Ferrán Adrià: "Lo importante es ser influyente. Ser el número 1 o el 5 en una lista, da igual"

Voz 1995 00:00 listas nos pasamos la vida haciendo listas enumerando catalogando listas de sitios que ver listas de mejores países colegios listas de tareas playas coches festivales Ulises es decir nombres de cosas precedidas por números Ferran Adrià muy buenos días buenos días usted ya no sale en las listas eso le tranquiliza

Voz 0659 00:21 bueno alguna lista algo no no de los mejores restante no bueno es otra otra etapa de mi carrera y que la verdad es que la vivo de una manera diferente antes no antes sí que estabas viendo Si eres el primero pero en mi caso tocaba hacer el siempre el primero Villava no

Voz 1995 00:47 y cuando salen esas listas usted siente tranquilidad

Voz 0659 00:52 ahora no alguna noche abre habrá pasado mal pero no sacarla que a ver en El Bulli estar listas importantes pero no era no era lo fundamental nosotros fuimos portada el ve el diez de agosto de dos mil tres en el New York Times dominical esto fue mucho más importante al final cuando uno juega nuestra nuestro nivel la importancia en la influencia verán venía pensando aquí no estaba caminando que en verdad lo importante es la influencia y la influencia a veces es muy compleja hay un restante en España que se llama Mugaritz con de Luis Andoni Aduriz es un guineano de pro que seguramente es el bastante más apuesta por la vanguardia no La Vanguardia un poco un poco extraña en cocina porque la gente viene del mundo del arte Ron ir es abrir caminos es el hombre con lo que es lo establecido y entonces hay mucha gente no le gusta poco como normal y esto es importante porque él es el faro el paro para lo que hoy en día es vanguardia o no esta influencia es mucho más importante que el creo que él es el número nueve del mundo el siete no recuerdo ahora que esto no entonces si te pongo la radio si quieres sólo expedita sin frentes que tú seas el número uno el cinco me da igual porque la influencia esto sí que es importante que haya miles de jóvenes estudiando periodismo que tú seas una una una referencia es mucho más importante que ser el número cinco o el diez de España es el punto de visto mi punto de vista es Thomas medible metiéndonos creo otro Sela es mejor no sé cómo se mide en cosas que no se pueden medir si meter goles es medible lo no

Voz 1995 02:49 pero como sea la influencia sean influye influyente nosotros es algo que se busca usted el algún momento ha buscado ser influyente los demás

Voz 0659 02:56 no es que la emprender una consecuente no una mujer tú puedes hacer tú puedes cuidado si tú vas a un congreso bueno o las conferencias está haciendo que que está enfrente pueda aflorar sitúo hacer libros estás haciendo que estén poblado puede aflorar no tú puedes hacerlo una oportunidad que no es controlada pues se pues no está mal yo te porque quieres compartir no Iker es que si nueva son mejores que tú por tu profesión para arriba hay muchas maneras de ver está prenda pero pero en mi profesión en mi sector yo me dedico me dedicábamos a la gastronomía en restantes la restante la restricción de calidad hoy en el mundo no hay más de tres cuatro influyentes de verdad Esther o a la gente no pueda comprender el lugar donde todos quieren a estudiar cocina estos suelen frente a esto hay cuatro cinco restantes en el mundo que lo hacen yo creo que las listas está bien pero el sí sobre todo lo más importante lo más importante es ser feliz esto no no se analiza el número de mi lista a ser feliz de levantar de por la mañana yo siempre lo digo mira es es la lista no siempre ha demandando para mañana diciendo te miras al espejo valer dicen no soy un cabrón puedo ser ambicioso pero no soy un cabrón y hay momentos que soy feliz yo creo que esto es la vida Valeria a partir de aquí aunque tengas mucha ambición que no es Málaga pues bueno tienes que vivir con esto en albergues sino la gente sí que vive la mayor de personas que juegan al máximo nivel no están bien bien equilibradas

Voz 1995 04:46 al ese tiene usted eso que dice usted de la felicidad hostelería dedicado fundó yo lo veo así de alguien que hace de comer a otro lo que le está regalando es momento de felicidad decir usted lo que ha buscado toda su vida es regalar esa felicidad a otros cuando ha llegado sólo cuando empezó a regalar felicidad

