Sávio: "No está siendo la Copa América que esperábamos de Brasil"

Voz 1991 00:00 dadme un segundo que a las once y cuarenta y cuatro tenemos protagonista en el larguero un ex jugador de la Liga española consiguió tres champions con el Real Madrid internacional con Brasil medallista olímpico además

Voz 1 00:11 eh con la canarinha Sari sabio Ortolá

Voz 1991 00:14 qué tal buenas noches

Voz 1 00:17 es como va todo que que que ser

Voz 1991 00:19 qué tal estás cómo la vida

Voz 1 00:21 muy bien muy bien a Kim si no de verdad trabajar mucho varias siempre nadar empresarial eso que lo no la verdad es que que muy contento hay bueno aquí en Brasil acompañando la Copa América el partido de hoy que es un partido muy importante la rivalidad hay todo eso sí

Voz 1991 00:44 con lo que me han contado tú es uno de los que se ha sabido mover bien cuando ha dejado esto del fútbol tiene es temas inmobiliarios y de Finanzas y también de representación de jugadores no

Voz 1 00:53 sí bueno la verdad que que bueno trabajó mucho

Voz 2 00:58 sí

Voz 3 00:59 pero bueno un poco más

Voz 1 01:02 poco más tranquilo hicimos en fin de semana en todo eso porque no hay concentraciones no hay partido hay que está hecho todo visto pero bueno ahí sí muy involucrado no partimos Villar la parte financiera también por supuesto en la gestión de de futbolista todo y super la verdad que muy muy contento trabajando mucho pero bueno de Dust SARS que

Voz 1991 01:31 me van bien vamos que vives ahora más tranquilo que cuando era futbolista no si hicimos un expresión vale cómo está viviendo desde la distancia desde fuera esta Copa América que te está apareciendo la edición de este año

Voz 3 01:49 bueno la verdad que vengo bueno

Voz 4 01:53 no es como como el brasileño componían un poco Pavel yo vendo triste Pablito afición brasileña no aborda que Bono nueves una Copa América que esperábamos porel las partes técnicas principalmente desde Bono mirando desde Brasil buen partido son poco errados partido más importantes equipos mucho más con mucho más cálida más técnica pero al mismo tiempo eh todavía no vemos no hemos visto a Bonns partir desde Brasil y equipos juegan como decía con la calidad que tiene entre equipos con jugadores pero o no estaba don poco para partido o más goles con más calidad Comas técnica todavía no hemos visto bueno pero claro estamos hablando de un partido que que cambia muchas cosa es más rivalidad es un partido muy importante no sólo a nivel Sudamérica uno pero a nivel mundial pero tenemos jugadores importantes jugadores de muchísima calidad técnica tanto TIM Brasil comía Argentina esperamos algo más vivo no esperamos como brasileño que por supuesto gane al Racing pero además de ISO

Voz 1 03:21 que vemos hoy un partido de

Voz 4 03:24 de calidad partido de iguales

Voz 1991 03:27 es el gran clásico de la selecciones este Brasil Argentina que supone este este enfrentamiento no sólo por ser unas semifinales además de de la Copa América que daría acceso a la gran final pero un argentino un Argentina Brasil como se vive sabio

Voz 1 03:43 se vio muchísimo eh se vive eh

Voz 4 03:47 es difícil analizar Car realmente lo que pasa así de Argentina pero bueno es un partido de semifinal de Copa América pero puede ser un amistoso o un partido que Mubarak no Nova de muchas cosas pero conduce juega Moro estuvieron desde Brasil Brasil y Argentina el sábado hubo que cambiar muchas cosas entonces para dar a CIR hoy mismo semana sin casa y bueno después del del los recuerdos que tenemos siempre en cabeza

Voz 1991 04:25 si el uno siete contra Alemania se del mundo

Voz 4 04:28 ya lleva semifinales contra Alemania es pesa muchísimo entonces y paro brasileños todo que Passio hoy que no sea un área el actual nacional bueno yo creo que es muy es muy complicado y muy difícil

Voz 1991 04:48 cuánto temes a Messi lo digo porque él mismo dijo que no estaba siendo su mejor torneo y y es es su partido los argentinos espero que aparezca aquí

Voz 4 04:59 a mí no me gusta eso eh con con decidirme así que no que no está bien bueno da sino hacia el Messi que estamos acostumbrados a ver tres hasta el mismo

Voz 1991 05:14 ha reconocido eh

Voz 4 05:16 pero ese Messi entonces hay que tender muchísima tensión muchísimo cuidado porqué

Voz 3 05:26 jugado diferente son fuertes

Voz 4 05:29 extraordinario entonces él es el tipo de juego que no bueno no está jugando hizo más inhibe la Copa América pero no miento ni un minuto más jugada se puede decidir un partido

