Navarra, comunidad objeto

Voz 0789

00:00

buenos días Aimar buenos días a todos ya tenemos una nueva cita con la nada el día veintidós en el Congreso para la investidura de Sánchez el día diez en la Asamblea de Madrid para la investidura de nadie dos solemnidades que si las cosas siguen como están hoy serán una manera bastante tonta de perder el tiempo en el caso de Madrid de forma manifiesta el presidente del Parlamento ha dejado claro que un debate de investidura una simple formalidad para rubricar lo que ya se lleva decidido no es un acto político en el cual el resultado puede depender del cruce de argumentos así que da una semana de margen a las tres derechas para que se pongan de acuerdo yo creo que lo harán sino felices vacaciones y hasta septiembre ya en el Congreso el día veintidós por lo menos se van a salvar las apariencias porque Sánchez pronunciará su discurso los días veintitrés y veinticinco Se votará en este caso yo no veo solución pero quedan veinte días osea dos eternidad es políticas puede pasar cualquier cosa por cierto me parece muy irritante el mercadeo que está utilizando a Navarra como moneda de cambio Navarra merece ser tratada con respeto su complejidad estructural tiene que ser gestionada por los navarros como dicen su voluntad o incluso sus contradicciones sin que se lancen sobre ella todos los patriotismo es desatados una especie de manada política que la mano sea como si fuera una comunidad objeto