La ventana de la cultura y el ocio | Teatro en verano

Voz 1 00:00 Gilad interna de la cultura y el ocio

Voz 2 00:08 ahí va eso

Voz 0313 00:18 los viernes hasta ahora efectivamente no son vamos a La Ventana de la cultura y el ocio en Madaya chinos buenas tardes buenas tardes cada semana proponemos una decena por lo menos una decena de planes en los que invertir tiempo el fin de semana un recorrido que hoy comenzamos concretamente en Málaga esto que suena forma parte de la banda sonora de Iron Man una pieza del compositor director de orquesta John técnico Él será uno de los protagonistas del Festival Internacional de Música

Voz 3 00:52 define el món suma

Voz 0313 00:54 celebra esta mañana en Málaga

Voz 0564 00:56 una cita internacional vinculada al Festival de Málaga que llega a su cuarta edición hay conciertos clases magistrales y encuentros con compositores John Demi es uno de los protagonistas del compuso también la banda sonora de La Pasión de Cristo pero también lo son Rober folk un compositor clásico de música de cine como Loca academia de policía o historia interminable dos y ya su nombre Mitsui que es compositor de bandas sonoras de videojuegos es la primera vez que el japonés viaja no sólo a Europa sino a Occidente y las entradas de su concierto llevaban mucho tiempo agotadas al director del MOMA a Juan Antonio obligar le hemos preguntado por la importancia de las bandas sonoras en las películas

Voz 4 01:31 para mí de la banda sonora de una película o como mejor me gusta llamar la música original creo que es al cine lo que por buscar una similitud de la adjetivo al nombre lo califica lo dimensiones edad intención también le da significado lo que es más importante también es una manera una clave para evocar las películas desde la memoria desde el recuerdo por eso queremos aquí en Málaga todos los años encontrarnos con ese elemento fundamental del cine la música original

Voz 0313 02:03 tiene toda la razón esto lo hemos hablado muchas veces con con Carlos Boyero lo lo importante que es una buena banda sonora

Voz 3 02:09 sí es esencial una buena banda sonora

Voz 0564 02:12 en os contaba Juan Antonio que un director de una película hoy en día piensa en la música original del mismo modo que en el reparto de los actores le preguntamos también Si una mala banda sonora puede deslucir a una película

Voz 4 02:24 todo lo contrario es decir que una película llamemos más débil puede reforzarse notablemente con una música bien elaborada bien construida y que tenga una dimensión creativa realmente importante yo creo que hay que considerar el cine como un hecho creativo global no de ahí una serie de elementos cuya suma hace que se multiplique en eficiencia en creatividad y está claro que la música se convierte en un elemento fundamental a la hora de captar de vivir una Fele

Voz 0313 02:57 el Festival Internacional de Música de Cine en Málaga al mar

Voz 5 03:02 pero entrar en este es como el viento que mueve su propósito quién baila que se mueve

Voz 0313 03:14 el Almagro acaba de comenzar el Festival Internacional de Teatro Clásico que se va a alargar hasta el día veintiocho de este mes una edición que se autoproclama la más americanismo inclusive hay feminista que feminista

Voz 0564 03:25 lo es desde su lema de Sor Juana Inés de la Cruz el mundo iluminado yo despierta las mujeres fueron protagonistas en el Siglo de Oro la edición de este año reúne obras de catorce dramaturgas de teatro clásico de la época veintiséis de los espectáculos que se suben a escena están dirigidos por mujeres como Carme Portaceli también hay directoras de México que es el país invitado de esta edición Ignacio García es el director del Festival de Almagro

Voz 0958 03:48 los corrales de comedias proponían un modelo de convivencia igualitario que fuera no lo había las mujeres en el escenario podían decir podían gritar podían defender sus derechos de una manera diferente que en la vida común que en la vida cotidiana y creemos que el festival tiene que ser un altavoz de esa manera de expresar una voluntad de una sociedad mejor

Voz 0313 04:13 para este fin de semana que es el primero del festival que podemos ver más

Voz 0564 04:16 mañana se celebra el Día de México en el festival podrán verse entre otros una versión del desdichado en fingir de Ruiz de Alarcón por su parte la Compañía Nacional de Teatro Clásico sube al escenario El castigo sin venganza de Lope de Vega con dirección de Helena Pimenta nuestros oyentes pueden consultar toda la programación en la web del Festival un festival que se define como una reserva natural del teatro clásico porque sus textos siguen hablando de nosotros

Voz 0958 04:40 cada vez que hay alguien que considera que el mundo no es justo y que hay que vencer esa injusticia aunque parezca imposible unos se transforma en El Quijote

