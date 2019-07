'A los 13 años mi hijo me confesó que era trans'

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Marta González Novo

Voz 1515 00:20 cosas que queremos sumar a la crónica de este miércoles en Madrid en esta semana del Orgullo nos queremos acercar también a uno de los colectivos que sigue reclamando una mayor visibilidad estamos hablando de las personas trans pero hemos querido cambiar la perspectiva el punto de vista este miércoles lo haremos además no a través de la mirada de los propios Trans sino de sus padres padres como Patricia su historia Se la contado estos días a nuestro compañero Javier Jiménez Bas

Voz 4 01:00 quién dio como no gusta al rosa como nos gustaba jugar con muñecas como no es especialmente femenina pues no te digo porque en de principio sobre todo que te pasas madre cuarto te dicen te asustan porque él primero porque no conoce y segundo porque tienes miedo al futuro de tu hija que pasa del mundo laboral

Voz 0887 01:24 Patricia habla de su hija Silvia

Voz 4 01:27 quién le pasa con todos esos esos miedos pues oye te bloquean porque tú como madre lo que quieres que tus hijos al que hacen una estabilidad sean Felipe

Voz 0887 01:37 Silvia ahora tiene veinticuatro años hace tres le confesó que pese a su DNI ella se sentía

Voz 4 01:42 es una mujer de repente me lo soltó de vídeo para empezar a mamar me ir porque ella era misión que ha sido una mujer yendo desde ahí te quedas un poco difusa tu primera reacción es decir yo no te vea tiende a tener un estereotipo aunque no te lo creas en el fondo cuando te enfrentas a esta realidad la cantidad de prejuicios de estereotipos que tienes

Voz 0887 02:11 unos estereotipos los de las personas transexuales que sean y dos fumando pero no siempre fue así

Voz 4 02:16 te encuentras perdido aquí a Rajoy como voy al médico oí ido de consigo las cosas que el mundo burocrático y sanitario es un mundo si no tienes alguien que te ayuda a a ir viendo los pasos que tienes piedad ir luego también nos permitió ir hablando y encontrando Nos y aceptando los fundamental

Voz 0887 02:40 la labor de las asociaciones conocer a gente que había pasado por ese mismo camino

Voz 4 02:45 hay un momento que lo pasamos mal cuando sobre todo los dos años que tienes que estar con el tratamiento que estás haciendo todo el tránsito en todos los lados sigue siendo contuvo mientras en la antigua en todos los lados tienes que esto los días levantando te diciendo sí vale ya sé que aquí con este nombre pero soy yo

Voz 0887 03:03 Silvia tardó más en saber cuál era su identidad otros lo saben antes pero en esto como en todo no hay un patrón definido

Voz 4 03:10 hay gente que lo tiene clarísimo desde el principio gente con el caso de mi hija que es simplemente pues nota que no se identifican no se encuentra a gusto pero va buscando porque lo que es una realidad desconocida como no lo conocen pues plantear

Voz 0887 03:27 superados los primeros miedos el núcleo familiar camina unido en esta lucha

Voz 4 03:31 como Fahmi ahora hemos evolucionado hacia digamos tiene un papel más activo para luchar porque se abra el conocimiento porque cambien las leyes que a finales muy duro que tu hija tenga tener un diagnóstico psiquiátrico para permitirle cambiar

Voz 0887 03:49 incluso los más mayores han cambiado el chip

Voz 4 03:51 ahora mismo hasta mi madre que yo al principio tenía miedo mi madre tiene ochenta años la Costa Dorada mismo ya la trata de normalmente de Silvia Hay yo tiene bastante asumida

Voz 0887 04:03 tan asumida estalla la situación que Patricia reflexiona

Voz 4 04:06 me ha abierto a nuevas realidades cuando piensas más o menos que tienes tu vida organizada y queremos no de Ermita Hay que de repente vienen cosas que te cambian la vida me alegran el fondo de que no se haya pasado creía que nos ha hecho mejores personas

Voz 0887 04:24 la mayor preocupación de Patricia ahora que su hija consiga un buen trabajo en definitiva las mismas que las de cualquier otro padre

Voz 1515 04:44 nos ha hecho mejores personas menuda historia Javier Jiménez Bas compañero cómo estás hola Marta

Voz 0887 04:49 menuda historia de historia tremenda reflexión

Voz 1515 04:52 on es la pregunta que le queremos plantear también a la invitada que nos acompañan nuestros estudios Isabel Villaverde Isabel qué tal cómo estás hola buenas tardes sí bueno yo siempre digo es antes de comer buenos días después de lo que ha ocurrido tu caso es similar en otras circunstancias diferentes pero es similar al que acabamos de escuchar sientes que te ha ayudado a crecer como persona

Voz 7 05:13 sin duda a mí mi hijo me ha enseñado muchísimo de hecho creo que estoy en constante aprendizaje de lo que me enseña él

