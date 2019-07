Ivanka Trump

Voz 1 00:00 claro

Voz 2 00:11 vamos a David es buenas noches vamos ya con la cara y traemos a otra mujer si la de ayer era Trump es mi madre y menos que la hija de Trump iban que últimamente además aparece muy presentes si la cara B no iba a ser menos tan omnipresentes que también es la protagonista de la cara B de hoy esto que estamos escuchando pertenece a un vídeo en el que aparecía banca aparece con Theresa May con Macron con lagar continuó intenta meter baza en esa conversación dice algo pero realmente ninguno le hace ni caso pero es que no es ni mucho menos la única reunión a nivel internacional la que aparecido este fin de semana pasado lo hemos visto también en la cumbre del G20 ella era conferenciante ya da una charla sobre empoderamiento de la mujer no solo

Voz 0194 00:58 Mista es protagonista estas reuniones deben de este nivel que también lo es

Voz 2 01:02 Twitter si hoy el hashtag han One Titi banca que es algo así como iban Cala no deseada aula no querida es tendencia en Twitter y la verdad es que merece la pena haberlos montajes los bienes que han hecho iban que aparece por ejemplo con Kennedy con Churchill con Martin Luther King aparece también pisando en la luna como si hubiera sido la primera que llega acaba jugando al fútbol también con rap y no como una más de los trabajadores sentados en esa diga en la obra de Nueva York una más también cruzando el Abbey Road la calle londinense junto a los Beatles ahí ya cierto malestar entre la sociedad norteamericana que aunque con estos tweets se lo tomen a risa no entienden muy bien qué pinta ahí banca haciendo política por el mundo le preguntaba Marta del Vado a nuestra corresponsal en EEUU llenos cuenta con muy banca tiene cada vez más protagonismo

Voz 4 01:54 desde el vídeo este que ha publicado el Elíseo ha vuelto a poner el foco en los estándares en los que el presidente Donald Trump está colocando a la diplomacia estadounidense al llevar a su hija iban Catral al G20 la hemos visto intentando meter baza en conversaciones con los líderes mundiales que la verdad es que no sabía ni dónde mirar cuando ella intervenía Yves trampa junto a su marido Jared Kushner son los dos asesores presidenciales con toda la generalidad que tiene este cargo bueno pues acompañaron a Trump en su última reunión con quien según entraron a la conversación mientras mando por ejemplo a su asesor de Seguridad Nacional a John Bolton a Mongolia en Corea en una visita a las tropas trampa presentó a Mike Pompeo al secretario de Estado High banca que también dio un discurso no se sabe bien en calidad de que en este G20 se reunió con el primer ministro de la India en un vídeo bastante raro que publicó la Casa Blanca ella aparece haciendo un resumen de su encuentro con Modi dijo que la India es un aliado crítico después funcionarios de la Casa Blanca tuvieron que salir a matizar que es un socio en muchos ámbitos vamos que su ignorancia del lenguaje diplomático está enfadado a más de uno dentro de la Casa Blanca del departamento

Voz 2 03:08 y luego está su trabajo nos contaba Marta enfocado a la mujer

Voz 4 03:11 en los últimos meses la hemos visto vincularse con temas de empoderamiento de mujeres estuvo en África el pasado mes de abril haciendo campaña por el derecho de las mujeres a poseer y a heredar tierras promoviendo un proyecto de desarrollo en Etiopía en el que Estados Unidos invirtió cincuenta millones de dólares la cosa es que la Casa Blanca no termina de aclarar cuál es su papel ni cuáles son sus ambiciones aunque Donald Trump ha reconocido en alguna ocasión que ha pensado en ella como embajador ante Naciones Unidas como presidenta del Banco Mundial o incluso como candidata

Voz 0194 04:00 Pedro Rodríguez es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas experto en Estados Unidos Pedro muy buenas noches

Voz 2 04:06 muy buenas noches banca Trump

Voz 0194 04:08 es una mujer realmente preparada para acometer todas estas misiones que el encomienda su padre

