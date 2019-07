"Vivimos un estado de turbotemporalidad, todo va acelerado en el siglo XXI"

Voz 1 00:00 si buscas encontrarás

Voz 0313 00:42 la vida te puede proporcionar un montón de sorpresas ya a través de caminos muy diferentes puede ser a partir de la música de una canción puede ser una película paisaje una persona o un libro un libro por ejemplo hace unos días cayó en nuestras manos un libro El arte de pensar editado por Berenice y resulta que nos enganchó desde la primera página con tres expresiones primera que no se iba a decir que en pleno siglo XXI la felicidad se convertiría en un instrumento de tortura segunda nos han condenado a ser felices por obligación y tercera para mí la mejor los han convertido en drogodependientes emocionales alguien que arranca así un escrito tenía que asomarse si O'Shea a La Ventana de la filosofía José Carlos Rubio buenas tardes hola buenas tardes Carlos de Carlos es doctor en Filosofía ir reivindica del pensamiento crítico están los estudios de de Radio Córdoba y lo primero que pide ayuda para la definición que es o que suponemos que es exactamente un un drogodependiente emocional que dicho así suena

Voz 3 01:43 como muy bueno la palabra igual es muy potente pero a fin de cuentas creo que cuando se les entiende no el concepto drogodependiente emocional la persona caído a siendo una trayectoria vital tomando decisiones exclusivamente en función y al principio parece que casi ciento no en función de la del consumo de emociones consumo fácil accesible que aparentemente son inocua y que provoca dosis de felicidad instantánea hay rápida pero que a medida que va entrando en esa dinámica se eleva generando una dependencia hasta el extremo de llegar a drogodependencias la dosis que se va tomando le provoca que entre dos y dos Si el tiempo que pasa les genera una un síndrome de tenencia muy fuerte que en el siglo XXI yo creo que el síndrome abstinencia muy fuerte entre dos y dosis tiene mucho acaba con la interacción la hiperactividad es decir el drogodependiente emocional es aquel que poco a poco se va generando una hiperactividad en busca de la siguiente dos emocionar hasta el extremo de que hace que su vida entren en una espiral de drogodependencia incoó

Voz 0313 02:47 pero al hábil José a esto tiene que ver con una instantáneo con lo con lo fácil no sé si con lo postizo también bueno lo postizo lo Il

Voz 3 02:55 tanto pero sí con la instantánea y lo fácil es decir la sociedad contemporánea está desarrollando una serie de sinergia muy muy apetecible para el público en general que tiene mucho que ver con la temporalidad con la que se mueve todo

Voz 0313 03:08 el grupo temporalidad me gusta ese concepto de Guillermo

Voz 3 03:11 cómo funciona todo en el siglo XXI todo va rápida es cierto no pero decía no hace mucho coche en de su ensayo que ya no es tanto que todo vaya rápido sino que también además está teniendo en cuenta la aceleración es decir se pretende que sea adquiera las cosa con el máximo nivel de aceleración posible no y esto está provocando que la felicidad que se tiene que construir para este modelo debida contemporáneo pase a un modelo de felicidad accesible y de fácil consumo no sino no llegaremos nunca a entrar en el modelo de consumidora emocional yo de vez en cuando hago la broma

Voz 0313 03:43 que estamos enfermos deprisa que que he dicho en la SER no queda muy bien pero que vamos que pero que define un poquito y el retrato de nuestro tiempo no corre corre corre a Ben de compra a venga

Voz 3 03:55 tras el enfermo de una expresión bonita yo te añadiría que la consecuencia de esa enfermedad de la prisa tiene mucho que ver con con una sociedad intelectualmente anestesiada es decir es que el el intelecto lo tienes que dejar a un lado porque como decía antes la acción al final se convierte en una especie de hilo vital que va tomando la dirección y las riendas de tu vida de modo que bueno la reflexión decía Victoria Camps en uno de sus libros Elogio de la duda no decía que la duda ya no tienen no no está de moda porque requiere tiempo requiere distancia y claro no tenemos ni tiempo ni tampoco no apetece coger distancia de lo cercano porque empezamos nos no identificados con la que está a nuestro alrededor y al final pues te causa un modelo de Felicia muy distinto al que estábamos acostumbrados

Voz 0313 04:38 el libro el arte de pensar aporta reflexiones que hayan parece muy sugerentes y hablas por ejemplo mira hoy estamos a las cuatro tratábamos el tema de la gordo fobia eh de las dificultades que tienen las personas con sobrepeso o obesas directamente pero en fin con con la gordo fobia tú dices que cuidamos el cuerpo que lo hacemos lo intentamos la salud pero no solamente es decir hacemos deporte hacemos ejercicio y nos hacemos chequeos intentamos quitarnos kilos pero lo de eliminar ideas deseos hoy inquietudes poco saludables eso no lo tenemos muy interiorizado de momento

