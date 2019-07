Ángel Gabilondo: “Parece que el presidente de la Asamblea está esperando a que Cs, PP y Vox lleguen a un acuerdo”

Voz 0175

00:14

bueno en la reunión no yo su posición final pero si yo ya de Doohan en sus argumentos que iba en esa dirección tenía que proponer eso dice el reglamento aunque habla de sino pudiera proponer a nadie de sea ese tipo de investidura lo que ocurre es y candidato perdón recuerda es que sí creo yo que podría haber propuesto al no yo tenía he tenido más votos más diputados más apoyo sesenta y cuatro es cierto que no son los sesenta y ocho que se precisan para garantizar que las apoyada no pero yo también creo en la democracia parlamentaria sigue parlamentarias no sólo la escenificación de resoluciones adoptadas fuera de allí no sino que también el debate los argumentos la de liberación la decisión las votación pues existe realmente yo esperaba y espero que en ese espacio también se puede incrementar por otra parte yo creo que ahí la discrecionalidad por parte del presidente que yo respeto pero estoy en las redes que habla de una cierta arbitrariedad allí la molestia en algunos ámbitos porque verdaderamente no se ha hecho una propuesta que se podría haber hecho parece que te está esperando esperando Insua coincide con la propuesta de Ciudadanos era esperar para encontrar el acuerdo entre el PP Ciudadanos yo creo que eso es lo que yo entiendo pero me parece que esto está esto de cuidar ya era vox abrir la verdad es que me preocupa ahí no me gusta en absoluto