El Larguero: Primera parte (02/07/2019)

Voz 2 00:00 y media a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero este dos de julio a tres horas tan sólo de que arranque el partido de semifinales de la Copa América entre Brasil y Argentina es a las dos y media de la mañana hora española se disputa ese clásico del fútbol mundial

Voz 1991 01:01 sobre el papel favorita Brasil pero en Argentina siguen esperando a que aparezca Leo Messi que de momento no ha estado al nivel que se esperaba de él tal y como ha reconocido el propio delantero después del último partido dijo que no estaba siendo su mejor Copa América bueno pues todavía espera la mejor versión del jugador del Barça veremos veremos quién se mete en la en la gran final en un instante vamos a estar en Brasil para conocer la última hora para analizar el partido y para hablar con protagonistas para que nos cuenten cómo ven este partidazo que yo creo que si te gusta el fútbol es un día para trasnochar un poquito si mañana hay que curra área que levantarse pronto pues toca con un poquito de de sueño porque si va dentro de lo normal empieza a las dos y media va a acabar sobre las cuatro y media eso sino de prórroga y penaltis pero bueno que es un clásico del fútbol mundial es un Brasil Argentina antes de estar en Brasil para conocer la última hora de este partido os cuento que Barça presentarán desde de John el próximo viernes a las siete de la tarde sesión de fotos en el Camp Nou con acceso libre para los aficionados posteriormente a las ocho menos cuarto en el Auditori mil ochocientos noventa y nueve será la presentación oficial con la presencia del presidente Bartomeu de momento sin noticias sobre la supuesta reunión entre el Barcelona y el padre de Neymar aunque ésta se podría producir esta noche en el partido de la Copa América precisamente entre Brasil Argentina donde eh podrían coincidir el padre del jugador y André Curie que es hombre de confianza del Barça en el mercado brasileño además que tiene una relación bastante cercana con la familia de Neymar y su entorno así que esta misma noche al margen de vivir este Brasil Argentina se podría dar un pasito más en la negociación del regreso de Neymar al Barça en cuanto al fichaje de Griezmann nos cuenta Bruno Alemany eh que se podía hacer oficial el entorno del jugador asegura que más o menos la fecha prevista es el diez de julio cuando saga oficial el traspaso de Griezmann del Atlético de Madrid por ciento veinte millones de euros al Barça en el Real Madrid siguen a vueltas con el refuerzo en el centro del campo el deseo decidan ya sabéis que extraerá Pogba mientras que en el club ponen encima de la mesa al danés del Tottenham Eric en que a priori saldría bastante más barato que el francés el el que venga va a estamos hablando de unos ciento veinte ciento cuarenta millones de euros Ericsson sería una operación bastante más barata teniendo en cuenta que además el jugador termina contrato la próxima temporada con el Tottenham en el Atlético de Madrid y mañana se espera la llegada de Felipe y Héctor Herrera a Madrid el fichaje de Felipe jazz hizo oficial mañana Se podría comunicar de forma oficial también la contratación de Herrera en el Sevilla esta mañana ha expedido el club Pablo Sarabia se marcha después de estar tres temporadas jugando en el conjunto hispalense llegó procedente del Getafe por quinientos mil euros y la verdad es que deja bastante pasta encaja porque se va al París Saint Germaine sí deja una cantidad cercana a los veinte millones de euros Sarabia afirma por el París en Yemen para las próximas cinco temporadas al margen del evidentemente el negocio económico que ha hecho el Sevilla con esta operación en lo meramente deportivo

Voz 3 04:06 hay que evaluar Si el

Voz 1991 04:08 dejar marchas en jugador por veinte millones de euros tal y como está el mercado de la calidad y las características de Sarabia si compensa teniendo en cuenta que va a tener que traer a alguien para sustituir al jugador español veremos pero lo que ya seguros que Sarabia abandona Sevilla para mancharse París en Valencia me cuenta Pedro Morata que el acto se va al PSV Eindhoven firmará por cuatro temporadas conjunto ché además se guardan opción de recompra partir del segundo año ISE guardaría un porcentaje de un futuro traspaso el opción de recompra sería por diez millones de euros y todavía queda por cerrar ese porcentaje es decir todavía

