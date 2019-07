Flash Deportes SER de las 14:30 (03/07/2019)

Voz 1293

00:54

árbitro del encuentro que se comenzaron a volver otra Copa América yo hoy no fueron un calvario narco cosa increíble eh pero fue todo durante todo el partido así a la mínima con todo esto falto para eso yo vivo el que te iban sacando del partido no excusa no porque estoy más allá del partido no pero creo que para analizar y ojalá como nuevo con este tipo de arbitraje no porque porque nosotros dejamos todo para intentar de Denpasar inclinó la cancha mal igual no creo que haya nada porque maneja tengo Brasil así que es muy complicado