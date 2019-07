Borrell, "honrado" por lo que significa "tener a un español" al frente de la diplomacia europea

Voz 1 00:00 Josep Borrell ministro de Exteriores en funciones futuro jefe de la diplomacia europea buenos días

Voz 2 00:06 hola buenos días enhorabuena bueno de Mela usted cuando haya pasado Henning por el Parlamento Europeo es el Parlamento el que tiene la última palabra esto es sólo una propuesta pero se esperan sorpresas en la tramitación Mireille a los Jiri el Parlamento Europeo no son una formalidad un examen que hacer Parlamento Europeo la capacidad de hecho conocimiento de los candidatos y no sería nada yo he visto rechazar a candidatos en el Parlamento Europeo y además por respeto al Parlamento Europeo que insisto es que tiene la última palabra gracias pero la felicitación gracias al presidente del Gobierno abona confianza gracias al Consejo Europeo por una propuesta pero es una propuesta así que va a tener que empezar

Voz 1 00:47 hacer campaña ahora en Europa en las próximas semanas

Voz 2 00:50 no no campaña no se trata de conseguir votos se trata de pasar un examen

Voz 1 00:56 qué supondría en caso de pasarlo entendemos hablemos ya siempre dando por hecho que supondría para España y ocupar la alta representación para la política exterior de la Unión gala tú a tú con Javier Solana que dijo

Voz 2 01:09 detrás una grandísima tarea yo de un gran un gran recuerdo pero para España con significa tener a un español pero lo importante es que la función se haga en beneficio del proyecto europeo

Voz 1 01:23 aspiraba a ocupar este cargo

Voz 2 01:26 es que evidentemente algo que visto de Asuntos Exteriores de un país ya dedicado prácticamente su vida política la construcción europea o buena parte de ella naturalmente es algo que rellena de piezas siente uno muy honrado al buque lógicamente les satisface de sevillana donde creería pero lo contrario

Voz 1 01:49 dice estar su su nombre en en la negociación encima de la mesa fue desde el principio o una vez que cayó Time

Voz 2 01:54 pues exactamente no lo sé no sólo ha dicho

Voz 1 01:57 del Gobierno

Voz 2 01:59 pues no no hemos tenido mucho ocasión de hablar yo estaba en Panamá acompañando a los Reyes en el quinientos aniversario de la inauguración de la negociación de la de la construcción de la Ciudad de Panamá ir idea era establece inauguración como ellos del nuevo presidente de la República francamente no intercambiamos muchas mucha información durante el proceso no hay muchos

Voz 1 02:22 europeístas leemos hoy a muchos un tanto decepcionados porque al final la negociación esta larguísima negociación se haya decantado de nuevo por el pack franco alemán con el BCE para Francia para una francesa Icon la Comisión Europea para Alemania o para una candidata de mala la la ministra de Defensa de Merkel entiende usted esa esa excepción

Voz 2 02:43 pues francamente no pero que me está ya está tomada la decisión después de dos reuniones maratonianas hasta vamos de veinte horas seguidas de eso no puede durar eternamente ir al Partido Popular tenía los votos que tenía en el consejo empírico alumbramiento de Timerman que España apoyó con todas sus fuerzas es decir se que presidente del Gobierno planteó una propuesta en la que estaba Timerman es como presidente de la Comisión no había ningún puesto a ningún español por lo tanto no se puede decir que hayamos ido a defender los intereses del pasaporte otra nacionalidad siendo los intereses tal grupo socialista que representaba Pedro Sánchez presidente de permiso de Portugal señor Costa pero el Partido Popular rompió el pacto al que habían llegado y no apoyó la propuesta que significa que el

Voz 1 03:38 el grupo popular no haya seguido a Merkel o haya decidido es decir no eso que Merkel pactó en Osaka nosotros no lo queremos para nada

Voz 2 03:48 pues se médica que no estaba de acuerdo

Voz 1 03:52 y cuando hablo con Sánchez como le vivió más alegre por su nombramiento o resignado por eso resultado discreto para los socialdemócratas