Voz 3 04:44 sí

Voz 1991 04:45 quedan por cortar los famosos flecos y ese porcentaje de un futuro traspaso hay que acordarlo entre el club holandés el Valencia en el Villarreal ha despedido Pablo Fornells que Se marcha la Premier al Huesca en Segunda División Juan Antonio Anquela ha sido presentado como nuevo técnico del Deportivo de la Coruña en el Mundial Femenino que se está celebrando en Francia Estados Unidos dos Inglaterra uno así que las estadounidenses actuales campeones del mundo se mete en la final mañana la segunda semifinal no de la noche entre Suecia y Holanda la selección española de baloncesto ya conoce su rival para los cuartos de final del Eurobasket femenino donde las nuestras defienden título España se va a medir el jueves a las tres de la tarde a Rusia que hoy ha ganado en octavos de final a Italia en tenis Rafa Nadal ha superado sin problemas al japonés su visita en el primer partido Wimbledon y ahora le espera Kyrgios

Voz 4 05:56 tenis no pienso en en ninguna otra cosa no es pero que tengo suficiente edad como para no entrar en en juegos de que que que a mí no me viene al caso no bueno

Voz 1991 06:08 no ha hecho jamás en su carrera deportiva Rafa Nadal no han necesitado Kyrgios pues si alguno está despistado no saben quién es este jugador australiano bastante Palha set en el en el campo que está haciendo gesto siempre celebrándolo los los puntos de forma muy efusiva cuando va una bola perdida se pone de espaldas y se pone así como con el culo en pompa bueno quiero decir es al margen de ser un gran tenista porque lo es un tío con mucho talento y que te gala de de escándalo en tiene estas cosas tiene esta parte de espectáculo que a algunos no nos gusta nada pero hay otros que que si les gusta vamos a ver cómo va ese partido contra Kyrgios y a ver si lo tenemos tranquilito y sobre todo Si gana a ver si gana Rafa además victoria de Carla Suárez y derrotas de Pablo lavados Albert Ramos Garbiñe Muguruza a quién le han preguntado luego lo escucharemos por sus planes inmediatos tras acabar el partido ya he dicho algo así como mira no no quiero jugar en una temporada de quiero dejar la raqueta un rato tomar unos días de descanso cuando sienta las ganas de volver a jugar jugaré en la verdad es que bastante enigmático el mensaje que ha dejado Garbiñe Muguruza Muguruza que bastante frustró cada al terminar ese partido de debut en Wimbledon donde ha caído en primera ronda en la NBA en el tramo final estaremos con Antoni Daimiel porque ha habido un montón de movimientos en el mercado de fichajes agentes libres que se mueven pero bueno no vamos a entrar ahora en detalles lo hablamos luego con Daimiel las once y treinta y siete contado todo empezamos el

Voz 11 08:21 cuál Shane sí

Voz 2 08:25 es la sintonía oficial de la Copa América este año que vaya tocando en su tramo final estaba va llegando a su tramo final dicho partidos de semifinales en lo más interesante es esta madrugada ya sabéis que la otra semifinal a juegan Chile y Perú Perú la gran sorpresa de esta edición es que esta noche tenemos a las dos de la mañana hora española un clásico del clásica hizo podríamos decir del fútbol mundial un Brasil Argentina maravilloso tenemos a un hombre del país sino ha llegado está a punto de llegar a ese estadio de Mina irá donde no es de grato recuerdo hace cinco años hay perdían Brasil en su Mundial contra Alemania siete uno veremos si la historia se repite esta noche en no ser resultado que es prácticamente imposible que se repita pero veremos si se llevan una nueva decepción aussie se meten en la gran final como digo hay un hombre de El País Juan Irigoyen qué tal muy buenas

Voz 1991 09:17 como estaba buenos dónde estás ahora mismo

Voz 12 09:21 en este momento estoy a punto de decir estoy esperando para pasar el control de seguridad no quería que me pilla a medio camino

Voz 1991 09:31 qué tal ambiente ahí se notan ya que ahí los aficionados como zonas

Voz 12 09:34 bueno hay hay hay hay un ambiente espectacular teníamos con el de prensa cree por primera vez en la Copa América Darwin estadio sino y Javi clima de Copa Libertadores dos despertaba nuestras habitaciones jugar el Argentina sonaron Interior solamente a las seis de la mañana que sí que eh dardos toda la noche en el hotel así que bienvenido a Suramérica Lionel Messi fuera Welcome

Voz 13 10:10 eso se los unas triquiñuelas por un juego sucio por qué no decirlo para que

Voz 1991 10:17 los rivales no descansen bien les han sonado los teléfonos despertador es a todos a la misma vez en una hora de la madrugada qué qué coincidencia qué casualidad no petardos durante toda la noche el descanso no fuese bueno no vamos a descubrir nada nuevo con esto no Juan

