Hora 25 Deportes: Nadal triunfa, Muguruza fracasa (02/07/2019)

Voz 0919 00:12 Nadal adelante además con facilidad ha ganado al japonés subida en tres sets seis tres seis uno y seis tres paseo ya jugar con Kyrgios en segunda ronda el australiano también ha clasificado el muy polémico ese partido ya va a ser el peligroso para Rafa Nadal aunque tenemos una mala noticia hoy en Wimbledon porque Garbiñe Muguruza ha caído en primera ronda Garbiñe que está teniendo un año muy irregular ha perdido ante la brasileña Beatriz Haddad que es la setenta y uno del ránking mundial no se esperaba esta derrota y lo peor es que cuando ha terminado en rueda de prensa la hemos visto completamente abatida es más Garbiñe Muguruza ha dicho que piensa dejar el tenis momentáneamente Ike solamente volverá a jugar

Voz 1025 00:57 cuando de verdad tenga ganas Garbiñe temporada dejará de que todo trato

Voz 2 01:06 unos días de descanso y de cuándo

Voz 1025 01:09 sienta a jugar pues

Voz 3 01:13 a punto de las lágrimas Garbiñe Muguruza eliminada en primera ronda en Wimbledon también han caído

Voz 0919 01:18 Albert Ramos Pablo Andújar yp Paula Badosa Carla Suárez sí se ha metido en segunda ronda lo mismo que Rafa Nadal el tenis es la apertura del programa pero vamos a estar muy pendientes del fútbol porque tenemos competición en directo y hoy hay dos compromisos realmente atractivos importantes a las nueve en veintinueve minutos se juega la primera semifinal del Mundial femenino Estados Unidos Inglaterra las norteamericana es grande favoritas que eliminaron a la selección española vamos a ver si se meten en la final o hay sorpresa con la singles así a las dos y media de la madrugada hora española clásico del fútbol mundial Brasil Argentina en la primera semifinal de la Copa América ninguna de las dos selecciones ha hecho un gran fútbol en el torneo pero el pase Brasil o pase Argentina

Voz 3 02:04 a ver polémica tanto en

Voz 0919 02:07 la patria de Messi como en la de los brasileños y luego por supuesto tenemos el mercado de fichajes hoy hemos visto algunas imágenes realmente interesantes como la despedida es Arabia de Sevilla se va al París Saint Germain Sarabia que tiene una cláusula de rescisión de dieciocho millones de euros ir parece ser que no se fijó en él ni el Atlético de Madrid y el Real Madrid y el Barcelona bueno pues Arabia abandonó Sevilla hice va al París Saint Germain

Voz 3 02:35 esto

Voz 0919 02:36 en un programa que abrimos como siempre con vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 4 02:41 buenas yo este mes a Jesús lo dedicó al merengue que empezar principio hablando de emiratí He hecho un poco de de moría es tan tan mala suerte que desea ese jugador de baloncesto

Voz 5 02:54 esto en Miguel de fútbol como Figo look Ronaldo etcétera etcétera

Voz 6 02:59 la merengue Het que sepa bien la tarta bueno ir cuidado que el fichaje de Mirotic por el Barça todavía no se ha hecho villanos estamos peleando dejado vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 03:25 veamos si el Real Madrid le paga ese pasto que a Miró tease empezáis a decir que que

Voz 9 03:32 cómo se ha vuelto loco el Real Madrid como disparas salario que es exagerado que cobra más que los futbolistas como puede ser una injusticia lo hace el Barcelona un gol al Real Madrid

Voz 1025 03:45 vosotros Prensa culé

la prensa nacional el Whatsapp de Hora veinte

cinco de por seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 6 03:59 llego a saber plumero prensa culé o prensa nacional pero sí que es la prensa culé la prensa nacional digamos que somos prensa en general que es como tenía que ser toda

Voz 10 04:14 empezamos

Voz 3 04:26 nos encantaría estar contando ahora mismo que la selección española femenina de fútbol va a jugar la semifinal del Campeonato del Mundo de Francia pero ya sabéis que las norteamericanas nos ganaron en aquel partido que se decidió con un penalti que no era vamos a dejarlo claro pero hoy las norteamericanas van a intentar llegar de nuevo a la final en ese partido que juegan ante Inglaterra empieza en veintiséis minutos ibamos a darle la relevancia que tiene este partido cómo salen los equipos que ambiente tenemos Bruno alemán buenas tardes

