Play Ópera: Motezuma (27/06/2019)

Voz 1 00:00 on

Voz 2 00:13 con Mariela Rubia de Rafa Bernardo en la colaboración de Exeo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 3 00:27 qué tal cómo estáis cómo estáis Vivaldi era tan bueno tan genial que el destino no quiso que nos perdiese hemos la ópera a la que dedicamos hoy nuestro y eso que tenía todos los números para desaparecer así la ópera Moctezuma se estrenó en el Teatro San tan lleno de Venecia en mil setecientos treinta y tres pero la partitura se perdió

Voz 4 00:45 quedó en el olvido hasta hace sólo once años

Voz 3 01:01 la partitura remolque Zuma apareció en la academia de canto de Berlín

Voz 4 01:05 de ahí se la había llevado el ejército de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial concretamente a Kiev donde descansó en la oscuridad hasta que los archivos volvieron a la Academia de Berlín

Voz 3 01:15 y cuando apareció la partitura en dos mil dos faltaban algunos fragmentos que fueron completados después por expertos musicólogos que hicieron Rafa

Voz 2 01:22 un trabajo excelente

Voz 3 01:35 la historia del Rey azteca Moctezuma que Vivaldi nos regala en esta ópera no es exactamente una construcción historia y los personajes son los conocidos y está claro que vamos a escuchar a Hernán Cortés pero el libreto es una completa ficción de hecho es un gusto rabo hacer un spoiler esta historia al contrario que la original tiene final feliz así que cuanto antes empecemos pues antes llegaremos a los a la ciudad de México en el año mil quinientos trece

Voz 1762 02:01 a conocer a nuestro Moctezuma

Voz 4 02:17 el río que ha sido vencido por los españoles y desesperado entre los restos de la batalla reúne a su mujer Mirena y a su hija te útil antes de que lleguen los invasores debéis quitaron la vida con esta vaga yo esperaré con España las ofensas del destino un alma grande no las teme pues Seventing con el sacrificio

Voz 6 03:00 vale líneas

Voz 2 03:19 con los de que que

Voz 3 03:23 desaparecen este momento Rafa de la escena madre hija quedan a solas con la

Voz 4 03:42 hija debes aprender a morir con honor y antes de que el usurpador te vea llorar canta su madre entrenas

Voz 3 03:47 sobre el río eterno de olas ocurridas y tristes yo seré tu sombra te seguiré cuanto sufro hija mía

Voz 8 04:17 digo

Voz 7 04:19 eh

Voz 4 04:31 bueno te útiles hace caso a su madre coge la daga y canta que leyes

Voz 3 04:36 esta que me hacen morir en la flor de la edad

Voz 10 04:47 es aprender

Voz 11 04:55 a bordo

Voz 12 05:00 ya verán

Voz 16 05:27 ah

Voz 9 05:31 esos momentos

Voz 0194 05:33 dramático Rafa cuando te útil está a punto de hundir el cuchillo sobre su pecho Aparicio nada menos que el vencedor de esta batalla Hernán Cortés acompañado de sus hombres entre ellos su hermano Ramiro que es en realidad el amante secreto de tipo por eso detente te grita Cortés sólo pretendo tomarte como rehén hasta que encuentre a tu padre Moctezuma

Voz 3 06:06 pero claro Moctezuma

Voz 0194 06:07 estaba escondido contemplando toda la escena no piensa permitirle así que con su arco dispara

Voz 3 06:13 a una flecha a Cortés que cae en ese momento

Voz 0194 06:15 el herido al suelo

Voz 18 06:21 yo

Voz 2 06:30 muertes que no muere

Voz 1762 06:31 a vengarse y le pide a su hermano Ramiro que encuentra culpables

Voz 3 06:35 y lo hace con este haría increíble lleno de indignación

Voz 4 06:45 mi corazón agitado castiga ya al traidor

Voz 13 06:52 bueno beber beber algo vamos a todos los de beber beber

Voz 20 07:15 muy muy Owen todo el mundo

Voz 19 07:22 qué bonito

Voz 13 07:31 el sábado daba a los ojos

Voz 21 07:37 verdad

Voz 13 07:39 vale vale

Voz 7 07:48 sí

Voz 19 07:50 la

Voz 11 08:01 tenemos huevo

Voz 4 08:04 los oyentes han dado cuenta que el personaje de Cortés en esta ópera al gusto de la época

