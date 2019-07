El Larguero: Tercera parte (02/07/2019)

Voz 1 00:00 yo quiero ya

Voz 2 00:18 lo que tenemos que ir también a Sevilla donde se ha despedido Pablo Sarabia que deja al conjunto hispalense después de tres temporadas para marcharse al París Saint Germaine Manolo Aguilar qué tal muy buenas tardes

Voz 3 00:29 noches costó poco deja mucha paz

Voz 2 00:31 está aunque veremos si es buena la operación en lo meramente deportivo

Voz 4 00:35 hombre costó poco muy poco

Voz 3 00:37 de deja bastante dinero pero comparado con el rendimiento que ha dado esta temporada pues parece poco pero el Sevilla llegó tarde a su renovación hubo complicaciones durante toda la temporada pero al final se va sin estridencias porque todo el mundo entiende el Sevilla estaba el presidente casas Monchi y el propio jugador que es mejor marcharse de esta forma aunque no haya conseguido de Sevilla renovar no porque también la oferta es irrechazable en lo económico para el jugador por parte del Paris Saint Germain Shiloh entre lágrimas ha ido emocionado y así lo ha despedido al presidente de Sevilla sin Llorca

Voz 1795 01:14 el jugador ha aportado su representante que también está aquí todo lo posible para que para el club se da una cantidad mayor por lo tanto nosotros estamos totalmente satisfecho de de la operación evidentemente no de que se vaya Pablo pero si el trato el rendimiento la profesionalidad y todo lo que podamos habrá dejarlo es poco por lo tanto yo quiero es y la Pablo que el Sevilla Fútbol Club siempre será su casa

Voz 1991 01:42 sabía que si hay si ha habido tensión

Voz 3 01:45 a Monchi ha dicho que ojalá el Sevilla afiches muchos Sarabia por el camino pero este es el final de momento de esta etapa del jugador ha sido bien has pedido por parte de él

Voz 1991 01:55 pues sí se ha portado muy bien Sarabia que desde luego no tienen nada que reprocharle el el club unos que se van unos que pueden venir aunque escuchando a Monchi Manolo yo no le daba muchas opciones a que llegue Ceballos eh

Voz 3 02:10 escuchando a Monchi si no le damos muchas opciones porque la operación es complicada Monchi lo vamos a escuchar ahora después vamos a valorar porque lo que hice Monchi

Voz 5 02:22 porque la seguridad es cierto pero posible

Voz 3 02:24 mente hay cosas que no dice Monchi que también ha hecho el Sevilla vamos a escuchar

Voz 1795 02:29 nosotros con Dani Ceballos a día de hoy salvo que el presidente ha hecho sin que yo supiera el de Utrera no hemos hecho ninguna gestión Fer gestión por lo tanto nunca ha sido un objetivo el de el de el Sevilla pero cuando nunca en no

Voz 1991 02:44 el presidente ha hecho algo Manolo

Voz 3 02:46 el presidente dice que no ha hecho nada o por lo menos a Girona preguntado si ha hecho algo la verdad es que el presidente de Uteca Ceballos supera a la familia de Utrera pues no sabemos si el presidente ha hecho algo pero si está convencido que lo perseguía hecho algo estamos convencido que Lopetegui hablado con Ceballos queda dicho que el Sevilla tendría el caldo de cultivo ideal para explotar lo que pasa es que Monchi sabe que la operación Ceballos es muy complicado y por tanto en Sevilla no ha hecho ningún otro movimiento sin puede ser bien

Voz 6 03:17 es decir no pues a otra cosa pero me

Voz 3 03:20 cuesta mucho creer que lo haya hablado con Ceballos por cierto que Monchi está absolutamente enloquecido las últimas horas en el mercado que ha llegado Condé esta misma noche va a ser hace unos minutos va a ser el fichaje más caro de la historia del Sevilla tan sólo veinte años un francés excelente año que les ha costado ese día veinticinco millones de euros y Lucas Ocampo un futbolista argentino del Olympique de Marsella también está al caer osea que uno tras otro que con los fichajes

Voz 2 03:48 hacer Manolo un abrazo hasta mañana hasta luego algún momento Ceballos no de momento al Sevilla veremos o Harry qué tal muy buenas

Voz 3 03:56 muy buenas noches Party es qué te parece la salida

Voz 1991 03:58 de Sarabia en lo económico es una gran gestión Diego por quinientos mil Se va por veinte millones en lo deportivo que pierde el Sevilla

Voz 3 04:05 hombre lo económico una buena decisión relativamente no porque tal y como estaba en el mercado sitúo analiza los datos de Sarabia pueden futbolista perfectamente de cuarenta Mi desde euro no por lo que se está pagando por determinados jugadores en Etxeberria o no también es verdad que aunque yo digo que es una una mala salida no es tampoco una desastrosa salida no porque llegó por muy poco dinero Él no tenía una ficha demasiado elevada ha dado un gran rendimiento y te deja veinte millones de euros no que veinte millones de euros una cantidad también a tener en cuenta no veinte millones de euros manos de Monchi se supone se supone que al Sevilla le tiene que dar para reforzar la plantilla no Ike pierde el Sevilla sin Sarabia bueno tiene gol pierde acciones de gol no pierde gol y pases de gol no les un futbolista que quizá no te llama mucho la atención los partidos porque interviene poco tampoco técnicamente sobresale con gesto de mucha calidad pero todas las estas acosado todo esto prejuicios de derribando en el momento que intervienen el aria y marca un gol detrás de otro no ha sido un futbolista determinante en futbolistas que ha dado mucho mucho al Sevilla y que yo creo que su salida hoy ha estado perfectamente entendida o por todas las partes casi todo el mundo no