Voz 5 04:16 la respuesta más sencilla es no es un mejor cualificaciones que es la hija de Donald Trump yo creo que en lo que hemos visto es en la evolución de un de un modelo de gestión de la Casa Blanca en la cual hay una enorme rotación de personal hay una enorme en un enorme rechazo a los profesionales a los digamos burócratas de carrera que son capaces de aportar experiencia el conocimiento es la emergencia el perfil de de esta hija segunda hija Donald Trump y su marido como figuras muy importantes en en la presidencia de Estados Unidos si vemos la agenda claramente se les está otorgando un nivel de acceso un nivel de protagonismo increíble que no tiene correlación con su preparación por supuesto sí un nivel de acceso en línea directa con el presidente Trump pues que es evidente que claramente se están poniendo las bases para una visibilidad que pueda ser rentabilizado políticamente en el futuro

Voz 0194 05:24 porque ella que que estudio o en qué trabajo antes de de trabajar para su padre y bueno siempre ha estado trabajando para su madre

Voz 5 05:31 ella estuvo dos años en Georgetown University me sabe mal porque yo fui a George E después es un término a otros dos años en Wharton en en la Universidad de Pensilvania que como su padre ella pues lo ha hecho ha pues y de modelo ha participado en las producciones televisivas de su padre ha tenido creado su propia empresa de de moda con un éxito cuestionable

Voz 5 06:08 en esta en este curris

Voz 5 06:13 peculiar pues también se ha convertido al judaísmo para poderse casar con con suero

Voz 0194 06:18 coso tú dirías que hemos visto hoy hacía referencia tanto ahora como Marta esa imagen que yo creo que ha visto todo el mundo esa conversación que tienen Theresa May la GAM Macron y que ya interviene y la miran así como esta que dice vuelven vuelven a lo suyo tú crees que es embarazoso para para el resto de de de la Internacional situaciones como éstas

Voz 5 06:41 es es estamos hablando hay países que digamos con un claro es difícil democrático que el que los familiares del presidente Estados Unidos sirvan de interlocutores es algo apreciado no pero en en en países democráticos en ese corrillo estaba el Tour dos Canadá estaba Theresa May el presidente Francia a mí me encantó cómo describía la reacio la reacción de estos personajes de estas figuras el Financial Times hablaba de deferencia torturada no descortesía torturada y realmente la la Skaar

Voz 5 07:28 Paquita Salas no es un poco embarazoso que no se sabe muy bien a qué viene si da por kurdos se mira diciendo pues bueno

Voz 0194 07:37 es un poco la serie vergüenza no sé si la habéis visto pues es un poco la serie la sería vergüenza lo que pasa que ayer protagonistas es un nombre una última cosa en Estados Unidos hay una legislación contra el nepotismo

Voz 5 07:48 correcto y esta legislación está restricciones vienen de la Administración Kennedy el presidente John Kennedy nombró a su hermano fiscal general fiscal general es el equivalente al al titular del Departamento de Justicia ministro de Justicia han puesto muy muy influyente dentro de de la de las instituciones de Gobierno de Estados Unidos y a partir de ese momento por supuesto los presidentes no pueden recurrir a sus familiares para llenar vacantes en el Gobierno y al frente de agencias federales por eso tanto la banca como su marido son asesores directos del presidente no cobran por su sueldo

Voz 0194 08:36 pues Pedro Rodríguez como siempre muchísimas gracias muchas gracias hasta luego buenas noches

Voz 2 08:50 Canales Cristina en mil novecientos ochenta y siete veintidós años más tarde no eran conscientes de que esa mujer que hacía Chas así que aparecía por todas partes era la hija del presidente de Estados Unidos era iban

Voz 0194 09:00 muy breve mil la tu crees que llegará lejos que tendrá todavía más protagonismo

Voz 1449 09:05 bueno yo creo que la presidencia de trama están anómala en tantas cosas que en esto también que en esto también en naturalmente hasta el final Berna puede será esta presidenta de Estados estos días lo que que será su padre exactos su padre exactos bueno pero puede que antes de que se cumpla el segundo mandato de su padre al frente del Banco Mundial ha hecho su padre que sabe mucho de cuenta sí que sabe mucho de números

Voz 2 09:41 mi corazón pertenece a esta canción de mil novecientos treinta y ocho que compuso para un musical para mí y que lo hemos traído en la voz de Julie London yo no sé si van Alcántara esto ella sí que he dicho muchas veces que no es lo mismo que otras mujeres de hijas de poderosos ella se cree diferenciar de mujeres como Paris Hilton o como Kim Kardashian pero sí es cierto que alguna cosa comparte con ellas por ejemplo participó en un reality y el protagonista del reality era su padre