Voz 3 08:08 interpreta una soprano al igual que sucede con su hermano Ramiro lo vamos a escuchar porque Ramiro y su amada te útiles se quedan a solas

Voz 0194 08:16 el ambiente bueno bueno bueno bueno que se siente engañada y no sin motivo los soldados de mi padre dejaron de luchar porque yo confía en que no nos haríais daño

Voz 3 08:28 ahora miro responde en vano el amor demanda aquel

Voz 0194 08:30 yo que ofende mi honor y Vidic

Voz 23 08:35 eh

Voz 0194 08:40 y atención a esta bellísima aria detenerle donde

Voz 3 08:43 vuelca todas las ira bárbaro no siento pena ni amor mi corazón te aborrece

Voz 0194 08:48 tanto como te ama

Voz 11 08:52 el IBEX de vender

Voz 13 09:01 a saber

Voz 12 09:23 no

Voz 3 09:49 precioso pero atención mira cómo responder Cayo IMI sentimientos entran en conflicto con el deber en mi corazón anidan

Voz 0194 10:10 todos los tormentos todos los dos

Voz 17 10:23 L

Voz 28 10:27 no

Voz 13 10:33 desde luego como tú

Voz 29 10:43 todo

Voz 23 10:51 hubo

Voz 12 10:55 sí sí

Voz 28 11:10 el propio

Voz 13 11:15 mira

Voz 28 11:18 a BBB desde BBB

Voz 13 11:25 sí

Voz 23 11:36 ha dado la gente

Voz 1 11:45 oh

Voz 4 11:48 bueno esto es todo es todo

Voz 3 11:52 tres toques existía cien por cien es decir bueno esperar poco barroco absoluto hay más hay más ahora vuelve Moctezuma escena no ha perdonado a Chile no le ha perdonado que no se haya quitado la vida dice hija cobarde hija traidor

Voz 7 12:14 Riis

Voz 0194 12:17 en ese momento Rafa Moctezuma hasta su hispana para matar a su propia hija pero Ramiro se lo impide sujetando su mala

Voz 3 12:35 el pozo bueno padre hijas llevan esconder de raza porque en ese momento en rendir escena Hernán Cortes recordemos que Ramiro es hermano de Cortés sí Cortés le afea que este confraternizar con te útil es decir que se ha dado cuenta de que mantiene sí sí sí

Voz 0194 12:49 claramente pero todos interrumpe porque la mujer de Moctezuma tren ha pedido audiencia con los españoles

Voz 7 12:58 todo tipo bien

Voz 0194 13:10 mi trenes ruega a Cortés que cese la lucha y que no se den de los vence pero Moctezuma que estaba escondido decide que es demasiado Isaac a su espada para matar porque no

Voz 18 13:23 sí

Voz 3 13:28 Rami no se lo impide quitándole en ese momento la daga pero cuando Cortese da la vuelta a su hermano con un arma en la mano junto a Moctezuma

Voz 12 13:37 huyen

Voz 0194 13:45 Moctezuma es encadenado encarcelado junto con su hija la tele lo que hace anfitriona que es esposa de el uno y madre de la otra montar en cólera de empuña una espada y que el tirano nos ve podremos morir podremos caer pero nuestro destino será coronado por la gloria

Voz 7 14:15 no vamos vamos vamos vamos vamos

Voz 30 14:33 juego vamos a diez

Voz 7 14:42 doce

Voz 15 14:52 con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona

Voz 22 14:56 en la Cadena Ser

Voz 4 15:18 Mariela que dice Carlos Iribarren que sale dejamos contarnos una ópera prima pues es decir que no a Carlos Iribarren al que sólo se puede decir sí

Voz 0159 15:26 qué tal Carles cómo estás muy bien has cinco mil euros no no que te crees que soy Rafa Bernardo buenas es buena gente eso está claro hoy la privacidad entre opera

Voz 31 15:36 yo creo que es evidente es evidente se llama Méjico a comienzos del siglo XVI esa es la relación por cierto os tengo que pedir perdón a todos vosotros a los oyentes perdón por la calidad el sonido pero yo espero que os compense

