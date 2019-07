Desmontando los mitos del Ibuporfeno

Voz 1995 00:00 vamos a hablar de algo que ya está instalado en es bueno en la vida además de unos casi imprescindible Le hemos dado de de de omnipotente queremos que tiene los poderes para salvarnos de cualquier mal lo usamos para calmar el dolor aliviar los síntomas de una gripe ya está para quitarnos la pena él ibuprofeno

Voz 2 00:22 vamos a hablar de ello con con estas estéticos

Voz 1995 00:25 a qué hay de verdad en lo que nos cuentan vamos a hablar con el profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia José Miguel Mulet muy buenos días a hola muy buenos con el periodista de El Correo Luis Alfonso Gámez Gámez muy buenos días o la muy bordea el ibuprofeno el amigo ibuprofeno que es el ibuprofeno Mulet

Voz 3 00:42 un antiinflamatorio que además está libre patente pues lo cual es bastante barato y se pueda conseguir en muchas formas que puntualmente para alguna patología puede ser útil momento para alguna porque lo usamos para todo ya ese es el problema ese es el problema que tenemos con el ibuprofeno y con otros muchos medicamentos que se utilizan para lo que no hace falta cuando no hace falta

Voz 1995 01:09 sí de Glass en el en el ordenador Google ibuprofeno vamos a hacerlo de hecho se pone hubo ese auto completa de diferentes maneras

Voz 4 01:18 si queremos preguntaros a vosotros

Voz 1995 01:20 sigue poniendo por falta

Voz 4 01:24 la conté a acudir a esta de Pamplona de Pamplona claro vivas más

Voz 0481 01:32 tampoco ha dicho Zaplana Fernán ya falta menos bueno si pone siguen es que se ha borrado puedes poner todo es el menos preparado llamado presas

Voz 1995 01:42 así sin hache Siboney ibuprofeno se me quedé dejar hacer el programa se pone hubo profano en la auto cuando sacó auto completa pone ibuprofeno baja la fiebre el ibuprofeno sube la tensión hay que tampoco el ibuprofeno es malo en exceso el ibuprofeno engorda no el ibuprofeno da sueño

Voz 5 02:11 no yo creo con poco puede dar si no puedes dormir por el dolor como calmó el dolor te puede ayudar a dormir calmando ante el dolor no porque de ensueño vale

Voz 1995 02:20 en lo que sí sabemos es que por ejemplo el bandas cualquier cosa que tome en exceso que tiene efectos secundarios en el caso de cuáles son

Voz 3 02:29 pues toxicidad renal puede llegar a dar lo que pasa que no es esencialmente tóxico es decir la sobredosis por ibuprofeno en no suelen ser fatales como si qué pasa con otros medicamentos que también se venden con receta normalmente te puede dar toxicidad renal hay determinada pues la gente embarazada los niños central Se recomienda que no se Hideo que se den dosis muy bajas pero no es digamos de lo más peligroso lo cual no quiere decir que se pueda tomar sin ningún tipo de control también daña dañar el estómago e intestino también sí también dicen que puede producir úlceras pero yo creo que para esta por ejemplo es mucho peor los perdona

Voz 1995 03:06 vale cuál es la diferencia entre el paracetamol

Voz 3 03:09 el ibuprofeno decías

Voz 1995 03:11 el idílico

Voz 3 03:12 bueno lo primero quizás que el ibuprofeno no baja la fiebre no

Voz 7 03:16 eso sería lo primero sea aquí cuán site si tienes fiebre no

Voz 3 03:19 se va a ver a nivel farmacológico el ibuprofeno un antiinflamatorio hay dolores que se producen por inflamación no baja el paracetamol es un analgésico lo que hace es calmar el dolor Il aspirina inhibe una ruta que es las botas puestas granadinas que tiene diferentes efectos sí que puede hacer bajar la fiebre es anticoagulante también puede ser antiinflamatorios la aspirina digamos que tiene diferentes dianas

Voz 1995 03:50 a partir del treinta y uno de mayo desde el treinta y uno de mayo o mejor dicho se pusieron más serios con el tema de las cajas de treinta pastillas de prefiero de seiscientos eramos o las de paracetamol un gramo necesitan de receta médica para ser dispensada es tenemos un problema con el ibuprofeno

Voz 7 04:05 tenemos un problema yo creo con todos los medicamentos cuando nos da por pensar que podemos tomar los más allá de lo que recomienda al médico en cuanto le decimos a otras personas no es que a mí me viene bien esto tomate lo tenemos un problema con eso

Voz 1995 04:18 y que el cincuenta y dos por ciento de los españoles se automedicarse como sociedad cuerpo

Voz 3 04:22 pues es una mala costumbre que tenemos que habría que poner porque hay un problema que es cuando tú te has tenido medicamento con receta lo guardas en casa y luego al cabo de cierto tiempo piensas que tienes lo mismo te lo tomas tú mismo se lo das a dos hijos con lo das a alguien