Voz 0659 05:03 lo bueno en El Bulli o en este sitio te he dicho Moritz la felicidad muy extraño porque si quiero que sea feliz pero el que te gusten o te gusta es complejo siempre hay un ejemplo muy sencillo que es las películas de miedo de terror de unos hay muy bien si te gusta le gusta puede salir feliz no vamos al nivel de Alarte del arte conceptual del arte conceptual mismo salir de allí dicen no si me ha gustado o no me ha gustado pero sí estoy contento de felicidad vale que a finales pues podía estar valer bien contigo mismo que te hace reflexionar hay mucha sal pero hay muchas maneras mira cuando estaba escuchando lo lo de la lo de la da pena fantástico estaba haciendo un símil en la la manida serían setenta mil estadios como el Camp Nou o el Santiago Bernabéu fíjate en setenta mil estadios son siete mil millones no has fíjate setenta mil estadios ya cien mil personas en un estadio lo lo diferente que son tú fíjate setenta mil estadios lo diferente que somos las personas de una a otra gente es el don matizar que la felicidad que son las cosas tan lo cuento de una estupidez increíble como mucho puede decir para mí es esto no porque cada uno piensa de una manera dijimos

Voz 1995 06:22 el verá a la felicidad porque recientemente de claro que le interesa más el mar y la fruta Nicolas y naranjas tan sencillo como eso

Voz 0659 06:31 vaya o sea que para que siempre me preguntan estas mucha bendito sea verdad esto lo mismo absolutista depende del me gusta mucho leer igual acabo cansado me gusta la verdad que el concepto de fruta a mí me fascina son productos que tienen tres gustos básicos a veces dulce ácido y amargo muy muy potente no el marisco me gusta porque en España tenemos el mejor marisco del mundo sin sin discusión puede haber algún país igual pero pero yo creo que de fuera sí ligando con esto me me parece de cien mil millones de pieza cien mil millones de esto no es nada comparado con las hortalizas que consumimos al año siete mil millones de personas calcula uno proto tres piezas de hortalizas sea un perdón un tallo hojas son veinte mil millones cada día por trescientos setenta y cinco días al año y esto es sólo un ejemplo perfecto para el momento hay que hacen muy pragmático porque como solucionamos la ecología con estas veinte mil millones de piezas que tenemos que comer cada día una solución eh que es la noción sólo un balón cuando estaba escuchando esta no esta enfermedad y que están no parece que va encontrando soluciones es decir lo único que puede regalar el mundo cómo estás innovación que es lo que llevamos haciendo dos millones y medio de años todo lo demás estamos muy bonito la filosofía tal pero somos siete mil millones íbamos a más de esto y algo radical au sino la innovación eras la única opción

Voz 1995 08:19 bien hay un cambio de mentalidad Ferrán yo creo que nunca antes hemos sido tan conscientes de nuestra capacidad

Voz 0659 08:24 los esto esto para los ricos como TUI para mí yo tuve es que la gente que anoche estaba este discurso

Voz 1995 08:32 yo quiero pensar que sí yo creo pero quiero

Voz 0659 08:35 lo que sí que vivo Toni tan alejados ese es sin duda ya no no no no no yo lo veo Beyoncé abre yo soy soy de barrio no voy por los barrios voy con la gente la gente no llega a final de mes es la que tiene dos hijos hay tal y no se pueden ir de vacaciones hay mucha gente así entonces esto este es un tema que está muy bien que tu yo no estemos concienciados perdona procuró ser vale con productos ecológicos procuró vamos a obtener posible es que yo cuando escucho que hay que ganar cien euros más que esto es nuestra ambición como sociedad yo no entiendo es que tenemos la gente tiene ganar lo mínimo mil quinientos a mil ochocientos euros al mes es lo mínimo para tener todo lo demás no entonces yo creo que tenemos que empezar por aquí sabemos lo mucho que salgan mínimo basó mil cien euros como algo increíble pero es que la gente no va a las cajas de la gente corriente la gente normal yo tengo mucha gente alrededor sabes no que es así no es cuando cuando ven la tele o o no escuchan a persona y la gente vive vive en este mundo te yo estoy problemas te acuerdas los setenta mil estadios estadio pues hay gente como tú y como yo que somos dejar yo me siento muy fiado ahí la verdad es que es así entonces esto es un tema complejo y que no lo tengo yo