Voz 12 10:32 no nada me da el autobús recién con los colegas argentinos hablábamos de estas estas episodios de Copa Libertadores que ya había que mirar tanto a tirarme propicia federal a uno Tele Manchester cuando el estudiantes ya acusa en la gente que acierta

Voz 13 10:59 el auto agresivo para culpar al otro Estado

Voz 12 11:03 algo de esto esto es venerado

Voz 1991 11:15 estamos teniendo problemas con la comunicación yo creo que son los inhibidores que se suelen colocar cerca de los estadios es si si tenemos tiempo de escuchar luego vamos a esperar a ver cuando éste entre Juan al al campo y esté más tranquilo yo creo que va a ser más fácil charlar con él porque era como digo estábamos teniendo problemas así que Javi ileso que el echan Le lo llevamos un poquito más tarde cuando está dentro del del Estadi ambientazo no puede ser otra manera la el primer partido en el que se llena un partido en esta Copa América que si no se llena en un Brasil Argentina que no se llenan la puñetera vida

Voz 2 11:45 Gustavo López qué tal muy buenas que ETA el Chago muy buena jotas y no se llena hoy un partido de la Copa América con un Brasil Argentina que ya no se llena a Hamás

Voz 0749 11:54 pues que se vayan retirando pueden obsesiona nunca más efectivamente hay un gran porcentaje de entradas a favor de Brasil es lo normal de viendo efectivamente es normal eh hay muchos argentinos sin entrar ahí eso es un serio riesgo para la organización todos sabemos lo que sucede cuando hay un una cierta demanda ahí no hay demasiadas entradas para el público argentino o en general en Sudamérica así que veremos lo único que deseamos que el partido se desarrolló en paz y que sea un espectáculo más allá eso el partido tiene muchos alicientes y esperamos en una fiesta

Voz 13 12:28 Axel Torres qué tal buenas noches qué tal buenas noches Bruno Alemany muy buenas buenas noches qué tal bueno el número

Voz 1991 12:34 veinte deportivo Axel que partido esperas para hoy

Voz 0963 12:39 pues un partido en el que Brasil entiendo que que va a salir e intentando llevar la iniciativa por la local y vía por lo que supone volver a jugar una semifinal en Belo Horizonte en el mismo estadio en el que perdió unos

Voz 0267 12:53 qué te ante Alemania en el Mundial dos mil catorce eso creo que va a estar en en en la mente de todos los brasileños y y un poquito la oportunidad

Voz 14 13:01 ah hoy es la de reparar aquel a aquella vergüenza

Voz 0267 13:04 la histórica y por lo tanto será un equipo entiendo yo que que busque manejar el partido más allá de que haya tenido algunos problemas Josele hayan atascado algunos tramos de partido pero hasta la fecha ha sido un equipo

Voz 15 13:19 yo dominador en los cuatro encuentros

Voz 1991 13:22 que ha disputado no yo entiendo

Voz 0267 13:24 que Argentina evidentemente tampoco se va a replegar tampoco va a ser un equipo que ceda voluntariamente la iniciativa pero pero imagino que al menos en los primeros minutos Brasil va a intentar imponer un ritmo alto Easy a base de de ese empuje también que letras la de la grada meterá Argentina todo lo atrás que pueda Bruno tu qué esperas

Voz 14 13:46 sí bueno de hecho en la previa de Escalonilla ha dicho que de que el día de partido que quiere es uno en el que no haya un ida y vuelta que quieren intentar tener el control de del partido pero eso va a hacer de complicado poco por lo que decía hacen también de la selección de Brasil es una solución más dirigiendo a un grupo más o menos parecido de jugadores aunque el cambio respecto al Mundial sobre sobre todo en cuanto a piezas importantes pues ha sido notable ha sido un cambio importante hay que decir y eso cambia absolutamente al al equipo por la lesión que ha sufrido jugador todavía de del ven pero bueno es una selección me parece mucho más echa mucho más consistente en la selección brasileña sí que se me hace complicado pensar que que Argentina pueda tener realmente el el control ahí pueda llevar un partido más o menos tranquilo de la selección de los así un poco favorita pero sobre todo a nivel de llevar el peso la iniciativa en ese sentido lo quedó bastante claro

Voz 1991 14:45 me un segundo que a las once y cuarenta y cuatro tenemos protagonista en El Larguero un ex jugador de la Liga española consiguió tres champions con el Real Madrid internacional con Brasil medallista olímpico además con la canarinha Savio sabio Ortolá y qué tal buenas noches es como va todo que que que ser qué tal estás como de la vida