Voz 0514 05:11 me queda una marcha Harry que ya tiempo tendremos

Voz 1991 05:14 para hablar durante este verano pero ficharía a Ceballos

Voz 3 05:18 claro claro es un gran futbolista viene de hacer un europeo magnífico tiene hambre es de esos jugadores distinto no esos jugadores que te pueden cambiar un partido con una acción claro claro Dani Ceballos buenísimo no lo que pasa que al sevillano no le interesa decir si está muy interesado no porque si luego no viene qué muy posible porque es muy difícil aunque esté en el mercado muy difícil aussie por ejemplo los evaluó opinó que también existe esa posibilidad pueden el Sevilla que daría una grandísima decepción no Sevilla lo que hace es estar ahí agazapado conforme pasen los días efectivamente se pone muy a tiro que nadie el Sevilla va a ir abordará vaya que sí

Voz 1991 05:52 seguirá

Voz 2 05:53 los hablando durante el verano gracias un abrazo un abrazo doce treinta y nueve

Voz 12 07:16 bueno sí

Voz 0514 07:19 bueno también comentamos que riojano iba a subir lo más seguro

Voz 2 07:24 Soto Grado

Voz 0514 07:26 la última oportunidad has tenido la la buena o la mala suerte de que han fijado en él muy tarde porque ya ese árbitro veterano árbitro mayor y hay una sea es para subir pero en Segunda División ha sido todo un no sé un una sorpresa no el riojano me alegro del vecino me alegro un vecino

Voz 1991 07:45 también ha subido el madrileño Valentín Pizarro no

Voz 0514 07:48 sí partidazo que hizo el último partido hizo en el Mallorca el el último cuando subió el Mallorca contra el Deportivo muy muy bien yo creo que los ascensos este año han sido ganados en el campo y el descenso también por desgracia tiene que descender alguien Illa malas muerte de Iglesias Villanueva gran árbitro pero la mala suerte es que llevaba dos años que que a todo deportista de élite le pasa que cuando entras en esa espiral de que necesitamos dos o tres partidos bueno seguidos Innova conseguía enlazar los él mismo pues te vas comiendo la cabeza te vas comiendo la cabeza yo creo que es mejor quedarse con el Iglesias Villanueva de otros años por su calidad que que de los últimos que yo creo que que es Ametic que se metió en el mismo en esa misma espiral y no no ha sabido salir no

Voz 1991 08:34 es un año histórico porque asciende a Primera División como árbitro asistente como colegiada asistente Guadalupe Porras Iturralde

Voz 0514 08:43 sí es histórico en el sentido de que es la primera mujer que va a ser asistente pero sí que me gustaría incidir que no sube por ser mujer ni por Guadalupe sino por subir sube por su calidad por lo que ha demostrado en el campo porque se lo ha trabajado igual que todos los demás sólo han trabajado pero generalmente a que hay unas listas y alguien tiene que subir Mi sube Guadalupe no es por ser mujer es por su calidad que lo ha demostrado el próximo año pues eh habrá que meterle también caña

Voz 2 09:15 hola Guadalupe buenas noches hola buenas noches ya hasta Iturralde metiendo caña eso eh

Voz 6 09:23 la verdad que sí ya lo veo muy bueno así por tu palabra

Voz 14 09:29 y no te lo mereces porque lo has demostrado en el campo ya al que no le guste pues malo pues mala suerte aunque no les guste es eso

Voz 2 09:38 o sea pues no hay más que decir las cosas como son Guadalupe porque tú tú has currado como cualquier otro punto

Voz 6 09:46 si eso es así de lo que estaba comentando el final llegó a primera división porque he sido una más y es decir que no vamos no llevo por ser mujer llegó por la temporada que ha realizado bueno pues la verdad es que tengo que decir que que es un día muy especial para mí

Voz 1991 10:05 cuando te lo comunicó de forma oficial que basa

Voz 2 10:07 es que asciende a Primera

Voz 6 10:09 esta mañana esta mañana han comunicado llamada desde el comité ciento hemos llamado un miembro del comité miembro de la comisión técnica bueno pues para para decirme eso que que que estaba en primera división y que gracias a la temporada que que había realizado y bueno pues eso es lo que ha pasado ha sido la conversación tú cuando tú

Voz 1991 10:31 lo han dicho a la primera persona que has escrito has llamado a quién ha sido

Voz 6 10:35 bueno lo primero que dado el abrazo Kiko respondía así a Mis padres son los que me sufren en lo bueno y en lo malo siempre son ellos lo que se llevan todo iguana pues yo a la gente que quiere decir que tengo que decir que que bueno este éxito llega porque también tienen parte de culpa el equipo que yo este año ellos han quedado a las puertas pero tengo que decir que que gran parte de este éxito que conseguido ha sido gracias a ellos

Voz 1991 11:02 que te esperas de la Primera División me imagino bueno tu ya llevas varios años en Segunda que también hay mucha presión mucha tensión con lo cual de estoy ya sabes

Voz 6 11:11 bueno al final yo me marcó objetivos a corto plazo desde hoy estoy en Primera División y bueno pues centrarme en la competición seguir trabajando de la misma manera eh con las mismas ganas y con la misma ilusión yo creo que si sigo trabajando igual bueno la competición va saga va a salir hacia adelante porque creo que al final recién llegado a Primera División es por qué estoy preparada y capacitada para estar en primera división

Voz 2 11:37 no tenemos ninguna duda empezaste con dieciséis años no exacto porque te dio por arbitrar pone también jugabas no

Voz 6 11:45 bueno a mi a mi siempre me ha apasionado al tengo les de bien pequeñita hay jugadas Púbol desde desde que iba al colegio desde que era una bueno una niña es bueno pues la verdad que un día no tuvo una conversación con con un amigo un tío y emitió ir a y fue árbitro me me me animaba a que probara el arbitraje así porque me claro que nada reaccionaba el fue Paul que que el fútbol era mi pasión me comentó eso que era otra manera de fútbol y que y que seguramente me me iba a gustar nada provee ahí estuve estuve compatibilizando las dos cosas estuvo jugando ahí estuve arbitrando cuatro años hasta que llegó un día que que me tuve que decidir pero por por un camino de los no elegí el arbitraje y a día de hoy bueno pues súper contenta de tomó aquella decisión

