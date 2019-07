Xavier Vidal-Foch: “La elección de Borrell es la mejor noticia para España y Europa”

ha sido eso la ministra de Defensa fue en su momento eh la candidata a suceder a Angela Merkel no lo fue justamente porque se por ese escándalo todavía no resuelto del todo de de la copia de la tesis doctoral pero pero claro un tampoco es que hayan destacado como gestora no está sacado como parlamentaria europea Se ha roto el principio Se roto o por lo menos no se ha cumplido el espíritu de en fin de los candidatos electorales e triunfantes eh en las elecciones al Parlamento Europeo recientes y además no tiene un gran perfil porque por el que haya podido pasar a la historia hasta el momento no yo intentaba recoge intento recordar en la en fin el análisis que hago y en el país que la última vez que las Fuerzas Armadas democráticas alemanas han tenido una relevancia pública y han sido noticia para bien fue en mil novecientos noventa y nueve cuando el verde Joschka Fischer se comprometió a acabar años de aislacionismo defensivo militar de Relaciones Exteriores dijéramos incorporando la defensa es decir enviar ejércitos fuera eh y unidades militares fuera de la del propio territorio nacional e por una causa muy justa que era la guerra de los Balcanes y muy concretamente la liberación de de Kosovo y las fuerzas de las fuerzas de la dictadura de Milosevic desde entonces francamente misterio de Defensa alemán nos los ha dado Liberia y eso es un eso eso no es un buen síntoma también es verdad que quizá sí que queda un libro con páginas abiertas no era lo mejor

Voz 1985

05:47

fue un un un director gerente del Fondo Monetario Internacional excelente que cambió y el Fondo Monetario Internacional era aquel que te prestaba Si digamos cuando cuando ya estaba Salgado primero dado Gates y luego ya te presentaré IS era la fin para para resumir un poco a lo bruto no hizo Strauss Kahn con un gran economista al frente que se llama que ahora está en el Peterson Institute Olivier Blanchard dieron un giro keynesiano de políticas expansivas de no ahogar al personal de no hacerla él es decir las políticas de austeridad excesivas etcétera ella no roto este este en fin esta esta tendencia pero pero en cambio no ha acabado de profundizar la tenemos ahora un Fondo Monetario Internacional que apuntaba muy bien pero que ahora está un poco bipolar en el centro en las Office en las oficinas centrales en en Washington es es es eso sigue mucho de la línea Strauss-Kahn pero en el terreno las delegaciones las misiones la huelga ahí sea sólo se acuerdan de de apretar al pobre dijo entonces llega esto no no lo no lo hacen suelto eso es una cosa pero de todas bares un personaje formidable ahora para ser banquero central tendrá que apoyar mucho eh porque y sobre todo para que les de sus pares porque ya es todo está lleno de colmillos afilados entonces tenemos una cúpula del Banco Central Europeo por primera vez desde mil novecientos noventa y ocho en el cual ninguno de los dos principales cargos ni ella ni el vicepresidente el español Luis Leguina dos son expertos específicamente en política monetaria la política monetaria es una cosa en fin el ABC es muy sencillo no pero para discutirla para argumentar la para esto hay que saber mucho hay que como todo como en el golfo como en todas las cosas complicadas hay que saber mucho las técnica Imet Evo que en este sentido o verdaderamente hace un un doctorado que que que no es excluir hable porque es una tipa muy listo la y muy rápido o vamos a tener un BC de peor calidad lo cual es un poco un Banco Central Europeo de calidad e lo cual es un poco preocupante porque volverá la Chris