Voz 1995 10:03 como como yo hay uno como yo hay unos cuantos como Ferran Adrià desgraciadamente hay muy pocos

Voz 0659 10:08 no no no no lo reconozco como estaba no lo reconozco mira yo a mi pequeña aportación no es hacer una fundación donde casi todo mi patrimonio lo puesto en la Fundación saber no pero yo no soy uno más saben no no ni ni ni la gente tiene que hacer lo que yo tal yo creo que que que cada uno tiene que analizarlo lo que lo que es Él lo que quiere hacer en la sociedad pero pero es decir que que es muy complejo todo esto vamos a hacer una vamos vamos a hacer una pequeña pausa

Voz 1995 10:37 vamos a seguir hablando con me gusta mucho esa palabra vamos a seguir hablando con una de las personas más influyentes del mundo Ferran Adrià superaremos

Voz 1 10:46 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 10:51 ya ocho años daría ese paseo la pantalla decidió parar para seguir creciendo desde la reflexión llevar aún más lejos la gastronomía aplicando conceptos que tienen con el arte la ciencia que ya lo tenían entrantes también al frente de Tayshaun sigue dinamizando su profesión desde dentro y demostrando que en la cocina está todo por reinventar o por recalentado calentar es es malo Ferran

Voz 0659 11:15 depende el que por ejemplo voy a voy a tirar una que depende la hora a las tres de la mañana exhibieran de juerga poder marroquí quieras eh

Voz 1995 11:28 sí que te pongo un ejemplo un ejemplo difícil por ejemplo si hay que hacer nuevas elecciones

Voz 0659 11:34 eso sería en unas elecciones recalentado que soy incapaz de hacer ninguna irse de la política os dejo a vosotros que no quiere ver sinceramente

Voz 1995 11:48 es algo ha llegado el momento

Voz 0659 11:50 que fue capaz casi le analizar vale cosas en común la arteria gente artificial todo es total pero lo el tema de la de la política me se me escapa Se me escapa de las manos

Voz 1995 12:03 o algo por algo Fran es inteligente por este tipo de cosas presidente Fernández

Voz 0659 12:09 no lo digo yo como tú pagamos muchos impuestos para que solucionen donde esto no lo digo de verdad ahí tendría que ser expertos para que todo esto que vemos un pues se solucionara no hay que que tampoco me gusta no soy de los que me gusta echar leña al fuego porque bastante fuego hay en general para venir aquí voy decir cómo hay que hacer las cosas valer al final procuro poner mi granito de arena en lo que puedo dar no pero pero es verdad que es que son mundo complejo de lo que ese mundo me complejo porque cada uno tiene intereses diferentes cada uno queremos una cosa es complejo

Voz 1995 12:50 en general estos tiempos también son complejos y muy rápidos hallazgo en la en la gastronomía de lo que nunca se habla y es la paciencia que es un elemento fundamental

Voz 0659 12:59 en la paciencia dame la paciencia seis la la la restaba gastronómica es un lugar de paciencia lugar que trabaja mañana y noche Se están muchas horas vas está trabajando todo el día hay también una persona te dice que eso no está bien en directo valer sí pero bueno hay otras prioridades también dura si como dice Juan María Arzak dice coge un pico y una pala cuarenta grados ya verás lo que futuro pues sí ejerce hacia dónde va todo esto entonces porque es la que misa innovación de la de la que hablábamos antes hay una parte hay una parte de innovación que no declinó va a mejorar la gastronomía si mira uno de los grandes errores yo el premio pero me dijeron que hemos tenido nuestros sectores es hablar de la gastronomía como algo lúdico que está muy bien y felicidad pero esto primero es economía KPMG una consultora muy importante a nivel mundial hace creo varios meses hizo un estudio el primero en la historia fíjate que esto es curioso del impar top de la gastronomía como relación del ser humano y alimentación en la parte más básica Banon que empató en el PIB español treinta y tres por ciento del PIB por estaba hablando treinta y tres por ciento de claro porque si no se cocina para qué quieres cultura en la industria alimentaria se cocina son cocineros en la cocina entonces él no tratar esto como como economía ha sido como porque lo hemos llevado al punto maestro aquellos y que divertido y si está muy bien pero Colombia si me voy a la parte más que yo que donde yo estoy que es la la la parte de calidad esto no es el cálculo de quince a dieciocho mil millones de euros mira a ver lo que mueve el fútbol y mira lo que me he puesto bebe punto la la economía esto algo económico que mueve algo brutal