Voz 1991 05:43 en cuanto pierde Brasil con la ausencia de Neymar

Voz 4 05:48 yo creo que mucho más yo creo que por la calidad individual cara calidad técnica jugado bueno y estoy diciendo eh la parte individual de animar portugués que hace fue de campo o eso no no me importa está mucho en el momento pero presupuesto es un jugador que es Brasil virus otras de echo mucho de menos porque es diferente se puede jugar a Estepona decidieron partido a cualquier momento eh bueno tenemos jugadores de calidad tenemos a jugadores de nivel

Voz 5 06:26 pero ninguno ni a ningún otro

Voz 4 06:30 qué bien cierta de Brasil pierde muchísimo

Voz 1991 06:34 tú ves animar volviendo al Barça

Voz 1 06:39 bueno yo creo bueno

Voz 4 06:44 el Food has cambiado muchísimo entonces lo que está pasando desde hace muchos años el pásalo barro yo en el fondo Joyce pero tú siempre y que boda Barça para mí no sería ninguna

Voz 1991 06:58 sorpresa te gustaría verle otra vez en el Barça o el Madrid no dejó a ti te gustaría verle de blanco no sería mejor sería mejor tú si fuese hoy aussie fuese Florentino Pérez iría a por Neymar si fuese es Florentino Pérez el presidente del Madrid iría a por Neymar

Voz 4 07:26 es difícil hay que analizar bien de yo creo que solamente que está ahí trabajando en el día a día del Madrid sale más a menudo que lo que está pasando lo que tiene que fichar pero por supuesto es un jugador que me gusta muchísimo brasileño es porqué a los jugadores que decide que individualmente una jugada de puede cambiar un partido estoy diciendo de Neymar de Messi de Cristiano dejar entonces son jugadores diferentes como pueso puesto me gustaría de verlo con la camiseta blanca pero yo tengo la situación yo intento la estrategia que tienen Adri para que fiche otros jugadores pero bueno

Voz 3 08:19 un jurado

Voz 4 08:21 difícil de marcar un jugador realmente de mucha calidad otro nombre propio Coutinho TA

Voz 1991 08:30 decepcionado alguna forma la temporada en el Barça que se esperaba mucho más de él

Voz 4 08:35 bueno pues opuestas han jugado distinto para mí ya son jugadores de muchísima de muchísima calidad muchísimas casa capacidad en campo o que hizo con las camisetas de Liverpool Bono siendo extraordinario pero bueno el la temporada en el Barça no fue buena tiene muchísima dificultad en campo como tú de de de de en contra disimuló suites paso por supuesto era desocupado que que que tiene todavía muchísima Cueza para demostrar en el Barça porque tiene mucha calidad Vinicius en

Voz 1991 09:15 me ha sorprendido que no estuviese en la selección o es demasiado pronto hay que darle más tiempo

Voz 4 09:19 a mí a Bono a mi me gustaría eh yo a mi hija las porqué pues supuestas jugado muy joven si ya son jugado que todavía tiene muchísima Cueza eh para aprender para crecer todo y que tiene dieciocho nuestras Obama eh hay hay que aprender muchísimas cosas pero lo que hizo en Madrid una temporada yo creo que merecía una oportunidad al se dirigió pero bueno hay tiempo hay tiempo eh es un jugador de un futuro

Voz 5 09:59 muy profesor muy

Voz 4 10:01 muy bueno muy importante como otros también como Rodrigo yo como otros Sunny pero yo creo que si tú su tiempo su etapa llegará como a ese hombre ahí

Voz 1991 10:12 gente que dice que Rodrigo es mejor que Vinicius que es más completo a ti también te parece

Voz 4 10:17 es muy pronto muy pronto a mí yo creo que tiene que dar tiempo a su jugador de un talento extraordinario pero eh agua no yo creo que está un poco más ha preparado voy porque no puedo la temporada pasada fue fui yo estoy muy importante entonarse Rodrigo hay queda tiempo hay que adaptarse a a al Madrid europeo pero bueno el jugador también que que tiene muchísimo futuro

Voz 1991 10:53 en el otro jugador que ha llegado a España seguro que lo conoces es Renan Lodi aquí lo conoces lo conocemos menos eh qué tal es el fichaje el Atlético de Madrid

Voz 4 11:03 es un Borís un jugador es un material que estaba haciendo está haciendo una grandísima temporada tiene muchísima calidad tienen muchísima fuerza yo creo en mi opinión que hizo un fichaje muy bueno la teoría de Madrid yo creo que yo espero a es un fútbol distinto de un fútbol diferente que que tenga mucho éxito porque es un jugador muy

