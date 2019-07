Asprilla: "Si no nos llegan a convencer, hubiéramos abandonado la Selección"

Voz 1 00:00 hoy se cumplen veinticinco años habrá gente que no les suene mucho esto de Andrés Escobar quiénes Andres Escobar pues Andrés Escobar Escobar era un defensa colombiano de la elecciones

Voz 1991 00:18 es que en el Mundial del noventa y cuatro Se mete un gol en propia puerta contra Estados Unidos ese gol dejó a su selección fuera de el del campeonato Andrés Escobar después de cometer este error de meterse Ségolène Pepa Puerta volvió a su país resulta que diez días más tarde saliendo una discoteca el chófer de unos narcotraficantes le pegó varios tiros como consecuencia de ese error que dejó a su selección fuera de del Mundial es terrible es terrible pero esto es está repitiendo con un jugador que falló el penalti en la tanda en la Copa América la edición de este año la han llegado a mandar mensajes diciendo espero que te pase como a Escobar alguien que lo vivió en su momento es Tino brilla que fue compañero de de Escobar y con el que hablamos esta noche o latino qué tal buenas noches

Voz 3 01:11 hola muy buenas noches hinchando los palos se disfrazó la gente en Españas lo primero que te estás cómo te encuentras

Voz 1991 01:18 las

Voz 3 01:19 muy bien gracias viendo lo que la viento

Voz 1991 01:27 han pasado veinticinco años hoy se cumplen veinticinco años del asesinato de de tu ex compañero de Andrés Escobar como recuerda aquellos días

Voz 3 01:37 bueno ha pasado muchísimo tiempo crecer nosotros lo conocíamos si has tocó y la expansión y como yo que era muy amigo es que eso hubiera pasado hoy si el tiempo no pasara

Voz 4 01:54 no hubo avanzó muy difícil que fumo un momento

Voz 3 01:59 muy complicado muy duro para nosotros son tan hubo un momento de una de vergüenza para este país que siga para rango alguno pues lo que lo que de tiempo que siga ocurrió nada es que vergonzosos

Voz 1991 02:22 en aquel asesinato Tino fue vinculado al narcotráfico pero esto no sé si va más allá de un fanático del fútbol hay algún trasfondo

Voz 3 02:35 claro porque la autoridad nunca día en el caso simplemente una persona que lo que

Voz 5 02:51 es muchísimo Dios yo particularmente creo que nunca lo que hiciera eso

Voz 4 02:56 sí sí

Voz 5 03:00 en común tienen la simpatía

Voz 4 03:03 donde yo porque Andrés judías

Voz 1991 03:07 a día de hoy Tino cuál es la vinculación que hay con el narcotráfico y el mundo del fútbol en Colombia sigue existiendo hace veinticinco años habían mucha relación hoy en día existe esa relación os ha conseguido separar de alguna forma

Voz 3 03:22 no no poco generó que casi nula es más complicado que entonces fuimos que que el fútbol es un deporte que me gustaba todo acto sin piedad a todos los rincones del planeta

Voz 4 03:40 no puede evitarlo

Voz 3 03:43 de que de que el cupo no sobre todo acá suramericano usted siempre con alguien que no sea bienvenido para que hubo pero muy difícil separar una cosa hoy en día Colombia sí el más transparente y el fútbol colombiano

Voz 1991 04:07 en ti nuestro Topas hace veinticinco años después del asesinato de de Andrés no se tuviste miedo de volver a jugar con con Colombia que pasase algo que fallase una que fallase es una ocasión que no sé que que que que no estuviese bien nación o lo hablaste con algún compañero es decir oye yo casi prefiero no ir a jugar con la selección

Voz 3 04:31 la verdad no lo probó en el día de la me nada cuando jugamos la Copa del Mundo de lo que pasó a André era llamas indignación rabia que no puede hacer más hay algo de Lahm a mamá decidió venir a la política hay ellos convencía que malas que nos teníamos que ir desde todos los colores por ese motivo regresamos lugar otra desconozco el hombre

Voz 1991 05:20 vamos que si no llegan a convencer ha abandonado la selección

Voz 3 05:24 seguro

Voz 1991 05:27 como ha hecho recordar todo lo que está viviendo ahora Tesorillo después de fallar ese penalti eso que vivimos que visteis mejor dicho de primera mano hace veinticinco años te lo ha hecho recordar alguna manera