Voz 1991 12:38 me imagino que por tu condición de ser mujer habrás tenido que vivir barbaridades escuchadas por parte de de la grada de de gente bastante corta demente no durante toda tu carrera

Voz 6 12:52 bueno al final bueno son asuntos como tú has dicho pero bueno nosotros estamos centrados en no en el terreno de juego lo que sucede

Voz 4 13:00 si en el terreno de juego y al final pues

Voz 6 13:04 no no hay que dramatizar el insulto es verdad que lo llevamos dentro de la mochila y más centrados en nuestros partidos

Voz 1991 13:13 ojalá esto acabe y ojalá acabe de ser noticia que nosotros tengamos que llamar a una mujer porque sea arbitrar en Primera División que también hay que decir por cierto que Marta Huerta de Aza de Palencia de veintinueve años sube como árbitro principal arbitra principal a la Segunda División B llegará un día Guadalupe ojalá que llegue ese día en el que esto deje de ser noticia habitual no

Voz 6 13:35 eh yo creo que estamos en el camino de de que llegue ese día hay tengo que decir que el fútbol femenino de arbitraje femenino ha evolucionado muchísimo eh esto qué quiere decir que de que por ejemplo se está arbitrando la Liga de la Primera división femenina en las arbitrando los tríos femeninos hay mayor visibilidad muy a que empiezan pueden mirase en un escaparate antes no sucedía eso entonces qué pasa con esto que las niñas quiere quiénes seguid dentro de este mundo y eso es algo fabuloso para bueno pues para que sigamos evolucionando dentro de de este mundo

Voz 1991 14:13 miremos condiciones no géneros ni sexo lo que hay que hacer es y la gente está preparada que avance sino está preparado sea del género que sea pues que no avance es que es así de sencillo Ésa es tan fácil como mirar a gente con unas condiciones que Cook que cumpla unas condiciones determinadas que se buscan punto es así definen

Voz 2 14:29 pero es más tengo que decir que siempre

Voz 6 14:32 me han exigido lo mismo y que y que yo siempre he sido una más y siempre he hecho lo mismo que mis compañeros lo mismo partido las pruebas físicas y eso ha hecho que a día de hoy pueda decir que esté en Primera División

Voz 1991 14:45 Itu algo para Guadalupe

Voz 0514 14:47 no ocre disfrute de todo lo que pueda porque cuando se de cuenta

Voz 6 14:51 sí

Voz 0514 14:52 esto pasa increíblemente rápido yo si te lo dicen todos los árbitros no al final cuando tú sí ya no estoy aquí es decir que disfrute y sobretodo que sepa convivir con el error ahora en primera división cuál es la diferencia entre Segunda y Primera ya sobre pongo en en Carrusel tampoco siempre el mismo ejemplo la Segunda División con todos mis respetos porque es muy importante es como conducir un hogar pero la primera división es conducir un Fórmula uno quiere decir esto que un cartel sales en una curva kilometros lo endereza cerezas Un Fórmula uno como te salgas en la curva a derechas la exigencia es total es decir en la cierto tiene que ser Massimo yo sé que ya está preparada pero muchas veces convivir con ese error y convivir luego con la trascendencia que tiene ese error porque al final el error es el mismo el primer aún segunda pero que pasa pues guste o no que no es lo mismo de equivocar T contra un trasatlántico de los que hay ha división que contra un equipo de Segunda por eso yo quiero que que conviva con error que le va a llegar qué le va a llegar y que cuando le llega ese error diga bueno aquí está Guadalupe ese error ha pasado inmediato olvido pero sobre todo que disfrute

Voz 6 16:00 bueno pues muchísimas gracias por tu palabra sí que tengo que decir que al final entró de de todos estos dieciséis años que llevo en el arbitraje bueno vivido aciertos errores hay que decirlo pero bueno al final lo que dices tú que de los errores también se aprende ya está ahí y al viarias ahí

Voz 0514 16:18 en efectivo yo me me gustaría hacerle una pregunta por igual todavía no sabe porque es pronto porque la tienen que ir a Huesca la concentración que este año es en Huesca por primera vez que antes era Madrid Valencia y este año van a un buen sitio hay Huesca pues fíjate igual no vuelven tiene sabes ya o o un y las planteado en qué equipo puede Se formar parte el próximo año donde puedes

Voz 6 16:39 no todo todavía no hemos recibido en mi caso no ha recibido ningún tipo de información no no no puedo decir que nada porque no sé nada

Voz 0514 16:48 en Almonte generalmente como por por regiones y tal pero bueno está ya se extremeña ya tiene el equipo pues no se era simplemente por saber si sabias

Voz 6 17:00 pues no te puedo decir que lo desconozco entonces no te puedo decir bueno pues no sé yo al final con que me con quién me iré yo así que vamos con disimulo

Voz 0514 17:11 pues ya no a ver lo que está claro que con el que vaya ese ese irá contenta pero más que nada pasa que la noticia

Voz 15 17:20 hacer un poco de donde no hay no se puede sacar pero pero su trabajo

Voz 0514 17:26 pues eso que que que que disfrutes eso sí que aquí en la SER te vamos a tratar simple y llanamente como una arbitra tiene sus aciertos y sus fallos y nada más

Voz 2 17:38 I más D de la categoría Guadalupe Porras enhorabuena enhorabuena ya ya disfrutarlo vale

Voz 6 17:45 un abrazo muy grande muchísimas gracias por todo

Voz 1991 17:47 que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 6 17:49 gracias a las y hablaremos la temporada aquí

Voz 2 17:52 n de Guadalupe y de todos los demás que van a estar ahí

Voz 16 17:54 cómo debe ser si como tiene que se gracias siendo cuidar de una hora después de un abrazo doce y cincuenta y uno seguimos vuelve a qué tal está