Voz 0301 04:56 hola Gallego muy buenas es un partidazo entre EEUU e Inglaterra se enfrentan la que es la gran favorita y actual campeona la selección de Estados Unidos contra la principal revelación de este torneo Inglaterra

Voz 1038 05:07 está sorprendiendo a propios y extraños con un gran

Voz 0301 05:09 el fútbol con Phil Neville en el banquillo y jugando como decimos a a gran nivel norteamericanas contra inglesas con estrellas y con novedades importantes gallego no juega Megan rápido las principales estrellas de las jugadoras más conocidas de la selección de Estados Unidos por decisión técnica curiosamente se queda en el banquillo sí que va a ser titular Alex Morgan la delantera la referencia en la parte ofensiva del equipo de El Norte de América jugadoras como Lucy Brown nuevo White titulares con la selección inglesa la segunda semifinal va a ser mañana ese Holanda Suecia también a las nueve de la noche con Suecia seguramente con un mejor colectivo pero Holanda tiene dinamita arriba con mi edema con Martens con Van de Sande en definitiva un auténtico partidazo también el Holanda Suecia

Voz 3 05:53 bueno la

Voz 0919 05:56 suplencia de rápido no va a tener comentarios de todo tipo eh porque después de enfrentarse a Donald Trump

Voz 3 06:03 no te consta que ha habido en la Casa Blanca no te voy a pero pero es lo que hice ITS gallego sea

Voz 0301 06:10 desde están ardiendo en los últimos minutos todo el mundo se segunda que es exacta gente lo lo que ha pasado porque por ejemplo marcó un doblete contra va en el último partido de la de la selección de de Estados Unidos ha sido clave en las eliminatorias para la selección del norte de América así que nadie está entendiendo porque la dejando en el banquillo los cuatro goles de las eliminatorias son suyos sí sí dos de penalti contra España como decías antes gallego pero sí que es verdad que en el siguiente partido fue vamos la estrella absoluta con dos golazos ir dándole la clasificación a la selección de Estados Unidos como como piano en Estados Unidos

Voz 3 06:43 hola ya lo verás gracias pero no lo contamos en El Larguero venga ídem del Mundial femenino a la Copa América hoy es un duelo clásico del fútbol mundial Brasil Argentina Brasil que llega sin haber hecho un fútbol preciosista ni mucho menos Argentina que llega con quizá el Messi más gris de los últimos tiempos pero todo puede pasar en ese gran clásico vamos hasta Brasil con Javi Sánchez que tenemos en la previa de ese partido que recuerdo se juega hora española a las dos y media de la madrugada hola Javi

Voz 11 07:15 hola Gallego así es de la madrugada Brasil Argentina en el estadio Mimi Iraola en Belo Horizonte mismo estadio en el que Brasil perdió siete a uno hace cinco años al frente a Alemania en ese Mundial Argentina tiene un sueño pues Phuket los bueno pues la gente del hotel de Argentina les ha despertado a los jugadores a las seis de la mañana haciendo ruido en cuanto a los jugadores el de Casemiro tras la sanción y viene regresan Bergman niño y en Argentina la duda de Scaloni está en apostar por Di María o el Kun Agüero

Voz 3 07:46 bueno pues es todo el mundo pendiente de Brasil Argentina seríamos injustos Hinault contaremos que está pasando también en la Copa de África porque tenemos estas tres competiciones hoy en marcha también con partidos en la Copa de África que destacamos José Palacio buenas tardes

