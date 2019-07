Daimiel: "Los Sixers son mejor equipo ahora con Horford que con Butler"

Voz 2 00:00 Toni Daimiel qué tal muy buenas buenas noches llegó centradas

Voz 1991 00:18 viene Zubi de Cascais en es esto

Voz 2 00:23 sí sí los modelitos rarito bueno el domingo ha comenzado la la agencia libre

Voz 1991 00:30 lo primero me dice Javi Blanco pregunta le por el bombazo de la agencia libre Duran Irving y Andre Jordan a los Nets que te parece

Voz 1187 00:40 bueno se ha movido muy bien Brooklyn Nets para reclutar a dos grandes estrellas de la Liga como Cary Irwin Kevin Durant el problema es que yo creo que ya habían avanzado mucho en captar a Kevin Duran cuando se encontraron con esa lesión grave muy grave Kevin Durant las finales y eso supone que ellos no reunirán al equipo bueno a priori de verdad hasta el año siguiente hasta veinte veintiuno de momento ha sido un equipo que ha jugado play off que ha ganado y a cuarenta y dos partidos en temporada regular y que suman Irving que es un jugador de máximo nivel así que es un equipo que está haciendo bien las cosas pero ya digo que la concentración de de grandes jugadores aún victoria a priori

Voz 3 01:22 no se verá hasta dentro de más de un año queda tiene Kevin Durant tiene treinta o treinta y uno se treinta treinta y uno denomina ahora mismo es exacta

Voz 1991 01:31 de treinta años el veintinueve septiembre hace treinta y uno me lo digo por experiencia el tendón de Aquiles es una lesión bastante con picadillo un año de recuperación mínimos yo es que sí ya que esta temporada practicamente es imposible que esté en

Voz 1187 01:44 yo también lo creo puede adquirir Gales además más

Voz 1991 01:47 Verdes la musculatura completa de la pierna es que nuevas que ya está recupera alternos y si peladas tiene que volver a andar

Voz 1187 01:52 ese pierde mucha confianza en el propio físico hoy ya no se juega igual aunque tratas de volver antes yo yo coincido contigo en que no se va a ver a un gran Kevin Durant la próxima temporada no aquesta

Voz 1991 02:03 es muy fichaje arriesgado con la pasta encima que sí sí sabiendo que va a ser un año en blanco

Voz 1187 02:07 sin duda sin duda esta era la gran cuestión si va a haber algún equipo incluido ocurrió que le podía ofrecer un contrato prácticamente máximo nos el máximo porque ha cedido algo para hacer sitio a De Andre Jordan pero un grandísimo contrato con la incógnita que puede suponer que labrador de esa edad tengan salesiana

Voz 1991 02:23 a ver cómo recupera fíjate es curioso eh yo cuando me lo dice analizó también con treinta años por eso te preguntaba la edad porque dicen que a partir de los treinta años es como mucho más sube el porcentaje de ser propenso a romperse el tendón les ata pues ha sido llegar a mí son lo mismo también además llegabas de ser MVP lo mismo lo mismo no se me fue un contrato más o menos similar y a partir de ahí el declive de mi carrera Hay

Voz 2 02:47 cosa que cosas que pasa en fin

Voz 1991 02:50 lo máximo que llegó a jugar en Las Rozas y muy orgulloso estoy que hemos subido a Segunda B

Voz 2 02:54 bueno a ver si gracias a la herencia que ha supuesto una escuela que deje ya digno

Voz 1991 03:01 Luigi Rubio también ha resuelto su futuro afirma con los Phoenix Suns por tres temporadas cincuenta un kilitos que no está nada mal diecisiete por año que te parece

