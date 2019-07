La actriz Adriana Ugarte se encuentra con el mar en El Faro

Voz 1 00:00 Sophie Sophie

Voz 0812 00:05 pregunta como siempre nuestros invitados por su relación con el mar pero yo voy a llevarte

Voz 1 00:12 al mar en Cantabria eres muy pequeña estás en los brazos de tu padre esto pues mi padre era y es un león

Voz 0812 00:34 además creo que lo que aprendí lo primero que aprendí a hacer en la vida fue nadar es lo que creo que más me me de ese estrés hay me conecta con conmigo el agua y me acuerdo que pequeña mi padre me llevaba

Voz 0022 00:51 estaba llorando no y me me llevaba por la arena no arrastrada haciendo así hacíamos un poco de contrapeso y yo les decía que no que no quiero es que no que no él me cogía me abrazaba muy fuerte

Voz 0812 01:04 Nos metíamos dentro hasta que el agua me he llegado a mí por la cintura y así nos quedábamos un ratito hasta que se me pasa me daba cuenta de que no pasaba nada no pero sí mi padre es el lobo de mar cántabro siempre hay que que un hito que me preguntes esto es una imagen muy que me encanta rescatar sino me lo llega a saber dicho no la tenían no tenía demasiado lejos el mar para aquí te sigue produciendo calma o que te produce producen las dos cosas es curioso el mar es muy ambivalente entonces me produce me produce la calma de de los renovado de que todo va y viene de que todo es posible y de que el movimiento y el descontrol eh no es negativo entonces observar y mirar el mar me me me alivia ante ante el descontrol y la incertidumbre a veces no de de la vida y de no saber qué va a pasar de detuvo ante tu soledad ahí tu miedo

Voz 0022 02:05 eh

Voz 0812 02:06 en ese en ese punto me calma y me parece un el mar maestro no por otro lado también me

Voz 1 02:12 me abruma porque

Voz 0812 02:15 también conecta con mis partes no más interna así más oscuras mis tempestades no pero desde esa parte oscura de también del mar Concilio no de repente me di cuenta que hasta las la las tormentas más más fuertes no pueden pueden o no pueden sino que son los mayores regalos no que sólo te puedes levantar manso en la orilla lleno de algas si algún pez si aliviado si si has pasado por por un sustituto no a lo mejor el día anterior porqué Adriana Ugarte se ha puesto el seudónimo de eso no es este es el pseudónimo que me gusta utilizar cuando cuando escribo relatos au o pequeñas piedrecitas no dialogada as Sofía es mi segundo nombre era el nombre de mi bisabuela una persona a la que no pude conocer pero de la que tengo bastante información ahí es la isla a jugarte significa isla entonces bueno pues fue ese juego no de de mantener parte de de mi conexión no con la parte con con el lado con el lado paterno de Ugarte y la conexión con la materna sin sin tener que desvelar

Voz 1 03:43 mi nombre has dicho que era un león de mar en tu casa

Voz 0022 03:51 leído mucho libro de derecho no tu padre juez

Voz 0812 03:57 pero humana también pero a mí hay una escena que me gusta mucho y es cuando tu madre escribía obras de teatro pequeñas para que interpretara es en casa tu hermano tu en la familia en sí bueno mi madre aparte es que siempre le ha gustado también escribe ella escrito novela es la verdad una mujer muy con una sensibilidad muy muy profunda no sé si sin querer queriendo pues siempre nos han empujado no a mi hermano y a mí

Voz 2 04:20 a ver cine a a ir al teatro a

Voz 0812 04:23 en ahorrar para hacer un viaje y ver el musical en el en el lugar de origen no son al final pues cumple una edad dices UAW mis padres tenían treinta años o sea cuatro años menos que yo los ahorros del trabajo en vez de dejar a los niños colocarse en cualquier sitio y se ellos dos que también hubiera está fenomenal y se lo merecían pues cogían a los niños y se los llevaban a donde fuera no entonces estos viajes los guardo con con un cariño muy especial Adriana y cómo era

Voz 3 04:51 tu abuelo Paola andaluz que cuando

Voz 0812 04:54 te decía que cantara flamenco y tú decías que no me atrevo decía venga así que si quieres puedes Mi abuela Antonio sigue vivo menos mal que alegría bueno ahora tenemos una relación muy curiosa además porque claro los papeles se invierten pero el otro día me preguntaban cuál ha sido tu primera experiencia artística la vida pues cuando mi abuelo yo que siempre que había comida familiar siempre nos saltamos al lado no fallaba al lado y acababan sus piernas

Voz 0022 05:20 siempre ponía

Voz 0812 05:22 así daba un golpe la mesa para que yo le diera la quitaba rápido

Voz 0022 05:25 para que yo me dirán dos siempre era este juego y al final acabamos haciendo

Voz 0812 05:29 hemos

Voz 0022 05:30 entonces este juego en la mesa que al final creaba música para mí fue mi primera experiencia de de arte no porque si el arte de alguna manera es crear una cosa de donde no había nada ahí desconectar esta realidad pues yo puedo decir que esta fue la

