han estado tomando tomándonos por idiotas integrales lo explican nutricionista Carlos Ríos que el supermercado leyendo etiquetas está una hora leyendo etiquetas de panes y galletas

Voz 5 29:03 es un poco de panes que viene

Voz 32 29:05 en que son hechas a no y que tienden algas realmente es harina refinada un uno por ciento de alga es decir es la misma a mí

Voz 15 29:14 fíjate lo más caras mil turismos mierda

Voz 32 29:17 Amenábar se soberana Mier cada que pongan galletas de mantequilla esto también es una mierda Yvo de comida primer ingrediente jarabe de glucosa frutos es una puñetera Miera

Voz 5 29:32 atascado guapa

Voz 15 29:35 está muy trabaja es una hora pero bueno para resumir pues eso ver etiquetas que los incidentes reconozcan lo que es decir que no haya más de tres mágicamente resumiendo es lo que lo que dice sobre gastronomía hay otro reto muy kamikaze consiste en ir a un restaurante o pedir comida a domicilio impedir que te sirvan lo mismo que el cliente anterior

Voz 0230 29:56 sí

Voz 15 29:56 comer aciagas un ejemplo hacen es muy muy Primer Mundo también te digo

Voz 5 30:03 sí hombre

Voz 15 30:11 bueno parece hay tontería pero sí

Voz 30 30:13 Kutxa lo que al final casi comenzara del Este adrenalina

Voz 33 30:17 hola y quería hacer un pedido a domicilio tiene que querría vale haber es que es un reto de Youtube entonces te voy a pedir el último pedido que tan hecho quiero lo mismo que lo tomo vivido es posible

Voz 34 30:32 cinco males

Voz 35 30:36 el marisco media yo no yo ya mediana también con

Voz 1610 30:41 bueno vale vale vale bueno

Voz 34 30:48 gracias gracias adiós adiós adiós

Voz 15 30:55 Pérez Roque ha sumado bien porque es alérgica la piña dice me llega Mágina Ted tu vida en cualquier momento pudieran irrumpir en tu casa alguien con una pizza con Pino

Voz 5 31:04 yo no lo dijo claro Dani García ni hablar yo perdonar no puedo hablarlo el reto sería hacer esto no sexo ir a comprar y probar lo último probarlo con el último perdona perdona

Voz 15 31:34 por último oferta para el verano el canal jaque Mc en mates en principio suena bajón suena resolver problemas en matemáticas pero también te cuenta curiosidades hebreas matemáticas por fin los de Letras tenemos una oportunidad en este canal

Voz 36 31:49 en esta nueva sección vamos a tratar de curiosidad de anécdota historia y cosas de las matemáticas que a lo mejor no te han contado que te interesa la palabra cateto proviene del latín paté tus o de catetos que significa pagar o hacer caer así

Voz 0230 32:03 por ejemplo en una plomada la cuerda

Voz 36 32:05 hay vertical hacia abajo perpendicular al suelo de ahí el significado geométrico de cateto algo vertical perpendicular a otra cosa hipotecado

Voz 5 32:15 esa

Voz 15 32:17 pues si iba a partir de ahora en vez de cateto es algo perpendicular vertical a otra movida mal la trampa siempre enseña muy bien

Voz 1220 32:32 venga vamos vamos a saludar rápidamente a nuestras dos concursantes que recuperamos sabes que la semana pasada bueno hace dos semanas que fue el que vine me acuerdo tampoco lo hicimos un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador hicimos un postres vale pues vayamos una semana atrás para recuperar nuestras dos grandes concursantes Virginia Yolanda

Voz 26 32:51 hola las dos qué tal hola hola

Voz 1220 32:55 vale que hoy ha inventado un juego vale vale entonces básicamente bueno este es un juego que luego es de mesa e está ideado para hacer un juego de mesa pero voy a traer la versión digamos radiofónica aquí buena idea

Voz 5 33:09 no es una

Voz 1610 33:11 puesto que es un tablero

Voz 1220 33:14 las preguntas son de de seis temas diferentes cada cada pregunte cada tema tiene un color y entonces tú vas moviendo te en el tablero y hay en sitios donde tú puedes conseguir unas fichas que las mentes así en una especie de que Sito y te vas y te vas llenando el que Sito entonces cuando llenas todo el que Sito Gal

Voz 5 33:32 no vale patentar eso lo voy a patentar bueno

Voz 1220 33:38 a hacer frente a la demanda por plagio hombre ETA al final los concursos todos tienen un poquito de un lado y otro poquito de creo tal bueno vamos a jugar vamos a jugar con esto Yolanda Virginia primera ronda una pregunta de cada tema luego hoy hemos haya a temas específicos empieza venga va a empezar Virginia con quién quieres que te ayude

Voz 5 34:00 mira Francino Francino Yolanda

Voz 26 34:06 Pilar mira

Voz 5 34:08 esto como decíamos vigente el Francisco pregunta te pierdo Francino Francino Carlos Francisco la primera pregunta es del perfil de sonido