Voz 1187 03:09 bueno es la edad para firmar un gran contrato oí Ricky sea sacrificado mucho ha jugado muchos años en la NBA con problemas de lesiones al principio de su carrera se ha ganado un gran contrató y aquí lo tiene diecisiete millones por temporada tres años eh cincuenta y uno con Fini Sans que seguramente no era lo ideal en cuanto a capacidad competitiva porque el eh creo que hace unas semanas decía que le gustaría jugar en un equipo que optar a lo máximo no es el caso de Phoenix pero es uno de los equipos más prometedores con vistas a a tres años vista no un equipo con mucho talento joven ya han sumado algunos veteranos como Darius árbitro entre el croata como Aaron Veïns eh así que bueno es un equipo además divertido de ver un equipo que corre con gran anotador como Devin Booker creo que no no está tan mal no para para poder ver a Riki en un equipo que juega muy alegre y poder disfrutar con su juego

Voz 1991 04:01 en los Celtis pierden a Horford Irving llega quema Walker que te parece

Voz 1187 04:08 pues eh yo creo que ya la pasada temporada con el rendimiento del equipo se frenó lo que aparentaba ser un equipo aspirante al título durante varios años y ahora los movimientos quizás tampoco ayuden a a estar muy esperanzados que me ha sido tres veces All Star ha entrado en el tercer mejor quinteto de esta última temporada tiene veintinueve años ya yo creo que no es un jugador testado en grandes momentos como sí lo era caer Irwin prefiero que sólo ha jugado once partidos de play off y la baja de Horford la van a sentir mucho

Voz 1991 04:39 Horford se va a los Sixers de los Sixers Eva Jimmy Butler que es en marcha a Miami Jimmy Butler que en bueno nosotros hemos un comer la redacción Berlanga

Voz 1187 04:48 que es que le gusta mucho si es de diván

Voz 1991 04:50 a a muerte de hecho nada pero es del equipo que vaya oseznos de un equipo yo no sé si eso es muy habituales él es de Jimmy Ballet

Voz 1187 04:56 el equipo pues ahora de Miami Heat claro

Voz 1991 04:59 de Miami sí que va a disfrutar este año no

Voz 1187 05:02 pues no sé si disfrutaba en Miami que sí que con la pasta que batió a Valdés seguro a los vecinos

Voz 1991 05:07 decir Langa digo por qué

Voz 1187 05:10 ver si puede disfrutar no sé si jugando al baloncesto en la ciudad con ciento cuarenta y dos millones que firma sí puede disfrutar es una ciudad cara pero disfrutó una pero no no entendido muy bien el movimiento no yo pensé que Butler que presume de ser un jugador muy competitivo pudiendo elegir iba era un equipo con más posibilidades además de Miami Se puede ir drives in yo no creo que puedan aspirar a grandes cosas los Miami Heat Philadelphia sí que deja un gran equipo ha renovado a Tobias Harris ha fichado como dices a Horford llega yo Richardson que es un muy buen jugador de Miami si siguen Embid y Simmons así que yo creo que va a ser un gran aspirante

Voz 1991 05:50 me pregunta Javi Blanco por línea interna esto ha picado con Berlanga claro es que preguntan Anthony directamente porque tenemos una apuesta cruzada si ahora mismo a los Sixers es mejor equipo

Voz 1187 06:04 pues yo creo que sí que puede serlo ha ganado Javier labor que ahora aumentaron no es no sólo es verdad que yo Richardson es peor que Butler pero es un buen jugador pero es que Horford es un grandísimo jugador eh hay eso lo suman y además han fichado a Capello Queen han renovado a Ennis yo creo y han renovado Tobias J a Tobías Harris por un dineral yo creo que Philadelphia puede ser mejor que el año pasado

Voz 1991 06:26 ahora te pregunto por más movimientos pero te que también lógicamente te quiero preguntar por Nikola Mirotic no va a volver a los Bucks y no sé tu leves volviendo a Europa

Voz 1187 06:38 bueno yo creo que está prácticamente hecho el el fichaje de Mirotic por el Barça es algo sorprendente claro