Voz 3 05:40 claro no lo vivimos nosotros Jonze lo entonces yo soy una amenaza con redes sociales lo que no sé si me llevó directamente a la habitación de la casa megáfono amenaza no puede decisivo puede fútbol es un deporte para esclarecer se divierta hacen Clavero ganador y perdedor nuevamente ahora lo toco a este muchacho errar un penalti pero aquí puedes colgando lo que uno se va a dar a nadie a activada errar un penalti simplemente satisfacción porque estoy seguro que imposibles mero yo lo voy veintiocho iba a hacer el gol pero no pudo Iyad pero nadie puede seguir ocurriendo en este país se vivió con detrás de una computadora empiezan a amenazar a Carlos madre hecho en Colombia

Voz 1991 06:56 hombre es que no se puede tolerar no que que alguien les escriba a este chaval ate si yo le ponga espero que le pase como a Escobar es muy muy fuerte

Voz 4 07:08 fue porque sólo él y los que no

Voz 3 07:11 es que no son capaces siquiera de salir a dar la cara dijo que Putxet

Voz 4 07:16 conozco no

Voz 1991 07:19 así brilla tú alguna vez recibiste amenazas

Voz 3 07:24 las amenazas que recibieron los jugadores

Voz 1991 07:28 a nivel colectivo no pues nada es lamentable que siga pasando esto ya que pasa se hace veinticinco años que una persona pierda la vida porque en su trabajo cometa un error y saca un autogol y que quede fuera del Mundial pues imaginaros sea que a uno le peguen unos tiros a la salida de una discoteca por eso es terrorífico y que veinticinco años después no hayamos aprendido nada o que haya algunos imbéciles que no hayan aprendido nada que le dé manden mensajes a un jugador que ha fallado un penalti diciendo espero que te pase como a Escobar desde luego nos queda mucho que que aprender en cambiando un poco de de de tema Tino como has visto a Colombia este año en la en la Copa América se ha quedado fuera perdonar una de las grandes favoritas eh

Voz 3 08:16 se me además en una primera fase como

Voz 6 08:25 estudiamos muchos años no sé si si los

Voz 3 08:28 nada con con un equipo que no ha recibido goles que tenía todos hubo un abrazo muy buenas condiciones desafortunadamente pues la tanda de los penaltis no podrá

Voz 4 08:42 con una duración de China

Voz 3 08:45 te lo pasas bien pueden encontrar la vuelta para ganarles un partido decisivo partido importante no siempre que eran los encontronazos por encima era eso son Achi pasión que vamos a tener que ir buscándole la forma de corregir

Voz 1991 09:07 déjame que te pregunte por el futuro de James en el Bayern se habla mucho del Nápoles incluso que podría llegar al Atlético de Madrid encajaría en el equipo del Cholo Simeone

Voz 3 09:18 sí yo creo que el Cholo a mis de sacarlo me gore de los jugadores de todos los jugadores que buscaría la Pierre Far aparte que James en cualquier archivo quién Falcó tranquilamente porque fuera muy bien realmente no era muy bien a la pelota pero creo que estamos a el Nápoles que el Atlético de Madrid

Voz 1991 09:49 y acabo dentro de un ratito se juega el Brasil Argentina quién ves como favorito ves vas con alguien o te da igual quién pase

Voz 3 09:59 la verdad favoritos lo veo a a Brasil

Voz 7 10:05 bueno vamos ahora sí que sí

Voz 3 10:07 tiene muy buenos jugadores de fútbol porque tengo un equipo que le hacen muy poco me equivoque cuando en realidad ambigüedad muy bien tiene mucha clave la mitad hacia arriba hilo y la a comer en los últimos años porque nunca ha salvado me di entre me Vidal Quadras espera que Messi pueda

Voz 4 10:40 esperanza de salvar al mira

Voz 1991 10:44 creo que nadie he oído definir también la relación de Messi con Argentina Argentina espera que Mercy les salve porque nunca Argentina salvado Messi creo que es la la la definición más acertada de la de la relación de los últimos años de Messi con con su selección veremos veremos en esta ocasión sale Messi al rescate y consigue meter a su país en el en en la gran final Faustino Asprima ha sido un placer charlar contigo unos minutos en el Larguero cuida de un abrazo muy fuerte