Voz 1220 34:25 vale es es ese sonido de una crecida del Ebro con lo cual la pregunta es de España exactamente el vídeo se titula ahí va al Ebro y entonces es de Geografía Virginia FRA Francino qué provincia insular del Mediterráneo tiene un volcán de más de tres mil metros de altura qué provincia que isla no volcar olvidar si está en el Mediterráneo es una isla tiene un volcán de tres mil metros de altura Francino

Voz 0470 34:56 se repite el pum volcara casi ajo

Voz 1220 34:58 no hay un volcán allí que aclare qué pensaban externos España no no no no

Voz 5 35:04 a una Sicilia muy bien muy bien muy bien me pregunta cuñado ese entretenimiento puro cuál es la profesión cuál es la profesión de Tom Brady

Voz 1220 35:18 son en tanto Nabih al principio de la primera temporada una pista se casa con una de las hijas con Lady si Bill a si eh Virginia

Voz 26 35:30 Pilar lo

Voz 1220 35:31 no pero Pilar no juega como estamos estamos no juegan Virginia iraquí Francino dice Francisco has dicho

Voz 15 35:39 es que te a las seis preguntas primeros

Voz 1220 35:41 para Virginia Francino vale

Voz 1610 35:44 no se Virginia Virginia

Voz 1220 35:46 pero ya he dicho sí sí sí sí

Voz 5 35:50 pues así está difícil eh ahora volver ya no puede india que profesión chófer o no

Voz 0230 35:57 cómo va a comer

Voz 26 36:01 es correcto porque no

Voz 1220 36:04 te pregunta de lógicamente durante cuatro décadas la pintura la música es la escultura fuera fueron pruebas olímpicas verdadero falso Virginia la pintura durante cuatro décadas la pintura la música de la escultura fueron pruebas olímpicas verdadero o falso

Voz 26 36:26 no verdadero las quitaron en mil novecientos cincuenta y que error pregunta de

Voz 1220 36:33 esto es arte esto es literatura la aplicación de Georg geo localización de que museo te muestra el camino desde la Mona Lisa hasta la victoria de gracia

Voz 26 36:45 soy de luz correcto o pregunta de

Voz 5 36:50 la naturaleza muy bien

Voz 1220 36:53 como se llaman los servicios secretos españoles

Voz 26 36:58 como si bien tiene tres letras esas letras

Voz 19 37:02 la tía

Voz 26 37:04 la última pregunta de

Voz 38 37:10 de poco

Voz 5 37:11 por parte

Voz 1220 37:12 deportes y pasatiempos que jugar de baloncesto de Bilbao triunfó en el Real Madrid en la selección española durante más de una década

Voz 26 37:20 el Corbalán Iturriaga correcto

Voz 5 37:26 por ello ha dicho

Voz 1220 37:31 del de que todos vamos con Yolanda Yolanda estos

Voz 6 37:35 el tenis es un ser quiero decir que sea cierta seis ganase el set se saltas cinco empates de dar

Voz 5 37:41 ah vale Yolanda ha preparado Pilar pregunta Adele hay vale pero tenga gracia que cadena montañosa puede describirse como la columna vertebral de Italia al situarse a lo largo de todo su recorrido

Voz 26 37:55 lo hacen en un pueblo preguntada

Voz 17 38:01 bueno pueblo que tienes

Voz 1220 38:09 el tánica ha interpretado a dos reinas Isabel de Inglaterra la primera ya la segunda dos opciones Judy Dench o Helen Mirren

Voz 0230 38:16 a ver Mirren Helen Mirren o Judy Dench lo yo diría es decir es decir Pilar yo di

Voz 1220 38:26 joe tengo a las dos en negrita no lo sea la misma

Voz 15 38:29 ti te lo dejamos

Voz 5 38:31 no es que yo tengo la correcta en negrita y la otra en negrita pero ahora no sé porque entramos las dos y te vamos a dar como posible pregunta de a qué fabricantes de Mina

Voz 0230 38:46 mira atónito va a gustar a que fabricante de motocicletas de EEUU se negaron una amar

Voz 1220 38:51 acapara el sonido de su motor porque dijo

Voz 0230 38:54 en o le dijeron que sonaba como otros motores una marca mítica de motocicletas de Estados Unidos

Voz 5 39:02 lo vamos ver pregunta de arte literatura cuál es la palabra Sans

Voz 1220 39:10 grita que se usa en yoga como está está la sabe Andreu seguro que subsane yoga para definir la pose década hombre eh con la que suelen concluir las clases te voy a dar una pista mi acceso escoge una sábana

Voz 0230 39:25 Métele un asimilada

Voz 26 39:29 bueno bueno

Voz 5 39:31 claro coge la palabra sábana inventen mejora e Virginia

Voz 26 39:38 Virginia no pero bueno como estaba

Voz 0230 39:45 Zabala José Luis Sabas Ana

Voz 5 39:47 pero bueno te lo damos también venga pregunta has verdadero falso bueno la última qué hago este concurso

