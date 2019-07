"Que mi hija me revelara que es trans me ha hecho mejor persona. Me alegra en el fondo que nos haya pasado"

Voz 2 00:00 sí

Voz 3 00:13 como no ha gustado al rosa como nos gustaba jugar con muñecas como no es especialmente femenina pues no te digo porque en vez de principio sobre todo que te pasa madre cuarto te dicen te asusta porque él primero porque no conoce y segundo porque tienes miedo al futuro de tu hija que pasa del mundo laboral

Voz 0887 00:37 Patricia habla de su hija Silvia

Voz 3 00:39 iletrados pasa con todos esos esos miedos pues oye que bloquean porque tú como madre lo que quieres que tus hijos al que hacen una estabilidad sean felices

Voz 0887 00:49 Silvia ahora tiene veinticuatro años hace tres le confesó que pese a su DNI ella se sentía una mujer

Voz 3 00:55 de repente me lo soltó de que adquirido para empezar a mamar me ir porque ella era misión que ha sido una mujer llena desde ahí te quedas un poco usa tu primera reacción es decir nada yo no te vea tiende a tener un estereotipo aunque no te lo creas en el fondo cuando te enfrentas a esta realidad la cantidad de prejuicios y estereotipos que tienes

Voz 0887 01:23 unos estereotipos los de las personas transexuales que sean y dos fumando pero no siempre fue así

Voz 3 01:28 te encuentras perdido y hará que a y cómo voy al médico oí dos de consigo las cosas que el mundo burocrático y sanitario es un mundo si no tienes alguien que te ayuda a a ir viendo los pasos que tienes piedad ir y luego también nos permitió ir hablando y encontrando unos y aceptando los fundamental

Voz 0887 01:52 la labor de las asociaciones conocer a gente que había pasado por ese mismo camino

Voz 3 01:57 hay un momento que lo pasamos mal cuando sobre todos los dos años que tienes que estar con el tratamiento que estás haciendo todo el tránsito en todos los lados sigue siendo con tu documentación antigua en todos los las tienes que esto los días levantando te diciendo sí vale ya sé que aquí con este nombre pero soy yo

Voz 0887 02:15 Silvia tardó más en saber cuál era su identidad otros lo saben antes pero en esto como en todo no hay un patrón definido

Voz 3 02:22 hay gente que lo tiene clarísimo desde el principio gente con el caso de mi hija que es simplemente pues se nota que no se identifican no se encuentra a gusto pero va buscando porque lo que es una realidad desconocida como no lo conocen pues plantear

Voz 0887 02:39 superados los primeros miedos el núcleo familiar camina unido en esta lucha

Voz 3 02:43 como familia ahora hemos evolucionado hacia digamos en tener un papel más activo para luchar por que se abra el conocimiento porque cambien las leyes que ahora al final es muy duro que tu hija tenga tener un diagnóstico psiquiátrico para permitirle cambiar incluso los más mayores

Voz 0887 03:02 han cambiado el chip ahora

Voz 3 03:05 es que tenía miedo a mi madre tiene ochenta años la Costa Daurada mismo de Alá trata de normalmente de Silvia Hay lo tiene bastante asumido

Voz 0887 03:15 tan asumida está en la situación que Patricia reflexiona

Voz 3 03:18 me he abierto a nuevas realidades cuando piensas más amenas que tienes tu vida organizada Iker ermita Hay que de repente vienen cosas que te cambian la vida me alegro en el fondo de que no haya pasado cría que nos ha hecho mejores personas

Voz 0887 03:36 la mayor preocupación de Patricia ahora que su hija consiga un buen trabajo en definitiva las mismas que las de cualquier otro padre