Voz 2 18:04 hola muy preocupada

Voz 17 18:06 como esperaba Aíto como bastión no doy a basto

Voz 2 18:36 hoy se cumplen veinticinco años habrá gente que no les suene mucho esto de Andrés Escobar quiénes Andrés Escobar pues Andrés escobilla Escobar era un defensa colombiano de la selección

Voz 0664 18:47 que en el Mundial del noventa y cuatro

Voz 1991 18:51 se mete un gol en propia puerta contra Estados Unidos ese gol dejó a su selección fuera de el del campeonato Andrés Escobar después de cometer este error de meterse en Pepa Puerta volvió a su país resulta que diez días más tarde saliendo una discoteca el chófer de unos narcotraficantes le pegó varios tiros como consecuencia de ese error que dejó a su selección fuera de del Mundial es terrible es terrible pero esto está repitiendo con un jugador que falló el penalti en la tanda en la Copa América la edición de este año han llegado a mandar mensajes diciendo espero que le pase como a Escobar alguien que lo vivió en su momento es Tino brilla que fue compañero de de Escobar y con el que hablamos esta noche o latino qué tal buenas noches

Voz 5 19:39 pues la muy ya no se sin para los jueces para que la gente en España

Voz 2 19:45 lo primero qué tal estás cómo te encuentras

Voz 5 19:47 muy muy bien gracias que viendo lo que es la América viento

Voz 1991 19:55 han pasado veinticinco años hoy se cumplen veinticinco años del asesinato de de tu ex compañero de Andrés Escobar como recuerdas tu aquellos días

Voz 5 20:05 bueno no ha pasado muchísimo tiempo crecer nosotros lo conocíamos si COI la expansión hizo era muy amigo es que hubiera pasado hoy si el tiempo no pasara hubo un momento muy difícil

Voz 22 20:25 fue un momento

Voz 5 20:28 muy complicado muy duro para nosotros no me enteré de una debería ancha para este país que siga para rango Gonzaga uno que yo lo que lo que puede ocurrir es que

Voz 1991 20:50 en aquel asesinato Tino fue vinculado al no

Voz 2 20:54 tráfico

Voz 1991 20:55 pero esto no sé si va más allá de un fanático del fútbol hay algún trasfondo

Voz 5 21:05 la oscuridad en el caso simplemente una persona echaron húngaros dirán que lo que yo realmente creo que eso

Voz 22 21:24 sí no sí no

Voz 5 21:29 común

Voz 22 21:31 donde yo Merchant

Voz 1991 21:35 a día de hoy Tino cuál es la vinculación que hay con el narcotráfico y el mundo del fútbol en Colombia sigue existiendo porque hace veinticinco años habían mucha relación hoy en día existe esa relación os ha conseguido separar de alguna forma

Voz 5 21:50 no no poco generó que casi nula es ya algo más complicado que el fútbol es un deporte que le gustaba todo acto sin piedad a todos los rincones del planeta

Voz 22 22:08 pues muy bien cilindro puede evitarlo

Voz 5 22:11 de que de que el cupo no sobre todo acá en Suramérica hemos estado siempre con alguien

Voz 22 22:20 que no sea

Voz 5 22:23 bienvenido para el fútbol pero pero es muy difícil separar una cosa el otro pero hoy en día Colombia si el más transparente y el fútbol colombiano

Voz 21 22:35 ti nos Topas hace veinticinco años después del asesinato de de Andrés

Voz 1991 22:42 no se tuviste miedo de volver a jugar con con Colombia que pasase algo que fallase que fallase es una ocasión que no sé que que que que no estuviese bien nación o lo hablaste con algún compañero es decir oye yo casi prefiero no ir a jugar con la selección

Voz 5 22:59 la verdad es un juego en el día de la me nada cuando jugamos entró la Copa del Mundo de lo que pasó a André era llamas otra cómoda indignación rabia que no puede hacer más

Voz 22 23:18 muy bueno

Voz 5 23:20 algo de la mamá escribió que ella Munillo venir a la política a ellos convencía de necesario malas teníamos que ir por ese motivo regresamos no dudaron otra descolocó el hombre

Voz 1991 23:48 vamos que si no llegan a convencer a Riis abandonado la selección

Voz 5 23:53 seguro

Voz 1991 23:55 cómo te ha hecho recordar todo lo que está viviendo ahora te si yo después de fallar ese penalti eso que vivimos lo que visteis mejor dicho de primera mano hace veinticinco años de la hecho recordar alguna manera

Voz 5 24:08 no vivimos nosotros lo siguió una amenaza con redes sociales bueno se llevó directamente a la habitación del hotel tu casa la amenaza con no puede existir no puede no puedes fútbol es un deporte para esclarecer se divierta hacen Clavero ganador o perdedor afortunadamente ahora lo cual estoy muchacho errar un penalti pero a quién colgando entre clara doy gracias de que uno se va para la ahí activada errar un penalti simplemente imposibles y yo estaba ahí mero yo lo voy por diez con iba por el buen pero no pudo Iyad pero que nadie puede seguir ocurriendo en este país quiere y esconden detrás de una computadora empiecen amenazara a los jugadores en Colombia

Voz 1991 25:24 hombre es que no se puede tolerar no que que alguien les escriba a este chaval ate si yo le ponga espero que le pase como a Escobar

Voz 21 25:32 es muy muy fuerte

Voz 22 25:36 fue no lo digo no

Voz 5 25:39 es que no capaces de salir a dar la cara dijo que te Puche

Voz 22 25:44 conozco varios

Voz 1991 25:48 así brilla tú alguna vez recibiste amenazas

Voz 5 25:52 las amenazas que recibieron todos los jugadores

Voz 1991 25:56 sí a nivel colectivo no pues nada es lamentable que siga pasando esto ya que pasa se hace veinticinco años que una persona pierda la vida porque en su trabajo cometa un error y saca un autogol y que por quede fuera del Mundial pues imaginaros que a uno le peguen unos tiros a la salida de una discoteca por eso es terrorífico y que veinticinco años después no hayamos aprendido nada o que haya algunos imbéciles que no hayan aprendido nada que le dé manden mensajes a un jugador que ha fallado un penalti diciendo espero que te pase como Escobar desde luego no queda mucho que que aprender en