Voz 6 04:49 cada vez que alguien piensa que

Voz 0958 04:51 le han quitado su libertad uno se siente identificado con Segismundo y en el caso de las mujeres cada vez que una mujer se rebela contra los abusos de poder y contra la violencia contra las mujeres se transforma en la vea del burlador en la urgencia de Fuente Obejuna esos versos resuenan en el público y cuando los escuchan no sólo aquí sino las compañías que ven del mundo han montado esas obras porque cuando escuchan esos versos sienten que les están hablando de ellos

Voz 8 05:23 ir el teatro clásico saltamos a contemporáneos en la Sala Beckett de Barcelona puede verse hasta final de mes la obra Amor mundi una

Voz 0564 05:33 obra centrada en el mundo de la pedagogía de la educación cuenta la historia de una maestra apunta de jubilarse en su último año es testigo de un caso de violencia en sus aulas y el tema se le va de las manos esta maestra vocacional que ama su oficio acaba expulsada del colegio y termina contaminada por la violencia imperante una historia que nos habla también del amor por los demás sobre hacer el bien y el altruismo a victorias pum ver la creadora la directora de la obra le hemos preguntado porqué decidió escribir esta historia

Voz 0247 05:59 posiblemente la maternidad Hay las horas que pasado reflexionando sobre a qué es llevar a mi hija no es bueno el tema siempre empieza por algo personal y luego se convierte en algo más grande o más que va más allá de lo anecdótico de lo biográfico no entonces me parece que el tema de la educación es un tema clave en nuestra actualidad no si hay alguna manera de cambiar el mundo que nos rodea

Voz 9 06:26 aquí parece que está en la educación no lo aclaro porque nos queda todavía no último propuesta de teatro pero en formato pobres

Voz 10 06:32 si salgo una bebé edad como te digo perdóname caribeño estaba de extra

Voz 0313 06:49 la Sala de Madrid acoge hasta el veinte de julio el Festival de Teatro y Danza breve

Voz 0564 06:53 sí un festival que llega la tercera edición incorporando por primera vez a la danza el certamen invita a las compañías a interpretar sus piezas breves hasta mañana pueden verse todos los espectáculos los mejores pasarán a la semifinal que se celebra la semana que viene los mejores serán premiados el veinte de julio son piezas de un máximo de veinte minutos con cuatro actores en escena como mucho al director de este festival ajuar Expósito le hemos preguntado hasta qué punto en el teatro la danza sigue estando vigente los de hacer las cosas por mero amor al arte

Voz 0518 07:23 ninguno de de estas compañías ninguna de las obras que pueda hacer yo o cualquier persona que no nos dedicamos a esto buscamos sobretodo en el en el teatro breve por supuesto la recaudación lo hacemos porque porque amamos esta procesión eso no significa que nos busquemos la optimización económica de todo este esfuerzo no significa que todo todo que

Voz 11 07:50 digamos que siempre trabajar gratis porque también en el teatro hay que pagarla a eso hay que pagar la comida

Voz 0313 08:03 a vivir cuesta dinero a todo el mundo e incluso si tu trabajo te encanta no no lo olviden no lo olviden hará que muchos son son adictos al todo

Voz 12 08:14 play hay tipos de Andy

Voz 0313 08:25 hasta que escuchamos forma parte de la banda sonora de etnia espectacular show un espectáculo pensado para que el público de fuera se a la cultura española a través de la música y el baile

Voz 0564 08:35 sí estarán en el Teatro Calderón de Madrid todo el verano un espectáculo que cuenta con quince números musicales y que trata de explicar la cultura y las tradiciones españolas se Mari de ello es el director de escena

Voz 13 08:47 sacar sobre todo eh pues la visión

Voz 14 08:50 qué hacemos de los mitos como Don Quijote todo o ano Carmen que los traemos a nuestros días y reflejamos desde un punto de vista bastante singular no cuando muchos matices creo que es serían la parte más espectacular de Space espectacular

Voz 12 09:12 y aunque no tiene amigo pronto tendrá que hoy fiesta

Voz 0313 09:22 los viernes ya saben que es día de estrenos en las salas de cine yo hoy

Voz 16 09:28 así asistir a ellas

Voz 0313 09:33 hoy llega a las carteleras una película de animación para niños Elcano y Magallanes la primera vuelta al mundo

Voz 17 09:41 donde sea pues sería lo único que pertenece trapo

Voz 0564 09:51 haremos uno nueva una película cocinada a fuego lento la primera versión del guión es de hace veinte años pero no ha conseguido llegar al la gran pantalla hasta ahora hasta hoy la película es ante todo una historia de aventuras de La gran aventura protagonizada por Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes uno de los guionistas de la película es José Antonio Vitoria con quién hemos hablado

Voz 18 10:11 no es una biografía del Cano no es un documental del viaje es una película de aventuras sobre el viaje que emprendieron cinco carabela y que solamente pudo terminar una de viaje lleno de peligros de de sitios nuevos de traiciones de motines la aventura ciento por ciento Entonces lo que siempre estuvimos muy de acuerdo yo es en hacer una película de aventuras y que a la vez encajara los principales hitos históricos la manera en que sucedieron los hechos por ellos

Voz 0564 10:44 por qué somos como somos pero Hollywood

Voz 0313 10:46 la historia le hubiera sacado ya un partido en fin decenas de películas lo veo eh

Voz 0564 10:50 totalmente lo comentaba De hecho José Antonio Vitoria ya no sabríamos la historia de memoria por otra parte uno de los retos de esta película ha sido encontrar el equilibrio entre ser una historia para público familiar y el respeto a los hechos históricos

Voz 18 11:03 sí es una de las dificultades que tiene el el contar esto porque por un lado tienes que ser honesto con la historia de alguna manera intentar que no traicionar la lo que sucedió y por otro lado la historia lo que tiene de partículas que sucede como le parece bien a la historia suceder nos sea tiene a la regla yo una narración no de un billón a los giro a los puntos de interés a las partes de un guión y entonces una de las dificultades es conseguir meter en cintura digamos es todo esto coincida no

Voz 6 11:39 de quién es a las nueve

Voz 0313 12:01 para Louis Armstrong el paraíso estaba al menos en parte en bailar mejilla con mejilla para otros bueno y los incompatible con la anterior no hay nada comparable a sumergirse en las páginas de un libro así que para los que anden buscando lectura Emma que qué títulos recomendamos este fin de semana

Voz 0564 12:15 si esta semana le hemos pedido consejo a Esther Gómez la librera de la moi tocó en A Coruña

Voz 9 12:21 las fin de la de un escritor americano Douglas Kennedy me parece una novela muy para para para leerla en verano porque ópticas se empieza a leerla ya no puedes parar no es la historia de Alice una chica que empieza contando a los quince años y llega hasta los veintinueve que es ya editora una familia americana de clase media acomodada en unos empieza a contar todos los secretos que esa familia va guardando el libro va sobre todos de esto no de de que todas las familias somos un poco una auténtica sociedad secreta iré como tenemos que aprender a gestionar muy bien

Voz 6 12:58 sí sí sí

Voz 0313 13:05 la sinfonía del azar pero americano Douglas Kennedy tomamos nota antes hablábamos de una película para niños esto esto huele a niño bueno huele a plan familiar para el fin de semana

Voz 0564 13:24 sí sí esta semana nos lleva hasta Valencia al centra dar bombas Hens el Centro de Arte celebra este fin de semana su segundo aniversario con un montón de actividades una de ellas será mañana a mediodía consiste en un taller para niños a partir de seis años hice titula abrir en tres mil diecinueve los niños construirán su propia cápsula del tiempo a Sonia Martínez coordinadora de actividades del centro le hemos preguntado que se puede incluir en ella

Voz 1592 13:47 de deciden si bien en este momento con lo que tengan allí también lo pueden dibujar y escribir una carta Un dibujo pueden dejarles el cromos que se acaban de comprar en el quiosco ahí es también como un trabajo de reflexión sobre qué es realmente lo importante para ellas y ellos intentamos también es incentivar el diálogo ya no sólo con nuestra personal de mediación sino también entre las familias y entre los participantes no también salir del núcleo familiar del Fondo también es un trabajo como de grupo en muchas veces

Voz 17 14:19 eh

Voz 0313 14:30 terminamos ya con la lista de conciertos para el fin de semana hemos estado hablando hace un ratito de Love Of Lesbian presuntamente

Voz 0564 14:35 hasta mañana se celebra el Festival Río Babel en Madrid y en el cartel están Fat Boy Slim Jorge Drexler o Love of Lesbian

Voz 0313 14:53 eso en Madrid el festival Río Babelia en Barcelona

Voz 0564 14:56 en Barcelona también hasta mañana se está celebrando el festival Cruïlla en el parque al Fórum en Barcelona y esta noche están Vetusta Morla Xoel López Oza

Voz 20 15:05 si bien pudo ser usada la limusina

Voz 21 15:15 y terminamos con con Mikel Erentxun que está a partir de las nueve en Getafe en Madrid dentro de la programación del Festival Cultura inquieta hoy mi cada vez