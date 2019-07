Tres alternativas a las bolsas de plástico

Voz 0480 00:00 esta semana también el miércoles se celebra el Día Mundial sin bolsas de plástico en nosotros hablamos de las alternativas porque es posible vivir sin plásticos no usamos más de cien bolsas de plástico por persona y año desde hace un año está prohibida la entrega gratuita de bolsas ya lo saben perfectamente ustedes ya en enero de dos mil veintiuno no podrá entregarse salvo que sean de plástico con posible pero vamos por detrás todavía bastante Francia e Italia por ejemplo ya las tienen prohibidas

Voz 1 00:30 la otra cesta de la compra consumo responsable Sostenibilidad otra forma de consumir

Voz 2 00:41 no no bueno eres gerente no de luz packaging ibérica si sois vosotros hacéis bolsas de rafia no

Voz 3 00:51 nosotros son ecológicos en defensa de con sistema de todo tipo de ocho mil ochenta equipos la bolsas de papel para el hogar ve las cosas de plástico para grandes superficies un vosotros de ocho euros en el año dos mil dos revolución manos el mercado de la distribución porque fuimos los pioneros en introducir la bolsas reutilizables las llamadas como rafia sea realmente es el propio tejido para evitar el uso masivo de bolsas de plástico en los seis años de cajas

Voz 2 01:26 muy bien rafia algodón estás de acuerdo con la norma esta con la política de retirar lo antes posible las bolsas de plástico

Voz 3 01:34 que que es un poquito ecológicos sentido te todo depende lo que plásticos el plásticos a ya ya que es lo que hay que ser un poquito más educados y reciclado

Voz 2 01:46 estéis notando una mayor demanda desde desde estas últimas las iniciativas y lo que se avecina realmente

Voz 3 01:54 además nosotros aparte de que las bolsas de rafia pues no Rácing protegido que son son dos batería los derivados del plástico pero que se consiguieron micológicos porque son reutilizables y reciclables vale aunque yo prefiero el tropiezo en el tejido porque es mucho más resistente que echó hoy en día todavía por la calle y de las primeras cosas que vendía una de las principales cadenas de discusión hace ya más de quince años

Voz 2 02:24 ya ya ya oye a la gente dirá bueno pero esto me cuesta mucho más antes Mela regalaban unas cuánto cuesta una bolsa cuánto puede costar en normal una bolsa vuestra

Voz 3 02:34 a ver la os gusta realismo te cuesta dependo de lo que a ver una costos el precio que yo pongo la distribución

Voz 2 02:42 pues más o menos al usuario cuánto le puede costar más

Voz 3 02:45 el usuario en los cuadernos de inclusión han estado comiendo de cincuenta céntimos pero si te lo nos cuenta que esos cincuenta está en la Bolsa te va a durar pues le digo lo sabía yo sigo huyendo de hecho yo las tengo pero otras clase cayó mucho

Voz 2 03:03 mucho tiempo

Voz 3 03:04 pues como mínimo quince años que son bien digo ya cierta sí

Voz 2 03:09 hola hola

Voz 3 03:10 aparte de la bolsa alternancia y eso sí que es importante y eso es lo que llevamos a Pekín apostando desde hace diez años pensaba algodón

Voz 2 03:21 el algodón que estáis apostando por algo aunque bueno también está muy bien no como alternativa eh

Voz 3 03:25 si la bolsa que cualquier sector incluido su texto lanzaron nuevo concepto llegan asustado que aquí tiene con una solución ecológica ahora destructor de productos frescos y congelados porque tenemos una bolsa térmica patentada confeccionada a base de algodón yute

Voz 2 03:42 qué bien qué bien Pilar Pineda muchísimas gracias seguiremos hablando e gracias a vosotros está también con nosotros Juan Felpeto la muy buenos días

Voz 0237 03:51 hola buenos días comercial de la empresa

Voz 2 03:54 bolsas de papel de la zona norte de de España vosotros el papel no lo vuestro no

Voz 1534 03:59 exacto no habéis abierto al no habéis abierto el mercado otras cosas papel os estáis volcados en el papel

Voz 0237 04:05 nosotros estamos volcados en el papel de exactamente

Voz 2 04:08 estéis notando mucha evolución en las ventas mucha más demanda por parte de clientes

Voz 0237 04:15 pues sí me últimamente pues estamos notando que aparte del aumento de consumo de nuestros clientes habituales pues si estamos derivando clientes de que utilizaban pues otro tipo de bolsas que ahora quieren utilizar las bolsas de papel

