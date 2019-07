Santiago Segura: “Yo tuve la gran suerte de que mi madre me decía que era un ser maravilloso"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:36 esta tarde en La Ventana hablamos de de gordo fobia estamos con Magdalena Pinheiro que acaba de publicar diez delitos contra la gordo estamos con Jesús Ruiz Mantilla que publicado hace años gordo y estamos conociendo un montón de historias oyentes de La Ventana a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta hasta gordo fobia pero el culpable o responsable de todo esto lo hemos dicho al comenzar el programa es Santiago Segura que colgado en Instagram una fotografía con un texto diciendo catorce años entrando en la adolescencia gordo con gafas toreando el bullying como mejor podía hayáis Santiago Segura buenas tardes

Voz 5 01:08 qué tal buenas tardes la caldeado pollito no sea irresponsable que le

Voz 6 01:19 el que ha tenido un éxito

Voz 5 01:22 me me Instagram ha gustado mucho la foto es una foto que tenía especial el tirria por crisis de alguna forma me recordaba esos momentos no está con catorce años ese gordo infla desde Gafotas de te te coja para jugar al fútbol pero eso hiere especialmente no pero al final todo pasa realmente no es importante lo que le diría a todos los que pasen por ese mismo trance en estos momentos que que bueno que que todo tiene menos importancia de la que uno le da en ese momento

Voz 0313 01:53 fíjate que no y todo pasa

Voz 5 01:55 el tu caso Santiago después de cinco torrentes otras si quiere decir que es que lo la obesidad es una cosa que que quitando pues que sea un tema de salud claro no sé o sea que el aspecto físico siempre hablamos de lo mismo no que es una sociedad que te te obliga mucho a y ha pues eso no que tengas una imagen no no hay más gente que se como la de los demás y bueno pues que no todos somos no no saben hecho iguales ya pues pues no puede hombre dimos igual ni todos tenemos los más las de los demás

Voz 7 02:27 este no existe es que todos somos distintos y todos tenemos cuerpo bueno todos nuestros defectos y no si hay ya que encontrar incluso cánones de belleza bien bonitos dentro de de la gordura que money

Voz 8 02:41 la Bellucci Mónica Bellucci ahí está la bellísima

Voz 9 02:44 oye Santiago Santiago quería preguntarte eh

Voz 5 02:47 la me

Voz 9 02:48 no hubo gente que te hirió en esa época ha habido gente que te ha pedido perdón después

Voz 5 02:53 no me llamó nadie te pide perdón nadie piensa que te cada uno tiene sus problemas sea esa gente a lo mejor ahora está delinquiendo en la cartera de Hacienda está empezando tanto que han imputado al que no ha hecho más difícil Abidal que no sea realmente

Voz 6 03:07 yo creo que que

Voz 5 03:09 de pedir perdón que pedir perdón a ti mismo por haber por haber sufrido tanto no he sido más espabilado y haber dicho mi a todo esto que me diga pues sale impermeable a toda esta gentuza no usted cualquier idiota pero me pasa hoy en día no que hay gente que no que no que no te merece la pena cosa que te que te dañan pero porque me extraño esta persona que tampoco importante para mí piensa que tenemos es que como que situarnos intentar intentar darle a todo su justa medida no relativizar lo

Voz 0313 03:41 quería preguntarle a Magdalena a propósito de estas palabras Santiago Segura alguien en esos treinta años escribes al comienzo del libro de dolor y de rabia alguien te hizo una reflexión de este tipo decir oye que nos tan importante esto Magdalena hola al alguien alguien te hizo una reflexión de este tipo

Voz 10 04:00 eh sobre que no están importante bueno sí lo que pasa es que soy perdón González asegura pero discrepo un poco creo que sí que hay determinados momentos de nuestra vida incluso del momento que te visionó supongo que siendo Santiago Segura es más fácil pasar la gente Pedro de que teníamos unas vidas un poco más cotidianas de normalidad es difícil enfrentarse todos los días no ha a determinadas situaciones en las que está siendo hay criminal sobre todo por ejemplo la hora de buscar un trabajo no es decir que que la discriminación está en todas partes respecto

Voz 5 04:32 Magdalena te vas y te digo que leí una cosa que me aterrorizó hace quince años así que era que que hasta para un para un trabajo como pues camarero o de hostelería te pasa era mucho más difícil Calvo sea ese tipo de cosas suceden

Voz 1855 04:52 es que mi muchas necesidades de las hablando

Voz 11 04:55 yo me he enterado ha

Voz 5 04:58 la sociedad por supuesto tú no puedes pasarle la sociedad rusa cuando la sociedad entera te discrimina yo te digo añadido concreto que son

Voz 1855 05:07 pero es verdad que a individuos son los que forman al Valencia Haditha pervertida parece estoy de acuerdo con quién

Voz 10 05:16 claro eso te acuerdo con que hay determinadas circunstancias en las que hay que aprender a pasar no agarrar fuerza sobre todo de este de apoyos no de los entornos más cercanos y más queridos y tirar para adelante no pero que también hay que señalar que hay una sociedad entera que no se está discriminando se está tirando odio no y esto también hay que señalar que son importantísimo

Voz 5 05:35 abre por por supuesto por supuesto

Voz 7 05:37 el Ministerio de calidad cuando dices es mía obesidad parecía un nombre estado oficial lo sabe y nadie sabes el el problema o el cuidado eh que hay que tener con las palabras que suelen hacer daño no hasta dónde hasta dónde pueden llegar no pero entonces Sultan epidemia dices madre mía