Voz 1515 05:23 yo tengo una amiga que dicen nuestros hijos son al final nuestros mejores maestros los espejos en los que nos miramos bueno tu hijo todavía es menor de edad tiene diecisiete años cuando y cómo te contó lo que estaba pasando

Voz 7 05:35 sí pues tenía trece él no era una niña típica de hecho yo cuando tenía como cuatro añitos le mandé a ballet porque se le veía que no era femenina dije vea refinar Le un poco pero no resultó en absoluto no sabía no conocía la realidad de que se puede ser de otra manera de que se puede ser trans es una de las cosas que me ha recriminado mamá porque no me dijiste inglés que yo tampoco lo sabía me lo contó con trece años realmente lo que me dijo fue yo de mayor me operar el pecho claro para mí fue uso porque

Voz 1515 06:13 eso con queda trece con trece

Voz 7 06:15 con trece como reacción las de su

Voz 1515 06:18 Madrid tú

Voz 7 06:19 pues me lo contó a mí primero a solas y yo inmediato debo de ser un caso un poco atípico de porque normalmente la gente reacciona peor es muy mi reacción fue pues voy a ayudarte en todo lo posible a por ello que es lo que quiere sexto pues contigo al fin del mundo el padre su padre se lo tomó bastante peor le costó un poquito más su padre quería que fuese a un psiquiatra a un psiquiatra conocido suyo amigo suyo porque a lo mejor pensaba que podría revertirse hilo de los trans no soy cambiase nací así

Voz 1515 06:56 el resto de la familia porque me contaba estos días Javi pues por ejemplo alguien tú decías soy un caso bastante atípico a la hora de aceptarlo los abuelos que tienen otredad de otra época de otro tiempo pues

Voz 8 07:09 Emilia ha habido de todo mi padre es lo más de voto

Voz 7 07:15 católico apostólico y romano de misa diaria y mi madre no tanto y sin embargo el día que eso lo dijimos a ambos a la vez ambos octogenarios Mi padre dijo como yo pues vamos a ayudarle y Mi madre dijo Socorro qué horror Dios mío qué vergüenza ambos octogenarios o no lo entiende y otro no y así pasa con casi todas la sociedad gente abierta que lo comprende o que dice pues vamos a ayudar gente que se lleva las manos a la cabeza de esto es horrible y es una tragedia allí es un drama

Voz 0887 07:50 Pablo que es cómo cómo se llama tu tu hijo lo tenía con trece años muy claro aparte decirte que se que se iba a operar en el futuro el pecho es que ya incluso llegó con la asociación a la que tenías que ir no él ya había hecho todo el trabajo de campo y media me abrió el camino él sí

Voz 7 08:09 yo no conocía a ninguna persona trans en persona físicamente había hablado con nadie

Voz 0887 08:15 ya lo que era una persona trans

Voz 7 08:17 de la tele y casi siempre eran personas pues bueno un poquito marginales no pues una prostituta mal hablada una cosa así no pensé que no se me ocurría pensar que podían ser personas que tenían oficios y trabajaban de forma anormal no no no tenía esa no había visibilidad no conocía entonces a mí no se me ocurrió que lo que a mi hijo lo estaba pasando era eso sí

Voz 1515 08:42 pues hoy la viga de tu hijo tiene diecisiete años que estudia cómo interacciona con el resto de sus compañeros como son sus amigos

Voz 7 08:51 pues ha terminado de forma brillante primero de Bachillerato Le queda un curso para terminar ya los estudios Le gusta mucho la la física no sabe qué es lo que Bastida en el futuro pero desde luego va a estudiar carrera universitaria

Voz 8 09:10 es un niño con los

Voz 7 09:12 es intereses habituales de los de su edad es un buen hijo es estupendo es un niño muy dócil porque tengo otro más mayor que no lo ha sido tanto es un niño estupendo es solidario es ecologista me va apagando las luces me

Voz 1515 09:28 ah bueno que grande no me digas que hasta de la manifestación del sábado contra la reversión de Madrid tendrá no estábamos

Voz 7 09:33 aquí sino habría sido si no habríamos ido sí

Voz 1515 09:36 me dejas que cuento un secreto es la radio no unos ven pero yo no quiero contar Pablo está al otro lado del cristal sí que tiene una sonrisa preciosa sí

Voz 7 09:46 yo creo que es un niño feliz desde que su realidad mira asiente

Voz 1515 09:52 que si soy feliz ha podido ha podido

Voz 7 09:55 a expresarse como él se siente entonces eso pues también a él le ha dado más vidilla

Voz 1515 10:01 quizás que contemos otra historia que ha cerrado también Javi la tenemos al teléfono misma historia circunstancias diferentes

Voz 9 10:09 una buenos la Historia

Voz 1515 10:15 de de Isabel esta es la historia de Sonia nos acompaña en estos estudios Isabel es ubicua Andrea tiene ahora veinte años y le contó que era Trans hace cuatro cuando tenía dieciséis Sonia qué tal hola

