Guadalupe Porras: "Si he llegado a Primera es porque estoy preparada"

Voz 1991 00:00 en abril en El Larguero Iturralde González dijo sólo va a descender un árbitro este año de categoría van a subir los dos porque evidentemente Undiano Mallenco se retira pero sólo a bajar uno Iturralde González qué tal muy buenas muy buenas noches enhorabuena

Voz 0514 00:26 bueno sí bueno también comentamos que riojano iba a subir lo más seguro y bueno pues es

Voz 1991 00:34 Soto Grado

Voz 0514 00:37 la última oportunidad has tenido la la buena o la mala suerte de que San fijado en él muy tarde porque ya ese árbitro veterano árbitro mayor y hay unas ciudades para subir pero en Segunda División ha sido todo un no sé un una sorpresa no el riojano bien me alegro del vecino me alegro un vecino

Voz 1991 00:55 también ha subido el madrileño Valentín Pizarro no

Voz 0514 00:58 sí un partidazo que hizo el último partido hizo en el Mallorca el último cuando subió en Mallorca contra el Deportivo muy muy bien yo creo que los ascensos este año han sido ganados en el campo y el descenso también por desgracia tiene que descender alguien la mala parte de Iglesias Villanueva gran árbitro pero la mala suerte es que llevaba dos años que que a todo deportista de élite le pasa que cuando entras en esa espiral de que necesitaban dos o tres partidos bueno seguidos Hinault conseguía enlazar los él mismo pues te vas comiendo la cabeza te vas comiendo la cabeza yo creo que es mejor quedarse con el Iglesias Villanueva de otros años por su calidad que que de los últimos que yo creo que que es Ametic que se metió en el mismo en esa misma espiral y no no ha sabido salir o no

Voz 1991 01:44 no es un año histórico porque asciende a Primera División como árbitro asistente como colegiada asistente Guadalupe Porras Iturralde

Voz 0514 01:53 pues sí es histórico en el sentido de que es la primera mujer que va a ser asistente pero sí que me gustaría incidir que no sube por ser mujer ni por llamarse Guadalupe sino por subir sube por su calidad por lo que ha demostrado en el campo porque se lo ha trabajado igual que todos los demás sólo han trabajado pero generalmente a que hay unas listas y alguien tiene que subir si sube Guadalupe no es por ser mujer es por su calidad que lo ha demostrado el próximo año pues eh habrá que meterle también caña

Voz 1991 02:25 qué jugada Lupe buenas noches hola buenas ya hasta Iturralde vendiendo engaña al PSOE

Voz 2 02:33 la verdad que sí ya lo veo la escuchando muy bueno gracias por tu palabra

Voz 3 02:40 y no te lo mereces porque lo has demostrado en el campo ya al que no le guste pues malo pues mala suerte aunque no les guste

Voz 1991 02:49 toda ahí no hay más que decir las cosas como son Guadalupe porque tú tú has currado como cualquier otro punto

Voz 2 02:56 si eso es así que lo que estaba con Mecano el final llegó a primera división porque sino una más y es decir que no vamos no llevo por ser mujer llego por la temporada que ha realizado bueno pues la verdad es que tengo que decir que que es un día muy especial para mí

Voz 1991 03:15 cuando te lo comunicara de forma oficial que basa asciende a Primera

Voz 2 03:19 esta mañana esta mañana han comunicado demanda desde el comité ciento me han llamado un miembro del comité miembro de la comisión técnica bueno pues buena para decirme eso que que que estaba en primera división y que gracias a la temporada que que había realizado sí bueno pues eso es lo que ha pasado ha sido la conversación

Voz 1991 03:41 tú cuando te lo han dicho a la primera persona que has escrito has llamado a quién ha sido

Voz 2 03:45 bueno lo primero que dado el abrazo Kiko respondía acción Mis padres son los que me sufren en lo bueno y en lo malo siempre son ellos lo que se llevaban todo bueno pues yo a la gente que quieres decir que tengo que decir que que bueno este éxito llega porque también tienen parte de culpa el equipo en el que yo estaba este año ellos han quedado a las puertas pero tengo que decir que que gran parte de este éxito que conseguido ha sido gracias a ellos

Voz 1991 04:13 qué te esperas de la Primera División me imagino bueno tú ya llevas varios años en Segunda que también hay mucha presión mucha tensión con lo cual de esto ya sabes

Voz 2 04:21 bueno al final yo me marcó objetivos a corto plazo desde hoy estoy en Primera División y bueno pues centrarme en la competición seguir trabajando de la misma manera eh con las mismas ganas y con la misma ilusión yo creo que al final si sigo trabajando igual buenas la competición va saga va a salir hacia adelante porque creo que al final recién llegado a Primera División es por porque estoy preparada y capacitada para estar en primera división

Voz 1991 04:47 no tenemos ninguna duda empezaste con dieciséis años no sé porque te dio por arbitral porque también jugabas no

Voz 2 04:55 bueno a mi a mi siempre va apasionado el tengo les de bien pequeñita hay jugadas Púbol desde desde que iba al colegio desde que era una bueno una niña es bueno pues la verdad que un día como tuvo una conversación con con un amigo de de un tío se emitió nada fue árbitro me me me animo a que probara el arbitraje así porque me claro él me veía que nada relacionaba el fútbol que que el fútbol era mi pasión me comentó eso que era otra manera de fútbol y que y que seguramente me me iba a gustar nada provee estuve estuve compatibilizando las dos cosas estuve jugando hoy estuve arbitrando cuatro años hasta que llegó un día que me tuve que decidir por por por un camino de los no elegir el arbitraje y a día de hoy bueno pues super contenta de tomamos aquella expresión