Voz 1220 40:02 el museo y las plantas de interior actúan como filtros de aire naturales para reducir la contaminación en interiores verdadero o falso bueno no

Voz 26 40:13 por el día de su banda sonora

Voz 5 40:17 bueno cuando todo a ser Dios nos quedamos con la primera parte de tu frase correcto y por último pero

Voz 38 40:25 la pregunta de deportes y pasatiempos

Voz 1220 40:29 qué jugador de baloncesto tiene el honor de ser el único que ha sido internacional en todas las categorías desde mini basket hasta la absoluta

Voz 26 40:38 has to tenía barba

Voz 39 40:42 estaba yo me gustan los bollos de mantequilla

Voz 26 40:47 bueno pues te has acertado todas

Voz 0230 40:49 hola Judy Dench hemos comprobado no sé

Voz 15 40:52 ah no queda en suspenso

Voz 5 40:54 que yo creo que Helen Mirren queda el Angela

Voz 0470 40:59 no es Judy dos veces dejemos

Voz 1220 41:02 Santos entrevistamos a a solucionarlo tenéis que elegir un tema de los seis que hay el que más os guste Virginia va Wert cinco preguntas para eso cual yo estoy muy nervioso y no me vale

Voz 5 41:15 has visto

Voz 26 41:18 María Arte Literatura Ciencias deporte mejor entretenimiento cuál crees que tú sabes más no lo sé

Voz 40 41:27 es un

Voz 1220 41:30 te pasa hay literatura arte literatura y tú eliges Yolanda

Voz 26 41:37 hola pues de póquer que también eh

Voz 5 41:41 así que también ha dicho que no hay más preguntas esperadas esa fijaros lista era era era Helen Mirren era Helen concejal empate vale perfecto pues venga empatamos con esto venga que sacaba tiempo ya

Voz 41 41:58 que gracias a Dios

Voz 5 42:00 la Historia

Voz 1220 42:03 porque si hubiese elegido de y pasatiempos todas las contestaciones eran yo

Voz 5 42:07 y lo bueno venga la Historia para Yolanda venga empezamos a cinco preguntas a mogollón Yolanda apelar Holanda no Yolanda similar sin Francino Pink vaya contra Yolanda al presidente del

Voz 1220 42:23 no español muerto en atentado en mil novecientos setenta y tres

Voz 26 42:27 Carrero Blanco Carrero Blanco correcto pregunta

Voz 1220 42:29 tapará Virginia de arte literatura que escritor francés además de libros de espadachines escribió un libro de cocina y un diccionario de alimentos de mil quince mil ciento cincuenta páginas Linate de lo último escritor francés del libro de espadachines desea escribir un libro de cocina dar Griñón

Voz 8 42:48 sí hombre lo único que hacía Val tú

Voz 5 42:53 Alejandro Dumas vamos con Yolanda que gana uno cero de que vocablo

Voz 1220 42:58 árabe proviene el nombre de Madrid

Voz 26 43:01 Madrid Marguerite bonito

Voz 0230 43:08 hay Dick Mai Mai paralice venía a Cain sentó a qué insecto

Voz 1220 43:15 tenía fobia declarada el gran Salvador Dalí dos opciones a las araña a Hacienda o a los salta montos a las arañas sólo saltamontes Virginia

Voz 5 43:30 no porque era muy raro es que esto es correcto correcto vamos uno uno una de historia pasada

Voz 1220 43:38 para ello Holanda en Que pequeño país europeo guardó parte de su fortuna la familia Pujol siempre supuestamente claro ofensiva presuntamente Andorra presuntamente no dos uno vamos con Virginia a quien golpea el Capitán América en la portada de su debut en diciembre de mil novecientos a atención al año en mil novecientos cuarenta que fue un año antes de lo que se lio en Harbour con qué a quién crees que en mil novecientos cuarenta golpeaba quién correcto vendió de copias Bolt dos dos cuarta pregunta penúltima para Yolanda que Rey español invadió Roma y el Vaticano a Felipe II o Carlos prime cuidado con esto a ver Concostrina Felipe II Carlos I

Voz 26 44:30 no

Voz 42 44:31 sí sí representando a Kiko

Voz 5 44:33 es que no no no no fue

Voz 42 44:36 es una oportunidad para Virgina

Voz 1220 44:38 a qué películas de Disney está inspirada en un cuento de hadas de Hans Christian Anderson la reina de las nieves otro

Voz 26 44:47 no podemos las Nieves

Voz 5 44:49 es Hawst ausente empate empate lo dejaba siempre empatamos a la semana que viene si empatamos corto

Voz 0470 45:02 la semana que viene cinco colores pero mañana mañana todo por la radio y el resto de la Ventana en el Palau Robert de Barcelona Toni Martínez Especialistas secundarios en Jackie

Voz 5 45:13 a Blanco Javier Coronas envasar jamón me quedo me pongo aquí