Voz 23 26:34 sí

Voz 1991 26:36 cambiando un poco de de de tema Tino como has visto a Colombia este año en la en la Copa América se ha quedado fuera una de las grandes favoritas eh

Voz 5 26:44 se me hago además una primera has como estudiando muchos años no sé si se logra con con un equipo que no ha recibido goles yo tenía todos hubo un muy buenas condiciones desafortunadamente pues la tanda de los penaltis no lo era

Voz 22 27:10 con una duración de China

Voz 5 27:14 te puedes encontrar la vuelta para ganarles un partido decisivo partido importante a no siempre que eran los partido Manhattan por encima era eso son asi pasión que vamos a tener que ir buscándole la forma de corregir

Voz 1991 27:35 déjame que te pregunte para el futuro de James en el Bayern se habla mucho del Nápoles incluso que podía llegar al Atlético de Madrid encajaría en el equipo del Cholo Simeone

Voz 5 27:46 sí yo creo que Cholo amigo estuvo Le sacarlo me gore de los jugadores de todos los jugadores que tienen que James en cualquier archivo quién Falcó tranquilamente porque fuera muy bien realmente era muy bien a la pelota pero creo que estamos cerca al Nápoles que el Atlético de Madrid

Voz 1991 28:17 a cabo dentro de un ratito se juega el Brasil Argentina quién ves como favorito ves vas con alguien o te da igual quién pase

Voz 5 28:27 la verdad favoritos lo veo a

Voz 22 28:31 ahora Brasil

Voz 5 28:33 bueno vamos a porque tiene muy buenos jugadores de fútbol porque tengo un equipo que le hacen muy poco me equivoque cuando te habías has bien al muy bien tiene mucha osea clave la meta hacia arriba ir y la gente a comer en los últimos años esperar a que me decir que nunca tal va me siempre me Vidal vamos a esperar a que Messi pueda

Voz 22 29:08 Hispanidad de ir Alvarado

Voz 1991 29:12 creo que nadie ha oído definir también la relación de Messi con Argentina Argentina espera que Mercy les salve porque nunca Argentina salvado Messi creo que es la la la definición más acertada de guerra de la relación de los últimos años de Messi con con su selección veremos veremos en esta ocasión sale Messi al rescate consigue meter a su país en el en en la gran final Faustino Asprima ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el Larguero cuida de un abrazo muy fuerte

Voz 5 29:41 bueno vamos todo un abogado adiós

Voz 2 32:59 pero está por ahí Antoni Daimiel ante charlamos de tenis hablamos de Wimbledon Miguel Ángel Zubiarrain qué tal muy buenas noches ha jugado y Rafa Nadal primer

Voz 0664 33:09 partido de la edición de este año de Wimbledon contra el japonés

Voz 2 33:15 hemos empezado un poquito dubitativo Nos hemos puesto ceros abajo pero luego la pasa por encima Rafa eh

Voz 35 33:19 sí ha sido muy curioso el inicio porque sacar a él y ha sacado y se ha pegado un la culata espectacular si luego yo creo que estoy asustado se ha puesto cero dos pero ya ha remontado de inmediato para ganar seis tres seis uno seis tres ha jugado francamente bien yo lo he visto pega muy fuerte a la bola con muchas ganas muy bueno ahora esperada la pasado mañana para verse las caras con Kyrgios que hoy también a montar su numerito ahí en la pista número tres y ha ganado en cinco set el cuarto set lo ha perdido seis a cero pero bueno tenía ganas de hacer el tonto como siempre lo ha hecho

Voz 0300 33:59 ya ya veremos con Nadal

Voz 35 34:01 cómo se presentan las cosas pues lo demás decir que en chicos ha perdido Andújar ya vamos en chicas Suárez Tardán sorpresa Muguruza Xevi ha perdido con la ciento veintiuno del mundo la brasileña Haddad que no es que juegue mal pero bueno tampoco hay que tirar cohetes seis cuatro seis cuatro y después el partido ha dicho que va parar una temporada que volverá a jugar cuando tenga ganas de jugar al tenis de momento creo que tiene muchas ganas de salir en la vista pasar modelitos hacer cosas de esas pero así mal asunto está oportunidades el número uno del mundo que tenía porque el tenis dominio está muy revuelto se le puede escapar y como no vuelva pronto ya veremos lo que pasa que perdió Badosa la noticia quizás la anécdota del día ha sido que las once de la mañana en la pista catorce aparecido Kate móvil toman la duquesa de Cambridge con unas amigas sentado en la grada para ver a una jugadora inglesa Javier dar han estaba allí como así sido el partido y no voy a dar una vueltecita han pasado francamente bien ha ido mucho en pista eso es cierto así que bueno mañana pista central con Verdasco pista número uno López y luego ya Bautista va a la dieciséis ir de Anayet va a la catorce por ciento juega con ningún ver que puede adonde el Espinal del año pasado

Voz 2 35:32 pues nada mañana lo contamos gracias tuve un abrazo

Voz 35 35:34 venga hasta luego una y ocho

Voz 36 35:45 dime

Voz 2 35:51 Antoni Daimiel qué tal muy buenas buenas noches llegó

Voz 0664 35:54 tiene Zubi de Cascais esto

Voz 37 35:59 sí sí los modelitos rarito bueno el también

Voz 2 36:02 no ha comenzado la agencia libre

Voz 0664 36:07 lo primero me dice Javi Blanco pregunta por el bombazo de la agencia libre Duran Irving y De Andre Jordan a los Nets que te parece