Voz 2 04:30 qué tipo de clientes en general es de todo o algunos es

Voz 0237 04:34 de todo vamos a ver nosotros aparte de las cadenas de distribución de alimentación pues también hacemos para panadería pastelería y un poco un poco todo tipo de clientes

Voz 2 04:45 ajá Illa vosotros no Thais entonces que os que os llega cada vez más demandas porque también los propios usuarios los consumidores cada día demandan más este tipo de soluciones que no sean la bolsa de plástico no

Voz 0237 04:57 sí evidentemente yo creo que es que los ciudadanos no sean la gente está cada vez más que más concienciada y lo que quiere pues si es utilizar pues un tipo de bolsas que sean agradables que pues que no dañen lo que es medio ambiente

Voz 2 05:12 los entonces sois convencido no no porque sea parte de vuestros negocios sino que sois convencidos de esto de acabar con todos estos problemas medioambientales entre ellos el de las bolsas de plástico

Voz 0237 05:22 bueno es que yo creo que es que no tiene otra solución es decir el camino es ése y yo creo que rebelarse contra ese camino pues sería estar equivocados totalmente

Voz 2 05:29 muy bien pues Juan Felpeto comercial de la empresa de bolsas de papel de España muchísimas gracias

Voz 1534 05:35 mucha gente seguiremos hablando esta también

Voz 2 05:37 nosotros Jorge Toro que es uno de los fundadores de Lola camisetas Jorge muy buenos días buenos días queda muy bien oye cuando hablamos de Lola camisetas no la hace camisetas pero pero a vosotros estáis también volcado sólo una de vuestra parte de puesta producción son bolsas de tela no

Voz 4 05:54 efectivamente empezamos con camisetas como indica el nombre pero ahora estamos con bolsas también a tope

Voz 2 06:00 ya a tope dices porque cada mes tenis más demandas está notando

Voz 4 06:04 pues sí la incluimos en el catálogo hace unos años lo cierto es que que ahora se venden bastante mejor

Voz 2 06:12 vale vosotros sí que vendéis muy directamente al consumidor o no

Voz 4 06:16 sí directamente Siniesta pero directamente al consumidor final vale

Voz 2 06:20 a cuánto le cuesta al consumidor vuestras bolsas que además las podemos como tunear no poner a nuestro gusto no cada uno con los dibujos y las cosas que que nos apetecen no

Voz 4 06:31 efectivamente pues son doce con noventa euros si eso se pueden hacer personalizada aunque la gracia que trabajamos con diseñadores de todo el mundo aportan su diseño que son espectaculares

Voz 2 06:44 ya ya ya doce noventa y con con dibujos con lo que queremos o bien lo que proveen

Voz 3 06:49 te incluso con cosas que yo te pueda pro

Voz 2 06:52 poner

Voz 4 06:52 exacto sí desde una bolsa no hay que hacer grandes estirada minaba

Voz 2 06:56 ya ya ya vale cuánto dura esto porque a alguien dirá bueno con una bolsa de plástico pero esto duró una eternidad y evidentemente es mucho más ecológico mucho más sostenible no sí

Voz 4 07:08 efectivamente nosotros estamos súper convencido que este es un uno de los pasos que hay que dar

Voz 2 07:14 ya ya soportan peso quiero decir que valen para cualquier cosa no solo para llevar para no llevar una una bolsa de congelados sino para llevar cosas de cierto peso en la puntería por ejemplo

Voz 4 07:24 ahí tienen buen Grange nosotros la usamos para llevar libro libreta ahí problema vale teniendo buena bueno hombro para el ejemplo

Voz 2 07:32 vale tener distintas formas de asas y todo eso no alternativas para para el consumidor no

Voz 4 07:37 actualmente sólo tenemos un modelo que él asas típica para el hombre que queda una a media altura que muy cómoda con de momento esa

Voz 2 07:45 notáis más conciencia conciencie tiene entre la gente entre los usuarios de quiero esto quiero varias me llevo para las compras habituales para no usar bolsas de plástico sí

Voz 4 07:55 sí sí y además lo hemos notado nosotros que vamos a festival en verano no hemos encontrado con nuestra bolsa gente usando nuestra bolsa que no hace mucha ilusión

Voz 2 08:05 muy bien pues por Jorge toro de uno de los fundadores de Lola camisetas que tienes que cambiarlo ya tiene que ser Lola Lola bolsas Bolsa

Voz 1534 08:13 a la cola no o algo así no es muy comercial pero bueno