Voz 0812 05:42 primera y mi abuela Antonio era yo notaba que creía en mí y eso es otro recurso que guardo en el presente en los momentos de flojera no cuando te tienes que agarrar a a tu a tu botiquín recordar esas miradas no de la gente que ha creído en Haití para coger impulso no oí seguir adelante porque porque es importante creo que tenemos como como algunos ángeles de la guarda alrededor con sus cosas buenas y sus cosas malas claro pero me han dado cosas bonitas Adriana Ugarte ha contado alguna vez que su primer amor

Voz 1 06:18 era artista Michael Jackson

Voz 0022 06:25 es una burbuja es una malévola

Voz 1 06:29 fue es una locura harían vengan daba aquel Jackson pero

Voz 4 06:33 es una una obsesión osea

Voz 0022 06:37 que yo no me levantaba pensando

Voz 0812 06:39 de él y me acostaba pensando en él y tanto es así que que mis padres me acuerdo que Michael Jackson actuó en el Bernabéu yo no sé si yo creo que yo tendría siete años It compraron las entradas de hecho claro yo era la que estaba loca por Michael Jackson entonces mi hermano no vino a ese concierto

Voz 0022 06:57 padres me llevaron en el concierto de Michael Jackson a mí

Voz 0812 06:59 como claro yo yo estaba como si actuara yo a mí me iba el corazón no paraba de sudar yo creo que ahí

Voz 0022 07:08 crimen te mi primera crisis ansiedad claro

Voz 0812 07:11 recuerdo que estamos en

Voz 0022 07:13 en la grada y había una chicas adolescentes delante claro yo no podía entender que alguien aparte de Mile quisiera tanto como yo yo no quería compartir

Voz 5 07:21 claro que no Huang

Voz 6 07:29 turno tío

Voz 5 07:31 el club del Corán ve Iker obra

Voz 6 07:36 ha dividido

Voz 5 07:40 China Daily pero en cuenta tanto en del recuerdan

Voz 0022 07:57 las adolescentes gritando pero gritando llorando no

Voz 7 08:01 Michael te quiero quiero un hijo tuyo

Voz 0022 08:04 yo lo único tío acabó vomitando pero real se me revolvió el estómago de las de los nervios si de de una sí y una sensación de de de ultraje que es mío vosotros estáis aquí contratas de relleno Michael Michael viene al Bernabéu a actuar para mí posesivo

Voz 1 08:28 mucho mucho mucho me gustaba mucho me inspiraba mucho su manera de bailar de decantar de mirar esa cosa como estar en otro planeta no descartan de ser tan tierno tan tan potente tan talentoso tan vulnerable no

Voz 0812 08:47 por su talento creo lo que ve que era de los seres más poderosos de este planeta pero a la vez al mismo nivel no en en en la misma proporción está

Voz 0022 08:55 a una vulnerabilidad enorme China incapacidad como muy

Voz 5 08:58 muy fuerte de para vivir

Voz 8 09:14 T

Voz 0812 09:39 cuentas cuando adolescencia mi hermano hace heavy casi yo también sí bueno pasamos por todo EE claro es que yo creo que que todo se mezclaba no si es verdad que sí y lo sigo agradeciendo eso lo iba a mis padres si hay algo que que nos han dado es el el acceso a a poder aprender no voy a poder estudiar hay poder formarnos y sobre todo no perder de vista la suerte que teníamos por lo de haberme heavy

Voz 9 10:09 claro bueno tiene que esto estaba fuera de lo ha nada fuera de los planes estás contando que esto estaba fuera de los planes

Voz 0812 10:15 enseñar a ser críticos con el mundo

Voz 3 10:18 yo os han dado cultura claro y yo no

Voz 9 10:20 no no ha visto la trampa de la cultura claro la trampa

Voz 0022 10:23 cultura hubieran tenido que meter un poco más de censura en casa para que mi hermano y yo no explorar sociales que en ese momento existían antes de una globalización no existe ahora entonces pasamos por ser heavies bueno yo fui alada y a todo bacalao con mis hermanos lo stocks los pantalones elásticos Heidi tuvimos una parte muy punk y también cada gran follón hizo acreditó la peste este desfile chicos a acabar pero claro una búsqueda de identidad a lo bestia dos no sabes muy bien

Voz 0812 10:57 cómo hacer yo a preguntarte qué a mucha gente le sorprende que estudie filosofía es usted de filosofía que tiene tanto que ver con la vida donde me da la sensación de que se puede aprender tanto para interpretación Holly pues yo lo primero no sabía que le sorprendía la gente tanto lo segundo que a mi me gusta mucho estudiar a ver que tampoco es que sea aquí un plan un ser superior que de repente estudio me encanta estar horas estudiando y no hacer nada más y no es un esfuerzo y a veces me da una pereza gran sí pero pero me gusta mucho ver todos los ángulos desde desde los que se puede mirar un mismo tema cómo se desmonta al final la pues los discursos despóticos por ejemplo no porque la filosofía te enseña que todo prácticamente todo es posible porque en realidad el mundo de lo exacto no no están no están amplio sobre todo lo tocante a la vida entonces me gusta porque desmonta a mí