Voz 1038 08:00 Almudena Gallego Pujol ya vamos a conocer los octavos de final hoy se ha cerrado el penúltimo grupo el grupo E ha habido una sorpresa porque hay Camerún que no ha perdido ningún partido de y ha empatado a cero contra Benin no ha encajado ningún gol la selección de Clarence Seedorf pasa como segunda de grupo porque gana que ha vencido cero dos a Guinea Bissau por cierto con un tanto de Thomas partido el jugador medio centro del Atlético de Madrid le ha ganado ese golazo tras tienen más goles anotados así que gana se coloca como primera de grupo Camerún segunda también pasa a octavos por ciento Benin tercera ya es una de la mejor terceras también se clasifica para octavos así que vamos a tener en octavos de final el sábado a las seis de la tarde un partidazo Nigeria Camerún hace que sea complicado la vida el conjunto de Clarence Seedorf para las nueve de la noche tenemos ya el final del grupo F con dos partidos Mauritania Túnez los tunecino que están contra fuerzas aunque es verdad que dependen de sí mismo porque si ganan están en octavos de final el Angola Mali con un punto Mali certifica el pase de verdad que Angola tiene opciones y ganas sé que este en este grupo es muy abierto ir ayer nos dejó el Kenia pero Senegal tres una victoria importantísima para los senegaleses que se clasificaron como primeros de grupo con un doblete de estadio Mané IS Tanzania cero Argelia tres

Voz 3 09:15 bueno pues así está la competición enseguida vamos con los fichajes ya adelantó que nadie ha pagado la cláusula de Griezmann que el Atlético de Madrid tampoco ha pagado la de yo Félix Ike al padre de Neymar no se le ha visto por Barcelona parece que está en Brasil Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 3 11:17 fichajes uno de los protagonistas del día sin duda alguna es Pablo Sarabia de chaval que llegó en el año dos mil dieciséis al Sevilla procedente del Getafe le costó al Sevilla quinientos mil euros y hoy se va al París Saint Germaine que va pagar entre dieciocho y veinte millones y que eleva firman un contrato de cinco años con lo que están pagando otro grandes de la Liga española por delanteros llama la atención que nadie haya decidido apostar por Sarabia y que se tenga que ir al Paris Saint Germain que evidentemente le va a pagar en esos cinco años una pasta se ha despedido esta mañana a Manolo Aguilar del club de su presidente del director deportivo del sevillismo en general buena hasta

Voz 16 11:56 qué tal Gallego buenas tardes lo ha hecho emocionado explicando lo dura que ha sido la negociación del último año sin estridencias aunque podía haber renovado y no lo ha hecho con el presidente Castro y Monchi a su lado agradecido igual que está agradecido al club porque el París Saint Germain va a pagar unos veinte millones de euros habido negociación algo más de la cláusula de rescisión también es cierto que el Sevilla no lo renovó en su momento emocionado Sarabia pero allí ha habido más noticias especialmente lo que ha dicho Monchi sobre Dani Ceballos

Voz 1795 12:29 que nosotros con Dani Ceballos a día de hoy algo que el presidente ha hecho sin que yo supiera haciendo de Utrera no hemos hecho ninguna gestión Fer gestión por tanto nunca hace un objetivo el del del Sevilla

Voz 16 12:44 no no nunca nunca no es objetivo del Sevilla dice Monchi pero no descartamos que Lopetegui sí haya hablado con Dani Ceballos esta noche llega cunde un francés de veinte años que va a ascender su precio veinticinco millones de euros y está a punto de será el Sevilla también el fichaje del argentino el Olympique de Marsella Lucas Ocampo

Voz 3 13:02 lo que parece también avanza es la negociación para que Borja Iglesias vaya del Espanyol al Betis porque los agentes

Voz 16 13:08 el jugador ya lo tienen todo más menos claro no sí estuvieron ayer en Sevilla con el Betis lo tienen todo prácticamente acordado quedan algunos detalles para que Borja Iglesias sea futbolista del Betis el local contrato el jugador se refiere lo más complicado de momento es la cláusula de rescisión del jugador veintiocho millones de euros se mantiene la negociación el español quede el dinero al contado el Betis busca fórmulas entre otras que sea más elevado el precio de porque Iglesias pero que lo puedan pagar en varios años todo parece destinado a que termine con la culebra

Voz 3 13:41 no Neymar algunos medios en Brasil afirmaban que era inminente una reunión del padre de Neymar con técnicos del Fútbol Club Barcelona esa reunión bueno si hubiera producción Barcelona hubiera sido tremendo pero parece ser que en Barcelona no será Ike puede ser en Brasil Santi Ovalle buenas tardes