Voz 2 04:02 yo creo que el presidente del Gobierno que actuaba no como presidente del Gobierno de España sino como negociador al que la los los socialdemócratas en el Parlamento Europeo le habían encomendado que ya va a ser la negociación puso todo su empeño y toda su energía lo lo había conseguido en el acuerdo ahora que había llegado con los principales líderes europeos naturalmente para no debía estar muy satisfecho porque sea acuerdo se rompiera no pudiera ver la realidad no no pudiera llegar al final

Voz 1 04:32 conoce usted a su futura jefa a la todavía ministra de defensa alemana que va a ser si pasa el examen del Europarlamento la la presidenta de la Comisión la alemana Von der Leyen

Voz 2 04:42 no la conozco personalmente la es saludado en alguna ocasión pero no puedo decir que la conozcan el sentido de haber trabajado juntos haber compartido

Voz 1 04:52 experiencias de cómo va a poder ser ese ese trabajo conjunto a partir de ahora

Voz 2 04:56 ya te digo primero hay que pasar de Jirí ella también veo muy prudente yo creo que en las cosas son como son por respeto al Parlamento europeo que es quien tiene la última palabra quién es propuesto no puede actuar como si ya estuviera dispuesto

Voz 1 05:12 entiende que pueda ese frustrante para muchos europeos que al final los vaya a gobernar desde la la ejecutiva de la Comisión de de Europa que es la Comisión alguien a quién no hemos votado hoy adquieren en muchos casos no conocíamos ni siquiera habíamos oído hablar de de la ministra de Defensa alemana los candidatos que que hicieron campaña que vimos en debates y demás queden por el camino entiende usted esa decepción de los ciudadanos

Voz 2 05:36 seguramente el intento de democratizar y politizar la vida en política negro para la redundancia politizar la vida política pero sí es de lo que se trata de hacerlo más visible más perceptible de que se trata quiénes quién quién hace que en Europa es necesario porque lo contrario los ciudadanos no se siente motivado a participar pasaba por este esta idea de que bueno quien quiera ser presidente de la Comisión que lo diga ese presidente como tal y que recupere que tenga votos para ello bueno está es la idea esta idea de España la apoyado con todas sus fuerzas y el Partido Socialista y el gobierno socialista también también pero hay otros que no lo han apoyado y que tenían más votos en el Consejo Europeo la próxima vez los ciudadanos tienen la oportunidad de apoyar con más fuerza a los candidatos que se presenten como como eso como candidatos a presidir la Comisión igual que aquí en las elecciones nacionales los candidatos a presidir el Gobierno se presentan como tales no

Voz 1 06:39 su cargo su futuro cargo que tiene una gran dificultad y es que las decisiones de política exterior por lo menos hasta nuevo aviso se toman por unanimidad y eso complica mucho las cosas usted de hecho ha sido crítico con eso le preocupa tener las manos atadas

Voz 2 06:53 no es decir con por unanimidad con veinte y ocho países bueno quizá para entonces ya se siete siguen siendo muchos y es muy difícil claro que he visto algo de mi experiencia en Europa y muy en particular este año en el Consejo de Asuntos Exteriores es muy difícil sería bueno que aceptásemos decidir por mayoría calificada es decir por un grupo suficientemente importante de países pero en política exterior no es como en política comercial sea o Mercado Interior fondos estructurales no estamos decidiendo unos euros más o menos luego una tarifa sobre el tomate hubo estamos diciendo de la paz y la guerra estamos decidiendo de cosas bastante más trascendentales otros temas no sean importantes pero la política exterior de la proyección exterior de Europa en el mundo se plantea hoy en términos cada vez es más conflictivos que a la gente que algunos países digan oiga yo no me embarcó en algo en lo que yo no me quiera embarcar no me va usted imponer porque hay una mayoría algo en lo que yo no no crean no quiero es comprensible que sea así pero si queremos avanzar en la construcción de una Europa más integrada y más política la verdad que compartir más la capacidad de acción conjunta ahí está claro que la unanimidad es siempre una fuente de bloqueo

Voz 1 08:12 eh como futuro jefe de la diplomacia europea uno de los principales retos a los que se va a enfrentar es la situación ahora mismo en Irán y con Teherán con Washington al además enfrentados existe una posibilidad real de un conflicto bélico

