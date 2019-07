La esperanza de dejar de ser racistas

Voz 1

00:00

en el deporte a menudo se utiliza la expresión la gran esperanza blanca para referirse a un atleta blanco que sobresale en una disciplina normalmente dominada por deportistas de color de color negro normalmente no sorprenderá saber que la historia que hay detrás es aún más racista de lo que sospecha AIS que está directamente relacionada con el cuatro de julio en concreto con el cuatro de julio de mil novecientos diez porque ese fue el día en el que se enfrentaron Jack Johnson Un boxeador negro que era el primer campeón de los pesos pesados de Estados Unidos que no era blanco James Jeffrey Luis un ex campeón que se había retirado pero que había decidido volver al ring con palabras textuales la única intención de demostrar que un hombre blanco es mejor que un negro el cuatro de julio no fue un buen día para frikis es dudoso que hubiese podido con Johnson ni en sus mejores tiempos pero lo que es seguro es que en esta pelea no demostró ninguna superioridad del hombre blanco sólo el árbitro lo salvó de