Voz 4 16:04 y es que no hemos encontrado una copia mejor de Hernán Cortes

Voz 3 16:07 es una ópera de Gaspar es Ponti ni

Voz 31 16:09 las grabaciones de mil novecientos cincuenta y uno pero bueno la presencia de Renata Tebaldi yo espero que le den un extra fue estrenada en francés en París en mil ochocientos nueve con un subtítulo La conquista de México pero lo que vamos a escuchar es la versión italiana

Voz 2 16:33 el Dolby

Voz 31 16:35 no no les ópera en blanco y negro sentado muy bien sí bueno es bueno es la ópera italiana en este caso encantada en italiano como su autor nacido por cierto en mayo Latin un pueblo de la región de Ancona que ahora se llama mayor Dati es Contini en honor a su músico local es como si Camprodon por ejemplo

Voz 3 16:54 Girona se llamará Camprodon Albéniz o en la IFPI fuera light Wagner algo así no

Voz 31 16:59 claro o seto verde y bueno habéis cogido la mecánica un pero así es estar horas y horas pero bueno lo que vamos a hacer mejores seguir escuchando fragmentos de Hernán Cortés

Voz 33 17:21 y tengo que decir que este es el mejor es un foro de indios buena que hay un hace la música una cosa rara de supone aplaudir a saldrá en la Tebaldi algo así sí la retransmisión en directo hay que contar sobre Gaspar es

Voz 31 17:33 y que él vivió y trabajó principalmente en Alemania y Francia y fue ahí donde el encargaron en Francia este Hernán Cortés se dice que fue incluso Napoleón le dijo hace

Voz 34 17:42 la ópera que es para atizarle España claro

Voz 31 17:45 los conquistadores españoles son bestias pardas aparecen los de la Inquisición todo está buscando que el público pues aplaudieran la idea de que el Ejército francés había invadido España para pero no le salió del todo bien

Voz 3 17:56 en la jugada al emperador francés nos quiere decir

Voz 31 17:58 Mariela no sale el espíritu de Móstoles no porque le dimos para el pelo y eso influyó en que la ópera pues perdiera popularidad rápidamente representará muy poco en la actualidad también representa muy poco no no no muy poco muy poco aunque yo La vie en el en el Auditorio Nacional claro si hace en versión de concierto hace como quince años así pero bueno la única ópera Contini que mantiene algo de fama es la ley con ese haría magnífica que es o no me tutelar que guardaba la Callas pero bueno vamos a ir cerrando con Hernán Cortés

Voz 4 18:36 estamos llegando al final así suena las óperas que se grabar

Voz 33 18:39 en mil novecientos cincuenta y uno por un lado pues tienen claro

Voz 31 18:43 es algo algo se hace un poquito más duro pero por otro lado para mí tener un placer especial

Voz 33 18:48 son esas voces que avisan de los años cincuenta que

Voz 4 18:52 míticas suena nostálgico oyes nota enseguida que sois vintage soy retro estáis en el lado oscuro

Voz 36 18:58 a las grabaciones a mi me gusta toda la ópera de todas formas me alegro al adiós adiós

Voz 15 19:08 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 3 19:25 habíamos dejado Moctezuma Rafa encarcelado y a su mujer jurando venganza e instando a los soldados aztecas a plantar cara en una última batalla a los españoles ya Hernán Cortés comprendiendo que en realidad Ramiro no intentó matarle en realidad estaba protegiendo de hecho vamos a escuchar Rafa precisamente a los dos hermanos Ramiro le pide compasión con Moctezuma y con su hija le pide a su hermano que los libere

Voz 0194 19:51 no desaprovechó tu justa indignación pero que un monarca sea capturado sin defensa me parece dura ley grado defensa

Voz 3 20:01 no es de monarca dice Hernán Cortés intentó matarme entiendo que es el amor quién habla portugués

Voz 12 20:13 sí

Voz 23 20:16 de

Voz 0194 20:18 Cortés finalmente la ACB sí pero no por compasión sino para vencer a Moctezuma

Voz 3 20:24 en el campo de batalla y atención que viene un terceto increíble

Voz 0194 20:39 sangre sangre mi espada bien no de honor te espera que eso es lo que cantan Hernán Cortés insulte Zuma mientras vitrinas se lamenta dioses tened piedad de mí o esposo o dioses