Voz 9 10:08 era amorosos opta EPO fajó en adaptó Spain dos placas de Sarah Palin Price es el título de este programa de este rival

Voz 2 10:15 tiene de la NBC es un programa concurso en el que participan empresarios que compiten por doscientos cincuenta mil dólares y un contrato para dirigir una de las empresas de Donald Trump es un trabajo que me cuentas bueno Llanos la baja un poco Pedro no antes de que su padre llegar a la presidencia ella trabajó en su propia marca de ropa también en oficinas inmobiliarias en Nueva York y además ha escrito un par de libros uno de ellos es de Trump que es una guía para conseguir éxito en la vida empresarial y profesional y el segundo es bueno Word sobre liderazgo y empoderamiento de la mujer que querías hacer una radiografía nunca por sus palabras por sus frases y frases para que ella misma se auto de Fina vamos a reproducir sus propias palabras el domingo pasado por ejemplo mientras se reunían Quiñón Uni Donald Trump Iván escribió un tuit que decía esos que dicen que no se puede hacer no deberían interrumpir a aquellos que lo están haciendo luego el estoy es que dijo que era un proverbio chino pero por mucho que son intentado buscar el proverbio chino no parece oportuno una parte yo creo que queda muy bien no es día de tierra es un proverbio chino el de Andrés Calamaro sí que existe Yeste

Voz 2 11:42 segunda fase llevan gasta tiene que ver con su pasado con su niñez uno de mis recuerdos favoritos de la infancia dice es cuando acompañaba a mi madre a los desfiles de moda en París nos sentamos en la primera fila estaba fascinada con ese mundo de ahí yo creo que se dedicará después a la moda de París los Campos Elíseos desmadre hablado bastante pero claro mucho más de su padre y de cómo ha crecido a su lado frase sobre su padre sobre Trump el mejor consejo que me ha dado mi padre es que nunca pierda la pasión por lo que hago sea más lo que haces y trabajas duro terminará teniendo éxito nacida para el éxito como Roxanne y la última frase para hacerse a la idea de quiénes ella si tuviera que bajarme del carro y convertirme en una chica FIES cera no estaría en condiciones de pagar mi estilo de vida vi cómo mi padre trabajó duro para tener su dinero dinero para fiestas yo creo que entonces los tendría que pedir a su padre

Voz 2 12:47 pues vamos rápidamente si recordáis una serie de los años noventa que se llamaba Sensación de vivir qué tal la tensión en una de las protagonistas que se llamaba Madonna era don Spelling era la hija de actores de la serie El produjo muchísimas series resulta que su hija forma parte del reparto en casi todo luego fue protagonista de un reality sí señor de una serie de dos películas ya no quiero meterme ya con Ibaka pero quiénes me han hablado de ella es verdad que la han comparado con la protagonista de Una rubia muy legal verás me parece bueno hicieron dos películas de Una rubia muy legal la protagonista de Reese Witherspoon en la primera la chica estudió en Harvard y en la segunda Se va a Washington habitualmente Ángels las películas que traigo a la cara son para ilustrar también son recomendaciones para los oyentes pues mira en este caso no hace falta ver Una rubia muy legal lo que sí que se puede ver es una serie que que que vale la pena que de Abéché bien no se llama beat sabes lo que me gustaría decirle a la gente pero obviamente no se estrenó hace unos meses la séptima y última temporada AIS una comedia que protagoniza Julia Louis Dreyfus ella Julia representa a la ex senadora Céline a Meyer que está en campaña mientras se postula para la presidencia maravilloso si banca fuera lo equivocarse Rubio una casualidad dices sí porque había que acabar yo creo con eso de que la rubia son tontas vamos sólo un segundo antes de irnos a escuchar a un par de

Voz 2 14:16 es Marilyn Monroe aquí en la película Los caballeros las prefieren rubias segunda rubia Blondie el One way nueve

Voz 2 14:33 Cuenca hoy pues hay muchos calificativos para Iván banca pero el que más se ha usado lo hemos visto antes en lo que decíamos de la red de las redes en Twitter la fuese que era al antitalibán K es el de Barbie le llaman Barbie vino la Barbie Girl de Acua cerramos hoy la cara