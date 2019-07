Flash deportes SER de las 18:30 (02/07/2019)

Voz 0419

00:00

Pablo Sarabia se marcha Alpes el campeón de la Liga francesa afecta Sarabia para cinco temporadas una ganga de mercado para el club parisino después de la gran temporada que ha firmado el centrocampista en el Sevilla seguimos con el mercado de verano hay movimientos en los diferentes equipos en el Real Madrid Mateo Kovacic deja el club blanco y ficha por el Chelsea aunque no es el único movimiento porque también están pendientes de que se haga oficial la salida de otros jugadores como Reggie Love o Borja Mayoral y demás también de la decisión sobre el futuro de Dani Ceballos por su parte en el Atlético de Madrid continúan con las negociaciones para ultimar los fichajes de yo Félix y Héctor Herrera aunque también hay salidas como la de Jenson Martins que deja el club ficha por el Mónaco mientras el Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid llegan a un acuerdo para continuar con la cesión del estadio al equipo rayista durante los próximos veinte años en el Getafe también hay sorpresa que Mejuto González el ex árbitro internacional llega al equipo azulón como nuevo delegado para hoy tenemos cita con el mundial femenino partido de semifinales entre Inglaterra y Estados Unidos a las nueve de la noche y recordamos en la Copa América mañana dan comienzo las semifinales dónde viviremos el primer cruce entre Brasil y Argentina Illa para el miércoles tenemos el partido entre Chile y Perú el mundo de baloncesto pendientes del futuro de Niko Mirotic el jugador que la temporada pasada militaba en el Milwaukee Bucks pude recalar este año en el Barça Lassa y abandonar la NBA en tenis ha comenzado Wimbledon para Rafa Nadal el español está jugando en estos momentos ante el japonés su hijita esto es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com la aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER