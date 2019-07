Miguel Ángel Pérez: “Hemos recibido el archivo de la denuncia contra Vox con perplejidad y amargura”

Voz 1 00:00 Miguel Ángel PRC Ramírez buenos días

Voz 0027 00:05 la forma musulmanes contra de xenofobia la plataforma que denunció a Ortega a Smith como en recibido esta decisión en León garantice el archivo

Voz 2 00:12 pues la verdad es que la de repelido pues con perplejidad y con un con la verdad con con con una con una amargura por por ver cómo la Fiscalía del Supremo ha resuelto el archivo porque ellos tiene potestad para decidir de acuerdo a derecho pues está bastante decisiones pero es que he delicado el redactado del artículo quinientos diez punto uno está derogado entonces digo porque vendrá como ciudadanos preocupados desde que tienen una calidad que está resolviendo en procedimientos de investigación penal en base a a normas jurídicas estar en ese sentido estamos muy muy molesto sí muy muy perplejos a la vez

Voz 0027 00:53 tiene pensado qué qué van a hacer ahora

Voz 2 00:56 bueno pues en principio lo que vamos a hacer es vamos a pedir a la Fiscalía a no sé exactamente que no cabía supremo que reabra las diligencias decir que resuelva en base al Regal punto uno que está en vigor que es el que contempla el hecho de que no sean estoy yo que haya una provocación a la violencia en el dos mil quince una reforma

Voz 0027 01:17 de ese punto el Código Penal el quinientos diez a a lo que se exigía hasta entonces para considerar delito de odio se incluyó que haya alguien que públicamente fomente hoy esté al odio contra un grupo determinado sin que esté específicamente azuzando a los demás a que vayan a atacar a esa persona no

Voz 2 01:38 sí exactamente no no lo redactado no exige que exista una provocación y tipifica como delito el discurso creo que no es un un proceso que ha sido objeto hacia caldear torna Ike amplía las conductas típicas sedante castigaba únicamente la provocación a la discriminación al odio o a la violencia o el delito se aplica aquellos que públicamente fomenten promuevan o inciten directa directamente el odio hostilidad discriminación o violencia contra un grupo milite o sea no tiene que ser una cosa de la otra el discurso de odio el discurso de hostilidad hacia una comunidad por su característico le ha comunicado que está protegida eso está penado pero entendemos que la interpretación y la investigación penal que aspecto ciclo no contempla esto estos supuestos pues entendemos que se esa resolución está viciada

Voz 0027 02:25 más allá si sí si más allá si es delito o no es delito que esto ustedes continuará con sus trámites la fiscalía determinar finalmente lo que tenga que determinar que el hecho de que haya en las instituciones ahora un partido político que diga a nuestro enemigo es la invasión islamista que está ocurriendo en España en las calles españolas está aplicando la sharía y los españoles no están dispuestos a que se derriben sus catedrales para sustituir estas catedrales obligatoriamente por mezquitas todo esto lo dijo Ortega Smith en ese mitin en Valencia que haya en las instituciones partidos diciendo esto ustedes han notado un mayor rechazo hacia la población musulmana la que representan desde que tiene esa presencia institucional

Voz 2 03:07 no tenido tiempo eh acabamos de empezar lo que sí que hemos visto es que que se está de alguna manera avalando porque cuando haya un racismo institucional cuando hay un discurso institucional racista el racismo social perfectamente sustentado ya avalado eso sí que se en redes sociales que partido con la chulería con la que muchos ciudadanos hermana sí porque he estado Jarra en el Gobierno en funciones entrarían en las comunidades esto se percibe yo creo que cuando a gobernar porque estará sujeto al Estado de Derecho pues tan frágil que baje no las va a poder hacer y ahí se verá pues que siga populismo no pero sí que es preocupante porque lo que hace el el Constitucional Unite Málaga feliz desde aquí solo en las instituciones es precisamente apoyar idea consolidar el racismo hacia ahí sí que estamos muy preocupados porque cuando hablamos de racismo global hablamos de que hay compradores que que para dejar de contratar a opción never más amparados para no contratar a personas porque condición ansiosa urgente que te alquiladores viviendas también el telón haber más amparados más legitimados para no quiero de una persona porque estoy de problemas de racismo las instituciones

Voz 0027 04:18 portavoz de musulmanes contra la islamofobia Miguel Ángel Pérez Ramírez gracias contestarán las buenos días