Voz 10 06:03 no merecen acaba de la obesidad como alguien me ha comido

Voz 8 06:07 el Santiago cuando cuando tenía quince años no era Santiago Segura ahí dice es que todo pasa pero te sirvió esa foto esa situación de estímulo para tu carrera para reivindicar T

Voz 5 06:16 no lo esa foto siempre ha tenido como escondida porque me salía como una especie de de sin quererlo yo dentro pensaba gordito pringado no me gustaba lo sea digo pero luego ético pero no sé yo sí yo me quería mucho a mí mismo sillón me tenía mucho aprecio eran los de manos que me hacían ver como que estaba mal que tenía que era bajito pero lo que se ha ido pero vamos a vivir yo lo que ha dicho Maradona ha dicho en aclame es cierto en seres queridos gente que te aprecia de verdad soy yo tuve la gran suerte que mi madre decía que era un ser maravilloso yo como quería mucho a mi madre y le hacía mucho caso dijo que no tenía madre la razón pero si no tienes alguien acierte hubiera quedado decididos a es es importante creo

Voz 0313 07:07 fíjate fíjate historias mira Julio guerra que llevan ratito ahí

Voz 10 07:09 que están llegando un montó historias como la de Joana que los dice que nadie que no lo haya

Voz 12 07:15 ha vivido sabe lo que es el suplicio de vivir con obesidad dice llevo nueve años en una talla cuarenta pero yo sigo con los mismos complejos si con las tareas mentales de cuando pesaba ciento veinte Carol que nos dice durante casi toda mi vida me han machacado con el tema alguna secuela me ha quedado pero ahora con cincuenta años ya me planteo qué a quién no le guste que no mire punto hay historias que son más dura las parecida al primer caso al de María nos dice curvita y que al principio estaba gorda la insultaban en clase la gente le rechazaba no le dejaban salir con ella de fiesta cuando adelgazó toda esta gente la empezó a aceptar dice que ya entonces les rechazó a ellos pero que esto lo llegó a llevar a tener incluso bulimia que que fue trata de Bulimia y que es una cosa que de hecho no ha abandonado del todo también Laura que nos cuenta que siempre ha sido una persona gordita desde niña en el colegio algunas la llamaban gorda pero en casa lo decían constantemente yo aunque fuesen broma pues era algo que que el intentaba Canal afectase pero que le termina afectando también el otro lado hay gente que no habla de ese habla siempre los niños gordos pero también estábamos los que éramos muy delgados y dice que de esos nunca sea Blanket si te llaman Espárrago espagueti hueso

Voz 10 08:25 aquí tal vez la diferencia era lo que nos decía Magdalena

Voz 12 08:28 que ellos no son el chiste no que los gordos y que son el chiste efectivamente con con los delegados no pasa eso luego hay gente que no terminada entenderlo gente que nos dice Gordo fobia no pero gordo familia tampoco es que no estamos hablando de gordo familia lo que mejor puede resumir todo lo que nos dice Alec soy tan gordo que me como tus críticas aunque no tenga

Voz 0313 08:45 mira en la última través el nueve cero dos catorce sesenta sesenta Ignacio buenas tardes buenas tardes qué pasa Ignacio bueno que pasa lo que pasó

Voz 11 08:53 qué pasó lo que pasó pues nada fue un episodio que que fue bastante desagradable la verdad yo quede con una chica a través de una plataforma online para tener una cita y cuando me presenté en el lugar de la cita me bajé del coche y sin sin haberla visto ni siquiera debía estar oculta en el aparcamiento en alguna parte pues me mandó un mensaje diciendo me pero tú eres el que te has comido Ignacio gordo no me vacilarme Pyro

Voz 13 09:20 ya dejó no llega a verla no llega a verla ya sé a lo mejor fue el coche ya

Voz 14 09:28 a lo mejor fue por el coche el coche desde luego pequeño modelo de y Tuc Tuc

Voz 0313 09:36 oye vas estos episodios Ignacio no esté concreto sino o no se general que se metan con si es que se meten contigo por por

Voz 11 09:43 a ver yo

Voz 5 09:45 afortunadamente yo por mi trabajo tengo estoy acostumbrada que me miren

Voz 11 09:48 muchísimo porque soy actor y eso lo tengo más o menos superado cero el otro superan un escenario sea fuera de escenarios y son más vulnerables y tengo muy complejo oí Daly oye pues no se llevan bien siempre pero pero yo creo que la forma más cruel de meterse con alguien siempre a través del físico porque normalmente es algo que uno no puede controlar y creo que vamos El garaje es absoluta así que bueno pues es lo yo eso no lo llevo bien

Voz 8 10:15 lo que no entiendo este caso en la necesidad de ofender gratuita claro yo puedo entender incluso que te que una persona vea otra no le guste que se vaya por porqué porque tiene grano gordo fobia estará

Voz 0313 10:27 es que es una cuestión es que es un millar de Eduardo fue efectivamente pues mira

Voz 5 10:33 totalmente esta reflexión Pilar este fantasma

Voz 0313 10:35 diga Magdalena Pinheiro muchísimas gracias por hacernos una cosa tarde en la Ventana de verdad eh

Voz 10 10:39 gracias a ustedes por tratar este tema tan importante

Voz 0313 10:42 venga Jesús Ruiz Mantilla cuya te mucho amigo

Voz 13 10:45 un abrazo Carles Santiago Segura gracias para a Marte La Ventana ha sido un placer de verdad complacer oye sí

Voz 5 10:52 a todos los las personas con sobrepeso por ahí que es que intenten ser felices y pasar de los que le les humilla porque era lo que decía mal en puede ser toda una sociedad entonces hay que hay que saber con el paraguas cuando está lloviendo que que que les rituales