Voz 16 15:06 hoy viene muy bien Akin si no de verdad trabajando mucho iba siempre nadar empresarial todo eso pero bueno la verdad es que que muy contento hay buena aquí Brasil oí acompañando dado la Copa América el partido de hoy es un partido muy importante

Voz 1991 15:27 la rivalidad hay todo eso sí por lo que me han contado tú eres uno de los que se ha sabido mover bien cuando ha dejado esto del fútbol tienes temas inmobiliarios y de Finanzas y también de representación de jugadores no

Voz 3 15:38 sí la verdad es que que trabajar mucho

Voz 17 15:44 pero bueno un poco más

Voz 16 15:46 poco más tranquilo hicimos nuevo fin de semana en todo eso porque no hay concentraciones no hay partido no hay que está todo visto pero bueno

Voz 18 15:56 ahí muy involucrado en una partimos Villar

Voz 16 16:02 la parte financiera también por supuesto a la gestión de

Voz 3 16:07 de futbolista todo disolver la verdad que muy

Voz 16 16:10 muy contento trabajando mucho pero bueno

Voz 3 16:13 he de dar es que

Voz 1991 16:16 me voy bien vamos que vives ahora más tranquilo que cuando era futbolista no si hicimos un expresión vale cómo está viviendo desde la distancia desde fuera esta Copa América que te está apareciendo la edición de este año

Voz 17 16:34 bueno la verdad que yo bueno

Voz 3 16:38 no es como como en brasileño y acompañado un poco se está hirviendo principalmente la afición brasileña no aborda que Bono nuevas una Copa América que esperábamos la parte técnica vomita desde Bono mirando desde Brasil buen partido son poco cerrados partido más importantes equipos mucho más con mucho más calidad más técnica pero al mismo tiempo todavía no vemos no hemos visto a Bonns partir desde Brasil a un equipo como decía con la calidad que tiene equipos con jugadores pero o no estaba don poco ahora partido o más goles con más calidad con más técnica todavía no hemos visto bueno pero claro estamos hablando de un partido que que cambia muchas cosas es más rivalidad es un partido muy importante no sólo a nivel Sudamérica uno pero a nivel mundial claro que no tenemos jugadores importantes jugadores de muchísima calidad técnica tal TIM Brasil Colombia Argentina esperamos algo más vivo no esperamos como brasileño de presupuesto gane Albarracín pero además de hizo que veamos soy un partido de

Voz 1991 18:09 de cálida partido de Wolves es el gran clásico de la selección este Brasil Argentina que supone este este enfrentamiento no sólo por ser unas semifinales además de de la Copa América que te daría acceso a la gran final pero un argentino un Argentina Brasil cómo se vive sabio

Voz 3 18:28 vio muchísimo eh se vive y es difícil analizar Car realmente lo que pasa en Brasilia sin pero bueno es un partido de semifinal de Copa América pero puede ser un amistoso un partido que no vaya no va de muchas cosas pero conduce juega Moro estuvieron desde para Sir

Voz 17 18:52 Brasil y Argentina es algo

Voz 3 18:56 qué cambia muchas cosas entonces para de Brasil hoy mismo semanal sin casa y bueno después del doce recuerdos que tenemos siempre

Voz 1991 19:10 si el uno siete contra Alemania

Voz 3 19:12 Diaz lleva semifinales contra Alemania es algo espeso muchísimo entonces para brasileños es todo que Passio hoy que no sea una victoria y la clasificación nacional bueno yo creo que es muy es muy complicado y muy difícil

Voz 1991 19:33 cuánto temes a Messi lo digo porque él mismo dijo que no estaba siendo su mejor torneo y y es es su partido los argentinos espero que aparezca aquí

Voz 3 19:44 a mí no me gusta eso eh

Voz 17 19:47 con con decidiera si quiero

Voz 3 19:50 que no está bien bonito hacer da que no es el Messi que estamos acostumbrados a ver tres hasta él mismo lo ha reconocido eh pero ese Messi entonces hay que tender muchísima tensión muchísimo cuidado porque porqué

Voz 17 20:11 he jugado diferentes Don Juan

Voz 3 20:13 extraordinario entonces él es el tipo de juego que no bueno no está jugando hizo más cinco inhibe la Copa América pero no miento ni un minuto una jugada se por un partido