Voz 7 20:52 no

Voz 12 20:59 la voz

Voz 8 21:02 el bebe

Voz 5 21:20 sí

Voz 8 21:27 eh

Voz 12 21:32 es una táctica todo

Voz 8 21:45 no

Voz 5 21:50 feliz

Voz 8 22:03 como juego

Voz 2 22:09 en este momento

Voz 4 22:12 bueno cada bando vuelve

Voz 3 22:15 Campa nuevo enseguida Moctezuma y Cortés semana encontrar frente a frente espada en mano en el campo

Voz 4 22:27 qué bárbaro resisto es todavía RIM insolente

Voz 12 22:31 Merckle dinero que se despide de

Voz 4 22:42 parece que Cortés está ganando pero de repente

Voz 3 22:45 los soldados de Moctezuma acuden en su ayuda y atención Rafa esta sinfonía del combate

Voz 2 23:16 no

Voz 3 23:34 que refleja un combate que va a terminar Mariela con la victoria de Moctezuma sobre que evidentemente

Voz 0194 23:41 ahora vamos a poder ver cómo se cambian las tornas Moctezuma

Voz 4 23:45 le va a dar a Cortés de su propia medicina encadenando metiéndole un bicho pero ojo que las tropas de ambos ejércitos ha terminado y ahí tenemos a Ramiro decidido a luchar para recuperar a su hermana en mi corazón combaten la gloria pero este corazón invitó

Voz 11 24:25 bueno todo

Voz 12 24:36 mucho

Voz 23 24:46 más porque de reacciones desde Viena no Roddick uno doble

Voz 3 25:14 qué bonito Rafael Ramírez sale corriendo a buscar a su hermano Hernán Cortés mientras mi tren útiles se quedan a solas

Voz 1762 25:21 pero la tranquilidad no les va a durar ni un segundo a estas dos pobres mujeres no porque enseguida va a llegar un emisario del ejército azteca diciendo los sacerdotes han consultado los designios de los días

Voz 0194 25:40 sólo sacrificando a nuestros dioses a útil ya un español podrán salvar al imperio y a su monarca eso es lo que dijeran los sacerdotes lo que cuenta el emisario que dice algo más que deja a ambas mujeres

Voz 38 25:57 para del CNI

Voz 0194 26:02 Moctezuma que estaba presente en el gran altar la muerte de su hija iba de un español

Voz 38 26:07 Nos

Voz 7 26:11 te rojo

Voz 0194 26:22 mi tren a Rafa

Voz 3 26:24 espantada le está orgullosa de poder sacrificarse por su patria

Voz 0194 26:41 soporta madre querida mi suerte funesta con alma fuerte para mí la muerte no es causa de terror causa

Voz 28 27:27 verlo

Voz 3 27:38 la madre de te utiliza Rafa está devastada por la crueldad del destino de su hija indecible descargar su ira contra el que considera el verdadero culpable Hernán Cortes que está preso por Moctezuma así que dirigiéndose a su soldado de confianza le ordena en las cuatro esquinas de la alta torre en la que está prisionero Cortés enciende rápidamente un fuego destructor

Voz 7 27:58 Eric suelen

Voz 38 28:05 ver le devolví

Voz 4 28:16 mi hija y mi esposo me afligen y duelen entre la cólera allí el amor el dolor aturde a mi pobre corazón

Voz 7 28:25 sí

Voz 23 28:31 no vamos vivir

Voz 7 28:42 visitamos judicial como como un poco como como aquí

Voz 11 29:07 hubo

Voz 7 29:08 bueno no

Voz 39 29:21 sí

Voz 15 29:45 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 4 29:57 bueno llevamos ya un rato hablando de Moctezuma y la música de raíz latinoamericana

Voz 1762 30:02 sigue sin aparecer brilla por su ausencia vamos a consultar a nuestro musicólogo para ver qué está pasando Pep Gortari qué tal cómo estás o la pérgola apps

Voz 40 30:09 pues bien no es que pase nada dos habéis equivocado de CD todo todo está corre acto simplemente que en del barroco se conocía la existencia de las culturas americanas paro y hacía doscientos años que se había descubierto el continente pero no se sabía exactamente cómo era ni tampoco bien puesto demasiado interés en averiguar lo ve como que el dibujo de Durero sabéis que hizo de un rinoceronte sin haber visto uno en Subiza fijándose solamente de las descripciones de gente que decía haberlos visto que la música americana en Vivaldi ni está a la espera toda la música de este motes uva serviría perfectamente igual para una ópera ambientada en la Venecia de su época pero esta característica hay que decir en descargas

Voz 0194 30:49 Vivaldi que no la encontramos solamente

Voz 3 30:58 sí porque esto es música de Marcel al que le pasa un poco lo mismo no sí

Voz 40 31:02 en de Indian Queen una obra que hizo cuarenta años antes de la de Vivaldi parcial quiso relatar las pugnas de poder entre los reyes de Méjico de Perú la estamos escuchando de fondo el libreto claro está ambientado en la América Latina pero el resultado musical es euros céntrico a más no poder

Voz 0194 31:29 con Rameau nos pasa un poco más de lo mismo ya lo habíamos explicado cuando

Voz 40 31:33 cuando hicimos Las Indias galantes pues si el compuso esta pieza que estamos escuchando para que la vecina luego la usó como danza tribal por decirlo de alguna manera en en esta ópera la pieza lleva por título Los Salvajes aunque son unos salvajes muy de salón Real Versalles joder por tanto sin pasarnos seguramente

Voz 0194 31:54 en su día sí que debieron impactar algún la doncella pero

Voz 40 31:57 hoy francamente cuesta encontrar ese punto folclore

Voz 3 32:03 como Pepe ya vemos que la música americana tardó bastante en llegar aquí pero la música europea hizo bastante más rápido el camino contrario no

Voz 40 32:09 sí bastante más rápido al final se nota quién estaba más organizado y quién quién ostenta por poder hubo grandes compositores que o bien emigraron a América con partituras de aquí bajo el brazo o bien eran criollos hijos de los conquistadores ya nacidos en el otro continente en ellos hay dos grandes tendencias o bien llevar la traído son musical europea trasplantarlas y sin más en América a menudo como parte de la tarea evangelizadora o bien intentar un cierto diálogo con los idiomas ritmos e incluso los instrumentos autóctonos en este caso con todo lo más interesante es ver cómo Gaspar Fernandes en Guatemala usó el idioma local para componer una canción puramente polifónica

Voz 3 33:01 y esto es el caso contrario no la exportación tal cual del modelo europeo

Voz 40 33:05 sí estamos escuchando Manuel de su maya que era maestro de capilla de la Catedral de México y en ejercicio de su cargo claro está pues compuso misas como esta que no son sustancialmente diferentes de las que hubiera podido escribir Si se hubiera quedado en el Viejo Continente en todo caso si os pica la curiosidad los animo de verdad explorar estas músicas del barroco transoceánico que son francamente bonitas

Voz 4 33:28 es así lo haremos vamos a seguir escuchando música europea pero ambientada para allá hasta luego hasta la próxima

Voz 15 33:44 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 4 34:07 bueno Mariela recuperamos el relato cuando Soldado

Voz 1762 34:11 seca que sigue órdenes de Entrena se dirige hacia la torre donde está preso Hernán Cortés para pegarle

Voz 3 34:16 bueno pero Ramiro el hermano de Hernán Cortés llega antes y puede rescatarlo ambos se abrazan el conquistador canta entonces

Voz 13 34:25 eh

Voz 4 34:32 el águila poderosa a veces cae presa porque no puede ver la trampa encubierta más una vez que escapa sin nuestro grande

Voz 13 35:08 Belén bueno no todos

Voz 0194 35:18 ahí tenemos a Hernán Cortés recuperado de su encierro y dispuesto a solar la ciudad

Voz 13 35:28 me debes solo desde luego y ese

Voz 11 36:00 sí

Voz 13 36:12 pude ver si hubo o no hubo del juego del aforo el hubo lugar

Voz 20 36:35 no

Voz 13 36:36 el Bush

Voz 9 36:57 hoy

Voz 3 37:10 ambos hermanos se esconden en ese momento Rafa porque ven llegar a Moctezuma a sus soldados

Voz 12 37:20 no

Voz 4 37:23 cuando los aztecas llegan a la torre Moctezuma les mandaba volver a proteger a su familia

Voz 3 37:31 yo mataré Algete impíos no necesito

Voz 5 37:37 los detenidos

Voz 18 37:46 ahora entramos te tomas la torre

Voz 3 37:48 se encuentra vacía bien ese momento además Ramiro y Hernán Cortés encierran a Moctezuma en esa misma y ahora bien Ramiro que ya salvado a su hermano se cuestiona si tiene sentido seguir con este círculo interminable de guerras y al fin y al cabo te fumas el padre de su amada teutona

Voz 4 38:04 incluso en medio de la alegría ni almas en pena y las cadenas de la mort privan a mi corazón de toda prisa

Voz 23 38:15 pues muy bien por mi de

Voz 11 38:59 Bud

Voz 44 39:03 en el eh

Voz 13 39:07 el de cuidado

Voz 20 39:13 mire que

Voz 2 39:17 sí

Voz 7 39:22 luego

Voz 4 39:32 mientras Ramiro se de jabón Cortés llega la torre aspirante al sol

Voz 3 39:36 dado azteca al que Mirena había ordenado prender fuego a la torre de hecho es lo primero que hace sin darse cuenta de que las cosas han cambiado claro porque él está convencido de que la torre esta Hernán Cortés de imagen

Voz 1762 39:47 Nos lo que pasa cuando se da cuenta de que acabas de prender fuego a la torre donde está su Rey Moctezuma

Voz 3 40:01 el pobre soldado has para no maldice su cruel destino

Voz 4 40:32 quién puede salvar a mi reino no hay remedio maldita suerte

Voz 45 40:39 no no

Voz 28 40:40 no no no no

Voz 30 40:52 a vivir

Voz 7 41:21 sí

Voz 3 41:23 qué momento Rafa pobre pobre Aspas ni mientras entrena se congratula de ver ardiendo la torre donde ella supone arde Cortés

Voz 7 41:34 no

Voz 38 41:40 sí

Voz 7 41:44 a vivir

Voz 3 41:51 es terrible este momento sí sí escuchan muy pobre te útiles que mientras su madre está contemplando ese fuego ella se encamina al altar para ser sacrificada satisfacer a los dioses aztecas están buscando esa buena fortuna que creen que necesitan

Voz 13 42:17 no

Voz 3 42:19 os ofrezco sin dudar mi sangre sobre este altar para que otorgue es la paz al reino a mi madre

Voz 13 42:28 mi

Voz 20 42:35 sí

Voz 41 42:39 ah bueno

Voz 48 42:46 eh

Voz 7 42:52 horrible

Voz 3 42:56 uno que ya estaba

Voz 1762 42:57 destrozada por el destino de su hija al recibir la noticia de quién Moctezuma ha muerto en esa torre no por error pues ya queda al borde

Voz 0194 43:04 de la locura

Voz 3 43:16 tan al borde de la locura que trata de suicidarse pero Ramiro en ese momento

Voz 0194 43:21 hace su entrada justo a tiempo entra también Moctezuma detente esposa estoy vivo la venganza primero después damos

Voz 5 43:34 Silvia Bel como es sin

Voz 3 43:38 ya atención Raquel de área furiosa sin duda el momento más increíble de esta ópera de Mozart

Voz 4 43:52 dónde está mi hija dónde está mi trono ya no soy padre Llanos

Voz 5 44:24 el sorteo es

Voz 3 45:08 bueno Mariola todo está listo para la venganza suicidado Moctezuma sí que pronto va a acudir junto a la plaza donde Cortés está proclamando vencedor

Voz 13 45:20 vale

Voz 4 45:34 y es en este clima festivo en el que Moctezuma ex mujer mito

Voz 33 45:37 Elena planean matar a Hernán Cortés y a su hermano Ramiro

Voz 3 45:53 pero cuando levanten el cuchillo Rafa te útiles Inter

Voz 7 45:55 por otro

Voz 5 46:02 mira

Voz 3 46:06 bueno y en este momento Mariela Hernán Cortés es el que interviene para dar un giro total a los acontecimiento en esta trama todo el mundo empieza a estar muy cansado de la guerra de la muerte dice Hernán Cortés gracia para vosotros noble pareja vivir y permanecer en el trono

Voz 13 46:22 deberes

Voz 17 46:24 sí sí

Voz 0194 46:35 eso sí Rafa tiene condiciones es jura fidelidad a Virrey dejarlos gobernar el Imperio para sellar la nueva alianza que mi hermano dice Cortés