Voz 2 08:25 mire como jefe de la diplomacia europea como usted me doblemente me llama No hablaré hasta que decidieron

Voz 1 08:30 se lo pregunto de momento como ministro español de Asuntos Exteriores en funciones existe una posibilidad cree usted de de un conflicto bélico en Irán

Voz 2 08:38 espero que no creo que no pero que se impondrá la cordura no la iba a decir la sangre no llegará al río pero es una mala la mala referencia que a las cosas no irán a peor se puede salvar algo de la

Voz 1 08:51 acuerdo nuclear Europa Ésta es papel mojado

Voz 2 08:54 lo que hemos estado haciéndolo todo lo que se ha podido para ello de momento Irán no lo ha roto no lo ha roto pero ha anunciado que a enriquecer uranio por encima de los límites marcados por cuestiones por cuestiones técnicas no creo que hay una voluntad armamentística no predeterminada es decir así pues yo también no

Voz 1 09:15 por lo tanto que una roto de momento eso sí los empieza un año extra sigue pensando que Trump en ocasiones Antonio Barros

Voz 2 09:20 lo ha denunciado en ocasiones

Voz 1 09:23 la como Cowboy en política internacional

Voz 2 09:26 bueno yo no de calificado como tal nunca el presidente de los Estados Unidos que es el presidente de Estados Unidos usted dijo

Voz 1 09:33 claro que Estados Unidos en Venezuela había actuado como un cowboy avisando cuidado que que desenfundó hace un par de meses

Voz 2 09:40 concretamente lo que dije que a que a veces se explica la diplomacia del causó hoy es una metáfora para referirme a cuando yo era pequeño y veía las películas de Cowboys que entraba en el salón das punto de desenfundar no pero nunca ha hecho ninguna calificación del presidente Trump

Voz 1 09:58 han pasado cinco meses antes de que España reconoció agua como presidente de Venezuela fue un paso en falso

Voz 2 10:06 no yo creo que fue lo que tocaba es decir en pie se lo veníamos diciendo desde hacía mucho tiempo presidente Maduro que todavía está al frente de un Gobierno que no reconocemos ahí está enterado una legitimidad democrática porque había sido elegido en unas elecciones que reconocía vamos estas deducciones llegaban a su fin ya había sido elegido después en otras elecciones que no reconocidos en el momento en que entrase en un periodo de su mandato que derivaba de estas segundas elecciones creo que era el diez de enero la Unión Europea ha dicho que para nosotros en la medida en que no reconocer las elecciones no reconoce la legitimidad al al electo parece ese momento entrábamos en una fase distinta de nuestras relaciones con Venezuela

Voz 1 10:54 la fase ahora mismo me refiero parecen muy debilitado

Voz 2 10:58 no ha conseguido evidencia ha conseguido hacerse con el control de la administración del territorio el ejército pero la reconocemos como un presidente como se puede decir como un presidente en funciones pero un presidente con un encargo específico y el encargo de convocar elecciones presidenciales

Voz 1 11:19 confía en que vaya a poder hacerlo evidentemente

Voz 2 11:22 te si no tienen el control del país de la Administración no lo va a poder hacer pero para eso están las instancias internacionales hay una negociación en curso porque no me alegro mucho de que haya sido Noruega quién haya impulsado yo roto en la situación de bloqueo porque nadie quería hablar con nadie y esas cosas pues al final cerraban hablando hay una negociación en curso pese a interrumpido por el desgracia la desgraciada muerte de en un oficial del Ejército que fue detenido hundía siete días después llegaba al tribunal en unas condiciones de salud muy grave esto tan grave es que murió in situ

Voz 1 12:03 Federer pues bueno desde luego

Voz 2 12:07 figuro entras sano en un cuartel de la Policía hay siete que después se muere sentado en una silla de ruedas algo ha pasado verdad tuve ocasión de llamar al embajador en Venezuela y hacerle patente toda nuestra protesta y todo nuestro exigencia de que se aclare lo que pasó me comunicó ya lo ha hecho público el Ministerio hoy que dos oficiales de la policía venezolana habían sido detenidos acusados de homicidio sea que algo pasó queremos saberlo agregó Éstas son las clases de cosas que hacen inviable el mantenimiento de la actual situación