Voz 0356 14:00 buenas tardes exporte interactivo de Brasil hablaba de una reunión entre o Pay y André Curie el emisario del Barça que trabaja para la secretaría técnica gente próxima Curie Nos dice que Curie están Brasil donde va ver ese Brasil Argentina en el estadio el padre Neymar también estará ahí pero no Curie es un hombre muy próximo al padre de Neymar y ahora la negociación no va a depender tanto de Curie sino de Josep Maria Bartomeu el presidente del Barça en persona lo que nos dicen a La Ser es que es Bartumeu quién lleva esta operación

Voz 3 14:35 mis en persona por lo tanto a la reunión buena

Voz 0356 14:38 si se produce en un futuro tiene que ser esa la de Bartumeu o Pay para desencallar la situación hoy sí que se ha anunciado otro fichaje para el Barça en este caso a caso para el equipo femenino es el regreso ya es oficial de Jennifer Hermoso para vestir la camiseta azulgrana

Voz 3 14:53 las cosas en el Real Madrid Antón Meana siguen despacio a la salida de Bale la negociación por Pogba la alternativa de Eric Shen hola Meana

Voz 17 15:02 hola qué tal Gallego muy buena si todo despacio pero el Madrid trabaja con la previsión de que el verano es bastante largo que han vendido bien a los descartes que estaban claros pero que hay jugadores suficientes en la plantilla como para hacer más salidas en verano y que los fichajes pueden alargarse hasta el mes de agosto con o va como número uno de Zidane con Eric sean ofreciéndose en el caso Gareth Bale en la pomada porque los agentes del galés siguen trabajando para convencer a Bale de que lo mejor es salir y aunque no lo dicen públicamente son conscientes de que sólo tiene mercado en la Premier Iker Lloret parece el equipo más propicio para cambiar de aires

Voz 3 15:38 vamos a Valencia para contar una salida en el equipo de Marcelino y un fichaje del Levante Carlos Martínez

Voz 17 15:43 hola qué tal Gallego en la salida en el Valencia es la del lateral izquierdo Toni la toque está a punto de convertirse en nuevo jugador del PSV Eindhoven le va a pagar el equipo holandés al Valencia cinco millones de euros y el Valencia se guarda una opción de recompra para la próxima temporada en el dos le en diez millones el fichaje en el Levante oficial desde esta mañana el que faltaba porque estaba acordado desde hace tiempo Hernani el extremo derecho portugués de veintisiete años que llega libre procedente del Oporto

Voz 0919 16:07 en Villarreal también una despedida hoy la de Fornells que se va a la Premier era su sueño y esto ha dicho cuando se ha despedido me voy a Kiko

Voz 18 16:15 muy buenos recuerdos con muchos amigos por una parte triste por otra contento por bueno empezar una nueva etapa Hay probar una nueva aventura lejos de casa desde muy pequeño en la gente que me conozca pues habrá que me ilusiona en el fútbol pues siempre había sido alguna vez poder disfrutar de de la Premier League luego pues trabajar con uno de los mejores entrenadores del mundo rock al final pues es un cúmulo de cosas que que poniendo en la balanza las buenas y las malas pues te te hacen decidir ahí

Voz 3 16:46 otro campeón europeo sub veintiuno que se va

Voz 0919 16:50 Ham ya se entrenado por Pellegrini a ver si de va bien

Voz 3 16:54 resto de mercado primero en la segunda división que destacamos Paco Hernández

Voz 19 16:59 destacamos que Juan Antonio Anquela acababa presentado como nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña para la próxima temporada ha dicho que es el reto más difícil de su carrera Javi Fernández es el segundo fichaje del Real Oviedo no no deja Alarcón y se marcha al Extremadura La para las próximas cinco temporadas precisamente al Alcorcón llega mía Cusco que es mediocentro internacional ucraniano indio Donoso deja el Lugo va a la Ponferradina mientras Paco

Voz 3 17:24 yo te relaja recordemos que hoy esta tarde se ha hecho oficial un fichaje tremendo por el Tottenham que le puede abrir la puerta de salida Airis en se va al Tottenham quién se va Ndombele el conjunto

Voz 19 17:40 londinense paga sesenta millones más diez en variables al Olimpic de Lyon también un par de movimientos el Arsenal lleva al medio centro brasileño Martinelli el Inter consigue la cesión de Stefano seis

Voz 3 17:51 gracias Paco y de fútbol también tenemos que destacar que así como en la competición en los torneos los equipos el fútbol femenino está creciendo Gemma no era imparable también lo está haciendo en el arbitraje y hoy la Federación y nos encanta que lo haya hecho anunciado los nombramientos de arbitrajes para la Segunda División el año que viene Uxue Caballero cuentan