Voz 12 46:44 sí lo matrimonio

Voz 17 46:50 bien

Voz 12 47:00 he hecho

Voz 17 47:04 no no

Voz 3 47:09 escuchamos cómo te útiles dice sacrificio feliz al principio

Voz 0194 47:13 yo los aztecas dudan pero al final

Voz 3 47:15 tal aceptan este increíble cierra el acuerdo barroco podríamos decir un canto y meneo para que proteja a la nueva pareja

Voz 15 47:41 play Ópera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo la colaboración del Liceo de Barcelona

Voz 49 47:48 en la Cadena Ser

Voz 24 47:58 Lorena Jiménez

Voz 0194 47:58 cómo estás muy bien hola qué tal pues todos muy bien

Voz 1762 48:02 el cantante que ha cantado mucho a Vivaldi no ya que estamos con este con este músico es el contratenor Franco falló Lee que aunque su nombre suene italianos Argentina no

Voz 3 48:12 no tu mano eh

Voz 1762 48:14 bueno es algo no muy habitual en su cuerda donde es más de alemanes ingleses y eso es así

Voz 51 48:19 vamos a preguntarle Lorena que le contó Franco falló Loli cómo se convierte un joven tu cubano en un súper contratenor

Voz 6 48:29 a el

Voz 53 48:36 sí efectivamente es un contratenor estrella ya además chicos es el primero de en la historia de los contra tenores que firmó un contrato en exclusiva con todo poderoso Sello Amarillo el Deutsche Grammophon no Franco falló y comenzó bueno pues haciendo solista de coros este año yo piano ir por divertimento Le gustaba imitar en falsete las mujeres no fue precisamente cuando estaba estudiando pues estaba golea al piano descubrió un disco en el que estaba la voz de unos me famosos en los noventa el inglés James Bowman Iker ya lo que él hacía pero en serio es decir lo hacían broma realmente existía porque él desconocía que existía el registro de contratenor entonces fue a del momento cuando decidió formarse como contratenor cuando empezó va a estar en el Conservatorio ya clases de canto nadie en Tucumán sabía lo que era o contratenor luego en lo que era la la Academia debe de jóvenes cantantes del Teatro Colón allí estudió en la Escuela Italiana ir digamos que su paso y a Europa donde realmente ya empezó a triunfar tu cuando ganó el concurso di indicando internacional noise crimen de de Alemania vive en Madrid desde hace mogollón de tiempo ya que era un auténtico desconocido hasta que hizo su debut en el Real en el diecisiete

Voz 12 49:58 es

Voz 3 50:04 pues ese dice de él que es un atleta vocal

Voz 53 50:06 por qué sí porque parece que hace una crítica gimnasia cuando canta porque tiene una tesitura de tres octavas el paso de un grave hoy de una forma tremenda tiene esa tesitura ir de hecho él me contaba que ha utilizado el nombre genérico de contratenor para que la gente entendiera lo que es pero él por su tesitura vocal por su color sería lo que nosotros llamamos una mezzosoprano

Voz 3 50:28 de hecho mucha gente lo compara con mochila Bartoli

Voz 53 50:30 no iba él utiliza es lo típico de la escuela italiana me contaba que utiliza la voz en todos los registros es decir el grave el centro y el agudo lo que es la la noche di di esto intermedia mucho y Testa

Voz 51 50:42 bueno es un contratenor que curiosamente también canta sin que unos muy habitual

Voz 24 50:48 ilusión y nada

Voz 3 50:55 no porque aparte de cantar Vivaldi como decíamos

Voz 53 50:57 en del muchísimo cántaros además dedicado a él en el que lo veis cantar por ejemplo pues Tancredi áreas de Tancredi de Arzak se que son esos roles en pantalones que canta las mezzosoprano precisamente por lo que hablábamos antes de que él se considera una mezzosoprano no en lo que es el término moderno dice yo soy la mezzosoprano me comentaba que en inició diecinueve la mezzosoprano como tal no existía habías hablaba de soprano contralto y que en la época Rossini Ana su voz equivaldría lo que sería una contralto soprano ni Lennon se ve muy bien cuando lo escuchas y buenos cierra los ojos Yves todas esas esa tesitura que parece una mezzosoprano

Voz 55 51:48 os

Voz 3 51:51 el Lorena Jiménez muchísimas sabes otro

Voz 15 51:58 play Opera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona en la Cadena Ser