Voz 1991 20:28 cuánto pierde Brasil con la ausencia de Neymar

Voz 3 20:33 yo creo que mucho más yo creo que muchos calidad individual cara calidad técnica

Voz 17 20:38 he jugado pues no estoy diciendo la parte individual animar porque es que hace fue del campo o hizo no

Voz 3 20:48 no me importa mucho en el momento pero presupuesto es un jugador que Brasil virus afección de echo mucho de menos porque es diferente se puede jugar a pueden decidieron partido aquel momento y doce bueno tenemos jugadores de calidad tenemos a jugadores de nivel

Voz 19 21:11 pero ninguno de un bono ninguno que

Voz 3 21:16 bien es cierto Brasil pierde muchísimo

Voz 1991 21:20 ves animar volviendo al Barça

Voz 3 21:24 bueno yo creo que es el fútbol has cambiado muchísimo entonces lo que está pasando desde hace muchos años higos pásalo ahora yo en el fútbol yo espero tú siempre el Barça para mí no sería ninguna sorpresa

Voz 1991 21:44 te gustaría verle otra vez en el Barça o el Madrid a ti te gustaría verle de blanco no seré mejor tú si fuese es el Real Madrid o si fuese es Florentino Pérez iría por Neymar si fuese es Florentino Pérez el presidente del Madrid iría a por Neymar

Voz 3 22:11 es difícil hay que analizar bien de yo creo que solamente que está ahí trabajando en el diez diez de Madrid sale más a menudo es que lo que está pasando lo que tiene que fichar pero por supuesto es un jugador que me gusta muchísimo porque has es porqué a los jugadores que deciden que individualmente en una jugada de puede cambiar un partido estoy diciendo de Neymar de Messi de Cristiano de dar son jugadores diferentes como pueso puesto me gustaría de verlo con la camiseta blanca pero yo tengo la situación yo intento la estrategia que tienen Adri para que fiche otros jugadores pero bueno

Voz 17 23:04 has jugado

Voz 3 23:06 difícil marcar es un jugador realmente de mucha calidad otro nombre propio Coutinho

Voz 1991 23:13 te ha decepcionado alguna forma la temporada en el Barça que se esperaba mucho más de él

Voz 3 23:20 bueno pues supuestas jugado distinto tamiz ya son jugadores de muchísima de muchísima calidad muchísimas casa capacidad en campo o que hizo con la camiseta del Liverpool Bono ha sido extraordinario pero bueno el la temporada en el Barça no fue buena tiene muchísima dificultad en campo como

Voz 17 23:42 tú de de de de

Voz 3 23:45 otra disimuló suites paso pero por supuesto es jugado que que que tiene todavía muchísima Cueza para demostrar en el Barça porque tiene mucha calidad vino

Voz 1991 24:00 te has sorprendido que no estuviese en la selección o es demasiado pronto hay que darle más tiempo

Voz 3 24:04 a mí a Bono amigo es todavía eh yo a mi hijo pero las porque pues supuestas jugado muy joven si son jugado que todavía tiene muchísimas cuesta eh para aprender para crecer todo y que hoy tiene dieciocho más eh hay que aprender muchísimas cosas pero lo que hizo en Madrid la temporada yo creo que mi oportunidad al selló pero bueno hay tiempo hay tiempo eh es un jugador de un futuro

Voz 19 24:44 muy retrovisor muy

Voz 3 24:46 muy bueno muy importante como otros también como Rodrigo yo como otros Dani pero yo creo que si tú su tiempo su etapa llegará como hacer hombres y veinte

Voz 1991 24:57 hay gente que dice que Rodrigo es mejor que Vinicius que es más completo a ti también te parece

Voz 3 25:02 es muy pronto muy pronto a mí yo creo que tiene que dar tiempo era su jugador de un talento extraordinario pero eh abonó yo creo que está un poco más eh preparado hoy porque no la temporada pasada fue fui yo estoy muy importante entonarse Rodrigo hay queda tiempo hay que adaptarse a a al Madrid europeo pero bueno el jugador también que que tiene muchísimo futuro

Voz 1991 25:38 otro jugador que ha llegado a España seguro que lo conoces es Renan Lodi aquí lo conoces lo conocemos menos eh qué tal es el fichaje el Atlético de Madrid

Voz 3 25:48 es un bonito un jugador es al que estaba haciendo está haciendo una grandísima temporada tiene muchísima calidad tiene muchísima fuerza yo creo en mi opinión que eso un fichaje muy bueno el Atlético de Madrid yo creo que yo espero a es un fútbol distinto de un fútbol diferente que que tenga mucho éxito porque es un jugador muy