Voz 1991 11:36 bueno déjame que te pregunte también los compañeros con los que estábamos charlando sobre este Brasil Argentina Bruno algo para sabio Ortolá ni

Voz 6 11:43 bueno sí se fijaba mucho Scaloni ayer en tuvimos zona atender los laterales de Argentina que el otro día ya sufrieron bastante en el último partido ante el donde suela contra los extremos de la selección brasileña el como conoce perfectamente la la oposición no sé si primero le ha sorprendido el buen rendimiento de Berta donde el futbolista de de lloré mio también el hecho de que haya metido a Jesús Un juegas bien normalmente juega más por dentro en la en la gana y si cree que puede ser una de las claves del partido de enfrentamiento entre la total de argentinos y dos extremos brasileños

Voz 7 12:22 bueno buenas noches

Voz 1 12:25 bueno yo creo que el partido de hoy yo creo que la clave está en el partido por la banda

Voz 2 12:34 pero casi porque hay jugadores de muchísima calidad de muchísima ciudad que cada tanto por la derecha como izquierda

Voz 1 12:44 el Tom no

Voz 2 12:46 me sorprende mucho porque está haciendo una grandísima temporada lo hizo un higo está siendo todavía mejor este año entonces faltaba eh Berto era pues supuso no oportunidad más clara concertación brasileña cuando llegó la oportunidad o está demostrando mucho es un juego rápido es un jugador fuerte es un jugador que tiene o el uno contra uno muy bueno es muy fuerte entonces yo creo que Scaloni habiendo mejor

Voz 1 13:26 y y yo qué

Voz 2 13:29 el esquema táctico decimos de la selección argentina hoy para tapar principalmente las bombas de Brasil principalmente la banda poda izquierda coger tu entonces yo creo que está haciendo muchísimo que la Copa América de esas porque es un juego

Voz 1 13:47 realmente muy pero muy bueno y

Voz 1991 13:51 Savio estamos hablando también con Gustavo López Ecuador también de de de gentil no haber jugado juntos pero si os habéis enfrentado ahí tiene esos cómo

Voz 1 14:01 contra contra eso era mucha mucha veces aparte de Bordeaux pero Fontàs

Voz 1991 14:08 qué le costaba correr para atrás es sabio a Gus

Voz 8 14:12 igual que es verdad que no es verdad que los grandes talentos no corre para atrás salió a Ecuador es que tiene que peinan SAR para lo que nosotros desarrollamos y claro a Ecuador

Voz 0749 14:24 qué piensan y otro que corren nosotros pensábamos que no entiende muy bien primero felicitarte y no sólo por la trayectoria segundo la forma expresar el fútbol debe y analizar el fútbol de que te estoy escuchando ahora me parece falsa clásica coincido muchas cosas como en torno a lo que es Brasil como selección y la idea que tiene edite de eso he hablado muchas veces con Sylvinho que fue ayudante edite hasta hace muy pocos meses tengo muy muy conectado lo que es como entrenador el como eh desarrolla su fútbol pero sobre todo comercio al futbolista y a parte felicitarte por toda tu transitorio por todo lo bien que lo estás haciendo ahora quería preguntarte una cosa que comentar lo de la banda pensad que Argentina por lo que se comenta en Argentina en la televisión argentina vio lo que estamos viendo pensar que puede haber algún cambio porque dijo que iba bajo Art Lautaro no creo que lo pueda sacar Messi mucho menos entonces pensar que pueda haber un cambio en el sistema táctico no de nombre pero sí hay táctico para que las bandas sean bien ocupada por parte argentina que por ahí según tú puedes llevar hasta el partido

Voz 1 15:35 Gustavo primero muchísimas gracias por las palabras Bono

Voz 2 15:39 a mi a mi me gusta siempre yo admiraba grandísimos jugadores y tú un grandísimo jugador yo tuve la oportunidad de jugar muchas veces contra pero infelizmente nunca a favor contra pero enhorabuena por la por lo que hizo con el fútbol que muchas bueno según yo lo que estoy viendo en la Copa América bueno son dos selecciones que Brasil bueno ha tenido muchos problemas está bien eh estamos aquí en Brasil analizando vende al fuego pero yo como brasileño analizaron del fútbol yo esperaba muchísimo más de la serie sombras idea también pero hay que destacar Tanguy o unas calidades entonces yo veo hoy mismo la principal fuerza de los seres hombres ironía son las bandas mucho más izquierda IPE toda su lesión Argentina bueno

Voz 1 16:41 es una hogares Si mío

Voz 2 16:44 de dos partidos descubrí de la selección argentina yo creo el avión sabio perdón

Voz 1991 16:49 hemos según de qué tengo que hacer un alto en el camino obligado enseguida te te despedimos para que nosotros efectiva vive para que cobremos la Chago las doce Llum minutos seguimos

