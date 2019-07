¿Elecciones en noviembre? Desastre para el país

Voz 0194

00:00

del calendario de la investidura que hemos conocido hoy hay que fijarse especialmente en la fecha de la convocatoria de elecciones en el caso de que fracase esta investidura porque el resto de fechas han señalado contando desde ese momento el diez de noviembre eso ya nos da una pista de la confianza que puede tener Pedro Sánchez en su investidura los cálculos están hechos para que unas posibles elecciones caigan en un domingo libre de fiestas festejos o puentes así que vamos a la primera investidura con los calores de julio con buena parte de España de vacaciones ya la segunda el el inicio del otoño de manera que puede ser que nos vayamos de vacaciones y volvamos con la misma música de fondo las negociaciones para la investidura Sánchez que sigue pensando que la investidura Le caerá del cielo porque se la merece y confiando en la suerte que le acompaña va a escenificar un nuevo esfuerzo para la nada una nueva ronda de consultas con las principales fuerzas políticas que ya le han dicho lo que piensan hicieron no les ofrece nada nuevo volverán a decirle lo mismo de momento Albert Rivera líder de Ciudadanos dice que no va a asistir tampoco fue a la anterior reunión puede ser que no sirvan de nada estos encuentro sólo para reforzar la imagen de un Pedro Sánchez dialogante pero Rivera debería asistir es su obligación no sólo como representante de las millones de personas que le han votado sino también porque Pedro Sánchez tiene el encargo del jefe del Estado para intentar la investidura y Rivera debe atender a cuantas reuniones y negociaciones el le en aunque sólo sirvan para ratificar el desencuentro entre el postureo de unos y otros vamos a acabar en elecciones en noviembre y esto será un desastre para este país Ángels Barceló