Voz 1991 26:21 bueno déjame que te pregunte también los compañeros con los que estábamos charlando sobre este Brasil Argentina Bruno algo para sabio Ortolá ni

Voz 14 26:28 bueno sí se fijaba mucho Scaloni ayer en nocturnos zona atender los laterales de Argentina que no tu día ya sufrieron bastante en el último partido ante el donde suela contra los extremos de la selección brasileña el como conoce perfectamente la la oposición de no sé si primero le ha sorprendido el buen rendimiento de Bertone el futbolista de de gremio también el hecho de que haya metido a Gabilondo Jesús Un juego que normalmente programas por dentro en la en la banda y si cree que puede ser una de las claves del partido de aldeas argentinos y dos estrenos dos isleños

Voz 16 27:07 bueno buenas noches y bueno yo creo que el partido de hoy yo creo que la clave está en el partido banda de casi porque hay jugadores de muchísima calidad de muchísima calidad qué queda tanto por la derecha como izquierda

Voz 18 27:29 ir Tom no

Voz 16 27:31 no me sorprende mucho porque está haciendo una grandísima temporada lo hizo el higo está haciendo todavía mejor este año entonces que faltaba eh Berto era pues supuso no oportunidad más clara concertación brasileña cuando llegó la oportunidad o está demostrando mucho es un juego rápido es un jugador fuerte es un jugador que tiene o el uno contra uno muy bueno es muy fuerte entonces yo creo que Scaloni habiendo mejor que el esquema táctico disimulos de la selección argentina hoy para tapa principalmente las bombas de Brasil principalmente la banda izquierda comer tu entonces yo creo que está haciendo muchísimo la Copa América no porque realmente muy pero muy bueno y

Voz 1991 28:36 Savio estamos hablando también con Gustavo López ex jugador también de de Argentina no haber jugado juntos pero si os habéis enfrentado Gus ahí tienes algo

Voz 16 28:46 contra contra eso era mucha mucha veces aparte mi verán pero frontal

Voz 1991 28:53 le gusta le costaba correr para atrás es sabio a Gus

Voz 20 28:56 igual que él no quiero grande grandes en no corre para atrás salió a Ecuador para lo que nosotros desarrollamos y claro a Ecuador

Voz 0749 29:09 lo que piensan y otro que corren nosotros pensaba masones lo que no entiendo

Voz 16 29:14 yo muy bien primero felicitarte

Voz 0749 29:16 eh no sólo por la trayectoria segundo la forma de expresar el fútbol debe analizar el fútbol de que te estoy escuchando ahora me parece falsa clásica coincido muchas cosas como en torno a lo que es Brasil como selección y la idea que tiene edite de eso he hablado muchas veces con Sylvinho que fue ayudante edite hasta hace muy pocos meses tengo muy muy conectado lo que es como entrenador Él como eh desarrolla su fútbol pero sobre todo comercio al futbolista y a parte felicitarte por toda tu Territori por todo lo bien que lo estás haciendo ahora quería preguntarte una cosa ya que comentar lo de la banda que Argentina por lo que se comenta en Argentina

Voz 21 29:59 en la televisión argentina que lo que estamos viendo

Voz 0749 30:01 pensar que puede haber algún cambio Oporto

Voz 21 30:04 me dijo que iba a jugar Lautaro no creo que lo puedas

Voz 0749 30:06 Dakar Messi mucho menos entonces pensar que pueda haber un cambio en el sistema táctico no de nombre pero sí por ahí táctico para que las bandas sean bien ocupada por parte argentina que por ahí según tú puede ayudar hasta el partido

Voz 16 30:20 Gustavo primero muchísimas gracias por las palabras Bono a mi a mi me gusta siempre yo admiraba grandísimos jugadores y tú un grandísimo jugador yo tuve la oportunidad de jugar muchas veces contra pero infelizmente nunca a favor pero pero enhorabuena por lo que hizo con el fútbol que bueno según yo lo que estoy viendo en la Copa América bueno son dos agresiones que Brasil bueno ha tenido muchos problemas también eh estamos aquí a sir analizando vende al fuego pero yo como brasileño del fútbol yo esperaba muchísimo más de la serie sombras idea también pero hay que destacar Tanguy o unas calidades entonces yo veo hoy mismo la principal fuerza de los seres hombres venía son las bandas mucho más de IPE toda su presión Argentina bueno es un análisis que mío de dos partidos descubrí de la selección argentina yo creo el avión sabio perdona