Voz 1 12:42 el señor Borrell que sintió ayer cuando vio a los diputados a los eurodiputados del Partido del Brexit poniéndose de pie pero dándose la vuelta ir dando la espalda a la Cámara cuando sonó el himno de Europa

Voz 2 12:54 bueno primero no lo vi pero Ojos que no ven corazón que no siente pero seguro que después ha visto las imágenes bandas han contado pero pero bueno pues uno asiente la lógica tristeza porque hay ciudadanos en el Reino Unido que manifiestan física yo la manera muy explícita su rechazo a seguir formando parte

Voz 1 13:19 usted cree que Reino Unido termina dos mil diecinueve fuera de la Unión Europea

Voz 2 13:23 todo depende de quién gane las las votaciones para ser el nuevo líder bueno nuevo presidente del Gobierno no hubo apremian

Voz 1 13:32 el próximo líder de los tories pasar directamente a sí

Voz 2 13:35 es cierto cierto va británico ciento setenta mil personas más lo menos sino me equivoco que son los los militantes del Partido Conservador en elegir directamente al no al líder de su partido sino directamente al presidente del Gobierno nos parecerían poco claro la cultura política británica si funciona sí es el Jon pues muy probablemente porque de aquí el treinta y uno de octubre francamente veo difícil que alguien pueda sacar de la chistera un acuerdo distinto del que se ha venido negociando aceptado por el Gobierno de Amey rechazado

Voz 1 14:10 el Parlamento hablando de parlamentos liderazgo si elecciones ha podido leer el artículo de Pablo Iglesias hoy en La Vanguardia

Voz 2 14:16 pues no pues lo cuento más

Voz 1 14:19 propone viene a decir que si de verdad los socialistas con lo que tienen un problema para un gobierno de coalición es con que estando Podemos en ese gobierno cantaría en el resto de socios necesarios para la investidura dice Iglesias bueno prevemos lo vayamos al Parlamento con esa propuesta de gobierno de coalición en la investidura el día veintidós veintitrés de julio sino no sale si hay nos lo tumban entonces ya sí nosotros podemos nos plantearemos nuestra posición que hasta ahora se ha decidido ministerios que le para

Voz 2 14:50 pues no conozco en detalle esa propuesta que usted me resume amablemente pero este es un tema que lleva directamente el presidente del Gobierno oí que se va a someter a la investidura yo está trabajando para buscar los votos necesarios para que esta investidura tenga tenga lugar yo creo que Zapatero tus zapatos es una cuestión de días

Voz 1 15:12 confianza lo que hay con Podemos no yo creo que esto

Voz 2 15:15 la cuestión de funcionalidad hasta cuándo va a ser ministro en funciones ministro pues ya está después de pasar ejercía

Voz 1 15:24 y le han felicitado casado de Rivera Iglesias

Voz 2 15:28 tengo muchas licitaciones a las que he podido ver todas no los he visto pero no no lo descarto

Voz 1 15:36 ha calculado Juan parte de sus días de sus semanas va a pasar en un avión con su futuro nuevo cargo bueno no creo que

Voz 2 15:44 a muchas más que las que pasado este año como ministro de Asuntos Exteriores creo que debo haber visitado una casi una cuarentena de países en un año algunos varias veces pero quizá haga falta viajar tanto o no hoy en día es posible hablar con la gente sin tener que que ir de haberles a veces es imprescindible pero probablemente a la tecnología moderna nos permite una comunicación a distancia que

Voz 1 16:11 quizá Noos en nuestro suficiente terminamos ministro y cuál sería uno el gran nudo diplomático que le gustaría desde la alta representación exterior de la Unión Europea si es que finalmente hacia el cargo

Voz 2 16:25 ya le digo como futuro ministro de la europea se lo llego a ser ahora no voy a hablar creo que una una muestra de respeto hacia el Parlamento que no empieza a ejercer como lo que todavía no hoy