Voz 9 10:31 cuando cuando éste lo cuenta

Voz 1515 10:33 Sonia tú ya sabías que tu hijo era una persona trans lo sospechaba lo intuía

Voz 10 10:38 no no la verdad es que no teníamos ni idea como ha dicho mi compañera esa y el comportamiento de de mi hijo era lo pues como se conoce habitualmente como un comportamiento pues más masculino que femenino pero yo nunca había sospechado que mi hijo era una persona trans

Voz 1515 10:58 lo que me ha impresionado tu historia fíjate Sonia es como te lo cuenta tu hijo cuando cumple dieciséis años lo llevas al instituto y hay que pasa

Voz 10 11:07 pues era además justo el mismo día que cumplió los dieciocho años yo siempre he tenido la costumbre de acompañarles a él y a su hermana para la puerta de del mismo colegio instituto ahí en la misma puerta me dio una carpeta y me dijo mamá le esto favor cuando sola ahí y en esa carta ya ya me contaba quién era realmente él cómo se sentía

Voz 11 11:34 Icomos queda seis

Voz 1515 11:35 esa

Voz 11 11:36 cómo reaccionar

Voz 10 11:39 a ver ni reacción fue super positiva tanto la veces padre también y sus hermanas pues porque yo llevaba muchísimo tiempo esperando que Andrea me dijera cómo se sentía porque dentro de que era una era y es una persona normal con con un entorno bastante bastante normal hay tal yo sabía que que Andrea tenía algo que ocultaba que que no entendíamos nadie pero que yo veía que esa esa parte de su su vida que no estaba contando la aceptaba de alguna manera hay tu comportamiento era una persona bastante seria entonces a mí ese día se me encajó la pieza del puzzle que me faltaba para para poder entender de acompañar a mi hijo

Voz 0887 12:30 es Sonia qué tal soy Javier

Voz 10 12:32 la sabía que en el reportaje Patricia

Voz 0887 12:34 Nos contaba aquella desde desde bueno desde su vivencia desde que bueno su hija le reveló que la Trans se ha convertido en mucho más activista ya ha pasado a ti también te has concienciado mucho más

Voz 10 12:50 cuéntame es decir el la verdad es que en cuanto que uno de de tus hijos eso alguien de tu entorno más cercano te te comenta que pertenece a un colectivo en el que tú cuál no basa poco a poco investigando y conociendo vez que está tan sumamente indie civilizado y la gente está tampoco concienciada en que las personas trans existen no tienes más remedio que que aliarse con el colectivo y dar un paso adelante para para para poder ayudarles y que todo vaya para adelante y sientan el acompañamiento

Voz 1515 13:25 Sonia cómo es la vida hoy de Andrea tiene veinte años él hace cuatro te contar lo que estaba pasando que está estudiando qué quiere ser sé que es un estudiante también brillante

Voz 10 13:36 mi hijo es un estudiante brillante siempre siempre lo ha sido y ahora mismo está haciendo primero de Arquitectura ha terminado su primer curso también de forma de forma brillante es un chaval pues pues lo mismo que hablábamos antes de de escuchaba de Pablo completamente normal con inquietudes de Juventud hoy salvo oí puede obviar con unos también estupor ecologistas y es vegetariana unos los de chaval normal de de completamente normal de su edad involucrado en el fútbol entorno que lo pregunto

Voz 0887 14:13 para ambas es importantísimo que que éste que se conozca desde desde pequeños no porque comentábamos escuchábamos antes a Patricia claro cuando no conoces cómo puede saber lo que sientes lo que te pasa no es importantísimo que desde desde el principio se les eduque sepan bueno pues que hay muchas realidades no que no es solamente binario hombre mujer

Voz 10 14:41 exacto el el el excepto el género es super amplio y en él los goles que el bloque donde nosotros generalmente aprendemos prácticamente todo en los coles en casa he se explica solamente que existe nombres o Mujeres por lo tanto es una persona que existe sintiendo que no se identifica con el género que le asignaron al nacer no tiene un referente

Voz 4 15:06 te para decidir yo soy como esta pero

Voz 10 15:08 son por lo tanto en muchos casos Parlament visibilizar que a lo mejor lo que ha tardado en mi hijo hasta que contó referentes a través de de redes sociales yo

Voz 0887 15:18 no sé por lo tanto eh

Voz 10 15:21 creemos súper importante que la realidad tras aparezca sobre todos los en los libros de texto y que a los niños cuando se les explica las diferencias entre hombres y mujeres lo binario también se se ponga

Voz 1515 15:37 el Sonia una persona nos quedan unos segundos para las noticias de la una hoy queríamos también poner luz sobre esta realidad Un beso Andrea grande muchísimas gracias gracias a vosotros Isabel un beso a Pablo no se lo voy a dar yo ahora directamente que le tenemos aquí al lado en el estudio Javier Jiménez las compañero gracias