Voz 9 17:00 es

Voz 1991 17:07 el Larguero Yago de Vega las escaleras Cadena SER las doce y cinco minutos estamos charlando y analizando este Brasil Argentina estábamos hablando con Xavier sabios sigues por ahí verdad sí es que irá gracias por esperarnos es que con con todo esto que sacamos ahora tenemos que pagar a Gustavo López porque si no nos llega

Voz 8 17:30 mentira mentira existe

Voz 1991 17:34 está cobrando más ahora sabio Gustavo que cuando jugaba sí

Voz 8 17:39 eh

Voz 0749 17:44 este fue sabio fue el que Zaragoza sin en segunda

Voz 8 17:48 mira este Saavedra terrible aparte de genio como futbolista genio a así

Voz 2 17:57 bien

Voz 1991 18:01 sabía no estaba analizando un poco la la importancia de las bandas del partido de hoy no

Voz 2 18:07 sí yo creo que sí porque yo he visto entrar así durante toda la Copa América no además de tener jugadores de muchísima calidad bueno como Coutinho y otros yo veía yo vi o no

Voz 10 18:24 la parte fuerte de sí bueno un poco más fuerte pueda bandas Prince Pandit o a prueba de izquierdas como cuarto porque como dije en juego rápido desde un jugador fuerte que tiene un uno contra un bueno entonces yo VI poco la selección argentina a Bono como decimos la parte coma Debbie o con más problemas por la todas las rondas Príncipe de derecho entonces yo creo yo creo que el partido que tengamos hoy un partido de de rivalidad partido de calidad que guardan el Brasil juega un clásico un derbi en casa entonces yo creo yo creo que excavó ni va a tener un poquito más de atención por las jugadas de las bandas de Brasil que para mí esas parte más fuerte de juego

Voz 1991 19:30 Axel tú la última sabio

Voz 11 19:33 sí yo quería preguntar no sé cómo se ve desde Brasil que el partido se dispute en el mismo estadio en Belo Horizonte en el Mineiro irá o donde se jugó la semifinal del Mundial dos mil catorce ese uno asiente contra Alemania que de nuevo sea una semifinal y de nuevo sea un partido ante un rival tan importante a nivel emocional si eso puede afectar si se olvida Si está presente en la mente de la de los jugadores de los aficionados sí sí cree que tendrá alguna incidencia o ninguna

Voz 1 20:03 bueno yo creo que para los aficionados

Voz 2 20:06 sí afecta muchísimo porque aquí en Brasil y no estamos hablando muchísimo no partido de semifinal el partido que fue en dos mil catorce contra llega maña siete uno impone instó cinco años después jugamos nuevamente una sensacional Un partido contra Argentina un partido de Copa América yo creo que paró al fisio se quién da siempre el aire el siete uno entonces y aparte Pizzi lógica yo creo que está más fuera de campo que dentro entonces Brasil es una selección muy importantes no sé de son muy grande de jugadores de muchísima inspire en Lluc quiso esta parte campo no va no viene no bien pero pero claro si pasa algo negativo demos un el partido de hoy contra Argentina si perdemos la semifinal si perdemos la clasificación es algo que puede afectar muchísimo y eso puede supuesto yo creo que para dos brasileños no hace posible mi opinión eh no base posible cinco años ser eliminado dos veces In Racing competiciones importantes presupuesto en el mismo las dos desde entonces yo creo que antes no se pasaba algo negativo yo que es importante para el fútbol brasileño

Voz 1991 21:41 la todo bien desde el principio no volverán los fantasmas pero como empiece el partido más Alice adelante Argentina pueden entrar los miedos y los recuerdo

Voz 1 21:48 sí en lo sucedido y ser un hice puede pasar veremos si Google debe de la forma que del fútbol serbio podemos ver en algún momento a él en el banquillo tiene la intención yo no quiso no imposible es imposible imposible que bueno yo viví

Voz 2 22:18 intensamente al hubo yo viví muchos años de Dubai nueve años pasar no solamente todo esto para vivas y es muy difícil complicado yo prefiero está aquí pues de fuera analizando vendo Ivo no dando ni Opinió si bien o mal pero es una opinión pero es muy difícil

Voz 1991 22:41 se vive más tranquilo ya alejado de los banquillos y toda esa tensión Viena bien mejor esta fue un poco

Voz 8 22:50 pues eh

Voz 1991 22:53 en fin Xavier corto Línea ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el Larguero nada que disfrutes no sufran mucho con el Brasil Argentina que gane el mejor como se suele decir

Voz 1 23:03 daba que ganan el jugar tranquilo muchas gracias siempre no hacer un abrazo