Voz 3 52:05 bueno Rafa prepárate porque hay vengo con un auténtico cuchillo entre los dientes no vas a tener nada que hacer hoy me llevo yo el americano

Voz 0159 52:13 además estás en racha que este es especial es novedad la versión mejicana por aquello de te suma de Saber y fallar fantástico

Voz 56 52:23 cómo están amigo qué tal qué tal bienvenido a la edición mexicana es saber y Pallars con huerto Hidalgo yo jugaba

Voz 34 52:29 Moctezuma del ilustre compositor italiano Antonio Vivaldi quién les presento aun Mariela Rubio de Guanajuato y Rafael Bernardo de buenos de donde donde las chicas claro que sí mis cuatro es la gastronomía a nuestro país resulta insuperable bueno vamos a jugar hoy empiezo Mariela tenemos tres temas vamos allá aztecas mayas Tequila y música popular mexicana pues música popular mexicana excelente elección vamos allá escuché Mariela cuál es el nombre artístico del cantante José Martín Cuevas Cobos Pablo González Pedro Fernández Sergio Martínez Pablo Fernández Pablo Fernández no te a o Pedro Fernández dice que iba en Pablo González Pablo González do no provocó código Pablo González era pelos Robert aclara los dos queda Pedrito Fernández escuchamos su tema estrella de cuando era un niño en la mochila su

Voz 38 53:41 y y

Voz 0159 53:48 que está ahí

Voz 34 53:51 por poco por ciento adelante Rafa es el tema que elige aztecas mayas o Tequila Tequila el tequila muy bien bueno vamos a la pregunta no trance le digestiva vida si obtiene de una planta con ustedes de cuál Rafael

Voz 0159 54:07 la clave de la Lois Vera de la nave de la correcto Casimiro siete kilos

Voz 34 54:15 pero para Rafa pero tenemos nueva nueva ronda visto es para usted la pregunta no será voy esperaba ser chispa dolorosa cuál elige aztecas o vaya mayas mayas pues venga Xisco que tal como está hubo uno uno Roberto como estás

Voz 31 54:31 venga

Voz 34 54:32 la pregunta Meca me elegido mayas entones mayas tipo Lord Arturo Moya contempló diversos estilos arquitectónicos cuadro los siguientes existió realmente pick up el pico el pub uno de ellos Mariela pub correcto correcto Mariela hábil investigadora de la arquitectura mayas claro empate a uno hay PNUD razón bien bien bien bien bien bien bien tiene ganar vamos a la pregunta de los aztecas becas hace que significa el título de máximo Cuthbert del pueblo duró tú a mí puede ser el gran Gil puede ser el gran orador o puede ser el gran pastor es uno de estos tres Rafa venga el gran orador el gran orador pues que lo dijo para mí que lo digo a suerte decía

Voz 58 55:22 otro gran ganador

Voz 34 55:26 a los Lito Rafa Bernardo yo Betts nula de Ribadavia Yell pregonó el premio de un Rafa que le parecía volver a España a su casa ya su trabajo enhorabuena a perderla perdedora este caso Mariela se queda con nosotros dos semanas sufriendo en nuestras playas vi los gastos los pagamos nosotros por los inconvenientes que pudiéramos ocasionarle Ariel trabaja

Voz 3 55:52 siempre espero ganar que perder

Voz 34 55:54 me gusta acompañarles en esta edición especial Saber y fallar saldos compares y recuerden no pende hoy con la ópera Chamaco

Voz 15 56:10 play Ópera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona

Voz 34 56:15 en la Cadena Ser

Voz 15 56:25 play Ópera con Mariela Rubio y Rafa Bernardo y la colaboración del Liceo de Barcelona

Voz 3 56:32 en la Cadena Ser raza pues así hemos llegado al final del programa de hoy en un programa dedicado a una ópera bastante desconocida hasta Moctezuma pero que merece totalmente la pena yo solo espero que los oyentes la hayan disfrutado al menos la mitad de lo que nos gusta a nosotros bueno permanecerán este verano atentos a play Ópera que hay emociones fuertes muy fuertes venganza locura Benazir ocurre lo de no sé quién horrendo bodegas no digo más

Voz 2 56:56 donde luego Javier

Voz 60 57:05 eh