Voz 1991 05:48 me imagino que por tu condición de ser mujer habrás tenido que vivir barbaridades escuchadas por parte de de la grada de de gente bastante corta de no durante toda tu carrera

Voz 2 06:03 bueno al final bueno son insultos como tú has dicho pero bueno nosotros estamos centrados en no en el terreno de juego a lo que sucede

Voz 4 06:11 el en el terreno de juego y al final pues

Voz 2 06:14 no no hay que dramatizar esa el insulto de verdad que lo llevamos dentro de la mochila y más centrados en nuestros partidos

Voz 1991 06:24 ojalá esto acabe y ojalá acabe de ser noticia que nosotros tengamos que llamar a una mujer porque sea árbitro de Primera División que también hay que decir por cierto que Marta Huerta de Gaza de Palencia de veintinueve años sube como árbitro principal arbitra principal a la Segunda División B llegará un día Guadalupe ojalá que llegue ese día en el que esto deje de ser noticia habitual no

Voz 2 06:46 eh yo creo que estamos en el camino de de que llegue ese día hay tengo que decir que el fútbol femenino de arbitraje femenino ha evolucionado muchísimo eh esto qué quiere decir que de que por ejemplo se está arbitrando la Liga de la Primera división femenina están arbitrando los tríos femeninos hay mayor visibilidad y la niña que empiezan pueden mirase en un escaparate antes no sucedía eso entonces qué pasa con esto que las niñas quiere quiénes seguid dentro de este mundo y eso es algo fabuloso para bueno pues para que sigamos evolucionando dentro de de este mundo

Voz 1991 07:23 claro miremos condiciones no géneros ni sexo lo que hay que hacer es y la gente está preparada que avance sino está preparado sea del género que sea pues que no avance es que es así de sencillo Ésa es tan fácil como mirar a gente con las condiciones que Cook que cumpla unas condiciones determinadas que se buscan punto es así definen

Voz 2 07:40 efectivamente a mima tengo que decir que siempre me han exigido lo mismo y que y que yo siempre he sido una más siempre hecho lo mismo que mis compañeros lo mismo partido las pruebas físicas y eso ha hecho que a día de hoy pueda decir que esté en Primera División

Voz 1991 07:55 tú algo para Guadalupe

Voz 0514 07:58 no ocre disfrute de todo lo que pueda porque cuando se de cuenta esto pasa increíblemente rápido yo si te lo dicen todos los árbitros no al final cuando te quiere sí ya no estoy aquí es decir que disfrute y sobretodo que sepa convivir con el error ahora en primera división cuál es la diferencia entre Segunda y Primera yo sobre pongo en en Carrusel algo siempre el mismo ejemplo la Segunda División con todos mis respetos porque es muy importante es como conducir un hogar pero la primera división es conducir un Fórmula uno quiere decir esto que un cartel sales en una curva y lo metes lo endereza Un Formula uno como te salvas en la curva no lo endereza las la exigencia es total es decir el acierto tiene que ser Massimo yo sé que ya está preparada pero muchas veces convivir con ese error y convivir luego con la trascendencia que tiene ese error porque al final el error es el mismo el primer en segunda pero que pasa pues con lo mismo que equivocar T contra un trasatlántico de los que hay en plena división que contra un equipo de Segunda por eso yo quiero que que conviva con el error que le va a llegar qué le va a llegar y que cuando le llega ese error diga bueno aquí está Guadalupe ese error ha pasado inmediato olvido pero sobre todo que disfrute

Voz 2 09:11 bueno pues muchísimas gracias por tu palabra sí que tengo que decir que al final entró de de todos estos dieciséis años que llevo en el arbitraje bueno he vivido aciertos y también errores hay que decirlo pero bueno al final lo que tú que de los errores también se aprende higa está hay ya al viarias ahí

Voz 0514 09:29 en efectivo yo me me gustaría hacerle una pregunta a mí igual todavía no sabe porque es pronto porque la tienen que ir a Huesca a la concentración que este año es en Huesca por primera vez que antes era Madrid Valencia y este año van a un buen sitio allí a Huesca pues fíjate igual no vuelven tienes sabes ya o o es un y trasplante aún en qué equipo puede formar parte el próximo año donde puedes

Voz 2 09:49 no todo todavía no hemos recibido nada en mi caso no recibió ningún tipo de información no no no puede decir que nada porque no sé nada

Voz 0514 09:59 finalmente generalmente como gane por por por regiones y tal pero bueno qué tal le ya ser extremeña ya tiene el equipo no se era por simplemente por saber si sabias

Voz 2 10:10 pues no te puedo decir porque lo desconozco entonces no te puedo decir que bueno pues no sé yo al final con que me con quién me iré Joyce que vamos con disimulo

Voz 0514 10:21 pues ya lo sabes lo que está claro que con el que vaya ese ese irá contenta pero más que nada pasa la noticia

Voz 5 10:27 ah pues hacer un poco de donde no hay no se puede sacar pero pero su trabajo pues eso

Voz 0514 10:37 que que que disfrutes eso sí que aquí hay en la SER te vamos a tratar simple llanamente como una arbitra tiene sus aciertos y sus fallos y nada más

Voz 1991 10:48 una más de la categoría Guadalupe Porras enhorabuena enhorabuena ya ya disfrutarlo vale