Voz 0300 36:16 bueno se ha movido muy bien Brooklyn Nets para reclutar a dos grandes estrellas de la Liga como Irwin Kevin Durant el problema es que yo creo que ya habían avanzado mucho en captar a Kevin Duran cuando se encontraron con esa lesión grave muy grave Kevin Durant en las finales y eso supone que ellos no reunirán al equipo bueno a priori de verdad hasta el año siguiente hasta veinte veintiuno de momento ha sido un equipo que ha jugado play offs que ha ganado de cuarenta y dos partidos en temporada regular y que suman que es un jugador de máximo nivel así que es un equipo que está haciendo bien las cosas pero ya digo que la concentración de de grandes jugadores son victoria a priori

Voz 37 36:59 no se verá hasta dentro de más de un año queda tiene Kevin Durant tiene treinta o treinta y uno se treinta treinta y uno denomina ahora mismo

Voz 1991 37:07 de treinta años el veintinueve de septiembre hace C31 me lo digo hombre te lo digo por experiencia el tendón de Aquiles es una lesión bastante complica más de un año de recuperación mínimos yo es que ya que esta temporada practicamente es imposible que esté en porque

Voz 0300 37:21 también lo creo puede adquirir calen además ante que viene

Voz 1991 37:23 es la musculatura completa de la pierna no es caiga nuevas que ya está recuperando y superar las tiene que volver a andar

Voz 0300 37:28 si se pierde mucha confianza en el propio físico hoy ya no se juega igual aunque tratas de volver antes yo yo coincido contigo en que no se va a haber aún gran Kevin Durant en la próxima temporada

Voz 1991 37:39 no sea que esta es mi fichaje arriesgado con la pasta encima que nadar sabiendo que va a ser un año en blanco

Voz 0300 37:44 sin duda sin duda esta era la gran cuestión si va a haber algún equipo incluido Warriors que le podía ofrecer un contrato prácticamente máximo no es el máximo porque ha cedido algo para hacer sitio a De Andre Jordan pero un grandísimo contrato con la incógnita que puede suponer que el jugador de esa edad tenga esa lesión haber como recurre

Voz 1991 38:01 era fíjate es curioso eh yo cuando me lo dice analizó también con treinta años por eso te preguntaba la edad porque dicen que a partir de los treinta años es como mucho más sube el porcentaje de ser propenso a romperse el tendón les pues ha sido llegar a mí sólo me muevo

Voz 0300 38:15 también además llegabas de ser MVP lo mismo

Voz 0664 38:18 a mí no se me fue un contrato más o menos similar si a partir de ahí el declive de carrera Hay cosas que pasa en fin

Voz 1991 38:27 yo lo máximo que llegó a jugar en Las Rozas y muy orgulloso estoy que hemos subido a Segunda B

Voz 2 38:31 gracias a la herencia que ha supuesto una escuela que deje ella digno

Voz 1991 38:37 Enrique Rubio también ha resuelto su futuro afirma con los Phoenix Suns por tres temporadas cincuenta June kilitos que no está nada mal diecisiete por año que te parece

Voz 0300 38:45 bueno es la edad para firmar un gran contrato oí Ricky se ha sacrificado mucho ha jugado muchos años en la NBA con problemas de lesiones al principio de su carrera se ha ganado un gran contrato y aquí lo tiene diecisiete les por temporada tres años eh cincuenta y uno con Fini Shams que seguramente no era lo ideal en cuanto eh capacidad competitiva porque el eh creo que hace unas semanas decía que le gustaría jugar en un equipo que optar a lo máximo no es el caso de Phoenix pero es uno de los equipos más prometedores con vistas a a tres años vista no un equipo con mucho talento joven ya han sumado algunos veteranos como Darius Ari el croata como Aaron Veïns eh así que bueno es un equipo además divertido de ver un equipo que corre con gran anotador como Devin Booker creo que no no está tan mal no para para poder ver a Riki en un equipo que juega muy alegre y poder disfrutar con su juego

Voz 1991 39:37 en los Celtis pierden a Horford Irving llega quema Walker que te parece

Voz 0300 39:45 pues no yo creo que ya la pasada temporada con el rendimiento del equipo se frenó lo que aparentaba ser un equipo aspirante al título durante varios años y ahora los movimientos quizás tampoco ayuden a a estar muy esperanzados quema Walker ha sido tres veces All Star ha entrado en el tercer mejor quinteto de esta última temporada tiene veintinueve años ya yo creo que no es un jugador testado en grandes momentos como sí lo era caer Irwin prefiero que sólo ha jugado once partidos de play off y la baja de Horford la van a sentir mucho

Voz 1991 40:16 Horford se va a los Sixers de los Sixers Eva Jimmy Butler que se marcha a Miami Jimmy Butler que en bueno nosotros hemos la redacción Berlanga que es de Le gusta mucho si a a muerte de hecho

Voz 0300 40:28 la

Voz 1991 40:28 sí pero es del equipo que vaya a de un equipo yo no sé si esos muy habituales el es de Jimmy Butler

Voz 0300 40:33 el equipo pues ahora de Miami Heat claro

Voz 1991 40:35 de Miami sí que va a disfrutar este año no

Voz 0300 40:39 pues no sé si disfrutaba en Miami que sí que con la pasta

Voz 2 40:42 pero seguro es Pitt Langa digo

Voz 0300 40:46 a ver si puede disfrutar no sé si jugando al baloncesto la ciudad con ciento cuarenta y dos millones que firma sí puede disfrutar es una ciudad cara pero disfruto una pero no no entendido muy bien el Moviment no yo pensé que Butler que presume de ser un jugador muy competitivo y pudiendo elegir iba a ir a un equipo con más posibilidades además de Miami Se puede ir Draik in yo no creo que puedan aspirar a grandes cosas los Miami Heat Philadelphia sí que deja un gol eran equipo ha renovado a Tobias Harris ha fichado como dices a Horford llega yo Richardson que es un muy buen jugador de Miami siguen Embid quisimos así que yo creo que va a ser un gran aspirante

Voz 1991 41:27 me pregunta Javi Blanco por línea interna esto ha explicado con Berlanga claro preguntan Anthony directamente porque tenemos una apuesta cruzada Si ahora mismo a los Sixers es mejor equipo