Voz 1 11:58 eh

Voz 0812 11:59 mi tendencia lo mejora a y creo que a lo mejor la tendencia humana la seguridad no hay a tener el control que son las ciencias exactas no es si pasa estos y no sé que voy a estar toda la vida con esta persona saliendo voy a tal mis perras van a ser inmortales como no es que venimos no sabemos cuándo nos vamos no sabemos cuánto te va a durar tu relación cuando se va el Tous perras así no sabemos si está bien o mal lo que estoy diciendo no estoy diciendo lo que he hecho lo que no he hecho de repente te da una visión como mucho más desde mi punto de vista cómo lo quiero ver más tolerante y más amorosa con el mundo y contigo que todo es posible desde ese lugar que ayuda a no juzgar a los personajes porque todos los personajes tienen y todas las personas tienen sus razones para ser como son tanto las peores como la mejores personas tienen sus razones ahora que las peores de lo tienen que trabajar porque hacen daño sí pero que hay una razones detrás no y unas experiencias y un bagaje que que nos determinan poco a ser a ser los amarillos que somos ahora Adriana como es llevado la popularidad que te han dado las series de televisión

Voz 1 13:04 sobre todo la señora allí

Voz 0812 13:07 que las quién verdaderamente han congregado a millones espectadores alrededor de la televisión siendo una persona tan discreta el que salga siete reconozca

Voz 1 13:15 con el que tengas periodistas en la puerta

Voz 0812 13:19 yo creo que he tenido mucha suerte por una parte porque creo que siempre el público las personas que me han reconocido por la calle me han tratado con mucho respeto y mirándome a los ojos pero mirándome como me estás mirando todo ahora que me miras dentro y desde ese cariño no que ves que es algo que les está costando decir que que lo están diciendo con con cariño con pudor que a algunas personas les as fíjate te hacen sentir demasiado poderosa porque dices Jo gracias a tu interpretación me ayudas para cosas de la vida para mi momento desde bajón ido Adele si yo yo estoy haciendo como puede un guión pero yo no he escrito este ni yo no lo llevo bien también es verdad que hace cuatro años me fui a vivir al campo al lado de El Escorial el fenómeno también paparazzis no lo vi votando no Adriano este problema de la bicicleta entonces monta en bici si me gusta mucho Montoya por el campo claro y por la urbanización de pequeña tenía en bici no ellos que esperar es que aprendí a montar en bici poquito tarde

Voz 2 14:23 cuando mía con la mayoría de edad ahí

Voz 0022 14:28 los veintiocho recuerdas quién te enseño como claro me ha me enseñó más o menos el verano anterior el verano de lo que uno ver ya estoy tú no vayas Verano Azul yo lo veía pero lo mira desde el banquillo Paquillo me gustaba Chanquete ya Chanquete que te lo mío

Voz 0812 14:46 sí

Voz 0022 14:46 yo aprendí este mayoría como como me enseñó mi hermano mi hermano Luis el verano antes de mis dieciocho yo el verano de mil diecisiete aprendí un poco en un pueblo de Francia medio Varias varios tortas Mi hermano perdido la esperanza de enseñarme lo dio por perdido yo albergue unas pero ya como un sueño dije me he caído varias veces pero sentido que casi es como con la tabla de surf casi me levanto un poco esto muy rico la verdad solete

Voz 0812 15:20 porque las navidades de mis diecisiete años yo cumplo en enero los dieciocho nos hizo unos regalos maravillosos a mí me regaló un candado como de moto yo dije esta mierda

Voz 0022 15:32 hermano lo vende suponía tía pues para que yo qué sé cualquier cosa Suns es una cadena súper buena eh total que ya al cabo de media hora Nos lleva una habitación detrás de las cortinas dice anda les corre la cortina ya había un bulto enorme llega la bici este es el complemento que te hace falta no yo estaba llorando llorando si me lancé

Voz 0812 15:53 a las calzadas de Madrid

Voz 0022 15:55 no no no sin algo sustituyó con algún taxista ahora montañas

Voz 0812 16:00 me gustó mucho me gusta te va a las perras uno bueno es que las tengo ya un poquito mayores entonces ya lo he hecho mucho eh montado mucho en bici con ellas de hecho mi perra mi perra mayor mi perra que tiene diez años Pichi se cabrea bastante entonces yo además yo vengo poquito para estar en forma Pichi desde una perra de aguas que son Cádiz y entonces me cogía del pantalón

Voz 0022 16:23 yo hay Pichi me cogió el control hasta que me tiraba de la bici como diciendo metía que yo no quiero ponen forma ponte tú sola yo estoy perfecta

Voz 0812 16:32 déjame bueno tenemos que despedirnos Javeriana bien siempre hacemos nuestros Gatopardo la misma pregunta de despedida es quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 1 16:42 y qué bonito

Voz 0812 16:46 pues es el faro de Mi vida es a día de hoy Belén que es una persona muy importante para mí es mi terapeuta

Voz 1 16:58 es una mujer que

Voz 0812 17:01 que me está enseñando lo que significa ser feliz y a Marte a ti misma así que estoy muy muy muy agradecido

Voz 1 17:10 y es lo es todo la verdad