Voz 1991 06:46 parece comprensible

Voz 1187 06:48 bueno hay que entenderlo no sabemos que hay casos puntuales es verdad que son excepciones de jugadores que renuncian a ganar más dinero y a jugar en una competición que es es la mejor liga del mundo como es la NBA hemos hablado hoy tú has hablado con Sergio Llull sobre este tema por ejemplo podría ser otro caso pero no cabe duda que un jugador al que le estaban ofreciendo me parece que cincuenta y un millones lo que ha firmado Ricky para jugar en Utah Jazz y que renuncia a ese contrato para volver a Europa aunque sea una gran oferta la del Barcelona pues llama la atención y habrá otros motivos supongo que personales familiares que incidan en esa decisión de Mingote

Voz 1991 07:25 hombre una oferta importante pero renunciar a casi me parece eran ocho millones por año una cosa así

Voz 1187 07:30 algo más algo más fíjate algo más porque además me consta que su agente en Estados Unidos Bill Duffy que es el mismo de de Luka Doncic eh bueno no daba crédito nueva acreditó cuando se entera que su representado hasta ese momento Mirotic decidía volver a Europa

Voz 2 07:46 claro está diciendo macho que mi comisión no se parecen nada claro

Voz 1187 07:52 bueno veremos veremos cuáles son las motivaciones cuando él llegue aquí cuando dé explicaciones hay hombre aparentemente el Barcelona va a hacer una grandísima inversión y bueno pues sabemos que los seguidores algunos seguidores del Real Madrid no entienden muy bien esa decisión esto forma parte ya de la rivalidades nacionales no

Voz 1991 08:11 correcto Pau Gasol Él ha dicho que quiere seguir la NBA que en un mes va a empezar a entrenar qué equipo se rumorea donde ves el año que viene

Voz 1187 08:21 no tengo ni idea por qué

Voz 4 08:23 Pau Gasol está mitad total ahora mismo si Pau Gasol

Voz 1187 08:27 cedido una entrevista en las últimas horas a nivel nacional a un medio importante en Estados Unidos para decir que se encuentra bien que su recuperación va bien que en agosto va a estar entrenando y que quiere jugar un año más de eso significa que que Pau Gasol pues tiene dudas y que de momento no tienen ninguna oferta eh Milwaukee ha renunciado a Pau Gasol porque ha fichado a Robin López ha renovado a Brook López con lo cual ya prácticamente no hay espacio para un jugador así pero yo no tengo dudas que si Pau Gasol aunque tarden fichar pero sí en agosto septiembre empieza a demostrar que puede estar a un buen nivel pues tendrá ofertas

Voz 1991 09:03 el del resto antes de preguntarte por el futuro de León arme dejó algo

Voz 1187 09:08 ah bueno ha habido un renovaciones movimientos lo de de Angelo Russell a Golden State Warriors es llamativo desde luego que también Redick el ex de Filadelfia que se ha ido a Nueva Orleans donde llega Famous de Utah es que ha habido tantos movimientos en estas últimas setenta y dos horas que es difícil quedarse con no pero yo creo que has hecho un buen resumen de lo más importante

Voz 1991 09:29 de cara guay Toronto Lakers Clippers y son los que más suenan no

Voz 1187 09:35 si los son los que más suenan no sé si hay alguna opción más pero parece ser que está entre estos tres equipos yo sí quiero dejar claro que da toda la impresión de que la opción principal de Kawase hace un mes y medio dos meses era Clippers pero que luego resulta que gana el anillo con Toronto y luego resulta que claro en Lakers se juntan Le Bron Anthony Davis muestran interés con un contrato máximo en el y ahora las dudas pues eh se triplican para Elena y supongo que en las próximas horas tendrá que tomar una decisión

Voz 1991 10:08 pero va a todo esto no sí sí

Voz 1187 10:11 Máximo

Voz 2 10:12 le vale bien no estaba yo preocupado porque no pues el él

Voz 1187 10:18 en ese sentido no luego yo me tienen que elegir bien

Voz 2 10:21 pero estará preocupa por nosotros también igual que nosotros

Voz 1187 10:25 bueno no no pero hombres y les contáramos nuestros casos particulares seguramente