Voz 0300 41:40 pues yo creo que sí que puede ser lo hagan ojalá que el argumentaron no es no sólo es verdad que yo Richardson es peor que Butler pero es un buen jugador pero es que Horford es un grandísimo jugador eh hay eso lo suman y además han fichado a Capello Queen han renovado a Ennis yo creo y han renovado Tobias J a Tobías Harris por un dineral yo creo que Philadelphia puede ser mejor que el año pasado

Voz 1991 42:03 ahora te pregunto por más movimientos pero te que también lógicamente te quiero preguntar por Nikola Mirotic no va a volver a los Bucks y no sé tu leves volviendo a Europa

Voz 0300 42:14 bueno yo creo que está prácticamente hecho el el fichaje de Mirotic por el Barça es algo sorprendente claro

Voz 1991 42:22 parece comprensible

Voz 0300 42:25 bueno hay que entenderlo no sabemos que hay casos puntuales es verdad que son excepciones de jugadores que renuncian a ganar más dinero y a jugar en una competición que es es la mejor liga del mundo como es la NBA hemos hablado hoy tú has hablado con Sergio Llull sobre este tema por ejemplo podría ser otro caso pero no cabe duda que un jugador al que les estaban ofreciendo me parece que cincuenta y un millones lo que ha firmado Ricky para jugar en Utah Jazz y que renuncia a ese contrato para volver a Europa aunque sea una gran oferta la del Barcelona pues llama la atención y habrá otros motivos supongo que personales familiares que incidan en esa decisión de Mingote

Voz 1991 43:01 hombre una oferta importante pero renunciar a casi me parece eran ocho millones por año una cosa así

Voz 0300 43:06 algo más algo más fíjate algo más porque además me consta que su agente en Estados Unidos Bill Duffy que es el mismo de de Luka Doncic eh bueno no daba crédito nueva acreditó cuando se entera que su representado hasta ese momento Mirotic decidía volver a Europa

Voz 1991 43:23 claro está diciendo macho que mi comisión no se parecen

Voz 2 43:26 nada claro

Voz 0300 43:29 bueno veremos veremos cuáles son las motivaciones cuando él llegue aquí cuando dé explicaciones hay hombre aparentemente el Barcelona va a hacer una grandísima inversión iraní bueno pues sabemos que los seguidores algunos seguidores del Real Madrid no entienden muy bien esa decisión esto forma parte ya de la rivalidades nacionales no

Voz 1991 43:47 correcto Pau Gasol

Voz 0664 43:50 eso no quiere seguir la NBA que en un mes va a empezar a entrenar

Voz 1991 43:55 qué equipo se rumorea de ves el año que viene

Voz 0300 43:58 no tengo ni idea

Voz 2 43:59 Pau Gasol está total ahora mismo si Pau Gasol

Voz 0300 44:03 ha concedido una entrevista en las últimas horas a nivel nacional a un medio importante en Estados Unidos para decir que se encuentra bien que su recuperación va bien que en agosto va a estar entrenando y que quiere jugar un año más eh eso significa que que Pau Gasol pues tiene dudas sigue de momento no tienen ninguna oferta eh Milwaukee ha renunciado a Pau Gasol porque ha fichado a Robin López ha renovado a Drug López con lo cual ya prácticamente no hay espacio para un jugador así pero yo no tengo dudas que si Pau Gasol aunque tarden fichar pero sí en agosto septiembre empieza a demostrar que puede estar a un buen nivel pues tendrá ofertas

Voz 1991 44:40 del resto antes de preguntarte por el futuro de León arme dejó algo

Voz 0300 44:45 ah bueno ha habido un renovaciones movimientos lo de de Angelo arrase a Golden State Warriors es llamativo desde luego que también Ready que el ex de Filadelfia que se ha ido a Nueva Orleans donde llega Famous de Jutta es que ha habido tantos movimientos en estas últimas de dos horas que es difícil quedarse con algo no pero yo creo que has hecho un buen resumen de lo más importante

Voz 1991 45:06 de cara guay Toronto Lakers Clippers son los que más suena no

Voz 0300 45:12 son los que más suenan no sé si hay alguna opción más pero parece ser que está entre estos tres equipos yo sí quiero dejar claro que da toda la impresión de que la opción principal de hace un mes y medio dos meses era Clippers pero que luego resulta que gana el anillo con Toronto y luego resulta que claro en Lakers juntan Le Bron Anthony Davis muestran interés con un contrato máximo en el y ahora las dudas pues no se triplican para Elena

Voz 37 45:42 supongo que en las próximas horas tendrá que tomar una decisión pero va a pegar regazo esto sí sí sí el máximo sí sí vale vale no estaba yo preocupado porque no pues el norte él en ese sentido no luego yo me tienen que elegir bien pero estará preocupa por nosotros también igual que nosotros ponen no no no saber hombres si contáramos nuestros casos particulares seguramente sí eso seguro

Voz 0664 46:09 a preguntas de los oyentes dice

Voz 1991 46:12 Alfred Puppy que que le pasa a los Knicks directamente

Voz 0300 46:15 qué le pasa los Knicks bueno es verdad que parece que vuelve a decepcionar a la gente vivir Knicks porque no ha podido fichar a una mega estrella la gente hablaba de Duran de Irving pero lo que pasa que ha fichado a varios jugadores creo que de momento llevan seis fichajes que no están mal la mayor parte de ellos pero falta esa súper estrella pero del y Peyton son jugadores interesantes yo creo que pueden hacer un buen baloncesto y guerra

Voz 1991 46:43 te pregunta Sergio Solbes si a pesar de la salida de Kevin Durant siguen siendo los Warriors los máximos candidatos al título

Voz 0300 46:49 no yo me resulta muy difícil colocar ahora mismo augurios de máximos candidatos porque no sólo nuestra Duran no sólo se ha ido Iguodala que se ha ido a Memphis sino que Craig Thompson pues volverá en febrero marzo y hay que ver cómo vuelve con lo cual seguramente cuando empiece la temporada en octubre en Las Vegas los expertos en apuestas dirán que hay otros equipos que están en favoritismo por encima de Word