Voz 7 04:39 hay que tener en cuenta que tú puedes tener un medicamento en casa y el médico Amine pasa eh te lo ha dado para una situación concreta lo tienes pero sólo lo usas para esa situación concreta es una estupidez en ese sentido ir al médico para que te diga lo mismo que ya sufrido porque tu médico te va a decir no vengas para esto pero eso no quiere decir que lo tienes que usar para todo es decir cuando sitúa a su y tienes un dolor de cabeza puedes usar el ibuprofeno pero si tienes fiebre usa el paracetamol o usar aspirina si tienes que tomar un anticoagulante estilo aspirina hoy demás no use ese dibujo Profés no porque normalmente es también favorece ser anticoagulante con lo que te puede provocar hemorragia

Voz 0481 05:19 también eso es lo clásico es realmente en es momento la resaca es cuando retomamos esas cosas hay que tomar para qué quieres contarnos amigos que beben demasiado

Voz 8 05:31 es lo mejor para mejor no beber exacto pero bueno vitamina A toro pasado B doce es la que más ayuda que pasaba

Voz 7 05:41 no hay oscuridad y tranquilidad no

Voz 0481 05:44 abstinencia castidad esto porque en fin

Voz 9 05:50 estamos ya de paso vamos volvamos al se sobrelleva si no importa vamos a volver al ibuprofeno que es el tema de hoy salimos estas procelosas aguas

Voz 1995 05:59 lo de la automedicación además tiene una cosa curiosa hablábamos antes de la formación de los españoles los españoles con estudios universitarios son los que más se auto medica en casi el sesenta por ciento frente al veinticinco por ciento de los españoles que poseen estudios primarios inferiores a los universitarios en este caso sería más listos

Voz 3 06:16 nos creemos diríamos no los que estamos aquí no

Voz 7 06:18 leemos más listo es posible que si si esto no

Voz 3 06:20 cogía creo que sea mal Danny Granger que es que la gente que menos sabes la que se piensa que sabe entonces a como yo soy universitario entiendo de farmacia de medicina no tiene por qué ser en caso

Voz 7 06:32 bueno a cuánta gente habéis escuchado en en los ambientes en los que todos nos movemos el tener una gripe y decir voy a que me den antibióticos que eso pasa habitualmente oír a la gente se guarda antibióticos en casa dice que que los tiene le pide al médico antibióticos Bt al médico y confía en él

Voz 6 06:50 si no estás mal estás muy mal por por

Voz 1995 06:53 tener una indicación clara si tengo dolor de cabeza en casa que meto

Voz 7 06:56 si no tienes aspirina tienes paracetamol y tiene

Voz 1995 06:59 bueno

Voz 6 07:00 sí pero sin pasarte con la dosis exacto

Voz 0481 07:03 entraba buena aspirina no pasa nada si no tampoco pasa nada

Voz 3 07:07 tiene que decir que la espina el paracetamol en grandes dosis son bastante más peligrosas que el ibuprofeno paracetamol tiene muchísima toxicidad hepática Il aspirinas y que es bastante mala para el estómago entonces sí me todo

Voz 7 07:22 no que tengo en la cabeza que no te tomas diez ibuprofeno al día ni uno de seiscientos sí han bajado la dosis a cuatrocientos miligramos es porque no hay constancia de que haya una mejora entre tomar uno de cuatrocientos miligramos lleno de seiscientos miligramos tiene que tomar la dosis justa y en las en los periodos que te dicen si te dicen cada ocho horas no te lo tomes cada cuatro horas lo que sea me da igual que sea ibuprofeno que paracetamol no empieces a mezclar en plan cóctel porque se me va a pasar todo no no oye el problema sobre todo es que hay gente que toma por costumbre es decir hay gente que ya

Voz 3 07:52 todas las mañanas dice no es que por la mañana Mangano muy bien y se tomó un ibuprofeno una aspirina hay tal eso habría que eliminarlo porque no es bueno lo que hace es que ya no te haga efecto ICA la larga puedas acumular problemas de salud

Voz 7 08:05 os acordáis de cuando hablábamos de lo del Valium en aquellas épocas pasadas Valium y os acordáis aquello que se tomaban para digamos afrontar el día pues hay gente que hace lo mismo con el ibuprofeno con los jardines de UGT Tomás Perino es bueno no incluso bueno puede que te la tenga recetado al médico

Voz 3 08:23 mira voy a dar un consejo sabéis cuándo es bueno tomar una aspirina cuando vas a hacer un viaje muy largo han abierto

Voz 6 08:29 en clase turista

Voz 0481 08:32 el día pues Business esquemas más ancho es decir te puedes tirar exacta a ellos

Voz 3 08:39 siendo de la clase turista de que ese estás mucho tiempo para vuelos transoceánicos encogido Se puede favorecer la formación de coágulos dos en ese caso sí que tomarse una aspirina antes de coger un vuelo puede ser un buen consejo bueno porque eso anticoagulante

Voz 7 08:54 de todo porque con diferencia aquí todo mira muy apretado que venía encogido en en la que

Voz 3 08:59 este turista etapa de dos pastillas si las locos para Tom deben de ser una tortura

Voz 9 09:05 es el auto es es yo soy tortura pero los trucos y José Miguel Mulet y tecnología Luis Alfonso

Voz 1995 09:10 esta científico unas semanas muchísimas gracias me de oídas me voy a tomar un Ibooks cicatera