Voz 2 10:31 eso seguro preguntas de los oyentes dice

Voz 1991 10:36 Alfred Puppy que que le pasa a los Knicks directamente

Voz 1187 10:39 dicen que le pasa los Knicks bueno es verdad que parece que vuelve a decepcionar a la gente mayor Knicks porque no ha podido fichar a una mega estrella la gente hablaba de Duran de Irving pero lo que pasa que ha fichado a varios jugadores creo que de momento llevan seis fichajes que no están mal la mayor parte de ellos pero falta esa súper estrella pero Giuly del y Peyton son jugadores interesantes yo creo que pueden hacer un buen baloncesto y guerra

Voz 1991 11:07 te pregunta Sergio Solbes si a pesar de la salida de Kevin Durant siguen siendo los Warriors los máximos candidatos al título

Voz 1187 11:13 yo me resulta muy difícil colocar ahora mismo augurios de máximos candidatos porque no sólo nuestra Duran no sólo se ha ido Iguodala que se ha ido a Memphis sino que Craig Thompson pues volverá en febrero marzo y hay que ver cómo vuelve con lo cual seguramente cuando empiece la temporada en octubre en Las Vegas los expertos en apuesta dirán que hay otros equipos que están en favoritismo por encima de

Voz 1991 11:36 mira te pregunta la tenía por aquí de Luis Prieto cuál es el mejor movimiento de los que hemos comentado de agencia libre

Voz 1187 11:44 pues hombre Brooklyn llama mucho la atención con los movimientos que ha hecho Philadelphia al que ya hemos hablado de él de este equipo también no sólo fichar nuevos jugadores renovar jugadores importantes es decisivo hoy Miwa equipos ha renovado a a Brook López y a Kate Middleton sigan de tu Combo así que es un equipo también bien situado me han gustado fichajes de Indiana como Brook Don el ex de Milwaukee Jeremy Lahm Sacramento también con Trevor Ariza con la renovación de Harrison Barnes con Cory Joseph hay varios equipos que se ha movido bien sí

Voz 1991 12:18 te dice Pedro Gil Muñoz le falta el DNI dime tú Top tres de jugadores que más te gustan actuales eh de más

Voz 1187 12:25 cuál es bueno pues mira ir más lejos de esta temporada los que más me han gustado de más a menos ha sido Kawase Leonar ante Arden

Voz 5 12:36 y aquí

Voz 1991 12:38 Coro coro perdón cero cuatro Si uno más uno son dos porque por los Lakers

Voz 1187 12:44 pues porque no tiene nada que ver esa suma tan clara con el asunto de de Lakers porque seguramente Caguán primero no estaría a gusto en una franquicia donde las posiciones veinticuatro siete no gente cuatro horas al día siete días por semana como los Lakers el es un jugador introvertido no le gusta tanto tratar con la prensa ni con los aficionados ni con los fans y luego hay que considerar también que ocupa una posición prácticamente idéntica a la de Le Bron en pista así que baloncestística mente hablando podría tener reparos también

Voz 1991 13:16 ya está aquí Berlanga lo digo para que lo sepas que puedes decir perfectamente que este año se va a comer un mojón osea

Voz 1187 13:21 no a ver a ver yo entiendo que no tiene Butler Jimmy Butler va a hacer una gran temporada a nivel individual pero da la sensación que Miami está todavía en peor condición que el año pasado ha retirado Wade Se van White Sy Richardson y parece que cuentan con menos no para competir buenas noches anillos qué tal lentamente de acuerdo

Voz 2 13:40 creo que estaban en Miami pero a nivel de competición queda

Voz 1187 13:46 colegio mal yo no entendido seguro tenía oferta de Lakers no por ejemplo ir a un a un equipo como Lakers a Clippers alguno

Voz 2 13:52 bueno pues hubiera sido desde luego una decisión a nivel deportivo yo creo mucho más interesante pero Anthony nuestra discusión es que Philadelphia mejor equipo estaba eso lo sé si lo de Horford es importantísima encima por Anthony ya te vas de vacaciones no

Voz 1187 14:07 sí me voy si estoy prácticamente y el