Voz 1991 47:13 mira te pregunta por aquí de Luis Prieto cuál es el mejor movimiento de los que hemos comentado de agencia libre

Voz 0300 47:20 pues hombre Brooklyn llama mucho la atención con los movimientos que ha hecho Philadelphia al que ya hemos hablado de él de este equipo también no sólo fichar nuevos jugadores renovar jugadores importantes es decisivo hoy Milwaukee pues ha renovado a a Brook López y a Kate Middleton rumbo así que es un equipo también bien situado me han gustado fichajes de Indiana como Broughton lex de Milwaukee Yeremi Lahm Sacramento también con Trevor Ariza con la renovación de Harrison Barnes con Cory Joseph E hay varios equipos que se ha movido bien se te dicen

Voz 1991 47:55 Pedro Gil Muñoz le falta el DNI dime tu Top tres de jugadores que más te gustan actuales eh de más

Voz 0300 48:01 cuál es bueno pues mira por por no ir más lejos de esta temporada los que más me han gustado de más a menos ha sido Leonar

Voz 0514 48:10 ante tu con orden eh

Voz 1991 48:13 bueno aquí decoro da coro perdón cero cuatro Si uno más uno son dos porque ya por los Lakers

Voz 0300 48:21 pues porque no tiene nada que ver esa suma tan clara con el asunto de de Lakers porque seguramente Caguán primero no estaría a gusto en una franquicia donde las posiciones veinticuatro siete no gente cuatro horas al día siete días por semana como los Lakers el es un jugador introvertido no le gusta tanto tratar con la prensa ni con los aficionados ni con los fans y luego hay que considerar también que ocupa una posición prácticamente idéntica a la de Le Bron en pista así que baloncestística mente hablando podría tener reparos también

Voz 1991 48:52 está aquí Berlanga lo digo para que lo sepas que puedes decir perfectamente que dime

Voz 2 48:55 ver este año se va a comer un mojón

Voz 0300 48:58 a ver a ver que tiene gallega Jimmy Butler MVAB le va a hacer una gran temporada a nivel individual pero da la sensación que Miami está todavía en peor condición que el año pasado ha retirado Wade Se van a Richardson y parece que cuentan con menos no para competir buenas noches han tornillos lentamente de acuerdo

Voz 2 49:17 él que lo va a pasar fenomenal

Voz 0664 49:19 en Miami pero a nivel de competición

Voz 2 49:22 que yo no he entendido

Voz 0300 49:24 seguro tenía oferta de Lakers no por ejemplo ir a un a un equipo como Lakers a Clippers alguno

Voz 2 49:29 hombre pues hubiera sido desde luego una decisión a nivel deportivo yo creo mucho más interesante pero Anthony nuestra discusiones que Philadelphia tiene mejor equipo que ya estaba por delante

Voz 0300 49:39 sí lo de Horford es importantísima

Voz 2 49:41 ah por Anthony ya te va de vacaciones no si

Voz 0300 49:44 hoy si estoy prácticamente y el

Voz 2 49:46 sábado me voy de verdad pues haces muy bien te agradezco lo de esta temporada un abrazo

Voz 0300 49:52 azotado en los que dar

Voz 0699 49:53 Oña no pues Javi Blanco muy buenas qué tal Yago muy buenas lo primero decir que el Mundial femenino Estados Unidos ha ganado dos una Inglaterra y pasa a la final que mañana se disputa la otra semifinal a partir de las nueve entre Holanda y Suecia también pendiente de la Copa África ha estado José Palacio toda la tarde ahí viendo partidos sobre todo el gol de Thomas Party

Voz 1038 50:11 sobre todo tras qué tal muy buenas chicos sobre todo gol de Thomas Party que clasifica gana con jugaba gana contra Guinea Bissau cero dos ha vencido el equipo ghanés el segundo tanto lo ha marcado Thomas Party así digo sencillitas has ido empujarlo pase de la muerte del área pequeña pero bueno ese cero dos junto al empate a cero de Benigni Camerún el le deja primera de grupo lo deja con un cruce más factible en octavos de final ya tenemos todos los los cruces de octavos que arrancan el viernes a las seis de la tarde con el Marruecos Benin a las nueve la noche Uganda Senegal el sábado tenemos ahora seis Nigeria Camerún partidazo este a las nueve la noche Egipto Sudáfrica el domingo siete de julio a las seis de la tarde Madagascar República Democrática del Congo y a las nueve Argelia Guinea para el lunes tenemos a las seis Mali Costa Marfil a las nueve gana

Voz 0699 50:59 tú no me pierdo ni uno fijo más Diago si este año fueras a Munich te gustaría ir a ver un partido en el estadio del Bayern

Voz 1991 51:07 sí pues no vas a poder

Voz 0699 51:09 porque hoy día dos de julio el Bayern tiene agotadas todas las entradas

Voz 1991 51:13 ya más fastidió todo el año para todos los usuarios de Nápoles

Voz 0699 51:16 qué ilusión del año que los diecisiete partidos como local y los diecisiete como visitantes tiene todo vendido te sorprenderá pero a mí también pero cuando he visto los precios que tienen los abonos han dejado sorprenderme entre treinta y sesenta euros no es una broma los abonos en a las entradas entre treinta y sesenta euros

Voz 1991 51:32 por eso están los estadios alemanes a reventar en los partidos que sean en España con los precios que pagamos que por una entrada a veces te cobran ciento cuarenta a ciento cincuenta euros normalita eh te digo

Voz 0699 51:45 pues es que no hay más que verlo pero es porque tenemos más pasta que en Alemania sí sí aguas está haciendo mal aquí en Coruña SA ha presentado Juan Antonio Anquela como nuevo entrenador del Deportivo el dice que llega con mucha ilusión y que va a pelear por el ascenso