Voz 3 05:07 sí sí yo creo que la asignatura pendiente más importante del siglo XXI yo lo llamo higiene mental preventiva

Voz 0313 05:13 yo eso cómo se enseña José Carlos pues esto es una tarea

Voz 3 05:16 que lleva años y años de manera sistemática desde hacer posible lo antes posible pero también se puede acoger más adelante si nosotros hemos trabajado por ejemplo el análisis crítico durante un año continuo con niños de año con persona de veintiocho es decir con gente pos universitaria después de un año haciendo ejercicios semanales lo vas consiguiendo pero claro esa higiene mental preventiva que yo digo tendría que entrar en los colegios tendría que entrar en los colegio a la hora de analizar de analizar ya había hablado el tema este a las cuatro de la tarde el tema de la imagen claro es decir la imagen estamos en una sociedad de la pantalla que estamos rodeados de imágenes mucho más potentes que hace treinta años porque además no acompañen en el bolsillo en el smartphone a nadie le está enseñando a nuestros jóvenes ni tampoco la de adulto a cómo educar la mirada para este nuevo modelo de imagen que está en un nuevo formato y esto está generando que la circunstancia virtual que se está creando la entidad social es decir todo el mundo está consumiendo imágenes virtuales no son reales detrás de una pantalla vale es esa circunstancia virtuales están generando identidades virtuales que hasta ahí no habría problemas si tuviésemos claro en el análisis crítico que hay una separación entre la realidad virtual el problema que sino lo tienes claro lo virtual secuela en tu vida y donde empieza el daño

Voz 0313 06:30 eso tienes que saber porque es doctor en Filosofía I procede Instituto lo que ve es cada día lo que tocas lo que lo que olfatear

Voz 4 06:37 sí sí y además que

Voz 3 06:39 cuesta mucho trabajo luchar contra contra este modelo de seducción instantáneo Itaú goloso en cuesta mucho trabajo con los jóvenes del Instituto y luego también con los de la facultad yo tengo la suerte de que abarcó un campo de edad que empieza con los trece catorce han en el instituto y acaba con la universidad con logrado y entonces ahí estoy viviendo una

Voz 0313 06:57 hace critica sí sí yo estoy viendo una evolución

Voz 3 07:00 lo último diez años de cómo se están imponiendo a son modelos virtuales por encima de los modelos real es decir por primera vez en la historia de la humanidad existe la posibilidad de que nuestros jóvenes se genere una circunstancia virtual hasta ahora las circunstancias a las que te tocaban decía Ortegas eh yo soy yo mis circunstancias sino la salvó no me salvó a mí eso significaba la circunstancia el sitio en el que nace en la económica de tu padre no la elegía Sete imponía te iba configurando como persona pero ahora entra el nuevo elemento de la virtualización de de la rave entra el elemento con el del avatar ellos su pueden construir sus propias circunstancias virtuales con un avatar claro eso es una satisfacción enorme de poder controlar qué perfil vas a dar de cara a la galería sino trabajamos desde pequeños al final cuando desconectan de esa pantalla se miran al espejo descubren que que el yo virtual que han fabricado que va tanto Like les la yendo bien no tiene nada que ver con el que se mira el empleo empieza a limar estima

Voz 0313 07:59 muy muy complicado mira vamos a incorporar Pepe Rubio a la conversación porque él tiene una tiene una teoría muy interesante la vida siempre ha sido siempre es tener experiencia no pero como esta expresión la frases ha puesto tan de moda acaba agotando no sobretodo si se asocia continuamente como con la única forma de ser feliz va va a hacernos TP Un pequeño muestrario para entenderlo seguro que muchos identifican y luego lo comentamos va

Voz 5 08:22 si la vida fuese como una cocina no hace tanto que era un con

Voz 6 08:26 el nuevo aprendizaje Gwen matiza

Voz 5 08:29 el hombre freír con aceite

Voz 6 08:31 caliente un buen regado pues echado caramelizada

Voz 7 08:36 cocer a fuego lento o rápido

Voz 6 08:38 pido ahora actuó desface repetitiva

Voz 7 08:41 por el programa

Voz 8 08:43 qué rico que Patxi la tortilla no existe de esas lentejas estupendas no es la Munitis lo puede hacer cualquiera

Voz 6 08:54 en la nueva vida termo Mick no están tantas tareas hechas que necesitamos hacer cosas continuamente para no aburrir nos la expresión de moda

Voz 9 09:03 es de experiencia

Voz 6 09:06 yo no queremos nadar en mar abierto sino hacerlo rodeado de

Voz 9 09:11 tiburones qué es eso es Abidal al Renedo

Voz 10 09:16 hay que experimentar sube una pared practica deportes de riesgo Durme en la cabaña de un árbol y al día siguiente del Ram sin olvidar la Go Pro clase