Voz 20 18:16 sí hay que destacar el ascenso de la pacense Guadalupe Porras Ayuso que se convertirá en la primera arbitra que militará en Primera División eso sí lo hará como asistente y la otra noticia del día entre las arbitrará ha sido el ascenso de Marta Huerta de Aza que esta temporada dirigirá partidos de Segunda División B será el árbitro española con más categoría del fútbol masculino y los árbitros ya masculinos que suben a Primera División recordamos son Pizarro Gómez del Comité madrileño y Soto Grado del riojano ocupa las plazas de Undiano Mallenco retirado Iglesias Villanueva

Voz 1025 18:48 arbitrar en Primera División el día en el que

Voz 0919 18:51 una mujer ha sido también nombrada la primera presidenta de la Comisión Europea la ministra de Defensa de Alemania esto es imparable y además es maravilloso seguimos

Hora veinticinco Deportes

Jesús Gallego

Voz 0301 20:03 Wimbledon Rafa Nadal ha debutado hoy ha debutado con victoria una

Voz 3 20:07 la victoria ante su visita en tres set Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 24 20:11 collages os voy a saber bueno era era

Voz 3 20:13 anormal y ahora yo creo que casi te voy a preguntar por Kyrgios que es el próximo rival de Rafa es el primer escollo que va a tener en la segunda ronda

Voz 24 20:23 Ike puede ser complicado complicado seguro porque se ha ido extraño para intentar poner nervioso tonterías aunque hubo un poquito más pero que en otros sitios pero no creo que se contengan Pedro legado mismo bueno sería que mi rival echando lo veo tranquilo pero lo que sí si se de los que cuando jugaba con jugadores vuelos trata de de ganarles sabiendo que hace mucho daño al jugador y eso es lo que le hace muchísima gracia ya de nosotros

Voz 3 21:01 ya veremos cómo a ese partido que se va a jugar el jueves lo que sí que no nos ha hecho ninguna gracia es la derrota de Garbiñe Muguruza en primera ronda ya la hemos escuchado Miguel Ángel anunciar en la sala de prensa no sé si todavía afectada por la derrota o o es una decisión firme qué va a tomarse un tiempo sin jugar al tenis y que no lo volverá a hacer hasta que no se vea con ganas

Voz 24 21:26 sí pero vamos a ver lo de las ganas que es algo que lo desde enero todo no es estar un cadáver que apareció está de moda Noa y la salida reportaje se trataba de jugar al tenis brillante nunca con las condiciones que tiene podrían ser tranquilamente número uno que está afilando las cosas con la gorda ahora pierde con cualquiera dice que va a dejar el tenis por un tiempo puedo que tiempo se alarga a lo mejor me puedo devolver pero bueno esperemos que no sea así que se deben salió yo antes de final de año hablé con su directora de comunicación seriamente de dije que te digo de verdad no lo han tomado que aquí todas las consecuencias

Voz 3 22:10 así que Garbiñe eliminada Carla Suárez sí se ha clasificado y luego el resto de participación masculina hoy también mal no

Voz 24 22:18 pues sí ha perdido el vamos ha perdido Andújar en las chicas aprobaremos de Muguruza ha perdido Badosa nos quedamos con Carla Suárez que siempre da la cara dar esto es un seis dos siete cinco y por lo tanto bueno pues es lo que hay y no de otra cosa y suave se queda un comunicado chica parece ir a atraviesan acompañan conquistar y hay algunos Valdemar

Voz 3 22:45 gracias Miguel Ángel mañana más tenis ahora baloncesto esperando a ver qué pasa definitivamente con Mirotic esa oferta del Barça hay más movimientos en la ACB

Voz 0919 22:54 Nos cuenta Xavi Saisó la Xavi

Voz 1982 22:57 Jesús pues si hay movimientos importantes como por ejemplo en la última hora del Baskonia que sigue perdiendo jugadores Vicenç y finalmente se va a los Boston Celtics jugador de pívot del francés del Baskonia el Real Madrid y que han renovado tres años a Fabián Qasem el Barça ha hecho lo mismo con Víctor Claver también tres años hay que decir que el Valencia ha fichado por dos temporadas a Brown motu llenan caso de Mirotic todo parece indicar que nos iremos a la semana que viene para ver si acepta esa oferta del Fútbol Club Barcelona pero como digo esto son los movimientos más importantes sobre todo esta última hora Vicenç va a los Boston Celtics

Voz 3 23:34 gracias Xavi en baloncesto estamos pendientes del Europeo femenino España ya está en cuartos de final espera rival y su rival sale del partido que están jugando italianas y rusas Marta Casas como muy buenas gallego partido de octavos de este euro

Voz 1509 23:46 basket de momento muy igualado hasta mediado prácticamente ya el segundo cuarto vencen las rusas por dos puntos Italia veinte Rusia veintidós de ahí va a salir nuestras rivales de los cuartos de final mientras tanto nuestra selección que está pendiente este partido pero también sigue trabajando han llegado ya a Belgrado han entrenado esta misma tarde ir pensando en ese partido que se va a jugar en un horario bastante extraño porque se va a jugar el jueves a las tres de la tarde así que tienen que cambiar un poco los planes para adaptarse a ese horario y un partido ese duelo de cuartos en el que sí Nos vamos a jugar la clasificación para las semifinales pero también el asegurar una plaza para el preolímpico

Voz 3 24:19 ya veremos si ante Italia o Rusia en El Larguero lo contamos y en ciclismo estamos ya con unas ganas tremendas de que comience el Tour de Francia y una de las preguntas que la carrera irá resolviendo es Borja

Voz 1025 24:34 Cuadrado quién es el líder del MOMA

Voz 3 24:38 estar Si Landa o no

Voz 1025 24:40 pero con la a priori que buenas tardes qué tal Gallego muy buenas bueno a priori Nairo dijo que él quiere ser el líder del equipo y Mikel Landa dijo que será líder el ciclista que tenga mejores piernas y luego estaba Alejandro Valverde que de forma irónica dijo yo voy a trabajar para mis dos líderes como diciendo yo no me meto entregados que para eso están ellos bueno pues hoy me quedando ha estado hablando con Javier Lekuona el compañero de de ser Vitoria sobre esa convivencia quién será el líder Mikel Landa enero Quintana así se llevarán bien eso es lo que decía Miquel

Voz 1266 25:08 no tenemos por qué buscar líder no antes de empezar en las creciera irá marcando poco dónde estamos cada uno oí un día a día no a ver si podemos hacer algo voy sacarle al piden todos queremos lo mejor para cada uno no aparece pues lo colectivo poniendo también a mentira no pero bueno entre nosotros no hay buen rollo hay buena advierte que respeto pero que que no hay ningún problema aparte de lo que del morbo un poco de la prensa o el Exterior

Voz 1025 25:40 bueno pues vamos a ver si es un tema de prensa de morbo o rearme de de un problemas de convivencia vamos a ver qué es lo que sucede por cierto gallego y la noticia ha sido la no convocatoria de Mark Cavendish el segundo ciclista con más victorias en la historia del Tour con treinta solamente por detrás de Di Merz que tiene treinta y cuatro pero ha sufrido un virus ha tenido muchos problemas también físicos y de salud en los últimos tiempos y finalmente por desgracia puede que uno de los mejores sprinters de la historia pues no va a estar en la línea de salida el Tour

Voz 3 26:04 mañana más ciclismo gracias Borja esta semana cerramos hora25 deportes con este grupo de pop

Voz 0919 26:12 valenciano que está compuesto por tres chicas que se llama Lisa Simpson hoy irme a Barakaldo para caldos llama la canción Toni López más titulares de Marqués venga de una en el valle remoto

Voz 15 26:41 es que ya están agotadas las entradas para los diecisiete a partir del equipo bávaro como local en la próxima Bundesliga quedan siete semanas para que empiece la Liga ya sólo te pues apuntaran esta espera si quieres llegar un partido tremendo allí Munich en fútbol sala dos fichajes importantes El Pozo Murcia ficha Paul Pacheco uno de los Who toros como al futuro del panorama nacional y uno de los movimientos gordo desde el verano que ya se ha hecho oficial Daniel Sirera y el brasileño deja Movistar Inter con destino al Barça Lassa donde va a cobrar bastante más que con los interistas