Voz 1995 15:08 y la creatividad la gastronomía es rentable económicamente

Voz 0659 15:11 con un sitio que también siempre el voy a ver el Bulli puede hacer todo lo que quisieras con dos millones de personas de demanda siete mil Prada yo podía cobrar lo que quisiera que además el último año para recaudar fondos a la Fundación lo hicimos ganamos casi cuatro millones de euros que están en la Fundación esto hay que explicarlo bien porque cada caso es un mundo y tal y a veces te puede ganar dinero alrededor de tu negocio en el Bulli teníamos muchos Consulting imágenes otros proyectos donde estamos pero los Bulli podía ganar dinero hay una imagen también es culpa nuestra culpa mía de decir tal tal seguramente el de de no enfocar con lo que te dice antes que un negocios una empresa que una empresa gestión el cincuenta por ciento de las pymes en España no duren más de cinco años el XXII no dura más de dos años la mayoría de carreras universitarias nos enseña que es una empresa nos enseña que es un verso puesto esto es demencial pero permite Ferran tampoco a los cocineros

Voz 1995 16:20 oye precisamente por su capacidad de gestión así el jóvenes

Voz 0659 16:23 sí tenía claro está la gran diferencia

Voz 1995 16:26 estoy realmente cocinero sabe lo que cuesta el plato que está simpatías

Voz 0659 16:29 le coge la gente joven yo no yo mi generación no es lo que estamos ahora preocupando no no no no los no los cocineros no perdona todo el mundo empieza a entender que la innovación primeras gestión esto que me lo lleve el gestor esto no funciona hay una contención brutal yo voy mucho estoy mucho con pymes Emmys de los dos últimos años hay un aconteciendo brutal brutal oye que que nos tenemos que poner las pilas porque además no es tan difícil hacer un presupuesto un notario hacer un modelo de negocio perdona un mes en un cursos perder un mes más lo controlas lo controlar este es uno de los grandes problemas económicos que tiene este país

Voz 1995 17:15 yo no sé cómo lo hace pero cada vez que hablas con Ferran te vuelve la cabeza porque claro de repente pensar que la gestión

Voz 0659 17:22 es la gran revolución yo no lo entiendo perdona pero pero esto es un tema harán no no tengo los los plástica pero creo que el setenta por ciento de la economía española son autónomos microempresas y pymes no lo tengo aquí lo París verificar el setenta por ciento lo que pasa que así es cincuenta por ciento no dure más de cinco años quién paga quién paga todo esto estás esté destrozo fenómeno entonces claro está muy muy bien innovar pero no no hay que no vale todo el mundo te mete las cosas con calidad y bien gestionado si tú haces las cosas bien gestionada puede que tuvo montamos un proyecto digital en Internet valer vamos a poner primero un estudio de mercado hoy en día con Internet tú puedes hacer marketing como una gran empresa tú yo podemos ver que cuál es el modelo de negocio en Japón con Internet en en el mundo digital yo no estoy pensando no es verdad pero yo tengo muchos amigos periodistas otras profesiones que aún no saben lo que son propuesto

Voz 1995 18:25 mensual pero cuenta gente del mundo de de tu sector que no que no sabe lo que es un escándalo