Voz 6 09:27 experiencias experiencias No corras no sea ya un simple runner convierte en un Ironman miles de kilómetros

Voz 11 09:35 documentados suspira

Voz 12 09:38 entonces corazones

Voz 13 09:41 sí para desconectar una sesión de yoga la idea si el río es tu mente los troncos pensamiento aunque es el móvil en el bolsillo por si te llega un guasa

Voz 14 09:54 no hace tanto leíamos veíamos series íbamos al cine viajábamos compraran los pero ahora también queremos vivir la experiencia de libro

Voz 6 10:05 con el Quijote bajo el brazo los metemos en los fogones de la casa vieja uno de los restaurante cervantino que una película o una serie

Voz 15 10:12 hay una ciudadanía cinematográfica en el mundo sin duda de ello

Voz 6 10:15 de un viaje lo importante es demostrar que hemos estado allí hizo

Voz 11 10:20 tal cosa

Voz 6 10:22 sí y subirlo a redes aunque la experiencia haya sido un desastre

Voz 16 10:26 decía un amigo que estaba subiendo unas fotos increíbles Na para al viaje que ha hecho no es otra cosa es que envidia me da que no te puedes imaginar lo desgraciados que es muy bien este viaje derecho cortamos a la semana

Voz 6 10:39 hasta de una simple compra queremos

Voz 17 10:42 más es la que mejor expediente da al cliente

Voz 6 10:45 pues es la experiencia es tendencia dos palabras de moda

Voz 4 10:54 quién habla

Voz 6 10:55 es el psicólogo Toñi lo vi investigador de la Universidad de córner de Nueva York es mejor vivir experiencias que tener cosas dice este gurú de los nuevos modelos de felicidad si es que la felicidad puede ser un modelo o traje que quede bien a todos pero es lo que tienen los gurús que son expertos pero con efecto flautista de Hamelín incorporado que somos como niños hemos confundido felicidad con ser insaciables

Voz 18 11:24 lo hacemos está papá

Voz 6 11:30 si sino le das al niño lo que quiere es lo que tiene

Voz 20 11:41 hola rabieta que tiene que

Voz 0313 12:25 dime que sería como la petición del infinito no entonces José Carlos que es lo mismo ser feliz que sentir feliz o no o no exactamente bueno exactamente yo creo que no sentirse feliz es un tema su objetivo si me apuras es individual tiene mucho que ver tan

Voz 3 12:42 sí en con la capacidad que tiene de darte cuenta

Voz 0313 12:45 esta creo que era Spinoza el que lo decía que hay una mejoría anti es decir que ha notado que ha habido un proceso de mejoría ante Céline pero ser feliz una globalización de ser con los demás es decir cuando tú eres feliz porque los que están a tu alrededor también están bien esa es la parte que yo creo que jamás olvidando de la ecuación la parte importante solo otro ahí hay una falta de educación entorno a las circunstancias reales no solamente tuya sino también a las circunstancias y al contexto en el que se encuentran y esa perspectiva hacia los que están mercado nosotros está perdiendo en el proceso de felicidad de modo que se está híper individualizado toda todo constructor feliz no entorno a la persona así sin empatía es más complicados de Hortaleza o imposible directamente si me apuras te diré una empatía muy racional lote habla de la emocional porque quizás sea más sencilla de tener no el que tu Pazos vi el otro entran en contacto sino el hecho de que con prendas que lo que está pasando la otra persona porque piensa como piensa eficaces

Voz 3 13:43 en ejercicio de salir de tu de tu propia egolatría intentará entender al que está a tu alrededor eso no tiene porqué significar que lo acepta con sus planteamientos pero sí que va entiende así que sepas por dónde proviene y esa pan

Voz 0313 13:58 yo creo que eso es una revelación para mucha gente lo que acabas de decir que no existe la felicidad sin tener en cuenta a los otros

Voz 3 14:05 bueno es que yo entiendo que hago como decíamos antes que el ser feliz implica a los otros es decir es un concepto de entidad global no es un concepto identidad individual a pesar de que la verdad que en el siglo XXI se está poniendo muy de moda la auto ayuda auto la palabra auto es la clave

Voz 0313 14:24 hoy el Atrévete a pensar de Kant sería ese atrevimiento esa valentía sería no sé si la clave pero sería el la rampa hacia la verde de la felicidad si para mí a uno de la acepto más definitoria

Voz 3 14:35 en el análisis crítico de la felicidad can te coge por la pechera te zarandea y te dice es sal de tu minoría de edad intelectual Isabel de tu minoría de edad intelectual de apoyo tener veinticinco ochenta año hay personas que toda su vida la pasan dentro de esa minoría de edad intelectual haciendo lo que le han dicho que había que hacer constantemente y al final pues te das cuenta de que si no toma esas riendas de tu vida tu concepto de felicidad puede ser muy infantil o lo que es peor externo es decir viene puesto algo impuesto por situaciones externas di yo esa felicidad infantil a la que muchas veces intento combatir a las clases cuando estoy cara a cara o bien con los jóvenes bien con los adolescente diciéndole que bueno que la felicidad infantil desde el exterior parece muy a decirle un niño con cinco años lo pasamos muy bien y el resto del día sea cuesta en una cara de felicidad a esta jugando comiendo lo que les gusta con lo abuelo desde fuera parece que una niños feliz no pero al niño es es el olvida la felicidad tan rápido como que su mejor amigo el quite la pelota diga que los juega y lo convierte en su peor enemigo en dos segundo era una felicidad infantil porque no lleva reflexión y análisis aquí hay una frase muy bonita creo que de de Kierkegaard que decía la vida cobra sentido cuando uno mira hacia detrás pero se tiene que vivir hacia delante bueno pues ese mirar hacia detrás cuando le das el sentido a la vida que vas qué vas fabricando no con de manera consciente y luego prefabricado la vida hacia adelante también como proyecto pero el niño no lo hace el niño vive el instante

Voz 0313 16:01 crees que es el virus de la falta de esperanza que el libro lleva el nombre de Amancio Ortega cuenta de merece mucho la pena

Voz 3 16:07 el velo de la falsa esperanza el virus que está inoculando en la sociedad contemporánea entorno al cual te dicen que todos podemos ser un Amancio Ortega no permite seguir pero claro te cogen la excepción como Steve Jobs Amancio Ortega y te lo presentan como algo

Voz 4 16:22 sí incluso si se hace un análisis

Voz 3 16:25 estético de pues yo qué sé de Steve Jobs que Albert no el de Facebook ves que hay una relajación de la simbología estética en la sociedad contemporánea es decir que los vaqueros que lleva la camiseta que lleva el reloj que lleva son lo mismo que los tú

Voz 0313 16:37 los tuyos es lo que claro la diferenciación

Voz 3 16:40 la entidad de estatus social intelectual etc etc apenas la perciba es en la imagen como estamos en un mundo de imágenes donde no hemos no estamos educando en el arte de mirar a la gente pues al final sin darte cuenta Se va colando el virus de la falsa esperanza de que si te a fuerza mucho porque ademán el sistema ha sido muy inteligente ya eliminado de la ecuación el factor suerte ya puesto el peso específico en el factor voluntad decía tu voluntad tú eres el responsable de tu vida en exclusiva y claro si yo pongo ese peso específico en una persona diciéndole tú el responsable de tu vida a través de tu voluntad en exclusiva podemos engañar a la persona hasta los ochenta año haciéndola que se revienta a trabajar para conseguir un sueño que es casi imposible porque claro no te cuentan nunca a todos los que se han quedado por el camino sólo te cuentan el el la excepción que se convierte en norma sin

Voz 0313 17:28 adaptamos cuenta hay hay una una reflexión en tu libro que me parece muy clarificadora que es la diferencia entre la felicidad de césped y la felicidad de árbol así me parece clarificadora totalmente si lo explicas bueno es un

Voz 3 17:42 una metáfora que que invente para para darnos cuenta de cómo está el mundo contemporáneo a la hora de educar en la felicidad no es un elemento muy agradecido para plantar para disfrutar es decir incluso más barato puedas comprar muchas semillas remover un poquito la tierra apenas requiere esfuerzo lo Esparza lo riega durante un mes si tienes tienes muy aparente sí porque además necesita de mucho ese equilibrio tiene un color muy bonito y es como si no yo no le quito mérito al césped pereza Pep tiene grandes problemas por ejemplo lo vas a tener que regar toda tu vida ya decir no vas a poder despistar tema más de veinte días porque se puede quemar Oscar etc etcétera luego tiene unas raíces muy superficiales con lo que se arranca con mucha facilidad y cuando yo le digo a la gente tenemos que empezar a plantar árboles significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo a largo plazo y a largo plazo el árbol cuesta más dinero tienes que acabar para plantarlo vas a los primero años regalo casi a diario igual que con lo que la gente no lo deben ventaja dice bueno vamos a ver si puedo disfrutar al mes y medio si además me tiene esclavizar regando les y encima de todo componer una guía para que el tronco será le pero claro a medida que el el el tronco va crecen va creciendo el tronco ensancha ya te puedes olvidar poquito a poco de regalo y cuando el el árbol tiene diez años te viene una hecatombe parten Rambita pero el tronco sigue estando incluso cuando tiene treinta años de poder sentar debajo a disfrutar