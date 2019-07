La extinción de los pingüinos

Voz 1

uno de nuestros mayores logros como especie ha sido sin duda el exterminio de las otras especies que han tenido la mala suerte de compartir Planeta con nosotros la única excusa buena que podemos dar es que estamos haciendo también un gran esfuerzo para acabar con la presencia humana en la Tierra tal día como hoy el tres de julio de mil ochocientos cuarenta y cuatro hicimos algo que probablemente repetiremos en el futuro acabar con los Pingüinos la palabra pingüino que es de las pocas que hemos recibido del gaélico significa cabeza blanca durante siglos hacía referencia un AVE que ahora llamamos al Caja gigante al igual que los Pingüinos que aún tenemos en el planeta el ALCA gigante nadaba muy bien pero no volaba Si esto hacía del una presa más fácil para los humanos otras dos características tampoco resultaban muy aconsejables para convivir con los Homo sapiens ponían unos huevos muy grandes y apetecibles Yllera muy confiados los marineros además no tenían problema en consumir su carne si no había nada más a mano pese a que a diversos consumidores nos dejaron constancia de que el sabor de esta carne era repugnante las cuestiones que a finales del siglo XVI ya no quedaba ninguno en la Europa continental sólo había algunos ejemplares en Islandia el hecho de que quedaran tan pocos no hizo precisamente que los humanos mostraremos nuestra cara más compasiva a contrario el tres de julio de mil ochocientos cuarenta y cuatro un pescador islandés divisó a una pareja en sonido Isabel yendo que había gente que ofrecía elevadas recompensas por el pellejo este exótico animal los estranguló sin dudarlo sin que ofrecieran resistencia porque recuerdo que eran unos animales bastante dóciles no hagáis apuestas sobre lo que tardaremos en hacerlo mismo con lo que ahora conocemos como Pingüinos