Voz 0659 18:30 no había mucho pero esto SAS que pague antes el mundo funcionaba en el año ochenta y empecé la cocina aquí casi nadie pagaba el Real Barañano el diecinueve era por todos los lados Mariano la los horarios eran catorce horas hoy en día todo esto sí se está regulando porque o gestiones son muy bien o estás muerto es que no no no no los margen los márgenes a no ser que te llames Google son muy pequeños vale o Microsoft no son muy pequeños o gestionó muy bien tal me da igual si eres el facturas mil millones que si facturas un millón ochocientos mil es el mismo problema son ceros cuál es el margen razonable pero el restaurante hoy que a estar muy para oye vaya a medir no hubo aquí cualquier pyme lógica haber sido invierte desembolsa que no es tan difícil no se embolsa me empresa me la Fundación tenemos vale el dinero puesto en opciones vale cien empresas vale que son negocios tú eres un activista de un negocio más lo menos te pueden gestionar bien te puede dar un cuatro por ciento Valdés y gestionan muy bien cinco seis dependerá un poco entonces qué sucede que o me da más sino porque yo montar un negocio que habla estaban hablando de de un diez ocho diez Portuondo pero claro hay que tener claro que sitúan al cien mil euros no gana cien mil euros cincuenta mil hay que hay que para impuestos y esto la gente yo cien mil tu ganaba cincuenta y cuando perdiste

Voz 1995 20:05 qué momento de tu carrera aprendiz de números poco a poco

Voz 0659 20:07 hombre yo yo tener en cuenta que soy tal bajón con Caixabank uno Los Ángeles de la Fundación con Telefónica con grifos estoy vivo años trabajar son la grande de emplear todo esto para mí es el día a día entonces el el uno de las misiones de la Fundación es compartir esto no las elecciones eh yo elecciones pocas es decir mira yo te puedo explicar así hay un yo creo que tenemos en el mundo la restauración tenemos un una cierta autoridad para que este país en este país en los años noventa la gastronomía en arrastrar gastronómica no éramos nadie

Voz 1995 20:43 eh

Voz 0659 20:44 bueno no todo la Francia si hacía grandes

Voz 1995 20:47 iniciativas muy concretas con nombre Ana pero que

Voz 0659 20:49 ah y que no éramos nadie es decir te digo que viene a toda la prensa mundial era Francia frente después Frantino no en la relación me caen en la cocina tradicional estaba Italia en este país diferentes un una una generación o no tengo otra convirtió un sector la restricción gastronómica en punta de lanza para el turismo parada calidad para hay no va ir bajando la innovación que es todo lo que ello tal que años después en esta lista te guste que han salido once entre dentro de los de los cien y no sé si hay ocho dentro desde los cincuenta ya hay cuatro siglo XX creo quince años después de diez años después del The New York Times sí lo hemos hecho nuestro sector sin ninguna ayuda pública que de poquísimas algo para algún congreso pero a los que yo sepa que yo sepa los contenedor nada no decir ni subvenciones con que me parece fantástico porque no se puede hacer en otros sectores porque así nos lo que nosotros hemos tenido somos referencia en el mundo cuando hablamos de la influencia hoy la influencia Moreno en el mundo de la gastronomía entonces tenemos un una cierta potestad para decir simplemente mira nosotros lo hicimos así papa Papa pubs cierto si otros sectores lo hacéis tal yo cuando voy a contestado con Telefónica cuando tres días y medio hemos llenado bueno lugares de dos mil personas donde mil ochocientos nueve eran de el sector eran autónomos vale microempresas ideal donde pues compartimos todos los problemas que hay porque yo he visto gente que ha ido muy bien que han comprado un cochazo cuando le ha ido bien lo han llevado la puerta del el restante ya los dos años encerrado porque tú eres que si te va bien tienes que impresionar a tu equipo con un cochazo hombre no es la mejor manera de hacer equipo no creo que no lo lleva siempre

Voz 1995 22:58 siempre hacer lo mismo que es una gozada escuchar a Ferran porque la gastronomía puede ser en sus manos una forma de arte un arma social económico siempre una fuente de reflexión sobre quiénes somos me parece que escuchar a Ferran delante de quiénes somos un poco en quién Nos gustaría ser esto que dice Si las restaurante sean conseguidos de referencia en el mundo porque no otros sectores me parece que en fin de vamos a llamar a Fran como terapia las cosas se tuercen Ferrand ahí va a estar siempre Ferrán un abrazo muy grande gracias gracias infinitas gracias de corazón es una maravilla estar un buen verano finalmente Ferran Adrià que quiere decir la revoluciones la gestión me voy me voy a quedar todavía pensando

Voz 1 23:42 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido